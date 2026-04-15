Полски военни и техника ще преминат през България

Военнослужещи и техника от въоръжените сили на Република Полша ще преминат през територията на България. Това съобщиха от министерството на отбраната.

Планирана ротация на личен състав и военна техника на въоръжените сили на Република Полша, които участват в стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR), ще се извърши в периода от 16 до 22 април 2026 г.

Военната техника и военнослужещите ще преминат през територията на Република България като автоколоните ще се ескортират от екипи на Служба „Военна полиция“.