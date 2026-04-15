Полски военни и техника ще преминат през България

15 Април, 2026 16:36 978 15

Автоколоните ще се ескортират от екипи на Служба „Военна полиция“

Полски военни и техника ще преминат през България - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Военнослужещи и техника от въоръжените сили на Република Полша ще преминат през територията на България. Това съобщиха от министерството на отбраната.

Планирана ротация на личен състав и военна техника на въоръжените сили на Република Полша, които участват в стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR), ще се извърши в периода от 16 до 22 април 2026 г.

Военната техника и военнослужещите ще преминат през територията на Република България като автоколоните ще се ескортират от екипи на Служба „Военна полиция“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тез военни от различни страни

    20 5 Отговор
    кво се разкарват из бг
    тук да не им е полигон
    да ходят на запад да си правят глупавите учения

    Коментиран от #7

    16:37 15.04.2026

  • 2 Тома

    19 3 Отговор
    И без това пътищата ни са в окаено положение и като мине военната техника ептем ще дадат фира

    16:39 15.04.2026

  • 3 Трол

    8 4 Отговор
    Поляците ни нападнаха.

    16:40 15.04.2026

  • 4 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 10 Отговор
    Няма такива работи това са лъжите на Щатско Белгийско Немската Турска Власт която иска да пуска Англоезични Ирански Брадати Гей Чалми в територията,а българите пък искали да си сменят пола в Женски

    16:41 15.04.2026

  • 5 Боруна Лом

    11 3 Отговор
    ЗА ЧИИИ, ЩЕ ИДВАТ?

    16:42 15.04.2026

  • 6 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 5 Отговор
    Слизам в Атина на другия ден сутринта и мигновено се чувствам дребен и мишок нищожен там ми харесва много в Атина и това лято ще бъда на максимално ниво дразнител Гинека в Атина

    16:43 15.04.2026

  • 7 хаха

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "тез военни от различни страни":

    Я ходи и ги накарай бе кух ориенталски паразит.

    16:44 15.04.2026

  • 8 Добре дошли

    5 19 Отговор
    на братската полска армия!

    Повече НАТО и повече Европа за България!
    По малко Тръмп и Путин!

    16:48 15.04.2026

  • 9 Гост

    8 2 Отговор
    Даминат през Сръбско за по-напряко, кво като не са в ЕС

    Коментиран от #11

    16:50 15.04.2026

  • 10 Даниел Немитов

    2 12 Отговор
    Добре дошли, братя поляци! Бог с вас!

    16:51 15.04.2026

  • 11 Ха ха ха

    1 6 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Ти като никой ли ще нареждаш кой откъде да минава.

    16:55 15.04.2026

  • 12 Румен Драмалиев от Плевен

    5 2 Отговор
    От къде ще минат да ги пресрещна с тира? Най-добре става в някой тунел.

    16:58 15.04.2026

  • 13 Василеску

    5 1 Отговор
    Пак навеждане. Хората все пак знаят къде е Косово. Може да се мине много по-пряко през Сърбия, Унгария и Чехия - по хипотенузата на правоъгълния триъгълник, вместо по катетите през България и Румъния. Ама сърбите не ги пускат просто. А вероятно и унгарците - да не им повредят пътищата най-малко. И веднага пак ние услужливо - и безплатно.

    16:59 15.04.2026

  • 14 ВАЖНО ДА СЕ ЗНАЕ

    1 0 Отговор
    Държавната дума, долната камара на руския парламент, прие на първо четене законопроект, който ще позволи на президента Владимир Путин "законно" да изпраща войски в други държави под претекст за "защита на правата на гражданите на Руската федерация".

    17:02 15.04.2026

  • 15 Мдааа

    1 1 Отговор
    Па вземете да кажете от къде ще минат,да не висим по пътищата,да ги чакаме в тапите!Гадове ниедни!Успех в живота!

    17:07 15.04.2026

