625 американски войници пристигат у нас заради учение

10 Април, 2026 14:16 947 52

Колони от военни по пътищата

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В периода от 8 до 12 април 2026 г. ще се проведе планирана ротация на личен състав от контингента на САЩ, изпълняващ задачи в рамките на инициативата по гарантиране на сигурността „Atlantic Resolve“, съобщават от Министерството на отбраната.

„Atlantic Resolve“ е инициатива на Сухопътните войски на САЩ в Европа и Африка, която има за цел усилване на възпирането, повишаване готовността на Алианса и подобряване на взаимодействието между силите на САЩ и съюзниците в Източна Европа.

В инициативата са включени американски формирования, които на ротационен принцип участват в двустранни, съвместни или многонационални учения в Балтийските страни, Полша, Румъния и България.

Общо 625 военнослужещи ще пристигнат на летище Варна, откъдето ще бъдат транспортирани до съвместното българо-американско съоръжение на Учебен полигон „Ново село“.

„Придвижването на личния състав и придружаващото го оборудване от летище Варна до полигона „Ново село“ ще се осъществява по републиканската пътна мрежа. По време на транспортирането е възможно преминаването на колони с военна техника, ескортирани от екипи на „Военна полиция“, уточняват от ведомството.

Министерството на отбраната призовава гражданите и шофьорите да проявят разбиране и да спазват указанията на органите на реда при среща с военните колони, с цел осигуряване на безопасността на движението.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Костас

    44 10 Отговор
    Ужас!Ставаме мишена!

    Коментиран от #2, #37

    14:18 10.04.2026

  • 2 Урсулата

    13 28 Отговор

    До коментар #1 от "Костас":

    НАТО Ви пази от Иран и Русия !!

    Коментиран от #22

    14:19 10.04.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    18 7 Отговор
    за къде ще се обучават

    14:19 10.04.2026

  • 4 България

    43 5 Отговор
    полигон ли става ?!

    Коментиран от #13

    14:20 10.04.2026

  • 5 ДА НЕ СЕ УЧУДВАМЕ

    42 4 Отговор
    АКО НЯКОЯ ИРАНСКА БАЛИСТИЧНА РАКЕТА НИ НАВЕСТИ ИЛИ ДРОНОВЕТЕ ШАХЕД. ХУБАВО Е ДА ТУПНАТ В ГЛАВИТЕ НА ТОВА СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО.

    Коментиран от #48

    14:20 10.04.2026

  • 6 Маке

    46 1 Отговор
    Да, бе, за учение! А па яз си помислих, дека идат тука да гледат историческите забележителности...

    14:20 10.04.2026

  • 7 9689

    43 1 Отговор
    Престъпници,пак лъжете.Заради агресията срещу Иран и Ливан.

    14:20 10.04.2026

  • 8 Краварски слуги

    47 2 Отговор
    Жалки марионетки

    14:20 10.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да,бе

    35 0 Отговор
    И тия ще сменят шахти...Не остана несменена на територията.

    14:21 10.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Аве

    20 0 Отговор

    До коментар #4 от "България":

    по-скоро плацдарм хаха

    14:21 10.04.2026

  • 14 Изгонете агресорите от България!

    37 2 Отговор
    Нямат място американскиите терористи в България! България се превръща в мишена на иранските ракети!

    Коментиран от #16

    14:22 10.04.2026

  • 15 По Руските телевизий

    2 28 Отговор
    Вой на умряло денонощно
    Нещо се случва

    Коментиран от #18, #29

    14:23 10.04.2026

  • 16 Кухоглава копейка

    0 19 Отговор

    До коментар #14 от "Изгонете агресорите от България!":

    Ще се мриееее!

    14:24 10.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дон Корлеоне

    3 19 Отговор

    До коментар #15 от "По Руските телевизий":

    След интернет Хаяско ще им спре и телевизиите.

    14:25 10.04.2026

  • 19 Шопар

    6 0 Отговор
    Щу смъкват Мадуро

    Коментиран от #24

    14:25 10.04.2026

  • 20 Булпсихопатъ

    21 2 Отговор
    Кажете им да не ходят в Коиловци.

    14:25 10.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Булпсихопатъ

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Урсулата":

    И от Китай и тему.

    14:26 10.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ъхъ

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Шопар":

    На Мадуро ...о.

    14:29 10.04.2026

  • 25 Политкоректен

    17 2 Отговор
    Ето защо е бил разговорът с Рубио вчера. И Гюров каза "да".

    Коментиран от #27

    14:29 10.04.2026

  • 26 Смех с копейки

    5 17 Отговор

    До коментар #23 от "И КО СТАНА":

    Копейките се изпоплашиха 😅😅😅

    14:31 10.04.2026

  • 27 Гресирана ватенка

    2 11 Отговор

    До коментар #25 от "Политкоректен":

    Така са се разбрали в Аляска 😁

    14:31 10.04.2026

  • 28 Край

    17 1 Отговор
    Да се уриват от тук с техните "учения". Да си се учат на поляната пред белия им дом.

    Коментиран от #31

    14:33 10.04.2026

  • 29 Шопар

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "По Руските телевизий":

    Ще смъкват Мадуро от Банкя

    14:34 10.04.2026

  • 30 007 /агент/

    4 6 Отговор
    Решетников - Боташов е купил погача и солница за да ги посрещне подобаващо.
    Все пак там са го.....

    14:36 10.04.2026

  • 31 До сега

    3 5 Отговор

    До коментар #28 от "Край":

    Тренираха на Краснай площад, да му покажат на бутоксовото как....

    14:38 10.04.2026

  • 32 Анализ

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "То остана ли Руска Измет":

    До 12 май само ти!

    14:39 10.04.2026

  • 33 Колония

    7 3 Отговор
    бяхме и преди, колония сме и винаги ще бъдем….

    14:41 10.04.2026

  • 34 Сесесере

    1 7 Отговор
    Русииката, има ли интернет?

    Коментиран от #39

    14:43 10.04.2026

  • 35 Цирк

    13 0 Отговор
    Къде го белокосият неадекватен клоун да ни убеждава, че са тук за смяна на шахти?

    14:44 10.04.2026

  • 36 Един

    2 4 Отговор
    Ще тренират отбрана срещу ватенки и чалми или ватенки с чалми.

    14:44 10.04.2026

  • 37 По точно

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Костас":

    Американските братушки дойдоха!

    14:44 10.04.2026

  • 38 Сесесере

    1 6 Отговор
    Добрата новина, е че русофилите ще плащат масрафа!

    14:45 10.04.2026

  • 39 Цъ....

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Сесесере":

    Но има КУПОНИ.

    14:45 10.04.2026

  • 40 Бонко

    3 0 Отговор
    С реципрочни визи?

    14:46 10.04.2026

  • 41 Сесесере

    1 5 Отговор
    Слава на ЕС, НАТО, Ю ЕС ЕЙ и нашите братя УКРАЙНА!

    14:47 10.04.2026

  • 42 Ивелин Михайлов

    3 2 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ ЩЕ ГИ АТАКУВА С ДРОНОВЕ! НИТО КРАЧКА НАЗАД! ЗАД НАС Е БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #47

    14:47 10.04.2026

  • 43 защо

    2 0 Отговор
    625 американски войници пристигат у нас заради учение

    ще се проведе планирана ротация на личен състав от контингента на САЩ,

    от Министерството на отбраната.




    Ха ха ха ха

    14:48 10.04.2026

  • 44 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор
    Последният Софиянец сигнализира още вчера!

    14:49 10.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Крушката си имала опашка!

    4 0 Отговор
    Ето защо през нощта Рубио се обадил спешно на наш Гюро еничарчето! И тази новина е скриха в нощните часове! Американците никога не се обаждат за добро!

    14:51 10.04.2026

  • 47 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ивелин Михайлов":

    Ходи блокирай пътя със новия ти джип Мерцедес Г класа за €100к. Поне ти е близко до Варна.

    14:51 10.04.2026

  • 48 Нека да пиша

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДА НЕ СЕ УЧУДВАМЕ":

    Ти ще си първият който ще пусне бомботовара в гащите .

    14:51 10.04.2026

  • 49 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Сатана Z":

    Генерал Радев е натовски генерал! Кандидат депутатите от партия му са работили във Голдман Сакс и Микрософт. ПБ е еврейска партия 🇮🇱🇺🇲

    14:52 10.04.2026

  • 50 Реалист

    0 0 Отговор
    На учение за убийства. Убийци на 167 малолетни момичета в Иран само при един ракетен удар.И на много други.

    14:53 10.04.2026

  • 51 Учението почна! Чакаме иранските ракети

    1 0 Отговор
    Днес пред блока гледам американски войници сменят шахтите по улиците!

    14:54 10.04.2026

  • 52 Американците Идват!!!

    0 0 Отговор
    копейките РИВАТ!!!

    14:55 10.04.2026

