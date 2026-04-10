625 американски войници пристигат у нас заради учение

В периода от 8 до 12 април 2026 г. ще се проведе планирана ротация на личен състав от контингента на САЩ, изпълняващ задачи в рамките на инициативата по гарантиране на сигурността „Atlantic Resolve“, съобщават от Министерството на отбраната.
„Atlantic Resolve“ е инициатива на Сухопътните войски на САЩ в Европа и Африка, която има за цел усилване на възпирането, повишаване готовността на Алианса и подобряване на взаимодействието между силите на САЩ и съюзниците в Източна Европа.
В инициативата са включени американски формирования, които на ротационен принцип участват в двустранни, съвместни или многонационални учения в Балтийските страни, Полша, Румъния и България.
Общо 625 военнослужещи ще пристигнат на летище Варна, откъдето ще бъдат транспортирани до съвместното българо-американско съоръжение на Учебен полигон „Ново село“.
„Придвижването на личния състав и придружаващото го оборудване от летище Варна до полигона „Ново село“ ще се осъществява по републиканската пътна мрежа. По време на транспортирането е възможно преминаването на колони с военна техника, ескортирани от екипи на „Военна полиция“, уточняват от ведомството.
Министерството на отбраната призовава гражданите и шофьорите да проявят разбиране и да спазват указанията на органите на реда при среща с военните колони, с цел осигуряване на безопасността на движението.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Костас
Коментиран от #2, #37
14:18 10.04.2026
2 Урсулата
До коментар #1 от "Костас":НАТО Ви пази от Иран и Русия !!
Коментиран от #22
14:19 10.04.2026
3 кой мy дpeмe
14:19 10.04.2026
4 България
Коментиран от #13
14:20 10.04.2026
5 ДА НЕ СЕ УЧУДВАМЕ
Коментиран от #48
14:20 10.04.2026
6 Маке
14:20 10.04.2026
7 9689
14:20 10.04.2026
8 Краварски слуги
14:20 10.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Да,бе
14:21 10.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Аве
До коментар #4 от "България":по-скоро плацдарм хаха
14:21 10.04.2026
14 Изгонете агресорите от България!
Коментиран от #16
14:22 10.04.2026
15 По Руските телевизий
Нещо се случва
Коментиран от #18, #29
14:23 10.04.2026
16 Кухоглава копейка
До коментар #14 от "Изгонете агресорите от България!":Ще се мриееее!
14:24 10.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дон Корлеоне
До коментар #15 от "По Руските телевизий":След интернет Хаяско ще им спре и телевизиите.
14:25 10.04.2026
19 Шопар
Коментиран от #24
14:25 10.04.2026
20 Булпсихопатъ
14:25 10.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Булпсихопатъ
До коментар #2 от "Урсулата":И от Китай и тему.
14:26 10.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ъхъ
До коментар #19 от "Шопар":На Мадуро ...о.
14:29 10.04.2026
25 Политкоректен
Коментиран от #27
14:29 10.04.2026
26 Смех с копейки
До коментар #23 от "И КО СТАНА":Копейките се изпоплашиха 😅😅😅
14:31 10.04.2026
27 Гресирана ватенка
До коментар #25 от "Политкоректен":Така са се разбрали в Аляска 😁
14:31 10.04.2026
28 Край
Коментиран от #31
14:33 10.04.2026
29 Шопар
До коментар #15 от "По Руските телевизий":Ще смъкват Мадуро от Банкя
14:34 10.04.2026
30 007 /агент/
Все пак там са го.....
14:36 10.04.2026
31 До сега
До коментар #28 от "Край":Тренираха на Краснай площад, да му покажат на бутоксовото как....
14:38 10.04.2026
32 Анализ
До коментар #12 от "То остана ли Руска Измет":До 12 май само ти!
14:39 10.04.2026
33 Колония
14:41 10.04.2026
34 Сесесере
Коментиран от #39
14:43 10.04.2026
35 Цирк
14:44 10.04.2026
36 Един
14:44 10.04.2026
37 По точно
До коментар #1 от "Костас":Американските братушки дойдоха!
14:44 10.04.2026
38 Сесесере
14:45 10.04.2026
39 Цъ....
До коментар #34 от "Сесесере":Но има КУПОНИ.
14:45 10.04.2026
40 Бонко
14:46 10.04.2026
41 Сесесере
14:47 10.04.2026
42 Ивелин Михайлов
Коментиран от #47
14:47 10.04.2026
43 защо
ще се проведе планирана ротация на личен състав от контингента на САЩ,
от Министерството на отбраната.
Ха ха ха ха
14:48 10.04.2026
44 таксиджия 🚖
14:49 10.04.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Крушката си имала опашка!
14:51 10.04.2026
47 таксиджия 🚖
До коментар #42 от "Ивелин Михайлов":Ходи блокирай пътя със новия ти джип Мерцедес Г класа за €100к. Поне ти е близко до Варна.
14:51 10.04.2026
48 Нека да пиша
До коментар #5 от "ДА НЕ СЕ УЧУДВАМЕ":Ти ще си първият който ще пусне бомботовара в гащите .
14:51 10.04.2026
49 таксиджия 🚖
До коментар #45 от "Сатана Z":Генерал Радев е натовски генерал! Кандидат депутатите от партия му са работили във Голдман Сакс и Микрософт. ПБ е еврейска партия 🇮🇱🇺🇲
14:52 10.04.2026
50 Реалист
14:53 10.04.2026
51 Учението почна! Чакаме иранските ракети
14:54 10.04.2026
52 Американците Идват!!!
14:55 10.04.2026