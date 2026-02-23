Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Запрянов за американските самолети: Летището в София не участва в учение, само осигурява паркоместа

23 Февруари, 2026 17:07

Никой не е искал от България нито територия, нито военно участие

Запрянов за американските самолети: Летището в София не участва в учение, само осигурява паркоместа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

На военновъздушната ни база "Враждебна" се провежда съвместно учение на американските ВВС с нашите ВВС по отношение на предно разполагане на логистичен елемент, а именно самолети за зареждане във въздуха на летателни апарати. Това учение е планирано по искане на европейското командване. Това обясни служебният министър на отбраната Атанас Запрянов в Министерски съвет.

"Като параметри може да включва не повече от 15 летателни апарата, а личният състав, който ще бъде използван ще бъде не повече от 500 човека", добави той.

Единственото ангажиране на летище "Васил Левски"-София с това учение е разполагането на паркоместа на самолетите в зоната на цивилното летище. Тъй като летище "Враждебна" не разполага с достатъчно места за паркиране на самолетите. Това е резултат от дългогодишните приватизационни действия, които са довели до отчуждаване на части от имотите на ВВС и сега ние сме ограничени в разполагането на тези средства само на военната зона, обясни още министър Запрянов.

Не говорим за участие на летището в София в учение, а говорим за използване на свободна парко-площ за летателните апарати. Това учение по никакъв начин не засяга дейността на международното ни летище "Васил Левски", неговата планова дейност, както и не налага затваряне на летището, категоричен бе Атанас Запрянов.

Искам да разсея по всякакъв начин разпространената спекулативна информация, че летището ще бъде затваряно за някакви други военни цели. Затварянето на летището е единствено и само във властта на летищните власти и те го затварят за логистични и инженерни дейности, поясни още той.

Министър Запрянов уточни още, че учението не е свързано с обстановка и преговорите на САЩ с Иран. "Никой не е искал от България нито територия, нито военно участие", каза още той.


  • 1 питам

    72 0 Отговор
    А наем плащат ли ,или ние им плащаме паркинга и охраната !!

    17:09 23.02.2026

  • 2 кой му дреме

    46 0 Отговор
    осигурява паркоместа
    за учението

    17:09 23.02.2026

  • 3 НЯМА ЛИ КОЙ

    63 2 Отговор
    НЯМА ЛИ КОЙ ДА ГО ОСЪДИ ЗА ТЕЗИ ЛЪЖИ !??
    "учението не е свързано ... с Иран"

    17:09 23.02.2026

  • 4 обективен

    49 2 Отговор
    А този памперс трябваше отдавна да е в домовете на ужасите !!1

    17:10 23.02.2026

  • 5 Деменция

    47 2 Отговор
    Кому е нужен стар и болен военен министър ?!

    17:11 23.02.2026

  • 6 1488

    47 2 Отговор
    ганьо = обслужващ персонал

    17:11 23.02.2026

  • 7 КзББ и ДП

    38 1 Отговор
    Същата карикатура,като МВР за Петрова.Аман от идиоти

    17:12 23.02.2026

  • 8 Парко места за удари срещу Иран

    47 0 Отговор
    Запрянов е министър на ГЕРБ.

    17:13 23.02.2026

  • 9 Някой

    45 3 Отговор
    Няма какво да търсят такива големи транспортни самолети тук, освен да е междина спирка за нещо свързано с Иран или наобратно - да не бъде ударено като ответна мярка.
    Да се забрани в България да има чужди войски, освен ако не идват на помощ на държавата при нападение.

    17:13 23.02.2026

  • 10 съпрянофф

    39 1 Отговор
    Паркоместа? Логистика за агресия.
    Къде ни води това?

    17:13 23.02.2026

  • 11 1488

    21 1 Отговор
    Аятолаха ми е приятел у фейса.
    Казал съм му всичко за учението.

    17:13 23.02.2026

  • 12 ха ха

    9 1 Отговор
    ще извозват бг персонала

    17:13 23.02.2026

  • 13 Тъпи Управници!

    47 1 Отговор
    Запрянов, Тъпанар долен,
    Коя държава в Света дава Основното си Гражданско Летище
    -Да се затвори за граждански полет,и за да послужи за Паркинг
    на Военни самолети!

    17:13 23.02.2026

  • 14 Някой

    32 1 Отговор
    Някой вярва ли на този индивид? Нишо обо няма положението около Иран и посещението на тези самолети.... Не, разбира се, че нама.

    17:14 23.02.2026

  • 15 А фанете се разберете

    25 1 Отговор
    Кво ще лъжете бе ! Тая е 6 та версия вече

    17:14 23.02.2026

  • 16 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    Вкарват ни в една безкрайна война която продължава вече 80 години.

    17:15 23.02.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    31 0 Отговор
    А там синя зона ли е , зелена ли 🤔❓
    Тъ Панар ❗

    17:16 23.02.2026

  • 19 Паркоместа

    26 1 Отговор
    на пистата , за да нападнат Иран тази нощ ? Покажете на българските граждани какво подписа Костинбродския преди няма и месец за влизането на България в сдружението на Тръмп за мир ? Самия той знае ли изобщо ? Винаги когато се заговори за мир идват войни . Тръмп изтегли вече и дипломатите си от Иран !

    17:17 23.02.2026

  • 20 Дзак

    7 0 Отговор
    Много евфемистично!

    17:20 23.02.2026

  • 21 БОРИМЕЧКОВ ОТ КВ.ХР.БОТЕВ

    2 16 Отговор
    СПОКОЙНО ВЕ....
    ТЕ КУПЕЙКИТЕ СА ИМ
    ИЗТОЧИЛИ НАФТАТА И КРАДНАЛИ ГУМИТЕ👍

    17:21 23.02.2026

  • 22 няма!

    По-добрият вариант е някой неокастрен чепат кол...

    17:21 23.02.2026

  • 23 ДЕДЕЕЕЕ

    21 2 Отговор
    ТИ КОЛКО СИ ДОЛЕЕЕЕН

    17:22 23.02.2026

  • 24 дрът връмбар

    20 2 Отговор
    тоз мушшмул пак служебният министър на отбраната

    17:22 23.02.2026

  • 25 Мфа

    21 2 Отговор
    Този пили си хапчетата за деменция, че всеки различна версия има!

    17:23 23.02.2026

  • 26 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    21 2 Отговор
    Стана практика да ни лъжат право в очите! Да затвориш столичното летище, за да го харижеш на американците да го ползват за война и да лъжеш, че е за ремонт или за метене?! Господин Задников!

    17:24 23.02.2026

  • 28 Родината

    18 2 Отговор
    Ни е разграден двор - всеки си прави каквото си иска, всеки чужденец се разпорежда с нея като с бащиния! Това, за което дефите ни са умирали, днешните майкопродавци харизват ей така, за потупване по рамото!
    Само му вижте смачканата тъпа физиономия на тоя, дето ни е военен министър!

    17:24 23.02.2026

  • 29 Тома

    16 2 Отговор
    Е тогава защо го затваряте летището за два дена бе папардако

    17:28 23.02.2026

  • 30 Ремонтна бригада от Персия

    14 2 Отговор
    "се провежда съвместно учение на американските ВВС с нашите ВВС по отношение на предно разполагане на логистичен елемент, а именно самолети за зареждане във въздуха". Е като ги държите "на паркинг" на летище София, това не е ли точно "разполагане", демек летище София точно си участва в това мероприятие. И с тия мантри, ние не участваме, а само разполагаме, аятоласите дали ще се вържат? Айде лелките дето гласуват за герб и жълтопаветните може и да се вържат, ама персите не вярвам...

    17:28 23.02.2026

  • 31 гост

    13 1 Отговор
    Последната версия на Запрянката и господарите му! Пак ни взеха за мезе, че ядем доматите с колците!

    17:30 23.02.2026

  • 32 Осъди го !

    Какво ти пречи , още повече ако си сигурен в правотата си и имаш ДОКАЗАТЕЛСТВА . Хем ще изкараш някой лев , хем ще ни осведомиш по въпроса , разбирач си явно !

    17:32 23.02.2026

  • 33 инфо

    16 0 Отговор
    Интелекта Запрянов - завеждащ "паркинги и гаражи". Попитаха ли го, каква е цената за място...

    17:32 23.02.2026

  • 34 Опааа

    14 0 Отговор
    Паркоместа.😆 Тоя ни има за идиоти!

    17:36 23.02.2026

  • 35 Запряне

    14 0 Отговор
    мурук изкуфял да те ... кой те хване!

    17:38 23.02.2026

  • 36 пешо

    12 0 Отговор
    да им осигурите парко место и за балистични ракети

    17:38 23.02.2026

  • 37 Близо е

    8 0 Отговор
    Явно удара е близо и вече не им пука какво лъжат и дали някой се връзва. Преди 3 месеца приеха, че министърът на отбраната може еднолично да въвежда военно положение, без това да минава през НС. Ако разбирате за какво ви говоря

    17:40 23.02.2026

  • 38 Мишел

    4 1 Отговор
    Готови сме да разтворим бузките за обслужване на всеки голям брат

    17:42 23.02.2026

  • 39 Сталин

    6 0 Отговор
    Паркирането на американски хвърчила струва 1 милион на ден ,тези мародери трябва да плащат

    17:44 23.02.2026

  • 40 Ъхъъъъъ.....

    4 0 Отговор
    само осигурява паркоместа....

    17:44 23.02.2026

  • 41 Зелена зона

    3 0 Отговор
    И колко плащат

    17:44 23.02.2026

  • 42 Шест

    2 1 Отговор
    България ще има бъдеще, когато по естествен път си тръгнат пребоядисани те комунисти-еничери.

    17:45 23.02.2026

  • 43 Дръта чанта

    4 0 Отговор
    Лигитимна цел на Иранските ракети

    17:46 23.02.2026

  • 44 Долен лъжец

    4 0 Отговор
    И какво и кой плаща за тези паркоместа?
    Летището го превърна на плайдпрм!
    Нещастник склерозирал!

    17:46 23.02.2026

  • 45 az СВО Победа 80

    1 0 Отговор
    После на трибунала тоя ще писка, ама защо и аз? Какво общо имам, аз само помагах да паркират....
    🤣🤣🤣

    17:50 23.02.2026

  • 46 незнайко

    0 0 Отговор
    ПАРКОМЕСТАТА ще ги плащат ли или като базите ни безвъзмездно ползване ???

    17:51 23.02.2026

  • 47 И какво

    като е бил министър на ГЕРБ,бил и в служебни правителства.Не може току така да се сменя министър на отбраната с временни ,поради факта че ситуацията около нас и изобщо е доста напрегната с тези войни .И дори на възраст ,е то е обидно да се злепоставя един ерудиран и интелигентен човек,умерен ,бил ректор на Военната академия и не виждам нещо да му има със здравето.Това че от Меч- а се изхвърлят и не си мерят приказките за личен пиар е простотия .

    17:51 23.02.2026

  • 48 Подлоги атлантически

    0 0 Отговор
    Към петък множество тежкотоварни самолети и самолети за презареждане с гориво – включително Boeing KC-135 Stratotanker от военновъздушната база Макдил във Флорида, C-17 Globemasters, C-130 Hercules от германската база Рамщайн и дори Boeing 747 – са били забелязани на пистата на летище Васил Левски (основният граждански възел в София).

    17:52 23.02.2026

  • 49 Сега пък били на паркинг а?

    0 0 Отговор
    А не дрънкаха ли как било разполагане като подкрепа за „обучение, свързано с дейностите по засилена бдителност на НАТО“ а? Смооотаняци...

    17:53 23.02.2026

  • 50 Кую

    0 0 Отговор
    Само главичката смята ли се за е...не? Служебен наглец.

    17:54 23.02.2026

