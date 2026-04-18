МВР-Пловдив следи с дронове ромските махали в изборния ден

Пловдивската полиция демонстрира как се работи иновативно срещу онези, които си позволяват да газят изборните права на гражданите и изборното законодателство.
В деня преди изборите обстановката в етническия квартал “Столипиново” в града под тепетата се следи от служителите с дронове.
На територията на цялата област също се работи с безпилотните летателни апарати, като се облитат и други големи махали.
Дрон на “Гранична полиция” със служители, които са командировани в пловдивската дирекция на МВР, в момента оглеждат с дрон района на карловското село Розино, съобщава "Марица".
Дроновете ще следят също и утре в изборния ден.
1 Яшар
Коментиран от #18
21:28 18.04.2026
2 Лицемерни 60клуци
Коментиран от #20
21:32 18.04.2026
3 Боруна Лом
Коментиран от #5
21:32 18.04.2026
4 Последния Софиянец
21:35 18.04.2026
5 Яшар
До коментар #3 от "Боруна Лом":Жената от Лом детето във дом !!! Напали си озат
Коментиран от #9
21:36 18.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Делю Хайдутин
21:36 18.04.2026
8 Ломчанин
Коментиран от #10
21:38 18.04.2026
9 Глюпости ,
До коментар #5 от "Яшар":Ни жена , ни деца ...
21:39 18.04.2026
10 Яшар
До коментар #8 от "Ломчанин":На Боруна мУ държи още влага от ония пиани тираджии ...и сега кат го дасарби се се навърта на пътя за Дунав мост 2 ...миналия месец го видях бях с едно Ивеко на връщане от Австрия ....на мазна турски тираджии се наслаждаваше
21:44 18.04.2026
11 Дрон до дрон
Коментиран от #21
21:52 18.04.2026
12 безпартиен
21:58 18.04.2026
13 Киро Шприца
22:11 18.04.2026
14 Село ъплоудед
До коментар #6 от "1488":Ехееее, браво, бе, сладур. А по една ваксина боцнали ли са им?
22:34 18.04.2026
15 Аз ще гласувам с хартия
Напук на всички некадърници, които търпим вече 35 години.
22:40 18.04.2026
16 Свети Кибик-Юродив
22:44 18.04.2026
17 ТАКА ЩЕ СЛЕДИТЕ ЧЕ ВСИЧКИ ПАРИ ЩЕ
22:45 18.04.2026
18 Европеец
До коментар #1 от "Яшар":Съгласен съм с коментара ти......
22:59 18.04.2026
19 РЕАЛИСТ
23:00 18.04.2026
20 Европеец
До коментар #2 от "Лицемерни 60клуци":И твоя коментар съм съгласен..... Но нали знаеш че партиите дава заявки на ромските барони да купуват гласове..... Както е казал народа рибата мирише откъм главата.....
23:01 18.04.2026
21 Европеец
До коментар #11 от "Дрон до дрон":И с теб съм съгласен... Иновации в бг територията...... А тия дронове в циганските махали (винаги съм се чудил защо им казват ромски, като самите цигани казват че са цигани,е младите се еманцепираха и казват че са роми) са си чиста дискриминация...... Гаранция че ония негодяи от хелзинския комитет ще се задействат..... Относно триещия въобще не ми пука, за мен циганите са си цигани, а думата ром има други значения.. ....
23:07 18.04.2026
22 Така Така
Коментиран от #26
23:15 18.04.2026
23 НЯКОЙ
МАЙ ГО НЯМА В БГДУБАЙ ПРИ МАВРОДИЕВ, ТАКИ!! И КО,,,,,,,
23:48 18.04.2026
24 Необятен е интелекта на Гюро
23:51 18.04.2026
25 Уса
00:10 19.04.2026
26 Верно
До коментар #22 от "Така Така":Те се бъкани с пари от глобите на шофьори фонда за безопасност се оказа печатница за пари за МВР пълни се с големи скорости. Научиха милиционерите да работят с таблети и тормозят навред с проверки яко.
00:15 19.04.2026
27 Хаха
00:30 19.04.2026
28 Хмм
00:31 19.04.2026
29 Така се прави
Съученикът ми е от Старо Село, Силистренско.
01:11 19.04.2026
30 Няма спасение
Спасението би могло да дойде от хора, които няма какво повече да губят като “Сияние”.
Спасението е в промяната на изборната система, но не очаквайте тя да дойде отгоре.
Който разбрал, разбрал
01:19 19.04.2026
31 Мфа
Коментиран от #32
07:55 19.04.2026
32 Будител
До коментар #31 от "Мфа":Може и зеленски да е пратил украинци да обучават нашите , как да работят с дронове...нали са баш майстори и първи дружки на ППДБ
16:57 19.04.2026