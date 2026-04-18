Новини
България »
МВР-Пловдив следи с дронове ромските махали в изборния ден

18 Април, 2026 21:22

  • мвр-пловдив-
  • дронове-
  • избори

Дрон на “Гранична полиция” със служители, които са командировани в пловдивската дирекция на МВР, в момента оглеждат с дрон района на карловското село Розино

Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пловдивската полиция демонстрира как се работи иновативно срещу онези, които си позволяват да газят изборните права на гражданите и изборното законодателство.

В деня преди изборите обстановката в етническия квартал “Столипиново” в града под тепетата се следи от служителите с дронове.

На територията на цялата област също се работи с безпилотните летателни апарати, като се облитат и други големи махали.

Дрон на “Гранична полиция” със служители, които са командировани в пловдивската дирекция на МВР, в момента оглеждат с дрон района на карловското село Розино, съобщава "Марица".

Дроновете ще следят също и утре в изборния ден.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    11 5 Отговор
    Пак имитирате дейност с 5-10 Хил гласа нищо не ставаш ,то и в България почти няма Ромео , вече децата им са граждани на ЕС ...вървете , на други места там са купените ..,,общините и държавните служби с общинските и държавните нищо не правещия близо 1-1 500 000 гласоподаватели с родата

    Коментиран от #18

    21:28 18.04.2026

  • 2 Лицемерни 60клуци

    17 1 Отговор
    И с подводници да ги следите,няма ли брутални наказания,ефект няма.

    Коментиран от #20

    21:32 18.04.2026

  • 3 Боруна Лом

    10 3 Отговор
    ..И ДА ГИ ЗАРЕДЯТ С НАПАЛМ

    Коментиран от #5

    21:32 18.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Ама с Шахеди ли?

    21:35 18.04.2026

  • 5 Яшар

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    Жената от Лом детето във дом !!! Напали си озат

    Коментиран от #9

    21:36 18.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Делю Хайдутин

    2 1 Отговор
    Село Розино с голямата Джамия.

    21:36 18.04.2026

  • 8 Ломчанин

    6 1 Отговор
    Що не пуснат и у Боруна ?!🤔

    Коментиран от #10

    21:38 18.04.2026

  • 9 Глюпости ,

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Яшар":

    Ни жена , ни деца ...

    21:39 18.04.2026

  • 10 Яшар

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ломчанин":

    На Боруна мУ държи още влага от ония пиани тираджии ...и сега кат го дасарби се се навърта на пътя за Дунав мост 2 ...миналия месец го видях бях с едно Ивеко на връщане от Австрия ....на мазна турски тираджии се наслаждаваше

    21:44 18.04.2026

  • 11 Дрон до дрон

    11 3 Отговор
    Пловдив беше пръв ! Почва се. Във всички цигански градове с дронове в небето ще се следи за правата на гражданите. . На бръснещ полет пред урните. Да няма изборни нарушения. Това е начинание от богатия български арсенал на иновитивните малоумия !

    Коментиран от #21

    21:52 18.04.2026

  • 12 безпартиен

    8 0 Отговор
    На заплати от държавния и общинския бюджети са около 750 хиляди! Заедно с членовете на семействата им и роднини ще са около 3-3.2 милиона!От 6.4 милиона население на територията сега,това са "само" около 50/100!Ако извадим и около 650 хиляди малолетни и непълнолетни,процента набъбва до около 60/100 гласували! Решението с купеният вот е ЛИЦА НЕ СПАЗИЛИ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБРАЗОВАНИЕ т.е.поне основно образование и лица НЕ ПЛАТИЛИ ДАНЪЦИ сгради, автомобили,ДОО и ДОД,местни данъци,НЯМАТ ПРАВО ДА ИЗБИРАТ(ГЛАСУВАТ)!!!!Освен права , такива лица имат и ЗАДЪЛЖЕНИЯ които не изпълняват към държавата!!! Справедливо?

    21:58 18.04.2026

  • 13 Киро Шприца

    3 7 Отговор
    Ше ни фанете опинците. Ппдб победа!

    22:11 18.04.2026

  • 14 Село ъплоудед

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "1488":

    Ехееее, браво, бе, сладур. А по една ваксина боцнали ли са им?

    22:34 18.04.2026

  • 15 Аз ще гласувам с хартия

    4 6 Отговор
    за този, когото всички мразят, а Радев се изприщва само като го види! ППДБ бълват змии и гущери по него!

    Напук на всички некадърници, които търпим вече 35 години.

    22:40 18.04.2026

  • 16 Свети Кибик-Юродив

    6 0 Отговор
    През 21-ви век, полицията наблюдава команчите с дронове. Само да не се снижават много ниско, че като нищо ще ги гепят и после ще трябва да ги търсят по битаците. Преди години, първият дрон, който беше закупен за софийското МВР, още при първата си мисия отлетя в "неизвестна посока" и повече не го намериха.

    22:44 18.04.2026

  • 17 ТАКА ЩЕ СЛЕДИТЕ ЧЕ ВСИЧКИ ПАРИ ЩЕ

    6 0 Отговор
    ОТКРАДНЕТЕ ........... АКО МОЖЕТЕ , АМА НЕ МОЖЕТЕ !

    22:45 18.04.2026

  • 18 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Съгласен съм с коментара ти......

    22:59 18.04.2026

  • 19 РЕАЛИСТ

    5 1 Отговор
    Абе, не разбрах, Столипиново на границата ли е , че гранична полиция го наблюда а с дронове. Що ми се струва, че има юрисдикция за всяка служба в МВР. Емилчо Дечев е бил съдия и не го разбира тези работи, ама главен секретар нема ли това министерство?

    23:00 18.04.2026

  • 20 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лицемерни 60клуци":

    И твоя коментар съм съгласен..... Но нали знаеш че партиите дава заявки на ромските барони да купуват гласове..... Както е казал народа рибата мирише откъм главата.....

    23:01 18.04.2026

  • 21 Европеец

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дрон до дрон":

    И с теб съм съгласен... Иновации в бг територията...... А тия дронове в циганските махали (винаги съм се чудил защо им казват ромски, като самите цигани казват че са цигани,е младите се еманцепираха и казват че са роми) са си чиста дискриминация...... Гаранция че ония негодяи от хелзинския комитет ще се задействат..... Относно триещия въобще не ми пука, за мен циганите са си цигани, а думата ром има други значения.. ....

    23:07 18.04.2026

  • 22 Така Така

    6 0 Отговор
    Ей настигнаха немската полиция по технологии :)))

    Коментиран от #26

    23:15 18.04.2026

  • 23 НЯКОЙ

    2 2 Отговор
    ВИЖДАЛ ЛИ Е ,ЧУВАЛ ЛИ Е ПЕЕВСКИ,??
    МАЙ ГО НЯМА В БГДУБАЙ ПРИ МАВРОДИЕВ, ТАКИ!! И КО,,,,,,,

    23:48 18.04.2026

  • 24 Необятен е интелекта на Гюро

    2 0 Отговор
    Добре ще е , гранична полиция да пусне рояци дронове над София и големите градове ,когато влачат чувалите с бюлетините и поправените протоколи. Отделно пред всяка СИК и РИК да има пост граничар с куче и шмайзер през рамо да следи за дрогирани пияни, луди, търговци на гласове, измамници и мигранти , да не нарушат правата на гражданите. Пътна полиция с дронове да следи за хора с чували и нерегламентирано транспортиране с мпс на бюлетини и протоколи по пътищата . В ЦИК граничарите да организират насрешни тематични проверки на протоколите по най рисковите селища на фронтовата територия ! Отделно за всеки член на ЦИК РИК СИК - паспортна проверка и особено проверка за алкохол , наркотици и установяване на лица със петрохански синдром имащи явни и скрити наклонности към обучение на малолетни- бъдещи еврогласоподаватели .

    23:51 18.04.2026

  • 25 Уса

    0 0 Отговор
    Предпочитам да вярвам в Бог 100 пъти по полезно

    00:10 19.04.2026

  • 26 Верно

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Така Така":

    Те се бъкани с пари от глобите на шофьори фонда за безопасност се оказа печатница за пари за МВР пълни се с големи скорости. Научиха милиционерите да работят с таблети и тормозят навред с проверки яко.

    00:15 19.04.2026

  • 27 Хаха

    3 2 Отговор
    Следят дали тарторите ще купуват за Радев.

    00:30 19.04.2026

  • 28 Хмм

    3 2 Отговор
    Накрая да не се окаже, че пак ППДБ или този път Румен Боташ ще спечелят в махалите.

    00:31 19.04.2026

  • 29 Така се прави

    1 0 Отговор
    Един съученик от корабното в Русе ми каза още през 94-та как бразилската полиция влиза във фавелите на Сао Паоло. С хеликоптери.
    Съученикът ми е от Старо Село, Силистренско.

    01:11 19.04.2026

  • 30 Няма спасение

    0 3 Отговор
    от парите на герП и ордите на дпс-тата под парична команда.
    Спасението би могло да дойде от хора, които няма какво повече да губят като “Сияние”.
    Спасението е в промяната на изборната система, но не очаквайте тя да дойде отгоре.
    Който разбрал, разбрал

    01:19 19.04.2026

  • 31 Мфа

    1 0 Отговор
    Само във Факултета няма дронове, полиция и купувачи на гласове! Там нашето МВР пари приятеля на Денкофф Сорос Мигранта, ромския барон да купила на воля. Вася софийския ДС наследник стана кмет с помощта на тези гласове! А иначе Украинската Партията на позора се бори за правова държава!

    Коментиран от #32

    07:55 19.04.2026

  • 32 Будител

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Мфа":

    Може и зеленски да е пратил украинци да обучават нашите , как да работят с дронове...нали са баш майстори и първи дружки на ППДБ

    16:57 19.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове