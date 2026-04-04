Няма опасност след преливането на язовир „Александър Стамболийски“ ВИДЕО

Язовир „Александър Стамболийски“ преля, но за щастие няма нанесени щети. Около 22:00 часа снощи водата е достигнала критично ниво, а от тази сутрин прелива със 7 кубични метра в секунда.

Водоемът е под постоянно наблюдение от началото на седмицата. От близките общини Сухиндол и Павликени са предупредили хората, които живеят в най-ниските части, да преместят животните и селскостопанската си техника.

Към момента няма опасност водата да достигне до домовете на хората или да наводни земеделските площи. Повишени са нивата и на останалите водоеми в област Велико Търново, но те са далеч от рисковите стойности.