Откриха останки от дронове край Кара дере и в района на Ахтопол

Специализирани екипи от военноморските бази – Варна и Бургас, от състава на Военноморските сили (ВМС) обследваха и транспортираха останки от безпилотни летателни апарати, открити край Кара дере и в района на Ахтопол, съобщиха от Министерството на отбраната.

При извършеното обследване в района на северната част на местността Кара дере, между град Бяла и село Горица, обектът е идентифициран като останка от безпилотен летателен апарат, който не съдържа взривни вещества и не представлява опасност. Специализираният екип го транспортира до Военноморска база – Варна.

По-късно същия ден друг екип от Военноморска база – Бургас беше активиран със задача да обследва район в град Ахтопол, в южния край на залива. Военнослужещите откриха и идентифицираха отломка от дрон. След извършената проверка е установено, че тя не представлява опасност, и е транспортирана до Военноморска база – Бургас.

Военнослужещите действаха по искане на областните администрации във Варна и Бургас, след положителна резолюция от началника на отбраната. Специализираните групи за разузнаване, обозначаване, извличане и транспортиране на невзривени боеприпаси бяха активирани със заповед на командира на Военноморските сили.