Откриха останки от дронове край Кара дере и в района на Ахтопол

Специализирани екипи от военноморските бази – Варна и Бургас, от състава на Военноморските сили (ВМС) обследваха и транспортираха останки от безпилотни летателни апарати, открити край Кара дере и в района на Ахтопол, съобщиха от Министерството на отбраната.
При извършеното обследване в района на северната част на местността Кара дере, между град Бяла и село Горица, обектът е идентифициран като останка от безпилотен летателен апарат, който не съдържа взривни вещества и не представлява опасност. Специализираният екип го транспортира до Военноморска база – Варна.
По-късно същия ден друг екип от Военноморска база – Бургас беше активиран със задача да обследва район в град Ахтопол, в южния край на залива. Военнослужещите откриха и идентифицираха отломка от дрон. След извършената проверка е установено, че тя не представлява опасност, и е транспортирана до Военноморска база – Бургас.
Военнослужещите действаха по искане на областните администрации във Варна и Бургас, след положителна резолюция от началника на отбраната. Специализираните групи за разузнаване, обозначаване, извличане и транспортиране на невзривени боеприпаси бяха активирани със заповед на командира на Военноморските сили.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
И не само случайни дронове, а унищожаване на танкери и петролни складове!
Коментиран от #10
18:19 26.04.2026
2 Соске
18:19 26.04.2026
3 Онзи
18:22 26.04.2026
4 Тия
Коментиран от #8
18:25 26.04.2026
5 Няма лошо
18:28 26.04.2026
6 Неможа ли ?
Да Падне !
В Народното Събрание !
18:30 26.04.2026
7 Спиро
18:47 26.04.2026
8 Минск
До коментар #4 от "Тия":За това Радев да отива в Киев и да моли за мир със всички средства! За това сме го избрали, да ни осигури мир!
18:54 26.04.2026
9 Чапай
18:56 26.04.2026
10 ТИР
До коментар #1 от "Българин":Дали пък такъв ход няма да възстанови бригадирското движение с почиващите на черноморието ,,,
19:38 26.04.2026