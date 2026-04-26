Откриха останки от дронове край Кара дере и в района на Ахтопол

Откриха останки от дронове край Кара дере и в района на Ахтопол

26 Април, 2026 19:14, обновена 26 Април, 2026 18:17 787 10

Останките им ще бъдат транспортирани във Военноморските бази във Варна и Бургас

Откриха останки от дронове край Кара дере и в района на Ахтопол - 1
Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

Специализирани екипи от военноморските бази – Варна и Бургас, от състава на Военноморските сили (ВМС) обследваха и транспортираха останки от безпилотни летателни апарати, открити край Кара дере и в района на Ахтопол, съобщиха от Министерството на отбраната.

При извършеното обследване в района на северната част на местността Кара дере, между град Бяла и село Горица, обектът е идентифициран като останка от безпилотен летателен апарат, който не съдържа взривни вещества и не представлява опасност. Специализираният екип го транспортира до Военноморска база – Варна.

По-късно същия ден друг екип от Военноморска база – Бургас беше активиран със задача да обследва район в град Ахтопол, в южния край на залива. Военнослужещите откриха и идентифицираха отломка от дрон. След извършената проверка е установено, че тя не представлява опасност, и е транспортирана до Военноморска база – Бургас.

Военнослужещите действаха по искане на областните администрации във Варна и Бургас, след положителна резолюция от началника на отбраната. Специализираните групи за разузнаване, обозначаване, извличане и транспортиране на невзривени боеприпаси бяха активирани със заповед на командира на Военноморските сили.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    3 8 Отговор
    Ако не се съобразяаме с интересите на Украйна, ни чака бой! Много бой!
    И не само случайни дронове, а унищожаване на танкери и петролни складове!

    Коментиран от #10

    18:19 26.04.2026

  • 2 Соске

    14 2 Отговор
    Украинските боклуци заливат буквално перноморието ни

    18:19 26.04.2026

  • 3 Онзи

    2 1 Отговор
    А дали не е Ирански 🤔ама няма кой да ни каже нали

    18:22 26.04.2026

  • 4 Тия

    7 1 Отговор
    са на укрите !

    Коментиран от #8

    18:25 26.04.2026

  • 5 Няма лошо

    6 2 Отговор
    На лято ще има дечицата с какво да си играят.

    18:28 26.04.2026

  • 6 Неможа ли ?

    11 0 Отговор
    Един !

    Да Падне !

    В Народното Събрание !

    18:30 26.04.2026

  • 7 Спиро

    0 1 Отговор
    Няма проблем, спокойно, няма проблем...

    18:47 26.04.2026

  • 8 Минск

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тия":

    За това Радев да отива в Киев и да моли за мир със всички средства! За това сме го избрали, да ни осигури мир!

    18:54 26.04.2026

  • 9 Чапай

    5 1 Отговор
    що не напишете че тая част от дрон е от оная държавица дето проси от цял свят пари и те се съгласяват да дават щото всички доволно правят пара.Като гледам и наще за една ламарина що народ е ангажиран...и като документално надпишат по три,далаверата е идеална.Извода е не само при нас а в цял свят ..управляващите точат от народа.Баламосват наивниците с партии и сладки обещания .Който не схваща какво пиша ,пиша го още по елементарно..."те" са срещу нас.

    18:56 26.04.2026

  • 10 ТИР

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Дали пък такъв ход няма да възстанови бригадирското движение с почиващите на черноморието ,,,

    19:38 26.04.2026

