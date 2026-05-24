Планинската спасителна служба се включва в издирването на възрастна жена в района на Панчарево

24 Май, 2026 11:59 747 1

Тоня Папукчиева - Бодурова е напуснала дома си в село Кокаляне около 16:00 часа на 20 май и оттогава е в неизвестност

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възрастна жена се издирва в района на Панчарево, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст.

От ПСС обясниха, че жената е изчезнала преди три-четири дни, а вчера от полицията са поискали съдействие за издирването ѝ.

Преди два дни от столичната полиция съобщиха, че се издирва 74-годишната Тоня Папукчиева - Бодурова. Жената е напуснала дома си в село Кокаляне около 16:00 часа на 20 май и оттогава е в неизвестност.

От Планинската спасителна служба отбелязаха също, че условията за туризъм в планините не са много добри. Навсякъде е облачно, валяло е много тези дни и е много мокро, посочиха от ПСС.

Според прогнозата за времето днес над планините облачността ще бъде значителна. На много места, главно в следобедните часове, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 8°.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Изядена от глутниците диви кучета които пишат за мечки.

    12:00 24.05.2026

