Очевидец на нападението във Варна: Колегата ми извика да донеса кърпа, че кръвта му изтича

По данни от свидетел на нападението във Варна, при действията си жената е поискала ''да дойдат журналистите''.

"Аз бях вътре в гаража, колегата се извика отвън "намушка ме, намушка ме", избягах веднага навън. Една жена минаваше с нож в ръката. Той се развика, че му изтича кръвта, да вървя да взема кърпа. Обадих се на 112. През това време тя е продължила нагоре и е наръгала още един човек на входа на магазина. След това влязла вътре, наръгала една баба и още един човек. Колегата влезе вътре и измъкна бабата навън. Заключихме магазина - опряхме вратата с едно желязо, докато дойде полицията", разказа очевидец.

При инцидента във Варна са наръгани четирима души. Сигналът бе получен малко преди 14 часа.

В района на супермаркет на ул. "Подвис" 47-годишната жена от Латвия първо нападнала двама мъже на улицата, а след това възрастна жена и мъж в супермаркета в близост.

Минувачи и работещи в близките обекти са успели да затворят нападателката в магазина, докато дойде полиция. Жената е задържана от органите на реда. Изяснява се степента на нараняване на трима от намушканите. Четвъртият е прегледан и освободен, предаде Bulgaria ON AIR.

По случая е образувано досъдебно производство, а районът беше отцепен за движение.