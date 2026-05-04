Очевидец на нападението във Варна: Колегата ми извика да донеса кърпа, че кръвта му изтича

4 Май, 2026 18:24 1 264 29

  • варна-
  • супермаркет-
  • латвийка-
  • нападение-
  • нож

По случая е образувано досъдебно производство

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По данни от свидетел на нападението във Варна, при действията си жената е поискала ''да дойдат журналистите''.

"Аз бях вътре в гаража, колегата се извика отвън "намушка ме, намушка ме", избягах веднага навън. Една жена минаваше с нож в ръката. Той се развика, че му изтича кръвта, да вървя да взема кърпа. Обадих се на 112. През това време тя е продължила нагоре и е наръгала още един човек на входа на магазина. След това влязла вътре, наръгала една баба и още един човек. Колегата влезе вътре и измъкна бабата навън. Заключихме магазина - опряхме вратата с едно желязо, докато дойде полицията", разказа очевидец.

При инцидента във Варна са наръгани четирима души. Сигналът бе получен малко преди 14 часа.

В района на супермаркет на ул. "Подвис" 47-годишната жена от Латвия първо нападнала двама мъже на улицата, а след това възрастна жена и мъж в супермаркета в близост.

Минувачи и работещи в близките обекти са успели да затворят нападателката в магазина, докато дойде полиция. Жената е задържана от органите на реда. Изяснява се степента на нараняване на трима от намушканите. Четвъртият е прегледан и освободен, предаде Bulgaria ON AIR.

По случая е образувано досъдебно производство, а районът беше отцепен за движение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За протокола

    9 3 Отговор
    "Сериозен инцидент се случи миналата събота вечер на Халкидики , където мъж нахлу в къща на непознати и ги нападна с нож .
    Според станалите известни данни, 32-годишният мъж от украински произход е влязъл в двора на къща в Мудания и е ранил двама души с нож, по-специално 75-годишен унгарец и 59-годишната му германска съпруга там е бил и 49-годишния им син .
    Той казал на полицаите, които го арестували, че е нападнал жителите на къщата, защото ги помислил за руснаци."

    18:30 04.05.2026

  • 2 Чапай

    14 6 Отговор
    МaRиЙке,кажи че е нагла украинеста тиква,що го криете.

    18:30 04.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 павела митова

    21 6 Отговор
    на 100 % укропка с латвийски паспорт ,крият щото във Варна никой ама никой не може ги диша тея добичета

    18:33 04.05.2026

  • 5 баба вюна

    10 6 Отговор
    Боже,за мъже ли говори тоя?Не могат да се справят с една жена?Смех.

    Коментиран от #19

    18:33 04.05.2026

  • 6 Лъжат ни

    16 6 Отговор
    Това е OOcpaинска свол@ч с фалшив латвийски паспорт.

    18:34 04.05.2026

  • 7 Бравос

    15 5 Отговор
    Храните ги, поите ги а те ви колят.

    18:34 04.05.2026

  • 8 Горски

    16 6 Отговор
    Понеже са ни малко "ромите", прибираме всякакви боклуци - ето го резултата. После сме били "ксенофоби". Я да питам онази безизвестна, безименна драскачка и защитничка на наглите богати украински парцаляци, как ще коментира поредното изстъпление на поредния бежанец, или пък турист.

    Коментиран от #29

    18:35 04.05.2026

  • 9 смехоран

    6 3 Отговор
    Големите мъжаги се заключват в магазина и бягат от дамата?

    18:35 04.05.2026

  • 10 Кочо

    6 0 Отговор
    Така е, когато събирате тук всякакви ислямисти! Западнал народ и държава станахме!

    Коментиран от #14

    18:35 04.05.2026

  • 11 Тъй ли нямаше

    11 2 Отговор
    Да се намери някой с една тръба, че да и начупи ръчичките на тая. Да знае следващият път, как се ръгат българи. Хубаво да и натрошат фалангите и хич да не викат помощ. Вечерта са я хвърлят в някой пояс са се спасява и за изпроводяк още малко тръби по краката, че да не бърза да се прибира. Всякаква гмеж, пуснаха тук.

    Коментиран от #25

    18:36 04.05.2026

  • 12 здравка клинчева

    12 3 Отговор
    укрите в укропия ,българия за българите

    18:36 04.05.2026

  • 13 Територията БГ

    9 3 Отговор
    Сега американофилите ще я пуснат с предупреждение повече да не прави така. Атлантическия съюз пази и брани укрите на територията ни като дискриминира нас българите.

    18:36 04.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ламбо

    11 0 Отговор
    Ай на бас че ще я изкарат невменяема и ще я пуснат .

    18:37 04.05.2026

  • 16 Ту туууу

    7 3 Отговор
    Жената е в шок, избиха семейството и в 404. Пуснете я, скъп хотел на морето и по 200 евро дневни ту тууууу

    18:38 04.05.2026

  • 17 Украта

    5 0 Отговор
    Една беше изклала децата си, какво стана с нея? Ни вопъл, ни стон….

    18:39 04.05.2026

  • 18 Аре бегай

    10 0 Отговор
    А защо нашите милиционери не са я гръмнали в кратуната след като е въоръжена и опасна?

    18:41 04.05.2026

  • 19 недей така

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "баба вюна":

    Първо ги напада в гръб второ, ако реагират и проснат тая украинка с латвийски паспорт представи си какъв жьлтопаветен вой, ще настане после???

    18:43 04.05.2026

  • 20 Гледай ся

    4 0 Отговор
    Ако пък някой и беше пуснал кръвчицата при самозащита, него щяха да го съдят до дупка. Затова си живея навън, защото няма ред, нямаш права и си престъпник ако се защитиш.

    18:44 04.05.2026

  • 21 Рускиня от Латвия!

    6 4 Отговор
    От Латвия гонят масово рускините и те идват тука!

    18:46 04.05.2026

  • 22 Архимандрисандрит Бибиян

    3 2 Отговор
    Савецките меранзи ги изфъшкаха од Латвия,додоха у Фадмакиа да убиват!

    18:47 04.05.2026

  • 23 Демократ

    3 0 Отговор
    Държава от психопати не дотаковали се селяци и чужденците които идват тука и те такива.

    18:52 04.05.2026

  • 24 BG е Разграден двор

    3 1 Отговор
    Всякакви рускоговорящи са напъпили безконтролно, анархията е пълна

    18:58 04.05.2026

  • 25 Биско Чекмеджето

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тъй ли нямаше":

    Добруджанец трябва да си, щом пишеш за пояси, но иначе правилно разсъждаваш.

    18:58 04.05.2026

  • 26 наташка

    0 0 Отговор
    в белая горячка!

    19:10 04.05.2026

  • 27 Хаген Дас

    0 0 Отговор
    И тези се правят на украинци по черноморието!

    19:10 04.05.2026

  • 28 Госあ

    0 0 Отговор
    Май нема батки у Варна !? Нема кой да обезвреди неква пияна литовка…

    19:11 04.05.2026

  • 29 Хаген Дас

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    Тези не са бежанци, но може да са се представяли! Ако са разкрити, това може да е отключило агресията!

    19:13 04.05.2026

