Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Финансовото министерство дава достъп до базата данни с всички обществени поръчки в държавата

9 Април, 2026 11:41 942 10

  • финансово министерство-
  • обществени поръчки

Става въпрос за над 7 хил. обществени поръчки на обща стойност над 30 млрд. евро

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на финансите дава достъп до базата данни с всички обществени поръчки в държавата. Очаква се да бъдат публикувани днес на сайта на ведомството.

Това обяви служебният министърът на финансите Георги Клисурски.

"Става въпрос за над 7 хил. обществени поръчки на обща стойност над 30 млрд. евро", обяви министърът.

По думите му, когато е встъпил в длъжност е изискал от всички ведомства информация за обществените поръчки, за да може там където има проблемни такива да бъдат спрени.

Установени са нередности по няколко от тях.

Клисурски обяви, че по 6 хиляди от поръчките вече има включени договори. Той обяви, че има нареждане да се направи основен преглед на документацията на останалите хиляда, които са в ход.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    20 1 Отговор
    Щом поръчките са обществени Обществото трябва да знае къде са парите

    11:45 09.04.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 2026 - 1876
    ......
    БЪЛГАРСКИЯ ЛЪВ СЕ СЪБУЖДА ВЕДНЪЖ НА 150 ГОДИНИ
    ....
    КЪРТИ ГЕНЕРАЛ РАДЕВ , КЪРТИ :)

    11:47 09.04.2026

  • 3 Боги

    6 6 Отговор
    Съществува Агенция за обществени поръчки, на чийто сайт всички организации, които ползват и харчат държавен ресурс, са по закон задължени да обявяват обществените си поръчки. Така че МФ само си губят времето.

    11:49 09.04.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 0 Отговор
    КМЕТА НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ ХАСКОВО
    Е ПОДСЪДИМ ЗА ОПГ ЗА КРАЖБА НА ЕВРОПАРИ
    И ЕВРОФОНДОВЕ
    .....
    И ЗА ДА СЕ ЗАЩИТИ , ДАЛ
    - ЕДНА ЕВРОПОРЪЧКА НА ХОРАТА НА МАДЖО И БОЙКО
    ЗА 1.2 МИЛИОНА ЕВРО ЗА ВОДОПРОВОД
    ....
    - И ДРУГА ПОРЪЧКА ЗА СМЕТ НА ХОРАТА НА РУМЕН ГАЙТАНСКИ ВЪЛКА 600 000 ЕВРО :)
    .....
    ЩЕ ЛЪСНАТ ХИЛЯДИ ТАКИВА НЕЩА

    11:50 09.04.2026

  • 5 честен ционист

    4 6 Отговор
    "Става въпрос за над 7 хил. обществени поръчки на обща стойност над 30 млрд. евро"

    В Могадишо изглежда все едно няма ни една обществена поръчка.

    11:52 09.04.2026

  • 6 повечето ненужни и пак як лапане до наср

    4 1 Отговор
    7 хил. обществени поръчки на обща стойност над 30 млрд. евро

    12:03 09.04.2026

  • 7 В едни

    3 1 Отговор
    и същи крадливи ръце от много години ! Читав между тях няма ! На всички нива !

    12:12 09.04.2026

  • 8 На кой са фирмите?

    4 0 Отговор
    Дайте данни за 2025г , за 2024г , и тн.

    12:19 09.04.2026

  • 9 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Сутринта финансовият министър каза че ще има компенсации ако ЕЦБ разреши.

    12:34 09.04.2026

  • 10 А за

    2 0 Отговор
    базата данни с кражби през обществените поръчки дава ли достъп?

    13:39 09.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове