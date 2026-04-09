Финансовото министерство дава достъп до базата данни с всички обществени поръчки в държавата

Министерството на финансите дава достъп до базата данни с всички обществени поръчки в държавата. Очаква се да бъдат публикувани днес на сайта на ведомството.
Това обяви служебният министърът на финансите Георги Клисурски.
"Става въпрос за над 7 хил. обществени поръчки на обща стойност над 30 млрд. евро", обяви министърът.
По думите му, когато е встъпил в длъжност е изискал от всички ведомства информация за обществените поръчки, за да може там където има проблемни такива да бъдат спрени.
Установени са нередности по няколко от тях.
Клисурски обяви, че по 6 хиляди от поръчките вече има включени договори. Той обяви, че има нареждане да се направи основен преглед на документацията на останалите хиляда, които са в ход.
