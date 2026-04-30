Работник загина, затрупан с пръст в Бургас

30 Април, 2026 13:01 2 029 19

  • работник-
  • пръст-
  • бургас

Колегите му са се опитали да го изровят с голи ръце

Работник загина, затрупан с пръст в Бургас - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

56-годишен работник е загинал при трудова злополука на строителен обект в Бургас, съобщиха от мястото на инцидента.

По първоначална информация мъжът е паднал в изкоп, след което по невнимание е бил затрупан с пръст от багер. Очевидци разказват, че случилото се е предизвикало паника сред работниците, които са се опитали да изровят колегата с голи ръце, преди да бъде използвана строителна техника за разчистване на мястото.

На мястото е пристигнал и спешен медицински екип, но при изваждането му е било установено, че мъжът е починал. Инцидентът се разследва.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма държава

    38 1 Отговор
    Живи ни заравят !

    13:03 30.04.2026

  • 2 Сталин

    6 31 Отговор
    Е близките му имат късмет при тая инфлация няма нужда да харчат пари за погребение , нещастника вече е погребан

    Коментиран от #9, #19

    13:04 30.04.2026

  • 3 Сталин

    38 5 Отговор
    Живота на робите в България е евтин, един като падне друг ще го смени

    13:05 30.04.2026

  • 4 Нещастници

    26 0 Отговор
    Повече от половин година крадат пари и леваците му с леваци не могат да завършат две улици, и необезопасяват! Съд и доживот да гният в затвора!

    13:12 30.04.2026

  • 5 Анонимен

    2 1 Отговор
    Може да е бил бригадира.

    13:17 30.04.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    22 0 Отговор
    Поредната жертва на мърлящината и социалният дарвинизъм. 🦍🦍🦍🥳🤣👍

    13:19 30.04.2026

  • 7 Роза

    17 1 Отговор
    И накрая пак няма да има виновни,защото "умрелия си е умрял,а пък живите трябва да живеят!"

    Коментиран от #11

    13:21 30.04.2026

  • 8 ШЕФСА

    3 3 Отговор
    БИЛ Е БЕЗ РЪКАВИЦИ ЗА ТВА САМ СИ Е ВИНОВЕН....

    13:21 30.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Малката Рижа

    7 6 Отговор
    Поне е спестил от погребение моя градски. Знаете ли какви пари е едно погребение в момента... не е да умре човек.

    13:23 30.04.2026

  • 11 така е

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Роза":

    по важно е Розка да ни весели подобава
    та така живите трябва да живеем

    13:24 30.04.2026

  • 12 Пловдив

    15 0 Отговор
    За два дни трима загинали на работа… Закривай псевдо територията.

    Коментиран от #13

    13:26 30.04.2026

  • 13 „СОФИЯ”

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Пловдив":

    Ако може някой да помогне
    В смятането в проценти и квадратен корен
    Колко дни трябват по три за двеста и трийсе и9

    13:32 30.04.2026

  • 14 Програмист

    3 6 Отговор
    Ми те по строителните са с отрицателно айкю и сами се заравят живи

    13:32 30.04.2026

  • 15 така така

    16 1 Отговор
    Тази държава се превръща в криминална дупка!

    13:37 30.04.2026

  • 16 Напомнящ

    8 1 Отговор
    БОГ да го прости горкия човек!!! Съболезнования на близките му! Тази трудова трагедия отново е следствие на пропадналата ни държава!

    14:04 30.04.2026

  • 17 Работодател

    0 1 Отговор
    Хората си плащат за тези работи. Работникът е погребан безплатно за сметка на работодателя.

    14:17 30.04.2026

  • 18 Малоумника багериста

    0 0 Отговор
    защо не го е изровил?

    14:39 30.04.2026

  • 19 дано скоро

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    нещастнико и ти бъдеш погребан така
    да спестят родата ти пари

    14:44 30.04.2026

