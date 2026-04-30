Работник загина, затрупан с пръст в Бургас

56-годишен работник е загинал при трудова злополука на строителен обект в Бургас, съобщиха от мястото на инцидента.

По първоначална информация мъжът е паднал в изкоп, след което по невнимание е бил затрупан с пръст от багер. Очевидци разказват, че случилото се е предизвикало паника сред работниците, които са се опитали да изровят колегата с голи ръце, преди да бъде използвана строителна техника за разчистване на мястото.

На мястото е пристигнал и спешен медицински екип, но при изваждането му е било установено, че мъжът е починал. Инцидентът се разследва.