Работник загина, затрупан с пръст в Бургас

56-годишен работник е загинал при трудова злополука на строителен обект в Бургас, съобщиха от мястото на инцидента.
По първоначална информация мъжът е паднал в изкоп, след което по невнимание е бил затрупан с пръст от багер. Очевидци разказват, че случилото се е предизвикало паника сред работниците, които са се опитали да изровят колегата с голи ръце, преди да бъде използвана строителна техника за разчистване на мястото.
На мястото е пристигнал и спешен медицински екип, но при изваждането му е било установено, че мъжът е починал. Инцидентът се разследва.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #9, #19
Коментиран от #11
9 Този коментар е премахнат от модератор.
11 така е
До коментар #7 от "Роза":по важно е Розка да ни весели подобава
та така живите трябва да живеем
13:24 30.04.2026
Коментиран от #13
До коментар #12 от "Пловдив":Ако може някой да помогне
В смятането в проценти и квадратен корен
Колко дни трябват по три за двеста и трийсе и9
До коментар #2 от "Сталин":нещастнико и ти бъдеш погребан така
да спестят родата ти пари
