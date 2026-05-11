Камион удари работник, полагащ маркировка на АМ "Хемус"

11 Май, 2026 16:52 704 3

Мъжът е откаран в болница в София в тежко състояние

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служител на пътната поддръжка е пострадал при пътен инцидент при км 74 на автомагистрала (АМ) "Хемус" в района на Ябланица. 45-годишният мъж е бил ударен от товарен автомобил, когато е полагал хоризонтална пътна маркировка.

Продължават огледите на мястото на произшествието, каза Габриела Тодорова, говорител на МВР - Ловеч.

"Произшествието е станало около 13:15 ч. По първоначална информация, пострадалият е бил част от група от 5-6 работници, които са се трудили, но само той е пострадал, както и бусът, паркиран край пътя. Мъжът е откаран в болница в София в тежко състояние. В РУ - Ябланица е образувано досъдебно производство".

Временно е ограничено движението в активната лента в района на катастрофата. Трафикът се осъществява в изпреварващата лента и се регулира от "Пътна полиция".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    2 2 Отговор
    така правят камионите...

    16:54 11.05.2026

  • 2 Кирил

    2 1 Отговор
    Този латекс който мажат гръма п@тладжани с бус струва на държавата на метър 6 цифрена сума.

    16:57 11.05.2026

  • 3 беше въпрос на време

    4 0 Отговор
    не обезопасяват качествено а цяло лято ама нон стоп има затворени ленти, налагало ми се е да спирам на магия заради тея малоумници и крадци от апи

    16:58 11.05.2026

