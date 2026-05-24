Климатолог: Водата, която падна вчера, е колкото един от големите язовири у нас

24 Май, 2026 09:15 1 017 10

Проблемът вчера беше, от една страна, че само за 30-40 минути падна почти една месечна норма на валежа

Климатолог: Водата, която падна вчера, е колкото един от големите язовири у нас
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

„Река Янтра е преливала повече от 10 пъти за 100 години. Причините винаги са едни и същи – интензивни дъждове, след което тази вода бързо те отича в коритото на реката“, каза в „Тази неделя“ климатологът Симеон Матев.

„Проблемът вчера беше, от една страна, че само за 30-40 минути падна почти една месечна норма на валежа. Другият проблем е, че това количество падна на много голяма площ“, каза той, цитиран от bTV.

По думите му количеството вода, което дойде от небето вчера, се равнява на един от най-големите язовири в България като обем.

„Това се случва и в други държави, не само у нас. Въпросът е какво се прави след това, защото това са едни уроци“, каза климатологът.

„При едно такова бедствие няма една причина, а съвкупност от причини и те не са само природни. Има и човешки грешки“, посочи той.

В следващите часове не се очаква да вали в цялата страна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДПС-скарабейте

    17 1 Отговор
    Изядоха горите в България. Единственото, конкурентно в износа ни при демокрацията ни са проститутките и дървения материал.

    09:18 24.05.2026

  • 2 Две

    8 0 Отговор
    пияндета си говорат:
    - тва, тая вода да беше ракия .....
    - ъъъ ..... колко е тая ракия .....

    09:21 24.05.2026

  • 3 Дръндарска птица

    4 1 Отговор
    Нищо, аз ще източа вашите към султана.

    09:33 24.05.2026

  • 4 искане

    7 2 Отговор
    Миналото лято пропагандата редовно ни облъчваше, колко са празни язовирите и как са необходими 2-3 години за да се напълнят. След тези порои кажете нещо положително за този народ. Кажете, че язовирите са вече пълни и през лятото няма да има криза за вода. Но мълчите, за този измъчен народ само притеснения и негативни новини предлагате. Бездушните неможачи от ГЕРБ трябва да бъдат изметени до човек, а също така лустрирани, и на тяхно място да дойдат по-народни хора.

    Коментиран от #8

    09:34 24.05.2026

  • 5 Аман от боклуци

    4 1 Отговор
    Вместо да хрантутят заловените и незаконни мигранти,да ги пускат да чистят реките.И народа да спре да ги задръства като хвърля боклуците си т тях.Сега ревът.

    09:35 24.05.2026

  • 6 Кой

    0 0 Отговор
    изплиска легеня? И изкърти миФката?

    09:42 24.05.2026

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 1 Отговор
    Много дъжд но няма жертви,за съжаление.
    🦧😪🦧

    09:43 24.05.2026

  • 8 Хехе

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "искане":

    И ти смяташ ,че "новите" са "по-народни хора"? С "Боташ"? Или с новия дълг от 4 млрд. евро,който ще теглят,за да ти направят живота лек? Наивник..

    09:53 24.05.2026

  • 9 СЗО

    1 0 Отговор
    Въпросът е какво се прави ПРЕДИ това, а не след това.

    09:53 24.05.2026

  • 10 Сребрина Златкова

    0 0 Отговор
    Е, чудесно! Тъкмо да не ни будалкат с безводие онез с хубавите заплати.

    09:59 24.05.2026

