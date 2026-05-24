Климатолог: Водата, която падна вчера, е колкото един от големите язовири у нас

„Река Янтра е преливала повече от 10 пъти за 100 години. Причините винаги са едни и същи – интензивни дъждове, след което тази вода бързо те отича в коритото на реката“, каза в „Тази неделя“ климатологът Симеон Матев.

„Проблемът вчера беше, от една страна, че само за 30-40 минути падна почти една месечна норма на валежа. Другият проблем е, че това количество падна на много голяма площ“, каза той, цитиран от bTV.

По думите му количеството вода, което дойде от небето вчера, се равнява на един от най-големите язовири в България като обем.

„Това се случва и в други държави, не само у нас. Въпросът е какво се прави след това, защото това са едни уроци“, каза климатологът.

„При едно такова бедствие няма една причина, а съвкупност от причини и те не са само природни. Има и човешки грешки“, посочи той.

В следващите часове не се очаква да вали в цялата страна.