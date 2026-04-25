Млада жена загина при катастрофа с тротинетка в Пловдив
  Тема: Войната на пътя

Млада жена загина при катастрофа с тротинетка в Пловдив

25 Април, 2026 12:26

Водачът на микробуса е тестван за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

22-годишна жена е загинала при тежък инцидент в Пловдив. Тя се е возила на електрическа тротинетка, управлявана от 23-годишен мъж, уточни "Нова телевизия".

По първоначална информация до трагедията се е стигнало, след като тротинетката се е сблъскала с микробус при все още неизяснени обстоятелства.

Водачът на микробуса е тестван за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни. По случая е образувано разследване, което продължава.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    48 2 Отговор
    Тротинетките са част от социалният дарвинизъм!
    🛴🛴🛴🥳🤣👍

    Коментиран от #25

    12:29 25.04.2026

  • 2 Болшевики

    34 8 Отговор
    Трагедия. Водачите на тротинетки са напаст. Да почива в мир момичето, а за тоя бесилото.

    Коментиран от #5

    12:31 25.04.2026

  • 3 Нехис

    19 1 Отговор
    Дарвинестан!!!!

    12:31 25.04.2026

  • 4 уж щяха да ги забранят

    37 2 Отговор
    и това е резултата
    нови жертви

    и за каквото се хване човек тук
    със сигурност няма по опростачена държава в цяла европа от 50 държави

    Коментиран от #8, #20

    12:32 25.04.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    23 5 Отговор

    До коментар #2 от "Болшевики":

    Уменъ си,не мое се отрече?Как реши ,че шофьорът на микробуса е виновен?🦧🥳🦧

    Коментиран от #9

    12:33 25.04.2026

  • 6 ООрана държава

    39 0 Отговор
    Пак не спазване на елементарни правила...
    НЕ СЕ ВОЗЕТЕ ПО ДВАМА д3биLИ
    колко е просто

    12:33 25.04.2026

  • 7 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    45 0 Отговор
    А какво е търсела тротинетката в насрещното?!
    И защо са били двама на тротинетката?!
    И защо изобщо тестват водача на буса за алкохол след като той не е виновен??

    Коментиран от #10

    12:33 25.04.2026

  • 8 Герп боклуци

    17 2 Отговор

    До коментар #4 от "уж щяха да ги забранят":

    И моторетките да забраняват

    12:34 25.04.2026

  • 9 1234

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    не! 23годишния на Тротинетката е

    Коментиран от #13, #19

    12:36 25.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дано докторите са били бързи

    8 2 Отговор
    Да ползват органите

    Коментиран от #15

    12:38 25.04.2026

  • 12 ужас...

    26 0 Отговор
    а статистите от КАТ, се крият с камери и се облягат по цял ден на капаците на колите!

    12:38 25.04.2026

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 13 Отговор

    До коментар #9 от "1234":

    Да,явно са били гласоподаватели на Прогресивна България. Те се барат пилоти на тротинетки. 🚀🛴🚀

    12:39 25.04.2026

  • 14 Циник

    4 1 Отговор
    Ще стане ли донор или е загинала съзнателно и доброволно напразно.

    12:40 25.04.2026

  • 15 100ИМЕН ШОУ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дано докторите са били бързи":

    КОИ ОРГАНИ....

    12:51 25.04.2026

  • 16 Aлфа Bълкът

    3 3 Отговор
    Да не е една жена в мъжко тяло?

    12:56 25.04.2026

  • 17 665

    6 2 Отговор
    Столипиново ! Една млада баба си отишла.

    13:08 25.04.2026

  • 18 мдаaa

    17 0 Отговор
    Тротинетките могат да се движат бързо , но спират БАВНО и са нестабилни. С малки колела са и при малки неравности се обръщат. Изисква се много повече внимание отколкото ако караш велосипед.

    13:08 25.04.2026

  • 19 РЕАЛИСТ

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "1234":

    Някой насила ли я е качил на тротинетката? Само бесите, бе.

    13:09 25.04.2026

  • 20 Някой

    16 0 Отговор

    До коментар #4 от "уж щяха да ги забранят":

    Чакай, днеска едни други умници си откриват сезона.И някаква от тях призовава шофьорите да бъдели толерантни към тях. С гладък мозък толкова можа да каже. То не спазва правилник,кара между автомобилите като на ски слалом ,но иска толерантност и някой да го пази. От 1994 съм на мощен мотоциклет,бях от първите в България.И в момента карам подобен, много мощен , но никога не си позволявам масовите "моторджийски "изпълнения. Повечето се мислят за Валентино Роси или Анхел Ниета, ама не са.

    Коментиран от #26

    13:18 25.04.2026

  • 21 Да, да

    2 0 Отговор
    Двуместни тротинетки, файна!

    13:24 25.04.2026

  • 22 Баба

    12 0 Отговор
    Спрете я тая напаст.
    То по тротоари то по платното....движат се като вятър.
    Някой проверява ли ги за алкохол?
    Знаят ли правилата за движение?
    Правят си каквото си искат....изключително нагло.
    Скороста е много висока...и не не ги сравнявайте с велосипедистите....толкова смъртни случай с велосипеди няма.

    13:24 25.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Радив нов закон

    1 1 Отговор
    Първо изкарваш книжка за колело и тротинетка. Караш 5 години тротинетка и колело и едва тогава имаш право да караш автомобил.

    13:51 25.04.2026

  • 25 Келеш и кифла

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Мъже и жени не се возят на тротинетка.

    13:53 25.04.2026

  • 26 При това Валентино Роси и Шиничи Ито

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Някой":

    карат по еднопосочна улица , без тирове и автомобили !

    13:58 25.04.2026

  • 27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    Емили ли е?

    14:00 25.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ефрвфверфев

    1 0 Отговор
    ако имахме фалшиво положителен тест щеше да е друго. щяхме да имаме виновен.

    14:01 25.04.2026

  • 30 тротинетките

    0 1 Отговор
    не са за умствено изостанали бгтолупи

    14:03 25.04.2026

  • 31 Баро Киро

    1 0 Отговор
    Днес се разнинах в Пловдив поне с 6 човека които караха тротинетки,от тях само двама възрастни -с каски,останалите келеши на по 10-11 години,карат бързо по тротоара и едва се разминават с пешеходците. Явно родителите са спокойни....

    Коментиран от #32

    14:04 25.04.2026

  • 32 тия

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Баро Киро":

    са правени от скука...

    14:08 25.04.2026

