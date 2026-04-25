Млада жена загина при катастрофа с тротинетка в Пловдив

22-годишна жена е загинала при тежък инцидент в Пловдив. Тя се е возила на електрическа тротинетка, управлявана от 23-годишен мъж, уточни "Нова телевизия".

По първоначална информация до трагедията се е стигнало, след като тротинетката се е сблъскала с микробус при все още неизяснени обстоятелства.

Водачът на микробуса е тестван за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни. По случая е образувано разследване, което продължава.