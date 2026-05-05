Нинова: Потресаваща новина от партията на Румен Радев. Лъжата излезе наяве твърде бързо

5 Май, 2026 12:46 2 022 35

Гълъб Донев заяви пред Президента Йотова, че първата им стъпка в Народното събрание ще бъде увеличаване на лимита на дълга. Това означава поемане на нови заеми. Това ли е промяната??? Не, това е подмяна. Това е продължение на модела „Борисов“ и още от същото, коментира още Нинова

Снимка: Евроком
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Потресаваща новина от партията на Румен Радев. Лъжата излезе наяве твърде бързо! Първото разминаване между предизборните обещания и следизборните намерения вече е факт. Гълъб Донев заяви пред Президента Йотова, че първата им стъпка в Народното събрание ще бъде увеличаване на лимита на дълга. Това означава поемане на нови заеми. Това ли е промяната??? Не, това е подмяна. Това е продължение на модела „Борисов“ и още от същото. Това е тежест за поколения напред. Нали щяха да се борят с олигархията. 10 млрд. годишно потъват в нечии джобове. Ако спрат дори половината, няма да има нужда от нови заеми. Да, ама не. Олигарсите си защитават интересите и не отстъпват. Олигархията ще продължи да процъфтява, а народът ще плаща.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова, след участието на "Прогресивна България" в консултациите за кабинет при президента Йотова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    29 14 Отговор
    Тук могат да се прочетат топ простотии! Тази обаче е рядко породиста

    Коментиран от #8, #31

    12:48 05.05.2026

  • 2 Тази

    24 9 Отговор
    непокорната с 0.19% на последните избори кой й дава трибуна и защо? Кой я финансира? Ясно е че не си ги вади от своя джоб парите за реклама, а и получава субсидии, но някой плаща за това...

    12:49 05.05.2026

  • 3 Мдаа!🤔

    15 6 Отговор
    Това дето не поканиха посланикът на Русия в парламента казва всичко!

    12:50 05.05.2026

  • 4 Тая, къса и фърля къчове от яд...!

    21 4 Отговор
    Щото не можа даже и колкото ,,ИТН" гласове да събере...!

    Коментиран от #11

    12:50 05.05.2026

  • 5 НЕУТРАЛИТЕТ

    13 4 Отговор
    Разбрахме, че няма да финансираме повече Украйна. Да се надяваме, че няма да финансираме и Русия във войната.

    12:51 05.05.2026

  • 6 Е милата тя ми дай пари

    13 3 Отговор
    от БСП нали сте социални, откажете се от държавните субсидии.

    12:51 05.05.2026

  • 7 Нехис

    7 14 Отговор
    Дебнещата сова не е права за едно нещо - при Борисов не се теглеха големи заеми, а разумно и имахме най-нисък дълг.

    Коментиран от #30

    12:51 05.05.2026

  • 8 За първия коментар

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Става въпрос ,предполагам.

    12:52 05.05.2026

  • 9 Те и служебните

    9 2 Отговор
    правиха само и единствено безмилостно борчове на гърба на българските граждани и съответно държавата ! НИЩО разумно и конструктивно ! А за далаверите с милиарди с Турция в ущърб на България не ми се мисли ! Иначе първо уж щяха да борят олигархията и освобождават , превзетата от нея държава......

    12:52 05.05.2026

  • 10 1488

    5 10 Отговор
    румен до една година връща лева, казармата и излизаме от нато и ес

    12:53 05.05.2026

  • 11 ИТН до последно се напъваха

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тая, къса и фърля къчове от яд...!":

    Забелязах, че тя се отказа по средата на кампанията.
    Може би така са я посъветвали ...

    12:53 05.05.2026

  • 12 А ти ,

    0 0 Отговор
    другарки , със свещ ли го търси ?

    12:53 05.05.2026

  • 13 Въпреки че Стринка Корнела ми е крайно

    3 5 Отговор
    антипатична с непрестанният си рев и оплаквания срещу "катила" Радев, тук точна на 100 % прицента.🤣
    Президента Радев е другото лице нa ДС Олигархията в България.
    Президента Радев влезе в Политиката за да извади от ЦСЗ и Карцера някои присъдружни Олигарси.

    Коментиран от #20

    12:53 05.05.2026

  • 14 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Който много лае отива при бсп и итн на дъното.... Всяко правителство в последните години тегли и тегли, защо и новото да не тегли? Как да оправят свинщината трупана от гербарите с подкрепата на бсп и итн?

    12:54 05.05.2026

  • 15 Цвете

    5 0 Отговор
    МОЖЕ ДА СИ ПРАВА НИНОВА, НО И ВИЕ, КОГАТО БЯХТЕ МНОЗИНСТВО В ПАРЛАМЕНТА, ДУМА НЕ ОТРОНИХТЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ВИ ТОГАВА ДЪЛГОВЕ, НАЛИ? НИЩО НОВО И ОТ ИДВАЩИТЕ " НОВИ " СТАРИ МУЦУНИ. РАДЕВ НА ВЪРХА НА ЕЛХАТА. ОТ ЕДНО КРЕСЛО НА ДРУГО.ОЛИГАРСИТЕ НЯМА ДА ГО СПАСЯВАТ.🪆🎲✈️

    12:54 05.05.2026

  • 16 Дид

    9 3 Отговор
    От тази жена лъха единствено ЗЛО! Нейния монолог, навсякъде е като на селската, завистлива клюкарка, винаги критичен и достатъчно злостен.

    12:54 05.05.2026

  • 17 кака Кури(лъжата)

    4 0 Отговор
    нито един патрон.......

    12:55 05.05.2026

  • 18 Сталин

    7 1 Отговор
    Така Ротшилд прави стотици милиарди само от лихви на година ,от заемите които насила ги бутат на държавите и която държава не иска такива заеми и да плаща рекет на ционисткия банков кабал си има проблеми ,влиза Сорос и сменят режима,пример Жан Виденов и Орешарски и слагат техните агенти ,Костов и Тиквата

    12:56 05.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ето го и пациента!

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Въпреки че Стринка Корнела ми е крайно":

    Ти бе, докога ще гласуваш за Волен и Евролевицата на избори?
    В Карлуково не ви ли казаха, че те не са регистрирани за изборите?

    12:56 05.05.2026

  • 21 Хмм

    4 0 Отговор
    и как да ви изплащат заемите, колко теглихте когато бяхте в сглобка с ПП-ДБ, ами 20-те млрд. миналата година, увеличили са дълга с 20% за една година, канеха се да теглят 26 млрд. тази година, но бюджетът не мина, и в еврозоната затова ни вкараха, заради парите от фонда на валутния борд, най-смешното е, че тези пари ги харчат други

    12:57 05.05.2026

  • 22 Сандо

    4 3 Отговор
    Напълно съм съгласен с Нинова.Самият аз писах,че ще има много разочаровани от Радев и най-вече това ще са русофилите.А това,че Радев и неговата чета никакви особени реформи няма да направят затова си има сериозни обективни обстоятелства,а те и нямат ннито сили,нито намерения да правят кардинални,още повече пък революционни,промени.И нищо чудно радевата сбирщина да погребе уважаваната до преди няколко десетилетия развита и силна държава България.

    12:57 05.05.2026

  • 23 тази има наглостта

    1 3 Отговор
    да говори пред хора още

    12:59 05.05.2026

  • 24 Сталин

    3 1 Отговор
    Отпишете България от картата на света ,България е вече в терминален стадий след 35 години кошерна демокрация

    Коментиран от #28

    12:59 05.05.2026

  • 25 Не се хаби!

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сталин":

    Този данък беше идея на Боцковите финансисти. Те и за водомерите се бяха приготвили да ви скубят. От ПБ казаха няколко пъти, че няма да има нови данъци.

    12:59 05.05.2026

  • 26 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 2 Отговор
    Зад мунчо стои олигархията на Домусчиев българоубиеца ,ТИМ и много други олигарси ,зърнени босове от Шумен Търговище Добрич Русе , Гергов Бобокови и много други.как мунчо ще се бори с олигархията като тя е зад него .За ТЪ.ПА.НАРИТЕ КОИТО ГЛАСУВАХА ЗА НЕГО ДОРИ НЕ ИСКАМ И ДА КОМЕНТИРАМ

    12:59 05.05.2026

  • 27 Хмм

    2 2 Отговор
    нинова навремето говореше, че всяка година трябва да се теглят заеми по 14 млрд., тогава лева

    12:59 05.05.2026

  • 28 ТЕБ СМЕ ТЕ ОТПИСАЛИ

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Сталин":

    КОМУНИЗМЪТ УМРЯ И НЯМА ДА ВЪЗКРЪСНЕ!

    Коментиран от #29

    13:00 05.05.2026

  • 29 Сталин

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "ТЕБ СМЕ ТЕ ОТПИСАЛИ":

    След комунизма умира и България

    Коментиран от #32

    13:01 05.05.2026

  • 30 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Нехис":

    При съставяне на правителството би трябвало да има наличен доклад от БНБ, МФ. Защо Президента не се е сетил да поиска е друг въпрос. Сигурна сомета на европейските политици в Ереван е по-важен. На мястото на Радев, бих поискал доклади за състоянието на хазната.

    13:02 05.05.2026

  • 31 Шъ Поживеем !

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Шъ Видим !

    13:03 05.05.2026

  • 32 ТАКА ЛИ?

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Сталин":

    БЪЛГАРИЯ Е НА 13 ВЕКА, А БАЙ ТОШО КАЗА, ЧЕ КОМУНИЗМЪТ Е НЕДОНОСЧЕ!

    13:05 05.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Нинова

    0 1 Отговор
    Ти си потресаваща питка.
    Ай, спри се.
    Ти приключи.

    13:10 05.05.2026

  • 35 Колкото и да плюете по Курнела

    1 0 Отговор
    това с нищо не променя фактите и обективната истина. Само на глупаците не беше ясно, че Боташа е още много от същото.

    13:10 05.05.2026

