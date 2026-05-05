Нинова: Потресаваща новина от партията на Румен Радев. Лъжата излезе наяве твърде бързо

Потресаваща новина от партията на Румен Радев. Лъжата излезе наяве твърде бързо! Първото разминаване между предизборните обещания и следизборните намерения вече е факт. Гълъб Донев заяви пред Президента Йотова, че първата им стъпка в Народното събрание ще бъде увеличаване на лимита на дълга. Това означава поемане на нови заеми. Това ли е промяната??? Не, това е подмяна. Това е продължение на модела „Борисов“ и още от същото. Това е тежест за поколения напред. Нали щяха да се борят с олигархията. 10 млрд. годишно потъват в нечии джобове. Ако спрат дори половината, няма да има нужда от нови заеми. Да, ама не. Олигарсите си защитават интересите и не отстъпват. Олигархията ще продължи да процъфтява, а народът ще плаща.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова, след участието на "Прогресивна България" в консултациите за кабинет при президента Йотова.