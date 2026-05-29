БГ система с изкуствен интелект прогнозира риска от горски пожари в Европа

29 Май, 2026 11:02 578 9

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Система с изкуствен интелект прогнозира риска от горски пожари в Европа, предоставя данни за превенция на държавите и обяснения, разбираеми за хората. FireScope AI е първата подобна система и е разработена от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Разработката на INSAIT идва на фона на нарастващ риск от пожари в Европа. Според Европейската агенция по околната среда горските пожари причиняват щети за около 2.5 млрд. евро годишно в ЕС, а Световната метеорологична организация прогнозира, че рискът от горски пожари в Европа ще продължи да нараства заради климатичните промени. На този фон пробивът на българския институт INSAIT в толкова критична за обществото сфера показва как изследванията в областта на изкуствения интелект могат да имат пряко значение за защитата на хора, инфраструктура и природа — не само в Европа, но и в световен мащаб.

INSAIT пуска и първата публична AI карта с висока резолюция на дългосрочния риск от горски пожари за Европа. Картата позволява на институции и държави да насочват по-ефективно превенцията, подготовката, планирането на земеползването и мерките за климатична адаптация към районите с най-висок риск от възникване на пожари и сериозни щети.

Разработката на INSAIT превъзхожда както универсални модели с изкуствен интелект като GPT-5, така и утвърдени методи за прогнозиране като Fire Weather Index.

Системата работи чрез комбиниране на сателитни изображения и климатични данни, за да създава непрекъснати карти на риска от пожари. Изкуственият интелект анализира фактори като гъстота и сухота на растителността, сезонни тенденции на засушаване, модели на вятъра, както и сложни взаимодействия между горещи вълни, терен и растителност.

FireScope AI използва нова архитектура за „разсъждение към генериране“, при която модел с изкуствен интелект анализира Sentinel-2 сателитни изображения и климатични показатели, а визуален модел преобразува тази информация в детайлни карти на риска от пожари.

Проектът е разработен в сътрудничество с изследователи от ETH Zurich и е приет за представяне на CVPR 2026 — най-престижната конференция в света в областта на компютърното зрение и сред най-значимите в сферата на изкуствения интелект.

Автори на разработката са Марио Марков, Стефан Мариа Айлуро, Люк Ван Гул, Конрад Шиндлер и Данда Паудел.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Щом и ИИ !

    2 0 Отговор
    Го Разбра !

    Представи си Какъв Е !

    Акъла На Депутатите !

    11:04 29.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ББ от Банкя

    4 0 Отговор
    Дрън дрън бля бля, просто мойте момчета усвоиха/присвоиха неколко милиона за шменти капели приложение

    Коментиран от #8

    11:04 29.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    има-до Купянск

    11:07 29.05.2026

  • 7 Трол

    1 0 Отговор
    И накрая пак момчето с колелото носи вода на пожарникарите.

    11:08 29.05.2026

  • 8 Кирчо и кокорчо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ББ от Банкя":

    Ааа банкята айде не си приписвай наште схеми, тия милиончета са в офшорката у Люксембург

    11:09 29.05.2026

  • 9 Левски

    1 0 Отговор
    Пълни глупости. Един процент от пожарите са от мълнии. Другото е от глупостта на хората. Как ще познае кой глупак е предизвикал пожар.

    12:13 29.05.2026

