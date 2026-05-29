Назначиха нова проверка на комплекс „Астория“ в к. к. „Елените“

29 Май, 2026 14:30 1 413 12

Представителите на собствениците изразиха готовност да предоставят наличната информация за участниците в строителството

Назначиха нова проверка на комплекс „Астория" в к. к. „Елените" - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Поля Занева-Димитрова и временно изпълняващия длъжността директор на Дирекцията за национален строителен контрол инж. Георги Даракчиев проведоха среща с представители на собственици на обекти от комплекс „Астория“ в к. к. „Елените“.

По време на разговора зам.-министър Занева-Димитрова информира, че е назначена нова проверка по казуса със законността на обекта. Извършва се нов преглед на документацията за комплекса – проекти, протоколи, актове и други документи. През следващата седмица ще бъде направена и проверка на място, като тя ще бъде извършена от служители на РДНСК-Варна.

Инж. Даракчиев обърна внимание, че без съответните присъединявания няма как една сграда да бъде приета и въведена в експлоатация. Във връзка с това обследването ще обхване и инженерната инфраструктура за комплекса – водоснабдяване, канализация и електричество.

Представителите на собствениците изразиха готовност да предоставят наличната информация за участниците в строителството на комплекса и документите, с които разполагат, така че сградите, в които имат собственост, да бъдат въведени в експлоатация в съответствие с изискванията на закона.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бургазлия

    26 0 Отговор
    А подпорната стена/хотел за птички/ на Дюни кога ще я съборят.
    В този ред на мисли колко ли хотела има с неизрядни разрешителни за строеж.

    Коментиран от #8, #11, #12

    14:32 29.05.2026

  • 2 бандит методиев борисов-яшаров

    15 0 Отговор
    охх по общините ако знаете ква жътва правя в момента

    Коментиран от #6

    14:33 29.05.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    9 3 Отговор
    Ганя Продажника направи:
    Варна руска губерния!
    Кърджали турски вилает!
    Лом циганска махала!

    Коментиран от #5

    14:36 29.05.2026

  • 4 И КВО СЕГА

    20 0 Отговор
    ПРОВЕРКА НА ПРОВЕРКАТА.
    НЕЩО КАТА РЕМОНТ НА РЕМОНТА.

    14:37 29.05.2026

  • 5 НеВИновен

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Не ганя - ЕС го поиска - тя се постара и с обезлюдяване и със заселването - на циганите в Ломско мога да ви кажа, че им даваха пари да купуват къщи - факт, повечето работят в чужбина и даже после ремонтират къщите. Не е виновен нито Ганьо, нито Путин - все пак г-жа Меркел каза - искаме мигранти и съотвено се родина програми аз разселване - нещо като ЕСССР 2 :) И там така са ги разселвали - не случайно си има глагол за това, сега ЕС изживява своя социализъм.

    14:40 29.05.2026

  • 6 Айше

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "бандит методиев борисов-яшаров":

    Да раздават, да раздават на селянките, колко да раздават, като всичко се връща...
    Продажници търговка не могат да излъжат.

    14:54 29.05.2026

  • 7 А бе

    4 3 Отговор
    Даракчиев, не съм спец по просъединяванията, ама за толкова години не съм чул в к.к. "Елените" да нямат ток, вода кенефи и то щото не са присъединени. Следователно сградите са присъединени и въведени в експлоатация. Аман от малоумници опитващи се да обяснят необяснимото, вместо да направят нещо смислено.

    14:57 29.05.2026

  • 8 Не разбра ли?

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бургазлия":

    Не могат да я съборят, щото ще падне брега у морето - нали е подпорна стена.

    14:59 29.05.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 0 Отговор
    В ХОТЕЛ МАРИНЕЛА ( ЯПОНСКИЯ) В СОФИЯ
    ГОТВЕЛИ КУФАРИ ЗА ДА ЗАМИНАТ
    КЪМ ОФШОРНИ БРЕГОВЕ

    15:02 29.05.2026

  • 10 Цвете

    6 0 Отговор
    РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО Е МИНАЛО ЧРЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА СТАНИШЕВ. ПИТАЙТЕ ГО, ДОСТА ДОБРЕ Е ЗАПОЗНАТ С ВСИЧКО.

    15:08 29.05.2026

  • 11 Питай

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бургазлия":

    Брат му на Сер.г@й - оня с очилцата и с банкерската втора употреба мас тия

    15:18 29.05.2026

  • 12 Ник. А

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бургазлия":

    Добър въпрос! И така, като гледам,съвсем скоро ще разберем. 😁 ✌️

    15:59 29.05.2026

