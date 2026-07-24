Слави Трифонов: Константин Проданов е един невъзпитан мръсник! Трябва да си подаде оставката като депутат!

Ако си позволиш да си груб и невъзпитан с една жена, значи си слаб мъж, глупак и ти липсват първите седем години. Познавах един голям мъж. Джоко Росич се казваше. Той ми е казвал в личен разговор: „Слави, да знаеш, всичко хубаво, което съм направил през живота си, съм го направил заради жена.“ И беше прав, скъпи приятели. Беше прав. Аз бих добавил, че и много глупости съм направил заради една жена, но това е съвсем логично.
И защо ви ги разказвам всичките тия неща? Вчера в парламента Константин Проданов грозно обиди Теменужка Петкова. Той ѝ каза следното, цитирам: „Това, че сте си глътнали корема за моментна снимка, не Ви прави модел!“ Край на цитата.
Само да ви припомня, че това е Константин Проданов, който каза за българските пенсионери: „Не всички два милиона пенсионери ще умрат от глад заради две евро на месец.“
Още по-гнусното е, че когато той обиди Теменужка Петкова по този унизителен начин, от групата на Прогресивна България се чуха аплодисменти. Не знам за вас, но аз съм отвратен. Предпочитам да слушам кавалер и джентълмен като Джоко Росич, отколкото един невъзпитан мръсник като Константин Проданов.
Всички жени са прекрасни. Всички. И всички жени са мотивация за мъжете. Заради тях е всичко. От дуели до падане на колене за предложение за сватба.
Трудно ми е да асимилирам подобна обида, защото нито така съм възпитан, нито така мисля, нито съм такъв човек. След тези два гафа съвсем логично е Константин Проданов да си подаде оставката като народен представител. И ако го направи, ще е първото достойно нещо, което ще е направил като депутат, и мисля, че всички депутати спокойно могат да го аплодират, особено тези от неговата парламентарна група.
Той, разбира се, няма да си подаде оставката, но това не е защото не разбира какво е направил, а защото няма чувство за срам.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прав е Слави
Коментиран от #5, #61, #88
16:46 24.07.2026
2 славуне
Коментиран от #9
16:46 24.07.2026
3 пфф
Коментиран от #15
16:46 24.07.2026
4 Без име
Коментиран от #52
16:47 24.07.2026
5 славчо е прав
До коментар #1 от "Прав е Слави":Да защити Теменужка Петкова от крадците на Радев като Проданов които ограбиха 14 милиарда от Българският народ за 3 месеца
16:47 24.07.2026
6 Проданов
16:48 24.07.2026
7 Ами тя си е дебела! И нахална!
Коментиран от #30, #50, #57
16:48 24.07.2026
8 хах
16:48 24.07.2026
9 Малеееее
До коментар #2 от "славуне":Слави е по лъжлив и гнусен и от Пеевски и Борисов взети заедно.
16:49 24.07.2026
10 Славуцке
Коментиран от #18
16:49 24.07.2026
11 Пич
16:50 24.07.2026
12 Хаха
16:50 24.07.2026
13 Пуфи
16:50 24.07.2026
14 Охлюв
16:50 24.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 За пръв път
16:51 24.07.2026
17 Помним
16:51 24.07.2026
18 Глупак
До коментар #10 от "Славуцке":Си, това е нещото! Няма значение кои са жените, и какво са направили! От значение е, дали си мъж, или обикновен селяндурин!!!
16:51 24.07.2026
19 Така е
16:52 24.07.2026
20 пффф
16:52 24.07.2026
21 КОЙ ГО КАЗВА?!
Един от многото му вицове-подигравка за нея :
,,Отиват българи на екскурзия до Египетските пирамиди!
И както разглеждат подземията им,една мумия става и чука по рамото един от тях с въпроса-
А ве,моята съученичка Лили Иванова,още жива ли е...?!"
Така,че Слави,скривай се и не се показвай повече,нищожество такова...!
Коментиран от #38
16:53 24.07.2026
22 Вежди
16:53 24.07.2026
23 Опа
Коментиран от #27
16:54 24.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Охлюв
Стой си в дупката, в която си се скрил и не мърдай от там!
16:54 24.07.2026
26 само питам
16:54 24.07.2026
27 Гоце го набута
До коментар #23 от "Опа":Преди да отиде при мунчо ,Проданов беше председател на АБВ на гоце ага
16:55 24.07.2026
28 АКО ТРЯБВА ДА СМЕ ТОЧНИ!
Коментиран от #79
16:56 24.07.2026
29 И той Славиня
16:56 24.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 молба до факти
Коментиран от #56
16:57 24.07.2026
33 Той е гей,
16:57 24.07.2026
34 Пълни глупости
16:58 24.07.2026
35 Слави
Коментиран от #40
16:59 24.07.2026
36 Толкова
17:00 24.07.2026
37 Антей
17:01 24.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 КАКВО
17:02 24.07.2026
40 Хубаво де ,
До коментар #35 от "Слави":Ама тогава Слави е бил на 25 години , а Проданов е на 50 години . Искаш да кажеш , че Проданов е инфантил ?
Коментиран от #53
17:02 24.07.2026
41 Спортист
17:02 24.07.2026
42 Сила
Ти ли бе ....и твойте провинциални примитиви ...
17:02 24.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Така е
17:03 24.07.2026
45 Цвете
Коментиран от #121
17:04 24.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Хипотетично
17:05 24.07.2026
48 Славка
Даже на переаза, на парапета и под юргана тя е от женски род!
Не те упреквам за Теменужка, малка знойна дружка, за нея каквото и да се каже, все е малко! Жена е и на нея и се радват!
17:05 24.07.2026
49 Анонимен
17:06 24.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 София
17:08 24.07.2026
52 Анонимен
До коментар #4 от "Без име":А ти да не си тънък като клечка явно и жена нямаш жалкиэхорица сте
Коментиран от #66
17:09 24.07.2026
53 Иска да каже,че-
До коментар #40 от "Хубаво де ,":Проданов ,на секундата се извини публично,пред всички депутати,а Слави до ден днешен не се е извинил на никой!
17:09 24.07.2026
54 Аве Слави
17:09 24.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 виж ти
Какво стана трифка, пребодихте ли ГЕРБ?
Какво нещо прави само лапанети 1-2 годинки в 1-2 министерства.
Пенсионирам ви завинаги от политиката.
Ходете да си плетете чорапите, чалгопитеци!
Коментиран от #64
17:11 24.07.2026
59 виктория
17:12 24.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 за какво е прав
До коментар #1 от "Прав е Слави":Задето се изкара голям революционер и изврънка гласове за да пребори ламята, а се гушна с нея?
Нищо кой знае какво не е казал депутата! НС е чувало хиляди пъти по-тежки думи и по неприемливи.
Всякакви мрънканици и престорени тюхкания са от интерес, интереса да се върне Тквата и да се махне Радев.
Разкрити сте , жалкари!
Коментиран от #81
17:13 24.07.2026
62 ВИЖТЕ ВИДЕОТО!
Какви сексистки и просташки подмятания и хвърля Слави,например относно ...гърдите и...!
ВЪЗМУТИТЕЛНО!
И тоя инфантил седнал сега да ми се възмущава...!
Изчезвай и не се показвай повече-Зулус такъв...!
Коментиран от #67, #75
17:14 24.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Zyлус слаФчо - цървулчо
Няма такива лицемери !
Все едно cтадото около къстадин копейкин да ти кажат да се държиш възпитано .
17:16 24.07.2026
66 Без име
До коментар #52 от "Анонимен":Ловните топки се засягат, тези, които се поддържат, не се засягат.
Коментиран от #70
17:18 24.07.2026
67 Анонимен
До коментар #62 от "ВИЖТЕ ВИДЕОТО!":Слави е в предаването си а този къде е каква позиция има в държавата егати простотията селяндурска
Коментиран от #87
17:18 24.07.2026
68 Б.си бokлyka !
17:19 24.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Анонимен
До коментар #66 от "Без име":Я по внимателно с обидите некултурни необразовани голтаци жени не виждали тръгнали тук да обиждат
Коментиран от #114
17:19 24.07.2026
71 Анонимен
До коментар #69 от "не думай":Първо прочети какво пишеш срещу мен и тогава първо мисли преди да пишеш нали омразата ти тук е огромна откъде накъде ще обиждаш както ти падне защо го правиш
Коментиран от #82
17:22 24.07.2026
72 Ъъъъ не!
До коментар #57 от "Ти да видиш":Много повече сме простаците! Обаче има и по зле, тия дето са гласували за педофилите, здраво е работил Ламата, не може да ли се отрече!
17:23 24.07.2026
73 Mатей
17:23 24.07.2026
74 М да
17:24 24.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 леля Табуретка Петкова
17:24 24.07.2026
77 от ден до пладне
Лебедовата му песен беше да има министри при ББ.
Какво повече да говорим?
17:25 24.07.2026
78 Хе хе
17:25 24.07.2026
79 Браво на него!
До коментар #28 от "АКО ТРЯБВА ДА СМЕ ТОЧНИ!":И аз ще изляза на площада и ще изкрещя: Теменужка Петкова, не се дебела!
17:26 24.07.2026
80 Пита и сама си отговаря
Коментиран от #90
17:26 24.07.2026
81 Анонимен
До коментар #61 от "за какво е прав":61 тиква си ти 61 докарахте тези тикви червени да се гаврят с държавата ни да ни крадат да ни забраняват да ни лъжат да ни грабят по големи тикви и прасета от милион и нещо гласували за тези няма в потрес съм от вашето ниско културно възприятие
Коментиран от #124
17:26 24.07.2026
82 анонимнико
До коментар #71 от "Анонимен":Много си ми под нивото за да изпитвам емоции като омраза.
Няма да ви мине пропагандата. Няма да влезете пак под прожекторите със селски ниомера. Искате да се хванете за измислен скандал като удавници за сламка.
Не е въопрос до омраза, а до хигиена.
Апропо, потърсете в речника определението на думата двуличници.
Коментиран от #99
17:29 24.07.2026
83 пешо
17:29 24.07.2026
84 По- голям циник
Прав е Проданов! Тая табуретка е брутална и си го изпроси!
17:30 24.07.2026
85 Факти
17:30 24.07.2026
86 Пр0стакПроданов
17:30 24.07.2026
87 Без име
До коментар #67 от "Анонимен":Хич не ми го оправдавай Слави!
Какво като е бил в ,,предаването си"...?!
Това не означава,че може да се сваля в ефир,използвайки т@п@6ки лафчета,относно една привлекателна жена,като Дара...!
17:31 24.07.2026
88 Лошо няма
До коментар #1 от "Прав е Слави":Обаче Слави счупи тъпомера още в "Куку". Що си мисли, че има право да критикува? Човекът се изказал образно, в трето лице, мн. ч, това не е лично към Теменужка.
17:32 24.07.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Ето я тази долнопробна
До коментар #80 от "Пита и сама си отговаря":Клецуна. Тая е толкова невъзпита, чн не си заслужава да бъде коментирана!
Да крестиш на пресконференция към чуждестранен гост дали им се е усладило уискито с пурите….. това е простащината, която Колкутлиева я носи, като златен нагръдник, за да бъде разпозната!
17:36 24.07.2026
91 Ами сега?
17:37 24.07.2026
92 Роза
17:38 24.07.2026
93 Как е Бах
17:38 24.07.2026
94 Томов
17:39 24.07.2026
95 Боци
17:39 24.07.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Бай онзи
Коментиран от #100
17:40 24.07.2026
98 Защо е допуснато от Факти
17:42 24.07.2026
99 Анонимен
До коментар #82 от "анонимнико":Написаното от теб показва колко умствен багаж притежаваш Червените олигарси сега владеят държавата ни крадат сега лъжат сега държат цялата власт сега но няма как да продължат по този път и по този начин 82 Българите ще си върнем държавата ще си върнем свободата ще си върнем демокрацията България е на всички българи 82
17:43 24.07.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Все тая
Па тоя К.П и той да фаща пътя. Нагледахме се на самозабравили се простаци. Със или без коса 😉
17:45 24.07.2026
102 По закоравял простак
Белите петна в краткната му са изтрили и гафовете му!
17:47 24.07.2026
103 Старшина Боташ
17:47 24.07.2026
104 Куха лейка
17:48 24.07.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Софиянец
Коментиран от #110, #112
17:49 24.07.2026
107 Проданов
17:52 24.07.2026
108 Шести
18:01 24.07.2026
109 Аууу
18:03 24.07.2026
110 Анонимен
До коментар #106 от "Софиянец":А ти какви си падаш по червените лелки нали нямаш грам култура да знаеш лелинчо
18:06 24.07.2026
111 СЛАВУЦО МИЛИЧКА
18:13 24.07.2026
112 СОФИЯНЕЦ БРАТ
До коментар #106 от "Софиянец":ТОВА Е ЖЕНСКА ХИПОПОТАНКА ОНАГЛЕДЕНА В БАНКЯ В ЗАЙЧАРНИКА РАЗБИЙШ.
18:15 24.07.2026
113 Дедо
18:26 24.07.2026
114 Без име
До коментар #70 от "Анонимен":Къде видя обиждана ЖЕНА??? Явно спиш с ловна топка.
18:29 24.07.2026
115 Татко Сталин
18:31 24.07.2026
116 Куция гол охлюв говори за възпитание
18:32 24.07.2026
117 Айде на Бунището на Историята
-;-
Прогресистите са новите посткомунисти и отиват на Бунището на Историшята, по-рано околкото може да се предполага.
18:33 24.07.2026
118 Славчо е прав
18:33 24.07.2026
119 Така е
18:33 24.07.2026
120 Дедо Пене
Проданов е използвал неподходящо сравнение-метафора относно бюджета, а нещата са много по-цинични!!!
18:34 24.07.2026
121 малкия Мраз как се носеше по телевизиите
До коментар #45 от "Цвете":Цвете:
НЕ САМО ПРОДАНОВ, ДО ЕДИН ДА СИ ХОДЯТ. ПОЧУСТВАХА НА " ВИСОКО " И ИМ ГЛЕДАМЕ СЕИРА.
-;-
Абе, поредното показване колко са тъпи посткомунисти!
Ония от преврата на 9-ти септември си бяха генетично тъпи, а децата им си повярваха че са нещо си.
Няма западно или източно ВУЗ, което да спаси тъпите комунисти!
18:36 24.07.2026
122 О, я стига
18:36 24.07.2026
123 Тити на Кака
Колко бързо изветрява паметта у изкукалите с бенда си провалени политици, а 😂😂😂
18:37 24.07.2026
124 За какво вдигат заплатите на учителите
До коментар #81 от "Анонимен":Анонимен
23ОТГОВОР
До коментар 61 от "за какво е прав":
61 тиква си ти 61 докарахте тези тикви червени да се гаврят с държавата ни да ни крадат да ни забраняват да ни лъжат да ни грабят по големи тикви и прасета от милион и нещо гласували за тези няма в потрес съм от вашето ниско културно възприятие
-;-
Толкова ли е трудно да се слагат където трябва ПРЕПИНАТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ!
18:38 24.07.2026
125 от къде изпълзя
18:51 24.07.2026