Слави Трифонов: Константин Проданов е един невъзпитан мръсник! Трябва да си подаде оставката като депутат!

Ако си позволиш да си груб и невъзпитан с една жена, значи си слаб мъж, глупак и ти липсват първите седем години. Познавах един голям мъж. Джоко Росич се казваше. Той ми е казвал в личен разговор: „Слави, да знаеш, всичко хубаво, което съм направил през живота си, съм го направил заради жена.“ И беше прав, скъпи приятели. Беше прав. Аз бих добавил, че и много глупости съм направил заради една жена, но това е съвсем логично.

И защо ви ги разказвам всичките тия неща? Вчера в парламента Константин Проданов грозно обиди Теменужка Петкова. Той ѝ каза следното, цитирам: „Това, че сте си глътнали корема за моментна снимка, не Ви прави модел!“ Край на цитата.

Само да ви припомня, че това е Константин Проданов, който каза за българските пенсионери: „Не всички два милиона пенсионери ще умрат от глад заради две евро на месец.“

Още по-гнусното е, че когато той обиди Теменужка Петкова по този унизителен начин, от групата на Прогресивна България се чуха аплодисменти. Не знам за вас, но аз съм отвратен. Предпочитам да слушам кавалер и джентълмен като Джоко Росич, отколкото един невъзпитан мръсник като Константин Проданов.

Всички жени са прекрасни. Всички. И всички жени са мотивация за мъжете. Заради тях е всичко. От дуели до падане на колене за предложение за сватба.

Трудно ми е да асимилирам подобна обида, защото нито така съм възпитан, нито така мисля, нито съм такъв човек. След тези два гафа съвсем логично е Константин Проданов да си подаде оставката като народен представител. И ако го направи, ще е първото достойно нещо, което ще е направил като депутат, и мисля, че всички депутати спокойно могат да го аплодират, особено тези от неговата парламентарна група.

Той, разбира се, няма да си подаде оставката, но това не е защото не разбира какво е направил, а защото няма чувство за срам.