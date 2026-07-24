Новини
България »
София »
Слави Трифонов: Константин Проданов е един невъзпитан мръсник! Трябва да си подаде оставката като депутат!

Слави Трифонов: Константин Проданов е един невъзпитан мръсник! Трябва да си подаде оставката като депутат!

24 Юли, 2026 16:37 3 151 125

  • константин проданов-
  • слави трифонов-
  • обида-
  • теменужка петкова

Ако си позволиш да си груб и невъзпитан с една жена, значи си слаб мъж, глупак и ти липсват първите седем години, припомни лидерът на ИТН

Слави Трифонов: Константин Проданов е един невъзпитан мръсник! Трябва да си подаде оставката като депутат! - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ
Facebook Facebook социална мрежа

Ако си позволиш да си груб и невъзпитан с една жена, значи си слаб мъж, глупак и ти липсват първите седем години. Познавах един голям мъж. Джоко Росич се казваше. Той ми е казвал в личен разговор: „Слави, да знаеш, всичко хубаво, което съм направил през живота си, съм го направил заради жена.“ И беше прав, скъпи приятели. Беше прав. Аз бих добавил, че и много глупости съм направил заради една жена, но това е съвсем логично.

И защо ви ги разказвам всичките тия неща? Вчера в парламента Константин Проданов грозно обиди Теменужка Петкова. Той ѝ каза следното, цитирам: „Това, че сте си глътнали корема за моментна снимка, не Ви прави модел!“ Край на цитата.

Само да ви припомня, че това е Константин Проданов, който каза за българските пенсионери: „Не всички два милиона пенсионери ще умрат от глад заради две евро на месец.“

Още по-гнусното е, че когато той обиди Теменужка Петкова по този унизителен начин, от групата на Прогресивна България се чуха аплодисменти. Не знам за вас, но аз съм отвратен. Предпочитам да слушам кавалер и джентълмен като Джоко Росич, отколкото един невъзпитан мръсник като Константин Проданов.

Всички жени са прекрасни. Всички. И всички жени са мотивация за мъжете. Заради тях е всичко. От дуели до падане на колене за предложение за сватба.

Трудно ми е да асимилирам подобна обида, защото нито така съм възпитан, нито така мисля, нито съм такъв човек. След тези два гафа съвсем логично е Константин Проданов да си подаде оставката като народен представител. И ако го направи, ще е първото достойно нещо, което ще е направил като депутат, и мисля, че всички депутати спокойно могат да го аплодират, особено тези от неговата парламентарна група.

Той, разбира се, няма да си подаде оставката, но това не е защото не разбира какво е направил, а защото няма чувство за срам.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 86 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прав е Слави

    66 65 Отговор
    Шефа на бюджетната комисия от кликата на мунчо - Проданов е червен комунистически кадър който днес в бюджетната комисия беше разбит от Асен Василев с документи за мунчовия грабеж

    Коментиран от #5, #61, #88

    16:46 24.07.2026

  • 2 славуне

    50 13 Отговор
    ми коцанчо си пада по мъже

    Коментиран от #9

    16:46 24.07.2026

  • 3 пфф

    98 20 Отговор
    Типично кричмарско мислене от зулуса.....очаквано.

    Коментиран от #15

    16:46 24.07.2026

  • 4 Без име

    75 13 Отговор
    Само дЕдо беше естет и ценител на женска красота. Прости бяха депутатките му, но бяха хубави и поддържани жени, не лоени топки като Теменужка.

    Коментиран от #52

    16:47 24.07.2026

  • 5 славчо е прав

    39 59 Отговор

    До коментар #1 от "Прав е Слави":

    Да защити Теменужка Петкова от крадците на Радев като Проданов които ограбиха 14 милиарда от Българският народ за 3 месеца

    16:47 24.07.2026

  • 6 Проданов

    55 13 Отговор
    Ми мяза на Й.Цонев,обиколи няколко партии и кацна при Радев.Като го слушам удря тъпомера под нулата.

    16:48 24.07.2026

  • 7 Ами тя си е дебела! И нахална!

    101 25 Отговор
    Аз като простак, напълно одобрявам изказването на Проданов! Нека да си казваме истината в очите, както казваше класикът!😂😂😂

    Коментиран от #30, #50, #57

    16:48 24.07.2026

  • 8 хах

    87 16 Отговор
    Тръгнал да ми цитира Джоко Росич (лека му пръст), като че ли е бил най интелигентния човек на планетата. Чалгарски изпълнения.

    16:48 24.07.2026

  • 9 Малеееее

    98 14 Отговор

    До коментар #2 от "славуне":

    Слави е по лъжлив и гнусен и от Пеевски и Борисов взети заедно.

    16:49 24.07.2026

  • 10 Славуцке

    51 4 Отговор
    А за онази министърка Голото рамо, за онзи другоя и мекото Р Ивето отпаддъци от и. Тн? Нещо

    Коментиран от #18

    16:49 24.07.2026

  • 11 Пич

    53 18 Отговор
    Сега, някой да не се изцепи като глупак, че щом го казва Трифонов, това нищо не струва! Това е самата истина - един голям мъж никога не унижава жените, и въобще - по слабите от него!!!

    16:50 24.07.2026

  • 12 Хаха

    42 9 Отговор
    Константин Проданов се шие с ботокс, с в същото време е тръгнал да вързва кусури на жените в парламента.

    16:50 24.07.2026

  • 13 Пуфи

    65 13 Отговор
    Присмял се хърбел на щъркел, циничния чалгар пак повърна публично

    16:50 24.07.2026

  • 14 Охлюв

    44 6 Отговор
    Този кой беше?

    16:50 24.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 За пръв път

    29 33 Отговор
    съм съгласен с Трифонов!

    16:51 24.07.2026

  • 17 Помним

    32 5 Отговор
    На въпросния министър баща му е бил комунистически идеолог на бай Тошо.

    16:51 24.07.2026

  • 18 Глупак

    28 6 Отговор

    До коментар #10 от "Славуцке":

    Си, това е нещото! Няма значение кои са жените, и какво са направили! От значение е, дали си мъж, или обикновен селяндурин!!!

    16:51 24.07.2026

  • 19 Така е

    33 21 Отговор
    Проданов дори много меко се е изказал за дебеланта на Тиквата Борисов. Герберските крадци си напълниха мазните тумбаци с народни пари.

    16:52 24.07.2026

  • 20 пффф

    43 12 Отговор
    Леля ти теменужка дори да си глътне корема няма да си личи. Така че няма как да е имал впредвид нея. Ама един чалгар как да разбере, че това е казано образно по отношение на бюджета.

    16:52 24.07.2026

  • 21 КОЙ ГО КАЗВА?!

    70 5 Отговор
    Слави многократно е обиждал в ефир примата на българската естрада-Лили Иванова...!
    Един от многото му вицове-подигравка за нея :
    ,,Отиват българи на екскурзия до Египетските пирамиди!
    И както разглеждат подземията им,една мумия става и чука по рамото един от тях с въпроса-
    А ве,моята съученичка Лили Иванова,още жива ли е...?!"
    Така,че Слави,скривай се и не се показвай повече,нищожество такова...!

    Коментиран от #38

    16:53 24.07.2026

  • 22 Вежди

    16 5 Отговор
    Проданов министър на културата!

    16:53 24.07.2026

  • 23 Опа

    24 7 Отговор
    Кой червен олигарх набута този министър на Кауна?

    Коментиран от #27

    16:54 24.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Охлюв

    49 6 Отговор
    Дългия цървул и несъществуващата му групичка измислиха цяла песен, за да се подиграват на жена, ама тогава нямаше проблем....цървул!
    Стой си в дупката, в която си се скрил и не мърдай от там!

    16:54 24.07.2026

  • 26 само питам

    21 3 Отговор
    ами тия от пб маи са комунистически издънки или синове дъщери и внуци на бивши комунистическа номеклатура

    16:54 24.07.2026

  • 27 Гоце го набута

    20 1 Отговор

    До коментар #23 от "Опа":

    Преди да отиде при мунчо ,Проданов беше председател на АБВ на гоце ага

    16:55 24.07.2026

  • 28 АКО ТРЯБВА ДА СМЕ ТОЧНИ!

    22 5 Отговор
    Проданов се извини веднага след изреченото!!!

    Коментиран от #79

    16:56 24.07.2026

  • 29 И той Славиня

    24 3 Отговор
    Е като теб само, като спомня песента ти за парапета.

    16:56 24.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 молба до факти

    32 7 Отговор
    моля не публикувайте мнения на тази персона, не искаме да го чуваме, не искаме да му гледаме лика на снимките, не искаме да знаем нищо за него...

    Коментиран от #56

    16:57 24.07.2026

  • 33 Той е гей,

    17 3 Отговор
    затова мрази жени.А и да не беше,заради такива като него,жените стават лесбийки.

    16:57 24.07.2026

  • 34 Пълни глупости

    23 2 Отговор
    Чалгата да каже нещо за Лена Бориславова???

    16:58 24.07.2026

  • 35 Слави

    13 1 Отговор
    А ти как се отнасяше с момите през 90-те години

    Коментиран от #40

    16:59 24.07.2026

  • 36 Толкова

    14 1 Отговор
    от сина на агент Иванов от ДС ! Не трябва крака му да стъпва повече в Парламента - там работа няма !

    17:00 24.07.2026

  • 37 Антей

    20 5 Отговор
    Т@панар с т@панара ти! "Голям" моралист стана . А когато години наред се подиграваше с Лили Иванова? Тогава като какъв ще се опишеш? Мр@сник!

    17:01 24.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 КАКВО

    21 1 Отговор
    ДА КАЖЕМ ЗА ТЕБЕ БЕ ГАЙДАР,КОЛКО ГОДИНИ СЕ ГАВРИ С ЛИЛИ ИВАНОВА!!!???

    17:02 24.07.2026

  • 40 Хубаво де ,

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Слави":

    Ама тогава Слави е бил на 25 години , а Проданов е на 50 години . Искаш да кажеш , че Проданов е инфантил ?

    Коментиран от #53

    17:02 24.07.2026

  • 41 Спортист

    24 2 Отговор
    Ей чалгар ти как се държа в офиса си една жена. Май забрави какви изродски думи каза. Спомни си го и се скрий под собственото си диванче. Ти същият Б >>>>К ама от голямата работа. Повръща ми се от тебе само като те видя и чуя,мръсник неден.

    17:02 24.07.2026

  • 42 Сила

    10 3 Отговор
    Алоуууу , търсача на семенна течност !!!
    Ти ли бе ....и твойте провинциални примитиви ...

    17:02 24.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Така е

    9 0 Отговор
    бил е на инструктаж при баланката и шибека. Муньото е уважил итанайските "кадри". Вашият женски фъфлек ще "оправя" транспорта след като се е представила добре като експерт по оправяне. Абе един хей ви е правил

    17:03 24.07.2026

  • 45 Цвете

    7 7 Отговор
    НЕ САМО ПРОДАНОВ, ДО ЕДИН ДА СИ ХОДЯТ. ПОЧУСТВАХА НА " ВИСОКО " И ИМ ГЛЕДАМЕ СЕИРА.ДО НЕОТДАВНА БЕШЕ СЪЩОТО, НО С ДРУГИ ЛИЦА. ДА СИ НОСЯТ ПРОСТОТИЯТА И ДА СЕ РАЗКАРАТ ОТ ПАРЛАМЕНТА. ЩЕ ИМА ЛИ ЖАДУВАНАТА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА? ИЛИ ОТЛИТАЙТЕ НАДАЛЕЧ ОТ ОЧИТЕ НИ.🤔✈️🤔

    Коментиран от #121

    17:04 24.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Хипотетично

    4 1 Отговор
    Изпуснатите реплики разкриват истинското лице на двуличника.

    17:05 24.07.2026

  • 48 Славка

    3 1 Отговор
    Драги Трифонов, хиената от какъв род е?
    Даже на переаза, на парапета и под юргана тя е от женски род!
    Не те упреквам за Теменужка, малка знойна дружка, за нея каквото и да се каже, все е малко! Жена е и на нея и се радват!

    17:05 24.07.2026

  • 49 Анонимен

    9 3 Отговор
    Проданов е червен олигарх дреме му най после има цялата власт Е нали малоумници избраха този какво ниво да има същото АЛЧНИ нагли циници червени комунисти най сетне завладели демокрацията ни ВЪН ОСТАВКА

    17:06 24.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 София

    0 2 Отговор
    А, ти за какъв се мислиш че си...мъжкар или лъжец?!

    17:08 24.07.2026

  • 52 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    А ти да не си тънък като клечка явно и жена нямаш жалкиэхорица сте

    Коментиран от #66

    17:09 24.07.2026

  • 53 Иска да каже,че-

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "Хубаво де ,":

    Проданов ,на секундата се извини публично,пред всички депутати,а Слави до ден днешен не се е извинил на никой!

    17:09 24.07.2026

  • 54 Аве Слави

    3 2 Отговор
    Ти зулус ли си

    17:09 24.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 виж ти

    7 3 Отговор
    Каква жалка гербаджийска подлога била тази мумия.

    Какво стана трифка, пребодихте ли ГЕРБ?

    Какво нещо прави само лапанети 1-2 годинки в 1-2 министерства.

    Пенсионирам ви завинаги от политиката.
    Ходете да си плетете чорапите, чалгопитеци!

    Коментиран от #64

    17:11 24.07.2026

  • 59 виктория

    1 1 Отговор
    мишок!!!

    17:12 24.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 за какво е прав

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Прав е Слави":

    Задето се изкара голям революционер и изврънка гласове за да пребори ламята, а се гушна с нея?

    Нищо кой знае какво не е казал депутата! НС е чувало хиляди пъти по-тежки думи и по неприемливи.
    Всякакви мрънканици и престорени тюхкания са от интерес, интереса да се върне Тквата и да се махне Радев.

    Разкрити сте , жалкари!

    Коментиран от #81

    17:13 24.07.2026

  • 62 ВИЖТЕ ВИДЕОТО!

    12 1 Отговор
    Когато Дара гостува в шоуто на Слави...!
    Какви сексистки и просташки подмятания и хвърля Слави,например относно ...гърдите и...!
    ВЪЗМУТИТЕЛНО!
    И тоя инфантил седнал сега да ми се възмущава...!
    Изчезвай и не се показвай повече-Зулус такъв...!

    Коментиран от #67, #75

    17:14 24.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Zyлус слаФчо - цървулчо

    8 1 Отговор
    Слави не беше ли този, които направи песен за Лена Бориславова ?!
    Няма такива лицемери !
    Все едно cтадото около къстадин копейкин да ти кажат да се държиш възпитано .

    17:16 24.07.2026

  • 66 Без име

    0 2 Отговор

    До коментар #52 от "Анонимен":

    Ловните топки се засягат, тези, които се поддържат, не се засягат.

    Коментиран от #70

    17:18 24.07.2026

  • 67 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #62 от "ВИЖТЕ ВИДЕОТО!":

    Слави е в предаването си а този къде е каква позиция има в държавата егати простотията селяндурска

    Коментиран от #87

    17:18 24.07.2026

  • 68 Б.си бokлyka !

    1 4 Отговор
    Константин, че е един неграмотен .. д е б и л ... няма спор, но точно остарелия като цъpвyл или пък тошко баблабанката да го кажат си е диагноза за д-р Гълабова

    17:19 24.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "Без име":

    Я по внимателно с обидите некултурни необразовани голтаци жени не виждали тръгнали тук да обиждат

    Коментиран от #114

    17:19 24.07.2026

  • 71 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #69 от "не думай":

    Първо прочети какво пишеш срещу мен и тогава първо мисли преди да пишеш нали омразата ти тук е огромна откъде накъде ще обиждаш както ти падне защо го правиш

    Коментиран от #82

    17:22 24.07.2026

  • 72 Ъъъъ не!

    0 4 Отговор

    До коментар #57 от "Ти да видиш":

    Много повече сме простаците! Обаче има и по зле, тия дето са гласували за педофилите, здраво е работил Ламата, не може да ли се отрече!

    17:23 24.07.2026

  • 73 Mатей

    5 2 Отговор
    Мълчи, про стако!

    17:23 24.07.2026

  • 74 М да

    9 4 Отговор
    Боже, Боже кой чете морал, човека който пусна песен с която се опита да орезили Лена Бориславоава .... ццц.

    17:24 24.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 леля Табуретка Петкова

    2 4 Отговор
    Мерси, Славчо, всички сме едно! Понякога нефелници от другите клонове на мафията се превъзбуждат и така. Не е проблем за умирачка, важното е да стрижен стадото на сухо и да делкаме кинтите!

    17:24 24.07.2026

  • 77 от ден до пладне

    6 2 Отговор
    Откак този презентита някакъв продавач на шнорхели и взе нещо да хитрува и мишкува от първия ден след изборния успех ми стана ясен на 100%.
    Лебедовата му песен беше да има министри при ББ.

    Какво повече да говорим?

    17:25 24.07.2026

  • 78 Хе хе

    2 3 Отговор
    Славчо говори за уважение и възпитание ли? хе хе хе.

    17:25 24.07.2026

  • 79 Браво на него!

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "АКО ТРЯБВА ДА СМЕ ТОЧНИ!":

    И аз ще изляза на площада и ще изкрещя: Теменужка Петкова, не се дебела!

    17:26 24.07.2026

  • 80 Пита и сама си отговаря

    4 1 Отговор
    Защото има документи за грабежа на ПБ

    Коментиран от #90

    17:26 24.07.2026

  • 81 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #61 от "за какво е прав":

    61 тиква си ти 61 докарахте тези тикви червени да се гаврят с държавата ни да ни крадат да ни забраняват да ни лъжат да ни грабят по големи тикви и прасета от милион и нещо гласували за тези няма в потрес съм от вашето ниско културно възприятие

    Коментиран от #124

    17:26 24.07.2026

  • 82 анонимнико

    4 2 Отговор

    До коментар #71 от "Анонимен":

    Много си ми под нивото за да изпитвам емоции като омраза.
    Няма да ви мине пропагандата. Няма да влезете пак под прожекторите със селски ниомера. Искате да се хванете за измислен скандал като удавници за сламка.
    Не е въопрос до омраза, а до хигиена.
    Апропо, потърсете в речника определението на думата двуличници.

    Коментиран от #99

    17:29 24.07.2026

  • 83 пешо

    7 2 Отговор
    чалгар ти ли си възпитания

    17:29 24.07.2026

  • 84 По- голям циник

    7 3 Отговор
    И мръсник от Славун безмозъчния няма!
    Прав е Проданов! Тая табуретка е брутална и си го изпроси!

    17:30 24.07.2026

  • 85 Факти

    5 3 Отговор
    Слави беше най-голямата мажоретка на Радев, а сега плюе по него...

    17:30 24.07.2026

  • 86 Пр0стакПроданов

    4 0 Отговор
    Пр0стаци в парламента колкото щеш....Сапичката трябва да играе!

    17:30 24.07.2026

  • 87 Без име

    4 2 Отговор

    До коментар #67 от "Анонимен":

    Хич не ми го оправдавай Слави!
    Какво като е бил в ,,предаването си"...?!
    Това не означава,че може да се сваля в ефир,използвайки т@п@6ки лафчета,относно една привлекателна жена,като Дара...!

    17:31 24.07.2026

  • 88 Лошо няма

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Прав е Слави":

    Обаче Слави счупи тъпомера още в "Куку". Що си мисли, че има право да критикува? Човекът се изказал образно, в трето лице, мн. ч, това не е лично към Теменужка.

    17:32 24.07.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Ето я тази долнопробна

    2 1 Отговор

    До коментар #80 от "Пита и сама си отговаря":

    Клецуна. Тая е толкова невъзпита, чн не си заслужава да бъде коментирана!
    Да крестиш на пресконференция към чуждестранен гост дали им се е усладило уискито с пурите….. това е простащината, която Колкутлиева я носи, като златен нагръдник, за да бъде разпозната!

    17:36 24.07.2026

  • 91 Ами сега?

    1 1 Отговор
    А нова песен кога ще му изпее?

    17:37 24.07.2026

  • 92 Роза

    2 2 Отговор
    Не харесвам Слави,разбира се, но този път съм съгласна с него-който обижда една дама публично и си позволява лични нападки в парламента,не заслужава да е депутат!Това говори за простотия и голяма комплексарщина!

    17:38 24.07.2026

  • 93 Как е Бах

    1 1 Отговор
    Слави харесва жевни затова е ерген

    17:38 24.07.2026

  • 94 Томов

    3 1 Отговор
    Някой помни ли кой беше тоя плешливец от сглобката????

    17:39 24.07.2026

  • 95 Боци

    5 1 Отговор
    Тихо Славчо, тихиччко моето момче че още ти помним злобните песнички за Лена а и други не по малко цинични засягащи жените.

    17:39 24.07.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Бай онзи

    4 2 Отговор
    А,бе чалгар Слафчу,правиш се на джентълмен,а години наред се подиграваше с Лили Иванова.С подигравките по неин адрес градеше просташкото си шоу,което опростачи цяло едно поколение

    Коментиран от #100

    17:40 24.07.2026

  • 98 Защо е допуснато от Факти

    2 1 Отговор
    Да бъде употребено « простак?, а трият нещо, което се теражива в медиите, като хумор!

    17:42 24.07.2026

  • 99 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #82 от "анонимнико":

    Написаното от теб показва колко умствен багаж притежаваш Червените олигарси сега владеят държавата ни крадат сега лъжат сега държат цялата власт сега но няма как да продължат по този път и по този начин 82 Българите ще си върнем държавата ще си върнем свободата ще си върнем демокрацията България е на всички българи 82

    17:43 24.07.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Все тая

    2 0 Отговор
    По принцип си прав, но само по принцип СлаФчо. Баш ти да ни морализираш ?! Айде нема нужда. И твойте дупитати ги видяхме.
    Па тоя К.П и той да фаща пътя. Нагледахме се на самозабравили се простаци. Със или без коса 😉

    17:45 24.07.2026

  • 102 По закоравял простак

    5 1 Отговор
    От Трифонов няма!
    Белите петна в краткната му са изтрили и гафовете му!

    17:47 24.07.2026

  • 103 Старшина Боташ

    5 1 Отговор
    Славчо ,нижощесрво жалко, ти писа ли песни за лена бе маймуно проста ?!?!

    17:47 24.07.2026

  • 104 Куха лейка

    6 1 Отговор
    Думите бяха в преносен смисъл и друго значение..ама дългия продажник вече изветря напълно...скрий се вече и трай гологлав глупа..к

    17:48 24.07.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Софиянец

    5 1 Отговор
    Тва не е жена, а лелка герб 😂 ама като толкова ти харесва, ожени се за нея, бе дълъг! Айде, че не ти остава още много, дърт козел!

    Коментиран от #110, #112

    17:49 24.07.2026

  • 107 Проданов

    2 1 Отговор
    Очаквайте още много простотии от мене,червения слуга на Олигархията.Може да ме конкурира само Малкия Мраз,развейпрах

    17:52 24.07.2026

  • 108 Шести

    5 1 Отговор
    Тоя срам няма,където опростачи цяло едно поколение с неговата просташка чалга и неговите опростачени сценаристи,че даже и депутати бяха за малко благодарение простите му привърженици

    18:01 24.07.2026

  • 109 Аууу

    4 1 Отговор
    и тоя говори за възпитание.Създателя на най просташката партия била някога в парламента.

    18:03 24.07.2026

  • 110 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #106 от "Софиянец":

    А ти какви си падаш по червените лелки нали нямаш грам култура да знаеш лелинчо

    18:06 24.07.2026

  • 111 СЛАВУЦО МИЛИЧКА

    3 0 Отговор
    НА ТЕБ ТИ ЛИПСВАТ 60години ПАНИМАЙШ.

    18:13 24.07.2026

  • 112 СОФИЯНЕЦ БРАТ

    3 0 Отговор

    До коментар #106 от "Софиянец":

    ТОВА Е ЖЕНСКА ХИПОПОТАНКА ОНАГЛЕДЕНА В БАНКЯ В ЗАЙЧАРНИКА РАЗБИЙШ.

    18:15 24.07.2026

  • 113 Дедо

    1 0 Отговор
    Същия този Зулус правеше просташки и цинични коментари за гърдите в ефир на младото момиче певица от Варна.

    18:26 24.07.2026

  • 114 Без име

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Анонимен":

    Къде видя обиждана ЖЕНА??? Явно спиш с ловна топка.

    18:29 24.07.2026

  • 115 Татко Сталин

    0 0 Отговор
    Славчоооо , момчето ми , а кой пееше за кака Лена , а мискинино мръсен ,кой сега е мъж ,лъжец , или просто мазньо ....

    18:31 24.07.2026

  • 116 Куция гол охлюв говори за възпитание

    1 0 Отговор
    Нещо което на него му липсва в особено големи размери!

    18:32 24.07.2026

  • 117 Айде на Бунището на Историята

    1 0 Отговор
    И защо ви ги разказвам всичките тия неща? Вчера в парламента Константин Проданов грозно обиди Теменужка Петкова. Той ѝ каза следното, цитирам: „Това, че сте си глътнали корема за моментна снимка, не Ви прави модел!“ Край на цитата.
    -;-
    Прогресистите са новите посткомунисти и отиват на Бунището на Историшята, по-рано околкото може да се предполага.

    18:33 24.07.2026

  • 118 Славчо е прав

    0 0 Отговор
    За първи път защото въпросния депутат е простак като Тошко.Простащината е откритие на чалгарите.

    18:33 24.07.2026

  • 119 Така е

    0 0 Отговор
    Някои хора имат самочувствие на недосегаеми. Все пак е син на Васил Проданов - комунистически идеолог,приближен до Живков и агент на ДС, които дори и на 80 , продължава да громи идеологическия западен враг , възползвайки се обаче от благата му...така,че за сина,въпреки ерудицията му можем само да кажем : пази боже сляпо да прогледа...

    18:33 24.07.2026

  • 120 Дедо Пене

    0 0 Отговор
    Теменужка-бивша на Бойко и дялан камък, който става и за енергиен министър("загуби" споразумението за газовата тръба с Путин) и за финансов министър - такива гении и на Запад нямат.
    Проданов е използвал неподходящо сравнение-метафора относно бюджета, а нещата са много по-цинични!!!

    18:34 24.07.2026

  • 121 малкия Мраз как се носеше по телевизиите

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Цвете":

    Цвете:
    НЕ САМО ПРОДАНОВ, ДО ЕДИН ДА СИ ХОДЯТ. ПОЧУСТВАХА НА " ВИСОКО " И ИМ ГЛЕДАМЕ СЕИРА.
    -;-
    Абе, поредното показване колко са тъпи посткомунисти!
    Ония от преврата на 9-ти септември си бяха генетично тъпи, а децата им си повярваха че са нещо си.
    Няма западно или източно ВУЗ, което да спаси тъпите комунисти!

    18:36 24.07.2026

  • 122 О, я стига

    1 0 Отговор
    Твоите Тошко и Балабанов толкова глупости и обиди изприказваха по време на управлението с ГЕРБ, че нямаш никакво право точно пък ти да разсъждаваш по темата! Освен това, казаното е метафора, пример как не можеш да се маскираш и скриеш зад нещо, което не си. Ами ти не можеш да го схванеш. А Теменужка ако се е припознала в думите, проблемът си е неин

    18:36 24.07.2026

  • 123 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Да напомня на джентълселянина Слави вдъхновяващо джентълменската песен за "Кака Лена, уморена хиена", която изпълни в компанията на джентълселяните от Куку Бенд.
    Колко бързо изветрява паметта у изкукалите с бенда си провалени политици, а 😂😂😂

    18:37 24.07.2026

  • 124 За какво вдигат заплатите на учителите

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Анонимен":

    Анонимен
    23ОТГОВОР
    До коментар 61 от "за какво е прав":

    61 тиква си ти 61 докарахте тези тикви червени да се гаврят с държавата ни да ни крадат да ни забраняват да ни лъжат да ни грабят по големи тикви и прасета от милион и нещо гласували за тези няма в потрес съм от вашето ниско културно възприятие
    -;-
    Толкова ли е трудно да се слагат където трябва ПРЕПИНАТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ!

    18:38 24.07.2026

  • 125 от къде изпълзя

    0 0 Отговор
    това влечуго???

    18:51 24.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове