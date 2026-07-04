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Владислав Панев: Парламентът трябва да провери данните за полетите на Атанасова и Пеевски

Владислав Панев: Парламентът трябва да провери данните за полетите на Атанасова и Пеевски

4 Юли, 2026 19:47 627 13

  • владислав панев-
  • делян пеевски-
  • десислава атанасова

Депутатът коментира и бюджета за 2026 г.

Владислав Панев: Парламентът трябва да провери данните за полетите на Атанасова и Пеевски - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Парламентът трябва да провери всички обстоятелства около твърденията за общ полет на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски. Това заяви депутатът от „Демократична България“ Владислав Панев в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите му, ако изнесената информация се потвърди, това би поставило въпрос за нерегламентирани контакти. Панев уточни, че ако се окаже, че данните са неверни, също трябва да има последици за отговорните лица или институции.

Депутатът коментира и идеята за възобновяване на проекта АЕЦ „Белене“ съвместно с Украйна. Според него подобна заявка изглежда насочена основно към вътрешнополитическа употреба. Панев подчерта, че ключовият въпрос е дали може да бъде намерен частен инвеститор и каква би била крайната цена за потребителите.

По темата със санкциите срещу Русия и казуса около „Лукойл“ Панев заяви, че не е ясно дали намерението на премиера Румен Радев означава вето или въздържане. Според него България трябва внимателно да избира темите, по които заема различна позиция от мнозинството в ЕС.

Панев изрази съмнение и към твърденията, че рафинерията е била пред затваряне. По думите му около темата има много спекулации, а досега „Лукойл Нефтохим“ е продължавал да работи въпреки различни предупреждения през годините.

Депутатът коментира и бюджета за 2026 г., като посочи, че правителството се страхува от реформи. Според него трябва да се види „перо по перо“ за какво ще бъдат насочени капиталовите разходи, вместо да се обсъждат само общите числа.

Панев потвърди, че вече е член на ДСБ и определи решението си като логично заради дългогодишната съвместна работа в рамките на „Демократична България“. Той заяви, че е впечатлен от визията на Йордан Иванов за развитието на партията и страната преди предстоящия избор на ново ръководство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    5 3 Отговор
    Проверката показва, че тези двамата не са летяли нито веднъж към Маскалия!

    19:49 04.07.2026

  • 2 Овчар

    13 0 Отговор
    Този е такава продажна мърша че ще го пишат в учебниците в училище.., как не трябва...!

    19:52 04.07.2026

  • 3 Мария Магдалена

    5 0 Отговор
    Деси, ти не си летяла, ти си била на седмото небе. Хиляди жени желаят да са на това седмо небе. И най важното ,това не е грях това е физиологична нужда.

    19:54 04.07.2026

  • 4 де си?

    7 4 Отговор
    Атанасова публикува два печата на турските гранични власти в международния си паспорт - на влизане и няколко дни по-късно на излизане от Турция. Останалите политически сплетни и хопотези как през това време е била в Дубай пък и защо е била там са.......... неразбираеми.

    Коментиран от #9

    19:55 04.07.2026

  • 5 Kу-ку

    8 0 Отговор
    Този се напусна зелените и се домъкна в ДСБ заради избираемо място в парламента.
    Сега тръгнал да раздава акъл.

    20:00 04.07.2026

  • 6 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    И аз очаквам данните. Скоро. В П.о.р.н.хъб.

    20:04 04.07.2026

  • 7 Педро

    3 0 Отговор
    Тези безполезници от ПП/ДБ си намериха нова дъвка. Този е толкова залюхан че даже не знае че парламентът не е разследващ а законодателен орган.

    20:04 04.07.2026

  • 8 нали бяхте в скута

    2 0 Отговор
    може и да ви е возил на фалкона

    20:05 04.07.2026

  • 9 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "де си?":

    Отделно е завела дело в съда срещу МВР министъра Ментарджиев

    20:12 04.07.2026

  • 10 оня с коня

    5 0 Отговор
    И казва Цветелин Йончев в съседна статия :"Ако не се касае за тежко углавно престъпление,извличането на Данни за полетите на Пеевски и Атанасова са "НАРУШЕНИЕ".И така:ДОКАЗВА С ФАКТИ от "Граничен контрол" Атанадова че не е имала полет до Дубай,но да анализираме действията наДемерджиев:ДОРИ и да са пътували Двамата с Пеевски в един и същи самолет КАКВО ДОКАЗВА ТОВА и трябва ли всеки Гражданин на Демократична БГ "Страхливо" да проси Инфо от Самолетната компания дали случайно в Самолета няма да е и Пеевски за да не бъде обвинен във Връзки...каквито си изсмуче РАДЕВАТА Власт от пръстите си?И беше последниятПротест срещу Радевото Управление под Надслов "ТУК НЕ Е МОСКВА" ама чува ли го това самозабравилият се Зелен чорап?Нейсе - Дните му са преброени защото ЕВРОПА му е вдигнала мерника като на Орбан,но ще го отнесе Бълг. народ щото ще гледа Милиардите Евросубсидии през Крив макарон.

    20:20 04.07.2026

  • 11 Мамуд хлебаря

    0 0 Отговор
    Макак така!? Тя Дeса Миpизливата не беше ли от вaште?

    20:27 04.07.2026

  • 12 И тоя маже по поръчка

    3 0 Отговор
    Защо бе, гений! Защо народното събрание, има си други компетентни органи!
    Не съм проверявал, но тоя най вероятно е учил в "Карл Маркс", съдейки по идеите, които генерира!

    20:29 04.07.2026

  • 13 Бикините

    0 0 Отговор
    и шортите,тоже !

    20:36 04.07.2026

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