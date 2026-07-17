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Владислав Панев: Радев и Петрова явно си играят на доброто и лошото ченге

Владислав Панев: Радев и Петрова явно си играят на доброто и лошото ченге

17 Юли, 2026 19:46 730 40

  • владислав панев-
  • румен радев-
  • велислава петрова

Днес премиерът обяви, че има възможност Русия да нанесе тактически ядрен удар, за да се справи със затрудненията си във войната с Украйна. Ние искаме да разберем откъде той има такава бомбастична информация

Владислав Панев: Радев и Петрова явно си играят на доброто и лошото ченге - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес премиерът Румен Радев обяви, че има възможност Русия да нанесе тактически ядрен удар, за да се справи със затрудненията си във войната с Украйна. Ние искаме да разберем откъде той има такава бомбастична информация. Не може един премиер на страна членка на НС и НАТО да хвърля такива думи в пространството. Това е причината да поискаме свикване на КСНС, но ако тази информация е вярна, не само нашият КСНС трябва да се свика, но и цяла Европа да се събере. Струва ми се, че премиерът Радев и външният министър Петрова играят на играта за доброто и лошото ченге. В България са доброто ченге и подкрепят Русия, но на Запад е друго. В цялостен план тази стратегия няма как да завърши добре

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS депутатът от "Демократична България" Владислав Панев. .

"От понеделник ще се занимаваме само с бюджета и най-вероятно ни чака денонощна работа. Ние ще внесем нашите предложения за намаляване на дефицита. Най-лесно той може да се свали като се орежат капиталовите разходи. Те няма как да бъдат изхарчени чисто физически. Според нас може да се орежат между 1 и 2 млрд. евро. Ние подхождаме отговорно към ситуацията и целта ни не е само да стъкмим едни числа и дефицитът да е под 3%. За мен управляващите така са надули дефицита и разходите, за да могат да обвиняват предишните управляващите. Те със сигурност също имат вина, но тя не трябва да се преекспонира толкова много, защото това удря върху имиджа на България и отблъсква чуждестранните инвеститори", коментира той темата за бюджета за 2026 година..

Депутатите приеха на първо четене промени в Изборния кодекс, подкрепиха четири от шестте внесени законопроекта

"Доказано е, че гласуването с машини е по-честно от това с хартиените бюлетини. С него не могат да се правят манипулации и да има недействителни бюлетини. Не сме съгласни с предложението на управляващите за отпадане на район "Чужбина". Не виждам никаква възможност да имаме обща кандидатура с ГЕРБ за президентските избори. Никога не е коментирана такава кандидатура, защото тя няма да е печеливша. Ако Андрей Гюров се кандидатира, би бил подходящ кандидат-президент и за мен би стигнал до балотаж, където нищо не се знае", завърши Владислав Панев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен Йотова

    5 6 Отговор
    Нека бъде ясно на зрителите че Петър е мозъка на всичките ни
    "операции" Но не се чува съвсем ясно в слушалката дали
    наистина е син на зълвата. Петре браво!
    И по-често с вратовръзка моля
    Ура!

    19:48 17.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тука има тука няма подпис

    5 2 Отговор
    Никакви ченгета не са "гръбначните", оплитат се в търсенето на логични аргументи за пред обществото и за пред външните наблюдатели , за прикриване на истинските си позиции по войната в Украйна.

    19:52 17.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    12 6 Отговор
    В 12 града в Украйна протести срещу Зеленски.

    Коментиран от #13, #29

    19:52 17.07.2026

  • 5 Точен е Панев икономиста депутат

    6 3 Отговор
    От ДБ. Панев е направил точна статистика днес. За 3 месеца ПБ и Радевите олигарси са отклонили от бюджета и фискалният резерв над 11 млрд.евро.

    19:52 17.07.2026

  • 6 Без име

    14 9 Отговор
    Радев каза: "Може да станем свидетели на тактически ядрен удар в Украйна". Не е казал, че Русия ще нанесе такъв. Откъде изкараха тоя миризлив охлюв да лъже така?

    Коментиран от #12, #35

    19:52 17.07.2026

  • 7 ЧОВЕК

    11 4 Отговор
    ЯВНО ГЛАВАТА НЕ ТЕ СЛУША, ТА НЕ ПОМНИШ КАКВО КАЗА ПРЕМИЕРА РАДЕВ, ИЛИ ТАКА ТИ ИЗНАСЯ И ЗАРАДИ ТОВА ГОВОРИШ НА АНГРО.

    19:53 17.07.2026

  • 8 Ма Пане, ма ти си била гений ма

    5 3 Отговор
    Как се сети сама, че да констатираш очеизвадното? Гениралан си, Панке!

    19:56 17.07.2026

  • 9 Без име

    4 2 Отговор
    Точните думи на Радев: "Не създава ли тревога тази ескалация, защото казах и на западните ни партньори: Чернобил за много страни далеч на запад беше новина, но за нас – по-младите не знаете – но за нас Чернобил беше реалност. И той се отрази на здравето на хиляди хора. Виждаме как ежедневно има новини за атаки по ядрени централи, виждаме как расте ескалацията и можем да станем свидетели – не го пожелавам и наистина това не трябва да става – на тактически ядрен удар. Вие тогава си отговорете на въпроса до какво води това."

    Коментиран от #25

    19:56 17.07.2026

  • 10 ВЛАДКО ОХЛЮВА

    6 5 Отговор
    АЗ СЪС ЕВРОПЕЙСКИГЕЙСКИ ЦЕННОСТИ МЕ Е ЯД РАДЕВ ДА УПРАВЛЯВА ЩЕ ГО ПЛЮЕМ ,РУГАЕМ И ДАНО НИЙ С ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОС ИЗЛЪЖЕМ ХОРАТА .

    19:58 17.07.2026

  • 11 Влади

    2 1 Отговор
    Въргал липсва!

    20:03 17.07.2026

  • 12 Ким Чен

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Без име":

    ли ще го нанесе?

    Коментиран от #17

    20:04 17.07.2026

  • 13 У Москва

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    няма ли?

    Коментиран от #27

    20:05 17.07.2026

  • 14 Георги

    3 3 Отговор
    тея газ пикаят, че се отрекоха от чичо Румен, а той спечели с мнозинство. ПРИЕМЕТЕ ГО! Хората му се вързаха и го подкрепиха, а вие сте в трета глуха, където ви е мястото.

    Коментиран от #32

    20:06 17.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Без име

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ким Чен":

    Само Русия и Ким ли имат ядрени оръжия?

    20:08 17.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 АМАН!

    7 4 Отговор
    Румен Радев вече категорично доказа, че не става за висш управленски и политически пост. Постоянно прави кадрови гафове, не си взема бележка, не се коригира, а вместо това раздува цинични бла-бла-бла... локуми, като за пред идиоти олигофрени. Само че няма толкова много олигофрени и хората се дразнят все повече от неговите противоречиви цинизми. Назначил е тази непрофесионална, неподходяща жена за министър на външните работи, а тя за кратък период от време натрупа много гафове. Представете си, уж не знаели Чамова и Радев, че с даване, фигуриране на името на външната министърка в тази неадекватна декларация, дори без изискване на подпис, това означава съласие с нея. Радев уж също не знаел. Е това е най-дразнещо, безсрамните лъжи, лицемерия и цинизми. Вместо да смени неподходящата министърка, той и е назначил още един заместник министър и са станали общо трима зам. министри на нефелната министърка. Умните хора все повече се дразнят и възмущават!

    Коментиран от #26

    20:12 17.07.2026

  • 21 Перо

    6 1 Отговор
    Срещата взима групово решение и се цитират само участниците, без да се подписват никъде. Само Вучич е искал неговата страна да не влиза в груповото решение! Мунчо или няма понятие за това мероприятие или се прави на разсеян и лъже! Иска, чрез Украйна да замаже гафа с Боташ, но няма да стане, защото никой не иска да плаща!

    Коментиран от #28, #31

    20:15 17.07.2026

  • 22 Гробар

    8 1 Отговор
    Мръсни сини комунета продадохте България, затрихте промишленост, селско стопанство и здравеопазване. Смъртни наказания за вас и роднините ви до девето коляно за държавна измяна.

    20:15 17.07.2026

  • 23 Анти политическо буламач

    4 2 Отговор
    Радеф да се свали от управлението на Държавата ,подготовка за протести не го чакайте да върши още глупости.....

    20:17 17.07.2026

  • 24 Не е честно

    4 0 Отговор
    Панев е плагиат. Това за доброто и лошото ченге първи се сетиха троловете във форума ни. От тях е преписал, не го е срам!

    20:18 17.07.2026

  • 25 Това не е единственото му изказване

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Без име":

    Радев има няколко такива и ни едно не се покрива с другите.

    20:22 17.07.2026

  • 26 юрист

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "АМАН!":

    Само вашата тиква ли става защото беше внедрил Деса свирката при прасето за да го следи от близо и съсипаха държавата и народа най бедните сме в ЕС

    20:22 17.07.2026

  • 27 Я па тоя!

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "У Москва":

    Там няма свобода на словото и протестите са забранени, като във всяка тривиална диктаторска държава.

    Коментиран от #38

    20:25 17.07.2026

  • 28 Пиперо

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Перо":

    Второто е. Муньо опять се обосра и сега се пробва пак да лъже и замазва, но положението вече е нетърпимо, щото за 2 месеца освен брутални кражби, брутални лъжи и брутално лицемерие сбирщайна му от отпаднали от другите мафии муньовци, нищо друго не е показал. И тия боклуци смятат, че така ще ни скачат по главите поне четири години... Боко не можа да ни докара гражданска война, но Муньо е на път!

    20:26 17.07.2026

  • 29 Дрътия Софеанец ,

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Това е демокрацията .. а в россии ?! Бегай мий чиниите , чр клиентите налсзиха

    20:27 17.07.2026

  • 30 Дойде ми отгоре

    6 1 Отговор
    Радеф е страхлив политик и затова е неадекватен и объркано говори това е сто процентов предател.....

    20:27 17.07.2026

  • 31 КАЗВАМ

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Перо":

    ТОВА НЕ Е ВЯРНО! НА СЪБРАНИЕ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, ВСЕКИ ПРИСЪСТВАЛ СЕ ПОДПИСВА В ПРОТОКОЛА, ТА НА ТАКАВА СРЕЩА, БЕЗ ПОДПИС ЛИ СЕ ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ, КАТО ТОВА Е ЕДИНСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА СЪГЛАСИЕ? ДРУГОТО Е ДИКТАТУРА!

    20:28 17.07.2026

  • 32 И кво те топли тази констатация,

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Георги":

    че някакъв популист те е преметнал да го избереш.
    Само след дни, не след месеци, ще захленчиш тук за нови избори. Нали те знам. Като те стегне чепикът, че нищо не става по твой вкус...

    Коментиран от #36

    20:29 17.07.2026

  • 33 Ти пък откога разбираш от ченгета?

    2 0 Отговор
    Кошмарен човек

    20:29 17.07.2026

  • 34 ПИТАМ

    4 0 Отговор
    ТОЗИ В ЧЕТВЪРТО ПОМОЩНО ЛИ Е УЧИЛ, ЧЕ НЕ Е ЧУЛ ОТГОВОРИТЕ НА ГЕН. РАДЕВ ИЛИ МУ Е НОРМА ДА ЛЪЖЕ?

    20:34 17.07.2026

  • 35 Чудесно казано, миризлив

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Без име":

    Не обиждай охлювите

    20:34 17.07.2026

  • 36 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "И кво те топли тази констатация,":

    бъркаш ме с някой, до сега не съм хленчил за избори, а на чичо Румен никога не съм вярвал. Очевидно не ме "знаеш"! Нищо не ме топли, но така както търпяхме правителството и решенията на малцинството от ппдб, така сега те трябва да приемат решенията на мнозинството от пб.

    20:36 17.07.2026

  • 37 Дедо

    1 0 Отговор
    Владко май в казармата само си лъскал пушката. От къде Радев допуска ,че Русия може да удари с ядрена ракета Ами прочети малко. Путин го каза ,защо да има свят без Русия.

    20:46 17.07.2026

  • 38 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Я па тоя!":

    тука има ли бре ?!

    20:47 17.07.2026

  • 39 оти да се лажеме?

    0 0 Отговор
    "Радев и Петрова явно си играят на доброто и лошото ченге"

    Ако наистина правят подобни опити значи са много зле. Българина не вярва дори на себе си, а ще тръгне да се води по ченгеджийски лакърдии. За да разиграваш такива сценарии пред целия народ и да се надяваш да ти се вържат поне половината наистина трябва да приежаваш интелект на много високо ниво. А тия са по зле и от селски бабаити, които се опитват силово да наложат волята си над жителите. До вчера единствено Медведев ни заплашваше с ядрен апокалипсис, а днеси Радев се включи в репертоара му. Понякога заканите и всяването на страх има ефект, но всичко е до време, след което човек свиква с обстановката и не му пука. Времето на заплахи за българите отдавна изтече. То не бяха мутри, не бяха агенти на държавна сигурност, не бяха мафиоти, еее... преживяхме доста, какво толкова да се страхуваш и от кого по напред. Вечно не може да се управлява само със страх.

    20:50 17.07.2026

  • 40 Не ни интересуват

    1 0 Отговор
    Не ни интересуват мнения на депофили!

    20:54 17.07.2026

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