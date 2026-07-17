Владислав Панев: Радев и Петрова явно си играят на доброто и лошото ченге

Днес премиерът Румен Радев обяви, че има възможност Русия да нанесе тактически ядрен удар, за да се справи със затрудненията си във войната с Украйна. Ние искаме да разберем откъде той има такава бомбастична информация. Не може един премиер на страна членка на НС и НАТО да хвърля такива думи в пространството. Това е причината да поискаме свикване на КСНС, но ако тази информация е вярна, не само нашият КСНС трябва да се свика, но и цяла Европа да се събере. Струва ми се, че премиерът Радев и външният министър Петрова играят на играта за доброто и лошото ченге. В България са доброто ченге и подкрепят Русия, но на Запад е друго. В цялостен план тази стратегия няма как да завърши добре
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS депутатът от "Демократична България" Владислав Панев. .
"От понеделник ще се занимаваме само с бюджета и най-вероятно ни чака денонощна работа. Ние ще внесем нашите предложения за намаляване на дефицита. Най-лесно той може да се свали като се орежат капиталовите разходи. Те няма как да бъдат изхарчени чисто физически. Според нас може да се орежат между 1 и 2 млрд. евро. Ние подхождаме отговорно към ситуацията и целта ни не е само да стъкмим едни числа и дефицитът да е под 3%. За мен управляващите така са надули дефицита и разходите, за да могат да обвиняват предишните управляващите. Те със сигурност също имат вина, но тя не трябва да се преекспонира толкова много, защото това удря върху имиджа на България и отблъсква чуждестранните инвеститори", коментира той темата за бюджета за 2026 година..
Депутатите приеха на първо четене промени в Изборния кодекс, подкрепиха четири от шестте внесени законопроекта
"Доказано е, че гласуването с машини е по-честно от това с хартиените бюлетини. С него не могат да се правят манипулации и да има недействителни бюлетини. Не сме съгласни с предложението на управляващите за отпадане на район "Чужбина". Не виждам никаква възможност да имаме обща кандидатура с ГЕРБ за президентските избори. Никога не е коментирана такава кандидатура, защото тя няма да е печеливша. Ако Андрей Гюров се кандидатира, би бил подходящ кандидат-президент и за мен би стигнал до балотаж, където нищо не се знае", завърши Владислав Панев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Румен Йотова
"операции" Но не се чува съвсем ясно в слушалката дали
наистина е син на зълвата. Петре браво!
И по-често с вратовръзка моля
Ура!
19:48 17.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тука има тука няма подпис
19:52 17.07.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #29
19:52 17.07.2026
5 Точен е Панев икономиста депутат
19:52 17.07.2026
6 Без име
Коментиран от #12, #35
19:52 17.07.2026
7 ЧОВЕК
19:53 17.07.2026
8 Ма Пане, ма ти си била гений ма
19:56 17.07.2026
9 Без име
Коментиран от #25
19:56 17.07.2026
10 ВЛАДКО ОХЛЮВА
19:58 17.07.2026
11 Влади
20:03 17.07.2026
12 Ким Чен
До коментар #6 от "Без име":ли ще го нанесе?
Коментиран от #17
20:04 17.07.2026
13 У Москва
До коментар #4 от "Последния Софиянец":няма ли?
Коментиран от #27
20:05 17.07.2026
14 Георги
Коментиран от #32
20:06 17.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Без име
До коментар #12 от "Ким Чен":Само Русия и Ким ли имат ядрени оръжия?
20:08 17.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 АМАН!
Коментиран от #26
20:12 17.07.2026
21 Перо
Коментиран от #28, #31
20:15 17.07.2026
22 Гробар
20:15 17.07.2026
23 Анти политическо буламач
20:17 17.07.2026
24 Не е честно
20:18 17.07.2026
25 Това не е единственото му изказване
До коментар #9 от "Без име":Радев има няколко такива и ни едно не се покрива с другите.
20:22 17.07.2026
26 юрист
До коментар #20 от "АМАН!":Само вашата тиква ли става защото беше внедрил Деса свирката при прасето за да го следи от близо и съсипаха държавата и народа най бедните сме в ЕС
20:22 17.07.2026
27 Я па тоя!
До коментар #13 от "У Москва":Там няма свобода на словото и протестите са забранени, като във всяка тривиална диктаторска държава.
Коментиран от #38
20:25 17.07.2026
28 Пиперо
До коментар #21 от "Перо":Второто е. Муньо опять се обосра и сега се пробва пак да лъже и замазва, но положението вече е нетърпимо, щото за 2 месеца освен брутални кражби, брутални лъжи и брутално лицемерие сбирщайна му от отпаднали от другите мафии муньовци, нищо друго не е показал. И тия боклуци смятат, че така ще ни скачат по главите поне четири години... Боко не можа да ни докара гражданска война, но Муньо е на път!
20:26 17.07.2026
29 Дрътия Софеанец ,
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Това е демокрацията .. а в россии ?! Бегай мий чиниите , чр клиентите налсзиха
20:27 17.07.2026
30 Дойде ми отгоре
20:27 17.07.2026
31 КАЗВАМ
До коментар #21 от "Перо":ТОВА НЕ Е ВЯРНО! НА СЪБРАНИЕ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, ВСЕКИ ПРИСЪСТВАЛ СЕ ПОДПИСВА В ПРОТОКОЛА, ТА НА ТАКАВА СРЕЩА, БЕЗ ПОДПИС ЛИ СЕ ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ, КАТО ТОВА Е ЕДИНСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА СЪГЛАСИЕ? ДРУГОТО Е ДИКТАТУРА!
20:28 17.07.2026
32 И кво те топли тази констатация,
До коментар #14 от "Георги":че някакъв популист те е преметнал да го избереш.
Само след дни, не след месеци, ще захленчиш тук за нови избори. Нали те знам. Като те стегне чепикът, че нищо не става по твой вкус...
Коментиран от #36
20:29 17.07.2026
33 Ти пък откога разбираш от ченгета?
20:29 17.07.2026
34 ПИТАМ
20:34 17.07.2026
35 Чудесно казано, миризлив
До коментар #6 от "Без име":Не обиждай охлювите
20:34 17.07.2026
36 Георги
До коментар #32 от "И кво те топли тази констатация,":бъркаш ме с някой, до сега не съм хленчил за избори, а на чичо Румен никога не съм вярвал. Очевидно не ме "знаеш"! Нищо не ме топли, но така както търпяхме правителството и решенията на малцинството от ппдб, така сега те трябва да приемат решенията на мнозинството от пб.
20:36 17.07.2026
37 Дедо
20:46 17.07.2026
38 Я пъ тоа
До коментар #27 от "Я па тоя!":тука има ли бре ?!
20:47 17.07.2026
39 оти да се лажеме?
Ако наистина правят подобни опити значи са много зле. Българина не вярва дори на себе си, а ще тръгне да се води по ченгеджийски лакърдии. За да разиграваш такива сценарии пред целия народ и да се надяваш да ти се вържат поне половината наистина трябва да приежаваш интелект на много високо ниво. А тия са по зле и от селски бабаити, които се опитват силово да наложат волята си над жителите. До вчера единствено Медведев ни заплашваше с ядрен апокалипсис, а днеси Радев се включи в репертоара му. Понякога заканите и всяването на страх има ефект, но всичко е до време, след което човек свиква с обстановката и не му пука. Времето на заплахи за българите отдавна изтече. То не бяха мутри, не бяха агенти на държавна сигурност, не бяха мафиоти, еее... преживяхме доста, какво толкова да се страхуваш и от кого по напред. Вечно не може да се управлява само със страх.
20:50 17.07.2026
40 Не ни интересуват
20:54 17.07.2026