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Владислав Панев: Пътят към държавния фалит е постлан от добри политици, лошите политици изваждат държавата от него

Владислав Панев: Пътят към държавния фалит е постлан от добри политици, лошите политици изваждат държавата от него

26 Юни, 2026 19:58 832 13

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Има поне 10 държави, че и повече, в процедура по свръхдефицит

Владислав Панев: Пътят към държавния фалит е постлан от добри политици, лошите политици изваждат държавата от него - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пътят към държавния фалит е постлан от добри политици, лошите политици изваждат държавата от него, заяви Владислав Панев, депутато от "Демократична България" в студиото на "Още от деня".

Владислав Панев, ДБ: "Когато говорим за реформи, виждам един страх у управляващите да не би някой да им се разсърди. Пътят към държавния фалит е постлан от добри политици, а лошите политици изваждат държавата от него."

По отношение на план-сметката на Бюджет 2026 г. Панев заяви:

Владислав Панев, ДБ: "Тазгодишният бюджет надминава всичко, дори бюджета на Теменужка Петкова. Основните разходи ще отидат за проекти, които не са свързани с бъдещ икономически растеж. Ние тръгваме с 5,7% в сравнително добри времена."

За притесненията на ДБ по отношение на парите на държавата Панем коментира:

Владислав Панев, ДБ: "Нас ни притеснява, че правителството залага твърде висок дефицит, за да може през декември да се поздрави с успех, че е успяло да го свали под предварително заложения. Нямат физическата възможност да изхарчат толкова пари до края на годината. Капиталовите разходи до момента са няколкостотин милиона, т.е. 10 млрд. трябва да бъдат похарчени за няколко месеца. Единият вариант е да не бъдат похарчени тези пари и бюджетът в края на годината да бъде по-нисък. Те могат да бъдат похарчени, ако се раздават аванси за бъдеща работа. Надявам се да не се стига дотам и това е ролята на опозицията – да контролира, за да не се стига до там."

За процедурата по свръхдефицит депутатът от ДБ заяви:

Владислав Панев, ДБ: "Има поне 10 държави, че и повече, в процедура по свръхдефицит. Нашият дълг е сравнително нисък – 29,9% от БВП към края на годината, който е четвъртият най-нисък в ЕС. Имаме структурни проблеми, които към момента новото правителство не ги адресира."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    22 0 Отговор
    И Факти ли е на Сороска хранилка,че всеки ден публикувате този зелен милионер.

    20:00 26.06.2026

  • 2 ко стана бе

    3 14 Отговор
    нали мунчо щеше да спира кражбите???

    20:00 26.06.2026

  • 3 Мнение

    13 2 Отговор
    Всички управляващи и управлявали през последните 36г директно в затвора и чак после да ги разследват (за да не могат да влияят на разследването)!!!

    Едва след това може да има просперитет за страната ни!!!

    20:01 26.06.2026

  • 4 Тия !

    5 2 Отговор
    Пак Оплескаха !

    Понятията !

    На Мен Политик !

    Не ми Трабва !

    Трябва Ми Държавник !

    Всичките сте Непоправима !

    Гнус !

    20:04 26.06.2026

  • 5 Дориана

    13 0 Отговор
    Владислав Панев , точно вие влязохте в групата на лошите политици . Винаги когато вашата партия е застрашена от провал и политически срив вие се обединявате с Борисов и Пеевски . И сега правите същото. Обединихте се с ГЕРБ и ДПС срещу новото правителство още от първия ден защото загубихте властта. Подривната ви дейност в Парламента ще ви докара до там, че на следващите избори излизате от Парламента като вредна за народа партия.

    20:05 26.06.2026

  • 6 Левски

    14 0 Отговор
    Панев щом реве, значи нещата вървят добре.

    20:06 26.06.2026

  • 7 Дориана

    8 0 Отговор
    Провалени и компроментирани политици създали условията за корупция , мафия и икономически срив в хор се обединиха в стил - Най - добрата защита е нападението.За техен ужас точно този дефицит и бюджет са реалистичните и ще бъде приет от мнозинството. Обединената корумпирана опозиция само може да агресира в безпомощно състояние и изсветляване на цялата им дейност.

    20:07 26.06.2026

  • 8 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Владислав Панев е "бивш" служител на олигарха Иво Прокопиев и както такъв защитава неговите интереси.

    20:09 26.06.2026

  • 9 Анонимен

    5 0 Отговор
    Еми като се отчитат разходи от минали години като за тази, разбира се, че дефицитът ще е голям. А вие защо не адресирахте който и да е проблем тези 4 години?

    20:13 26.06.2026

  • 10 Аха

    3 1 Отговор
    Това дете ненагледно ,с тези умни мисли, всеки път по асоциация някаква се сещам какви изправителни трудововъзпитателни училища е имало в НРБ ,наречени остров Персин, Богданов дол, ,Ножарево ,Скравена, Белене,Слънчев бряг край Ловеч и дълга поредица от подобни пионерски лагери. Дали е било за добро или лошо не е много ясно.Не са измислени за първи път от Българите.Тази иновативна методика - практика е въведена от германските националсоциалисти ,преди тях от английските ,белгийски ,холандски испански и португалски бандити,а след това и от ленинските комисари. Работна ръка насочена към създаване на блага уж в полза на обществото,които по късно естествено са разграбени от други бендюги загрижени за добруването на ограбения и изтерзан народ. Та това дете,по едно време беше и активен законотворец ,политик който ни учи на ум и разум. Реалността днес се вижда каква е !? Но гледам напоследък такива умни деца са се навъдили доста. Но плащачите стават все по малко и по малко.

    20:15 26.06.2026

  • 11 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    2 0 Отговор
    ООООХ...ТУЙ ..КАК СЕ Е....ОХРАНИЛО...ПЪК НЕ РАБОТИ НИЩО

    20:31 26.06.2026

  • 12 ХаХа

    2 0 Отговор
    Дай Бг да рече за дефицита. Как тей покривахме всички норми пък изведнъж с влизането свръх дефицит? Как немаше инфлация пък изведнъж цените двойни? Има добри политици и такива на хранилка на некое НПО

    20:32 26.06.2026

  • 13 Оня под Коня

    0 4 Отговор
    Олицетворение на добър политик, държавник, но същевременно извел БГ от относителна криза Иван Костов. Иван Костов построи над 400 км пътна инфраструктура без цент европомощ, без цент от винетки. Тогава имахме застрахователни агенции, като СиК и ВиС, където можехме да застраховаме на символична стойност. 50 лв и хладилника пълен, Сега 250 лв. Тогава имаше качество БДС, Сега краве масло ама от палмови крави....

    20:40 26.06.2026

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