Важните новини във ФАКТИ на 26.06.2026 г.

Румен Радев: Спираме скандалните обществени поръчки, които водят до кражби и течове към партийни каси

Правителството спира скандални обществени поръчки, които водят до кражби и течове към партийни каси. Разсипията е била огромна, а нерационалното планиране повсеместно. Затова орязваме безумните разходи – там, където е текло към партийни каси и към олигарси. Това написа във фейсбук премиерът Румен Радев и продължава:

Вицепремиерът Иво Христов иска България да възстанови членството си към руския научен институт "Дубна"

"Моето убеждение е, че България има интерес да възстанови пълноценното си членство в Института, в който са преминали обучението си повечето специалисти в българската ядрена наука и енергетика".

Румен Радев: Предстои ми среща с Александър Вучич

Предстои среща между Румен Радев и сръбския президент Александър Вучич, на която ще бъдат обсъдени двустранните отношения и евентуални проблеми в региона, съобщават от БГНЕС.

Владислав Панев: Пътят към държавния фалит е постлан от добри политици, лошите политици изваждат държавата от него

Пътят към държавния фалит е постлан от добри политици, лошите политици изваждат държавата от него, заяви Владислав Панев, депутато от "Демократична България" в студиото на "Още от деня".

Виолета Комитова: Изключително много са олигарсите, които са се впили в държавния бюджет! 10 милиона евро на ден отиват за косене на тревички!

Мантинелите показаха една много слаба устойчивост на един обикновен удар от ТИР. Те се наричат еластични огради и тяхното предназначение е да поемат такива случайни отклонения. Възможно е да са с по-ниско качество или да са по-тънки, трябва да се направи техническа експертиза. Така не може да се каже. Това заяви в предаването „Още от деня” по БНТ бившият министър на регионалното развитие Виолета Комитова.

Румен Радев сравни българския с руския патриарх

Премиерът Румен Радев направи директен паралел между действията на българския патриарх и тези на руския духовен водач Кирил. Изявлението дойде в отговор на въпрос защо се отказва подкрепа за налагането на санкции срещу руския патриарх, съобщават от БГНЕС.

Аферата "Баба Алино": Само един човек от задържаните 25 души остава в ареста

Само един човек от задържаните 25 души остава в ареста след специализираната полицейска операция във Варна, свързана с незаконно строителство в местността Баба Алино. Сред освободените са и петима служители в кметството на район "Приморски", които са отговаряли за процедурата по издаване на удостоверения за търпимост, както и десетки собственици на незаконни имоти в града, предаде БНТ.

Унищожиха дрейфащ дрон край Кранево

Военноморските сили унищожиха дрейфащ дрон, съобщиха от Щаба на военния флот във Варна.

Ангел Мавровски: Схемата „Масло без мляко“ е действала в продължение на години

Бившият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски оповести съществуването на дългогодишна корупционна схема, позволяваща пускането на фалшиво масло на пазара в страната. В ефира на предаването „Добро утро, Европа“ по Euronews Bulgaria той заяви, че некоректни производители са плащали системно на служители от агенцията, за да избягват контрол и реални санкции за дейността си.

Нови рокади в парламента

Народното събрание одобри поредица от персонални промени в състава на своите постоянни комисии по време на днешното пленарно заседание, като рокадите обхващат народни представители от групите на ГЕРБ – СДС и „Прогресивна България“, съобщават от „Дарик“.

Николай Нанков: Шишков подписа договорите за мантинелите

Всички действащи договори за текущи ремонти и поставяне на мантинели по републиканската пътна мрежа са сключени от бившия служебен регионален министър Иван Шишков, заяви в петък в ефира на bTV депутатът от ГЕРБ-СДС Николай Нанков. Бившият министър от кабинета „Борисов 3“ критикува остро изявленията на президентската институция и призова за спиране на политиканстването на фона на растящия брой жертви при катастрофи в страната.

Слави Трифонов: Журналистите работят според лични симпатии

Лидерът на партия "Има такъв народ" Слави Трифонов критикува остро българските медии за липсата на реакция относно новия държавен бюджет, предложен от правителството. В своя позиция в социалните мрежи той обвини журналистите в двоен стандарт, подчертавайки драстичната разлика между финансовите параметри на предишния и настоящия проектобюджет.

Асен Василев: Бюджет 2026 сякаш не е писан от правителството, а от олигархията

Имам чувството, че бюджетът не е писан от българското правителство, а от българската олигархия. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев във връзка с представения от кабинета "Радев" проект за бюджет за 2026 г.

Пътнически влак се запали край Карнобат

Локомотив се запали на ж.п. гара Церковски. В 16.19 ч. в Районно управление - Карнобат е получено съобщение от началника на пътническия влак 30133, Карлово - Бургас, съобщи бТВ.

Министър Ива Петрова: Споразумението с „Боташ“ изпълни важна роля за гарантиране на сигурността на газовите доставки

Министърът на енергетиката Ива Петрова проведе двустранна среща с министъра на енергетиката и природните ресурси на Република Турция Алпарслан Байрактар в рамките на визитата си в Истанбул. Двамата се обединиха около необходимостта в кратък срок да бъде разширено енергийното сътрудничество между България и Турция в редица области. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката.

ЕС потвърди откриването на процедура за прекомерен дефицит срещу България

Съветът на Европейския съюз потвърди предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за прекомерен дефицит срещу България, като препоръча на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Това се посочва в препоръка на Съвета на ЕС, публикувана в Официалния вестник на ЕС, съобщи БНТ.

Опровержение от НЕК във връзка с публикация „Бордове за милиони в държавните фирми: НЕК и „Булгаргаз“ плащат стотици хиляди въпреки загубите“

Опровержение от НЕК във връзка с публикация „Бордове за милиони в държавните фирми: НЕК и „Булгаргаз“ плащат стотици хиляди въпреки загубите“ в електронния сайт fakti.бг.

От прокуратурата отговориха на Божидар Божанов за имотните измами във Варна

Във връзка с досъдебно производство за организирана престъпна група за имотни измами, възложено за разследване на Софийска градска прокуратура, предоставяме следната информация.