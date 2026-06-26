Новини
България »
Всички градове »
Важните новини във ФАКТИ на 26.06.2026 г.

Важните новини във ФАКТИ на 26.06.2026 г.

26 Юни, 2026 22:30 280 2

  • румен радев-
  • иво христов-
  • владислав панев-
  • виолета комитова-
  • баба алино-
  • кранево-
  • ангел мавроски-
  • парламент-
  • николай нанков-
  • слави трифонов-
  • асен василев-
  • пътнически влак-
  • ива петрова-
  • процедура за прекомерен дефицит-
  • нек-
  • прокуратура

Безобразията с обществените поръчки не са били само в най-високия клас, а и на средно и ниско ниво, като отделените 47 милиона за рязане на клони покрай железопътните релси. Показателно на най-ниското ниво е как фирма е сключила договор, за да коси тревата на 3 декара земя през зимата за 250 000 лв

Важните новини във ФАКТИ на 26.06.2026 г. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румен Радев: Спираме скандалните обществени поръчки, които водят до кражби и течове към партийни каси

Правителството спира скандални обществени поръчки, които водят до кражби и течове към партийни каси. Разсипията е била огромна, а нерационалното планиране повсеместно. Затова орязваме безумните разходи – там, където е текло към партийни каси и към олигарси. Това написа във фейсбук премиерът Румен Радев и продължава:

Вицепремиерът Иво Христов иска България да възстанови членството си към руския научен институт "Дубна"

"Моето убеждение е, че България има интерес да възстанови пълноценното си членство в Института, в който са преминали обучението си повечето специалисти в българската ядрена наука и енергетика".

Румен Радев: Предстои ми среща с Александър Вучич

Предстои среща между Румен Радев и сръбския президент Александър Вучич, на която ще бъдат обсъдени двустранните отношения и евентуални проблеми в региона, съобщават от БГНЕС.

Владислав Панев: Пътят към държавния фалит е постлан от добри политици, лошите политици изваждат държавата от него

Пътят към държавния фалит е постлан от добри политици, лошите политици изваждат държавата от него, заяви Владислав Панев, депутато от "Демократична България" в студиото на "Още от деня".

Виолета Комитова: Изключително много са олигарсите, които са се впили в държавния бюджет! 10 милиона евро на ден отиват за косене на тревички!

Мантинелите показаха една много слаба устойчивост на един обикновен удар от ТИР. Те се наричат еластични огради и тяхното предназначение е да поемат такива случайни отклонения. Възможно е да са с по-ниско качество или да са по-тънки, трябва да се направи техническа експертиза. Така не може да се каже. Това заяви в предаването „Още от деня” по БНТ бившият министър на регионалното развитие Виолета Комитова.

Румен Радев сравни българския с руския патриарх

Премиерът Румен Радев направи директен паралел между действията на българския патриарх и тези на руския духовен водач Кирил. Изявлението дойде в отговор на въпрос защо се отказва подкрепа за налагането на санкции срещу руския патриарх, съобщават от БГНЕС.

Аферата "Баба Алино": Само един човек от задържаните 25 души остава в ареста

Само един човек от задържаните 25 души остава в ареста след специализираната полицейска операция във Варна, свързана с незаконно строителство в местността Баба Алино. Сред освободените са и петима служители в кметството на район "Приморски", които са отговаряли за процедурата по издаване на удостоверения за търпимост, както и десетки собственици на незаконни имоти в града, предаде БНТ.

Унищожиха дрейфащ дрон край Кранево

Военноморските сили унищожиха дрейфащ дрон, съобщиха от Щаба на военния флот във Варна.

Ангел Мавровски: Схемата „Масло без мляко“ е действала в продължение на години

Бившият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски оповести съществуването на дългогодишна корупционна схема, позволяваща пускането на фалшиво масло на пазара в страната. В ефира на предаването „Добро утро, Европа“ по Euronews Bulgaria той заяви, че некоректни производители са плащали системно на служители от агенцията, за да избягват контрол и реални санкции за дейността си.

Нови рокади в парламента

Народното събрание одобри поредица от персонални промени в състава на своите постоянни комисии по време на днешното пленарно заседание, като рокадите обхващат народни представители от групите на ГЕРБ – СДС и „Прогресивна България“, съобщават от „Дарик“.

Николай Нанков: Шишков подписа договорите за мантинелите

Всички действащи договори за текущи ремонти и поставяне на мантинели по републиканската пътна мрежа са сключени от бившия служебен регионален министър Иван Шишков, заяви в петък в ефира на bTV депутатът от ГЕРБ-СДС Николай Нанков. Бившият министър от кабинета „Борисов 3“ критикува остро изявленията на президентската институция и призова за спиране на политиканстването на фона на растящия брой жертви при катастрофи в страната.

Слави Трифонов: Журналистите работят според лични симпатии

Лидерът на партия "Има такъв народ" Слави Трифонов критикува остро българските медии за липсата на реакция относно новия държавен бюджет, предложен от правителството. В своя позиция в социалните мрежи той обвини журналистите в двоен стандарт, подчертавайки драстичната разлика между финансовите параметри на предишния и настоящия проектобюджет.

Асен Василев: Бюджет 2026 сякаш не е писан от правителството, а от олигархията

Имам чувството, че бюджетът не е писан от българското правителство, а от българската олигархия. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев във връзка с представения от кабинета "Радев" проект за бюджет за 2026 г.

Пътнически влак се запали край Карнобат

Локомотив се запали на ж.п. гара Церковски. В 16.19 ч. в Районно управление - Карнобат е получено съобщение от началника на пътническия влак 30133, Карлово - Бургас, съобщи бТВ.

Министър Ива Петрова: Споразумението с „Боташ“ изпълни важна роля за гарантиране на сигурността на газовите доставки

Министърът на енергетиката Ива Петрова проведе двустранна среща с министъра на енергетиката и природните ресурси на Република Турция Алпарслан Байрактар в рамките на визитата си в Истанбул. Двамата се обединиха около необходимостта в кратък срок да бъде разширено енергийното сътрудничество между България и Турция в редица области. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката.

ЕС потвърди откриването на процедура за прекомерен дефицит срещу България

Съветът на Европейския съюз потвърди предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за прекомерен дефицит срещу България, като препоръча на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Това се посочва в препоръка на Съвета на ЕС, публикувана в Официалния вестник на ЕС, съобщи БНТ.

Опровержение от НЕК във връзка с публикация „Бордове за милиони в държавните фирми: НЕК и „Булгаргаз“ плащат стотици хиляди въпреки загубите“

Опровержение от НЕК във връзка с публикация „Бордове за милиони в държавните фирми: НЕК и „Булгаргаз“ плащат стотици хиляди въпреки загубите“ в електронния сайт fakti.бг.

От прокуратурата отговориха на Божидар Божанов за имотните измами във Варна

Във връзка с досъдебно производство за организирана престъпна група за имотни измами, възложено за разследване на Софийска градска прокуратура, предоставяме следната информация.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факта Е !

    2 0 Отговор
    Че Отново Сме п!

    Във Феодализма !

    22:39 26.06.2026

  • 2 Стига БЕ!

    2 0 Отговор
    Пак плешивия шебек мунчо на снимка??!!

    22:41 26.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол