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Столичен зам.-кмет отговори на Ваня Григорова: Заводът за отпадъци е подложен на сериозен контрол. Ако има "чадър", той е плажен

Столичен зам.-кмет отговори на Ваня Григорова: Заводът за отпадъци е подложен на сериозен контрол. Ако има "чадър", той е плажен

9 Юли, 2026 17:25 418 3

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  • софия-
  • контрол-
  • чадър-
  • заместник- кмет-
  • ваня григорова

Управлението на завода не само е стабилизирано в последните две години, но и доведе до 5 пъти по-високи приходи от рециклируеми материали (над 1.7 млн. лв. за 2024–2025 г.) и спестени 4 млн. лв. разходи само за първите месеци на 2026 г. чрез прекратяване на неизгодни договори, казват още от Столична община

Столичен зам.-кмет отговори на Ваня Григорова: Заводът за отпадъци е подложен на сериозен контрол. Ако има "чадър", той е плажен - 1
Снимка: Столична община
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Във връзка с отправените от общинския съветник Ваня Григорова обвинения и разпространените манипулативни кадри от вътрешността на Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО), Столичната община заявява, че подобни опити за създаване на „алтернативна реалност“ грубо пренебрегват фактите и технологичните процеси на едно индустриално съоръжение.

Разпространените снимки, които се представят като доказателство за безпорядък, всъщност показват бали с RDF гориво и рециклируеми материали, чието временно разполагане по технологичните алеи е част от работата на завода при засилено производство. Важно е да се подчертае, че в оригиналния проект на завода никога не са били изграждани специални съоръжения за дългосрочно съхранение на RDF, поради което неговото оперативно управление е поверено на експертния екип на предприятието, който в рамките на мандата на кмета Васил Терзиев постигна безпрецедентни резултати в интерес на града.

„Относно твърденията за институционален „чадър“ от страна на РИОСВ, фактите сочат точно обратното – в текущия мандат заводът е подложен на безпрецедентен контрол. Докато при предишното управление държавата е извършила едва 4 проверки за 8 години, за последните две години проверките от РИОСВ са над 20,“ заяви заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков.

Той поясни, че последната инспекция от тази седмица е приключила с констатация, че всички дейности — от приема до депонирането — се извършват в пълно съответствие с комплексното разрешително.

„Ако това е чадър, то той вероятно е „плажен чадър“, под който за нарушителите е доста горещо,“ допълни Неделков.

Именно през този мандат СПТО не само осигури оперативен капацитет по време на кризата със сметосъбирането, но и удължи живота на депото до 2029 г., при заварени прогнози за изчерпване на капацитета му още през 2024 г.. Работата на завода не е спирала нито за минута: през 2025 г. е регистриран нов исторически рекорд от предадени за оползотворяване над 113 000 тона RDF, а данните за първите шест месеца на 2026 г. показват предадени 42 020 тона, което е значително над нивата от същия период на 2022, 2023 и 2024 година.

Заместник-кметът бе категоричен, че внушенията за финансови нарушения също не отговарят на истината: „Несъстоятелни са и внушенията за укриване на такси от държавния бюджет. Отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО се събират в целеви сметки на Столична община и се използват единствено за управление и закриване на депата, без да имат отношение към републиканския бюджет.“
Управлението на завода не само е стабилизирано в последните две години, но и доведе до 5 пъти по-високи приходи от рециклируеми материали (над 1.7 млн. лв. за 2024–2025 г.) и спестени 4 млн. лв. разходи само за първите месеци на 2026 г. чрез прекратяване на неизгодни договори. Столична община няма да допусне политически внушения и манипулативни интерпретации да подменят фактите за възстановяване на контрола, повишаване на ефективността и модернизация на системата за управление на отпадъците. Резултатите на СПТО са видими, измерими и в интерес на гражданите на София.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой за каквото е учил

    4 3 Отговор
    Терзиев работи, Ваня клюкарства.

    Коментиран от #2

    17:33 09.07.2026

  • 2 Сила

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кой за каквото е учил":

    Те така са циганките , не си ли ги виждал по улиците ....
    Подпре се на метлата , пие кафе , пуши цигари и клюкарства ....а се води , че работи !!!?

    17:38 09.07.2026

  • 3 лама калушев

    2 2 Отговор
    хехе чадъра е розов петрохански

    17:43 09.07.2026

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