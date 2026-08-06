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Убийството в Пловдив: Жесток побой и гавра с жертвата - задържаните са деца, твърдели, че ловят педофили

Убийството в Пловдив: Жесток побой и гавра с жертвата - задържаните са деца, твърдели, че ловят педофили

6 Август, 2026 15:44 3 761 100

  • убийство-
  • младежки хълм-
  • пловдив

Деянието е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, с особена жестокост, по сексуални подбуди. Била е организирана среща не по-възрастен мъж с по-младо момиче, представящо се за 15-годишно

Убийството в Пловдив: Жесток побой и гавра с жертвата - задържаните са деца, твърдели, че ловят педофили - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Работи се активно разследването на жестокото нападение в Пловдив. Води се следствено дело за убийство. Това стана ясно по време на брифинг на прокуратурата.

То е постановено от следовател, защото се касае за непълнолетни лица.

Водят се изключително интензивни действия по разследването. В резултат на това сме установили доста факти и обстоятелства по делото.

Има широк обществен отзвук това деяние. Ние ще съобщим само факти, които няма да попречат на разследването.

Наблюдаващият прокурор по делото заяви, че е разбираемо, че все още няма пълна картина по случая. В момента работи екип от следователи. Вчера са извършени много претърсвания и изземвания. Бяха задържани 10 непълнолетни младежи. Петима остават в ареста – 3 момчета и 2 момичета, които най-активно са участвали в побоя. Било е не само побой, а и гавра. Деянието е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, с особена жестокост, по сексуални подбуди. Била е организирана среща не по-възрастен мъж с по-младо момиче, представящо се за 15-годишно, но в действителност на 17 години. Младежите са искали да се саморазправят с мъжа, тъй като са се изживявали като ловци на педофили. Жертвата е била с изключително тежки травми, след побоя. Той е открит в безпомощно състояние. Мъжът е починал след приемането му в болница, обясни Анна Викова, зам.-окръжен прокурор.

От прокуратурата уточниха, че сексуална гавра с жертвата не е имало. След побоя групата се оттегля, като жертвата слиза сама от хълма, където минувач вика помощ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 РЕАЛИСТ

    87 14 Отговор
    В затвора глупавите хлапета ще научат Наказателния кодекс. Секс с 15 годишна не е педофилия. Педофилия е секс с малолетна т.е до 14 години.

    Коментиран от #7, #17, #24, #40, #41, #43

    15:48 06.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    22 101 Отговор
    Един педофил по малко.Дерменджиев да награди децата.

    Коментиран от #10

    15:49 06.08.2026

  • 5 Дзак

    71 2 Отговор
    И в Хасково, онзи който уби и изхвърли момичето в бидон, се изживяваше като моралист!

    15:50 06.08.2026

  • 6 Сексуални

    91 5 Отговор
    подбуди , да се гаврят и измъчват човека до смърт..... И най - голямото допустимо наказание е малко !

    15:50 06.08.2026

  • 7 Сила

    37 9 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Значи трябваше да бият Тиквата ....

    15:52 06.08.2026

  • 8 Браво юнаци!

    18 93 Отговор
    Много се радвам за децата, че са заловили педофила! Ако чакаме полицията и съдът на ппдб/ЛГБТ да свършат работа, няма никога да се получи!
    Един педофил по малко!👍👍👍

    Коментиран от #13, #28

    15:52 06.08.2026

  • 9 Конски ...

    64 9 Отговор
    Сега мургавите братя ще ги научат на кекс в ареста
    Ще усвоят духовата музика и за още ще питат

    15:52 06.08.2026

  • 10 Любопитен

    16 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Вид1 ли бе, не като тебе в подлеза да се целувате с академика.

    15:53 06.08.2026

  • 11 Деру

    32 11 Отговор
    Изпращат непълнолетни за да не ги осъдят. Така действат сега големите престъпници.

    Коментиран от #92

    15:53 06.08.2026

  • 12 Механик

    36 11 Отговор

    До коментар #3 от "Това":

    Продукти са на демокрация, байно. И това е само началото.
    Само стойте и гледайте какви ще ги вършат нашите деца и внуци.

    Коментиран от #49, #54

    15:53 06.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Анонимен

    29 6 Отговор
    Няма как да не са индоктринирани от човек
    облечен в доверие - преподавател, паравоенен, фитнес инструктор, аниматор. След промиване на мозъка могат да им посочат всеки.

    15:54 06.08.2026

  • 15 Нека

    57 6 Отговор
    Все пак видим, какво казва закона, без да обсъждаме моралните аспекти! Законна постановява, че след 14 години лицето може да осъществи полов контакт по собствена воля и прецака. Значи, след тази възраст няма педофилия! Това, че някоя го е примсмила като е дала съгласие, казвайки че е на 15 години, няма да смекчи вината й!

    Коментиран от #48

    15:54 06.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сигурен ли си?

    9 44 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    С 15 годишно дете КАКВО е? Как може да си пълен илитерат и да се изказваш по правни теми…

    Коментиран от #25

    15:55 06.08.2026

  • 18 Анонимен

    28 0 Отговор
    Установиха ли кой и в коя мрежа ги е зарибил!

    15:58 06.08.2026

  • 19 Гого

    51 9 Отговор
    "Деца"!
    Смьрт на такива уроди!
    Били деца!!!
    "Родителите" създали и отгледали тези отрепки на каторга!

    15:59 06.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 немам думи

    3 2 Отговор
    Браво, Марийке!!

    16:01 06.08.2026

  • 22 идиоти вън

    16 39 Отговор
    Когато ,,държавниците" ни защитават педофилите, децата вземат нещата в свои ръце!!!!

    16:03 06.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 нане Геле

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Ако си над 18г. дедати ще ти покаже реалноста!!!

    16:07 06.08.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    20 3 Отговор

    До коментар #17 от "Сигурен ли си?":

    Я се образовай , пък тогава дрънкай глупости. Не е подсъден секс с непълнолетна при взаимно съгласие. Непълнолетна е от 14-18 г .

    Коментиран от #39

    16:10 06.08.2026

  • 26 Антон

    19 42 Отговор
    Статията е написана е в стил да нагнети омраза към младежите. Евала им правя. Хрантутниците от мвр да бяха толкова активни и към наркоразпространители, криминали, подкупни и продажни политици. Съшите хрантутници, не са разкрило нито едно поръчково унийство, но са особено горди че залови децата.
    Евала на децата. Питам хрантутниците от мвр, като знаят че този е педофил, защо съшия не е задържан, с качествен доказателствен материал и осъден. Защото хрантутниците нямат такъв капацитет. Сега си задайте въпроса колко ли деца е увредил с болестта ск.
    И все пак нека почива в мир.

    Коментиран от #32

    16:12 06.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Бай Ставри

    23 6 Отговор

    До коментар #8 от "Браво юнаци!":

    Чакам ги ловците.
    Имаме нужда от булки.

    16:14 06.08.2026

  • 29 Местния Козар

    17 7 Отговор
    Никъде не споменава на каква възраст е тоя мъж, може да е на 18г, първо това да се изясни , но каквото и да е не оправдава такъв побой.......

    Коментиран от #93

    16:14 06.08.2026

  • 30 Айде бегай

    8 5 Отговор

    До коментар #16 от "Ритници в главата на мръсната Саяна":

    да гушваш китката, безполезник.

    16:14 06.08.2026

  • 31 Дзак

    11 4 Отговор
    Как на някого му "организират среща"?

    16:16 06.08.2026

  • 32 Ти мислиш ли, че тия

    16 12 Отговор

    До коментар #26 от "Антон":

    младежи са достатъчно компетентни и способни да доведат една такава операция докрай?
    Поне момичето да го бяха намерили малолетно.
    А и те самите кой знае какви лепилари са.

    16:17 06.08.2026

  • 33 И в твоята

    13 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ритници в главата на мръсната Саяна":

    глава ритник.

    16:18 06.08.2026

  • 34 Някой

    14 20 Отговор
    Младите българи ще оправят държавата ни. Като няма прокуратура и полиция, младите сами правораздават.
    По-добре да започнат от корупционерите, прокурорите и политиците, чак след това педофилите.

    16:19 06.08.2026

  • 35 Опасявам се че ще ги пуснат и ще

    11 3 Отговор
    Бутнат делото по чекмеджетата. Един вид бития бит , умрелия умрял. А пък и родителите ще извадят връзки и т.н. ...

    Коментиран от #99

    16:20 06.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Опасявам се че ще ги пуснат и ще

    10 1 Отговор

    До коментар #36 от "Дервишоглу":

    Бутнат делото по чекмеджетата. Един вид бития бит , умрелия умрял. А пък и родителите ще извадят връзки и т.н. ...

    16:21 06.08.2026

  • 38 това

    10 24 Отговор
    Това са същите, които направиха проблема във Банско. Деца на комунисти, дс ченгета, политици и т.н. Наричат ги още локали и как ли не. Да излезеш привечер е вече опасно. Убийства, побоища, мародерства. Който е живял в Москва и Петербург знае какво е. Вечер е опасно да се разхождаш из града. Можеш да бъдеш убит, ограбен а може би и двете. В България е същото, като в Русия.

    Коментиран от #70

    16:22 06.08.2026

  • 39 Образоване

    11 11 Отговор

    До коментар #25 от "РЕАЛИСТ":

    на недообразовани реалисти: Чл. 151. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2024 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2026 г.) Който се съвкупи с лице, ненавършило 16-годишна възраст, доколкото извършеното не съставлява престъпление по чл. 152 , се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.

    16:22 06.08.2026

  • 40 Българският Закон

    13 10 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    От 2026 г. Наказателният кодекс предвижда наказателна отговорност за съвкупление с лице, ненавършило 16 години, като за лица под 14 години наказанията са по-тежки.

    16:24 06.08.2026

  • 41 Юрист

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Юридически (България): релевантните възрастови прагове са 16 години и 14 години за по-тежки случаи.

    16:25 06.08.2026

  • 42 През годините на демокрацията се

    24 1 Отговор
    Наложи мнението че може всеки да правораздава което разбира се не е така. Точно за това стават и част от престъпленията. Има прости повтарям прости хора които обичат по свое усмотрение да правораздават като бият и дори убиват и разни други неща.

    16:26 06.08.2026

  • 43 Смесваш медицински с правен термин

    16 2 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    В медицината и психологията педофилията е сексуално влечение към предпубертетни деца, а не се определя само от конкретна възрастова граница като 14 години.
    В българското наказателно право няма престъпление, което да се нарича „педофилия“. Вместо това има различни престъпления против половата неприкосновеност на непълнолетни и малолетни, като законът прави разграничения според възрастта и конкретните обстоятелства.

    16:27 06.08.2026

  • 44 Не знам

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лоша новина":

    А,честният ционист си е просто едно бг пжлицай от ДОТИ,не му се сърди толкова.Троли в работно време.

    16:28 06.08.2026

  • 45 Днешното младо поколение

    21 1 Отговор
    е напълно лумпенизирано!

    Толкова са неграмотни, толкова да боси, че се ловят на всякаква пропаганда като шарани!
    Да не говорим, че за 20 евро ще се съгласят на всичко.

    16:28 06.08.2026

  • 46 Справедливост

    28 2 Отговор
    Важно е обаче да се подчертае, че дори ако някой е заподозрян или обвинен в сексуално посегателство над деца, това не оправдава убийство. В правовата държава вината се установява от съд, а не чрез саморазправа.

    Коментиран от #60

    16:28 06.08.2026

  • 47 Мнение

    23 1 Отговор
    Случаят повдига сериозни въпроси за опасностите от саморазправата, дори когато хората смятат, че защитават справедлива кауза. В правовата държава нарушенията се установяват и наказват от компетентните органи.

    16:31 06.08.2026

  • 48 Мяу

    31 1 Отговор

    До коментар #15 от "Нека":

    Ловци на педофили,а?Да ходят по циганските гета или в град Лом тогава.Нали са моралисти?

    16:31 06.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Харабейшо

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "честен ционист":

    Сега лапа.аш чур.ките на колегите си от ДОТИ,нали?

    16:34 06.08.2026

  • 51 Уха

    6 4 Отговор
    Е човека е падал на много места. Децата са невинни като сълза с добри адвокати. Общо взето пушилка.

    16:34 06.08.2026

  • 52 Банско и Пловдив за сега

    17 4 Отговор
    Втори случай с деца които си позволяват да "правораздават" а нацията търпим щета. Цяла Италия е срещу нас защото нали разбирате че всичко е Пропаганда за Италия и за ционизма и анти Пропаганда за нас и за България. А за убийството на този нещастник нямам думи. Съчувствам на близките. Оня богаташ във Банкя също беше измъчван. Нямам думи нито коментар .

    Коментиран от #57, #91

    16:35 06.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Някой

    7 9 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    "Само стойте и гледайте какви ще ги вършат нашите деца и внуци."

    Нашите деца ще оправят България, нашите две поколения тотално се провалиха. Нашето и предишното поколение: шуробаджанащина, корупция, чалга, некадърност, далавери, измами, кражби, лъжи, рубладжии, брюкселджии ...

    Коментиран от #56

    16:39 06.08.2026

  • 55 Ненормално

    23 4 Отговор
    Ненормално е зрял мъж да търси секс с 15 годишна девойка, без значение дали е педофил или не.
    Ненормално е пъпчиви пикльовци да убиват човек, който иска да опъва пъпчивата пикла, която вероятно всички дънят до откат.
    За съжаление един данъкоплатец в скапаната държава по малко.
    За съжаление пъпчивците няма да получат адекватни присъди, ще бъдат морално доосакатени в затвора, съответно няма да станат нормални данъкоплатци, но пък нашите данъци сега ще ги хранят и в затвора.
    Омагьосан кръг.

    16:45 06.08.2026

  • 56 Щом

    12 0 Отговор

    До коментар #54 от "Някой":

    "Нашето и предишното поколение: шуробаджанащина, корупция, чалга, некадърност, далавери, измами, кражби, лъжи, рубладжии, брюкселджии ..." , кое те кара да мислиш , че създаденото от нас поколение ще е по-добро?

    16:47 06.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Горски

    25 0 Отговор
    Има подобни случаи, когато не завършват със смърт, но жестокостта е ужасна. Ако е търсил в Интернет приятелка, възможно е да са му направили капан, като някои от тях се преставил за дама която търси сериозна връзка. Най вероятно срещата е била определена в този район. Престъпниците разбира се са за затвора, но по-зле от тях е немитата маса, която одобрява това престъпление на омразата, с каквито коментари беше пълен форумът вчера. Отделно, че трябва доста да се помисли и за закона за самоотбраната, когато тя е неизбежна!

    17:02 06.08.2026

  • 60 Парадокса е

    27 0 Отговор

    До коментар #46 от "Справедливост":

    че в случая нямаме сексуално посегателство, а само евентуално желание за такова, а и това не е 100% доказуемо.

    17:08 06.08.2026

  • 61 Исцапаха си рокличките с кръв

    29 1 Отговор
    Тези момичета. Какви съпруги и какви майки биха били. И какви съученици и или какви колеги биха били тези убийци и убийки. На 17 години едва вече убийци са.

    Коментиран от #86

    17:08 06.08.2026

  • 62 Фют

    1 26 Отговор
    Браво на младежите!
    Пък и дори не са го убили.
    Много са добрички!

    17:14 06.08.2026

  • 63 по-крив ПОКРИВ

    2 6 Отговор
    Кое е по-зле ПЕДОфил , БОЙКОфил , УБИец ?

    Коментиран от #84

    17:16 06.08.2026

  • 64 За убийството на Пейо

    26 0 Отговор
    Жена му я пуснаха въпреки че седяла и му гледала сеира , докато майка и го убивала със особена жестокост , освен че изневерявала и родила дете от друг мъж. Майката не знам какво стана с нея. Няма да се учудя ако е пусната и тя. Изобщо едно пропаднало общество без правосъдие и без ценностна система.

    17:17 06.08.2026

  • 65 хер ФЛИК

    14 2 Отговор

    До коментар #57 от "Предвиждам нещо":

    РАДЕВ даде много хубав отговор на прибързаните обвинения на италианците !
    Как са решили кой е виновния ? Само По думите на няколко непълнолетни деца ли ? Чули ли са другата страна. Поискали ли са нашето мнение ?

    Коментиран от #90

    17:23 06.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Гост

    10 4 Отговор
    Нали има банани в кауфланда? А яжте банани и си трайте. Е ви и банани и скинари и педофили и ква ли не отайка.

    17:27 06.08.2026

  • 68 Затова

    9 2 Отговор
    САЩ родителите на такива деца са заедно с тях в затвора .

    17:28 06.08.2026

  • 69 Слоностозъбест Абракадабър

    12 4 Отговор
    Какво очаквате в държава , чийто главатар години наред се правеше на страшен , на каратяга , как решава всичко еднолично и със сила.
    Спомняте си за братЧеда Ради , дето го отупал заради някаква помпа в двора.
    Как се хвалеше , че като млад биячм-каратяга , удрял дървото , докато не се обели кората/ явно по-умния е отстъпил /.
    Как в последвалите години е бил ортак и мутра с баш мафиотите тогава.
    Е....какво искате , щом това беше модел за поведение ! Беше възхваляван , обожествяван . Сееше възхита и аплодисменти.
    А всъщност беше еманация на простащина , грубост и цинизъм !

    17:30 06.08.2026

  • 70 Ти какво друсаш?

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "това":

    Май си от тия с абстиненция след като пипнаха фентанила, А ???

    17:31 06.08.2026

  • 71 7373737272

    1 3 Отговор
    Кви сте такива коментатори какъв педофил я вижте ,какво значи не по-възрастен мъж - Значението е: „мъж, който не е по-възрастен (т.е. не е по-стар) от момичето“ — т.е. възрастта му е същата или по-малка от тази на момичето.Аве ботове такива ,не можете да четете и давай да пускате кал в коментарите.

    17:32 06.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Дечица ловят гейове

    4 8 Отговор
    И ги убиват. Колко благородно. Родителите да се гордеят.

    Коментиран от #77

    17:46 06.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Там е работата че не е бил гей

    19 2 Отговор

    До коментар #74 от "Дечица ловят гейове":

    Моля четете статията. Човека е хетеросексуален. Мацката го е подлъгала за среща. Била е 17годишна а бандата от десет човека убийци фактически са го убили..

    18:10 06.08.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 факти

    12 1 Отговор
    Такива нацисчета има във всеки град във България. Не работят, не учат, живеят с парите, които родителите им са ограничи от българския народ, продават наркотици, крадат, убиват.

    Коментиран от #94

    18:14 06.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 който

    4 7 Отговор
    Който е живял в Москва и Петербург знае. Локали брат

    18:15 06.08.2026

  • 82 деца

    8 1 Отговор
    Деца на полицаи, военни, народни представители, държавни служители. Крадат убиват продават наркотици.

    18:16 06.08.2026

  • 83 каквото

    7 6 Отговор
    Каквото на небето, такова жа земята. Каквото в Русия, такова и в България.
    Престъпност безнаказана.

    Коментиран от #87

    18:18 06.08.2026

  • 84 ЦК на БКП

    4 6 Отговор

    До коментар #63 от "по-крив ПОКРИВ":

    ПРОПУСКАШ /умишлено/ - РУСОФИЛ !!! щото си се клел в БКП и в "матушка" 😀

    18:20 06.08.2026

  • 85 ...

    6 3 Отговор
    подозирам и тези убийци ще са на свобода съвсем скоро, но иначе българия била много безопастна страна нищо, че през седмица се изравят трупове

    18:23 06.08.2026

  • 86 хмм

    3 13 Отговор

    До коментар #61 от "Исцапаха си рокличките с кръв":

    За да преследват педофили, може би самите те да са били жертва на такива.
    Къде бяхте тогава вие "моралисти", за да кажете на чичковците да не закачат момиченцата с рокличките...

    18:33 06.08.2026

  • 87 Не разбрах...

    3 3 Отговор

    До коментар #83 от "каквото":

    Русия ли е "небето" на България?

    18:35 06.08.2026

  • 88 Фют

    1 5 Отговор
    Щу е Георги Кузев все е извратено.

    19:13 06.08.2026

  • 89 Да не дава Господ!

    9 2 Отговор
    Много от хората вече тотално изтрещяват, та и подрастващи пубери, деца. Какво очаквате, когато по света и у нас се демонстрира законът на силата над правилата, над човечността, проспериране и охолство за измамници, корумпирани, крадци, лъжци, изнудвачи, рекетьори? Когато и в ютюб постоянно натрапват такива агресивни, жестоки клипчета като реклами на електронни игри? Ами децата попиват стереотипи на поведение и е жалко и страшно, че са такива. Странно е и това, че 37-годишен е искал да се среща в тъмна горичка с представила се за 15-годишна, но не е много ясно по какви подбуди. Описват пострадалия като скромен, трудолюбив, добър, беден човек, с тежка съдба като сирак, изкарващ прехраната си с тежък труд за различни земеделски производители. Не разбрах от какъв етнос е човекът? Така или иначе е ясно от разкритията, които са публикувани, че убитият от пубери хулигани човек на средна възраст е бил умишлено подлъган, нападнат от престъпната банда от засада и жестоко пребит-убит. За такова престъпление е редно да понесат безкомпромисни последствия с ефективен затвор, както предвижда и законът.

    19:15 06.08.2026

  • 90 Да не дава Господ!

    5 3 Отговор

    До коментар #65 от "хер ФЛИК":

    МВР е информирало, че израелците са провокирали конфликта, защото правели неприлични жестове и били нанесли повреди, щети. Ами то си е в юдейски, израелски стил, но не е добре всеки да се саморазправя. Къде е доверието в съответните институции и органи на държавата с големите заплати и привилегии?

    19:24 06.08.2026

  • 91 Милчо

    1 4 Отговор

    До коментар #52 от "Банско и Пловдив за сега":

    Абе вие не четете,направо драскате.Тук става дума за убития от Кричим,дето искал да се възползва от 15годишно "дете".

    19:32 06.08.2026

  • 92 Не е така

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "Деру":

    Щом е станало убийство се лежи в затвора ефективно, ако извършителят е навършил 14 г.

    19:38 06.08.2026

  • 93 Отговарям

    4 7 Отговор

    До коментар #29 от "Местния Козар":

    Пострадалият е на 37 г. доста възрастен за 15-годишна.

    19:41 06.08.2026

  • 94 От друго тесто са

    4 3 Отговор

    До коментар #79 от "факти":

    В този случай не е така. Само 17-годишната не ходи на училище. Останалите са от прилични семейства, учат, а някои от тях дори са в най-добрите училища там.

    Коментиран от #95, #100

    19:43 06.08.2026

  • 95 ала-бала

    7 0 Отговор

    До коментар #94 от "От друго тесто са":

    А 17-годишната, която е излъгала пострадалия, че е 15-годишна и искала да се срещне с него, защо пишат, че не е ходела на училище?

    19:54 06.08.2026

  • 96 Смотаняху

    2 3 Отговор
    Тийнейджъри изземат задължения на държавата или полицията. Може би е само добро извинение. Това обяснява всичко.

    Коментиран от #97

    20:50 06.08.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Факт

    4 2 Отговор
    Какви са тия болници хората умират без помощ

    21:16 06.08.2026

  • 99 Може би имаш право че ще се опитат

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "Опасявам се че ще ги пуснат и ще":

    Да потулят случая. Най вероятно родителите ще извадят някакви връзки. Язък за добрия човек. Бог да го прости.

    21:47 06.08.2026

  • 100 Именно медиите веднага намират

    8 1 Отговор

    До коментар #94 от "От друго тесто са":

    Соросоидно оправдание на всяко едно потресаващо деяние. Какви са тия добри семейства и училища отгледали деца които убиват умишлено но без причина. Просто така. За забавление. ....

    21:51 06.08.2026

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