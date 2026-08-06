Убийството в Пловдив: Жесток побой и гавра с жертвата - задържаните са деца, твърдели, че ловят педофили

Работи се активно разследването на жестокото нападение в Пловдив. Води се следствено дело за убийство. Това стана ясно по време на брифинг на прокуратурата.
То е постановено от следовател, защото се касае за непълнолетни лица.
Водят се изключително интензивни действия по разследването. В резултат на това сме установили доста факти и обстоятелства по делото.
Има широк обществен отзвук това деяние. Ние ще съобщим само факти, които няма да попречат на разследването.
Наблюдаващият прокурор по делото заяви, че е разбираемо, че все още няма пълна картина по случая. В момента работи екип от следователи. Вчера са извършени много претърсвания и изземвания. Бяха задържани 10 непълнолетни младежи. Петима остават в ареста – 3 момчета и 2 момичета, които най-активно са участвали в побоя. Било е не само побой, а и гавра. Деянието е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, с особена жестокост, по сексуални подбуди. Била е организирана среща не по-възрастен мъж с по-младо момиче, представящо се за 15-годишно, но в действителност на 17 години. Младежите са искали да се саморазправят с мъжа, тъй като са се изживявали като ловци на педофили. Жертвата е била с изключително тежки травми, след побоя. Той е открит в безпомощно състояние. Мъжът е починал след приемането му в болница, обясни Анна Викова, зам.-окръжен прокурор.
От прокуратурата уточниха, че сексуална гавра с жертвата не е имало. След побоя групата се оттегля, като жертвата слиза сама от хълма, където минувач вика помощ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 РЕАЛИСТ
Коментиран от #7, #17, #24, #40, #41, #43
15:48 06.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Последния Софиянец
Коментиран от #10
15:49 06.08.2026
5 Дзак
15:50 06.08.2026
6 Сексуални
15:50 06.08.2026
7 Сила
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":Значи трябваше да бият Тиквата ....
15:52 06.08.2026
8 Браво юнаци!
Един педофил по малко!👍👍👍
Коментиран от #13, #28
15:52 06.08.2026
9 Конски ...
Ще усвоят духовата музика и за още ще питат
15:52 06.08.2026
10 Любопитен
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Вид1 ли бе, не като тебе в подлеза да се целувате с академика.
15:53 06.08.2026
11 Деру
Коментиран от #92
15:53 06.08.2026
12 Механик
До коментар #3 от "Това":Продукти са на демокрация, байно. И това е само началото.
Само стойте и гледайте какви ще ги вършат нашите деца и внуци.
Коментиран от #49, #54
15:53 06.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Анонимен
облечен в доверие - преподавател, паравоенен, фитнес инструктор, аниматор. След промиване на мозъка могат да им посочат всеки.
15:54 06.08.2026
15 Нека
Коментиран от #48
15:54 06.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сигурен ли си?
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":С 15 годишно дете КАКВО е? Как може да си пълен илитерат и да се изказваш по правни теми…
Коментиран от #25
15:55 06.08.2026
18 Анонимен
15:58 06.08.2026
19 Гого
Смьрт на такива уроди!
Били деца!!!
"Родителите" създали и отгледали тези отрепки на каторга!
15:59 06.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 немам думи
16:01 06.08.2026
22 идиоти вън
16:03 06.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 нане Геле
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":Ако си над 18г. дедати ще ти покаже реалноста!!!
16:07 06.08.2026
25 РЕАЛИСТ
До коментар #17 от "Сигурен ли си?":Я се образовай , пък тогава дрънкай глупости. Не е подсъден секс с непълнолетна при взаимно съгласие. Непълнолетна е от 14-18 г .
Коментиран от #39
16:10 06.08.2026
26 Антон
Евала на децата. Питам хрантутниците от мвр, като знаят че този е педофил, защо съшия не е задържан, с качествен доказателствен материал и осъден. Защото хрантутниците нямат такъв капацитет. Сега си задайте въпроса колко ли деца е увредил с болестта ск.
И все пак нека почива в мир.
Коментиран от #32
16:12 06.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Бай Ставри
До коментар #8 от "Браво юнаци!":Чакам ги ловците.
Имаме нужда от булки.
16:14 06.08.2026
29 Местния Козар
Коментиран от #93
16:14 06.08.2026
30 Айде бегай
До коментар #16 от "Ритници в главата на мръсната Саяна":да гушваш китката, безполезник.
16:14 06.08.2026
31 Дзак
16:16 06.08.2026
32 Ти мислиш ли, че тия
До коментар #26 от "Антон":младежи са достатъчно компетентни и способни да доведат една такава операция докрай?
Поне момичето да го бяха намерили малолетно.
А и те самите кой знае какви лепилари са.
16:17 06.08.2026
33 И в твоята
До коментар #16 от "Ритници в главата на мръсната Саяна":глава ритник.
16:18 06.08.2026
34 Някой
По-добре да започнат от корупционерите, прокурорите и политиците, чак след това педофилите.
16:19 06.08.2026
35 Опасявам се че ще ги пуснат и ще
Коментиран от #99
16:20 06.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Опасявам се че ще ги пуснат и ще
До коментар #36 от "Дервишоглу":Бутнат делото по чекмеджетата. Един вид бития бит , умрелия умрял. А пък и родителите ще извадят връзки и т.н. ...
16:21 06.08.2026
38 това
Коментиран от #70
16:22 06.08.2026
39 Образоване
До коментар #25 от "РЕАЛИСТ":на недообразовани реалисти: Чл. 151. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2024 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2026 г.) Който се съвкупи с лице, ненавършило 16-годишна възраст, доколкото извършеното не съставлява престъпление по чл. 152 , се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.
16:22 06.08.2026
40 Българският Закон
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":От 2026 г. Наказателният кодекс предвижда наказателна отговорност за съвкупление с лице, ненавършило 16 години, като за лица под 14 години наказанията са по-тежки.
16:24 06.08.2026
41 Юрист
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":Юридически (България): релевантните възрастови прагове са 16 години и 14 години за по-тежки случаи.
16:25 06.08.2026
42 През годините на демокрацията се
16:26 06.08.2026
43 Смесваш медицински с правен термин
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":В медицината и психологията педофилията е сексуално влечение към предпубертетни деца, а не се определя само от конкретна възрастова граница като 14 години.
В българското наказателно право няма престъпление, което да се нарича „педофилия“. Вместо това има различни престъпления против половата неприкосновеност на непълнолетни и малолетни, като законът прави разграничения според възрастта и конкретните обстоятелства.
16:27 06.08.2026
44 Не знам
До коментар #1 от "Лоша новина":А,честният ционист си е просто едно бг пжлицай от ДОТИ,не му се сърди толкова.Троли в работно време.
16:28 06.08.2026
45 Днешното младо поколение
Толкова са неграмотни, толкова да боси, че се ловят на всякаква пропаганда като шарани!
Да не говорим, че за 20 евро ще се съгласят на всичко.
16:28 06.08.2026
46 Справедливост
Коментиран от #60
16:28 06.08.2026
47 Мнение
16:31 06.08.2026
48 Мяу
До коментар #15 от "Нека":Ловци на педофили,а?Да ходят по циганските гета или в град Лом тогава.Нали са моралисти?
16:31 06.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Харабейшо
До коментар #27 от "честен ционист":Сега лапа.аш чур.ките на колегите си от ДОТИ,нали?
16:34 06.08.2026
51 Уха
16:34 06.08.2026
52 Банско и Пловдив за сега
Коментиран от #57, #91
16:35 06.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Някой
До коментар #12 от "Механик":"Само стойте и гледайте какви ще ги вършат нашите деца и внуци."
Нашите деца ще оправят България, нашите две поколения тотално се провалиха. Нашето и предишното поколение: шуробаджанащина, корупция, чалга, некадърност, далавери, измами, кражби, лъжи, рубладжии, брюкселджии ...
Коментиран от #56
16:39 06.08.2026
55 Ненормално
Ненормално е пъпчиви пикльовци да убиват човек, който иска да опъва пъпчивата пикла, която вероятно всички дънят до откат.
За съжаление един данъкоплатец в скапаната държава по малко.
За съжаление пъпчивците няма да получат адекватни присъди, ще бъдат морално доосакатени в затвора, съответно няма да станат нормални данъкоплатци, но пък нашите данъци сега ще ги хранят и в затвора.
Омагьосан кръг.
16:45 06.08.2026
56 Щом
До коментар #54 от "Някой":"Нашето и предишното поколение: шуробаджанащина, корупция, чалга, некадърност, далавери, измами, кражби, лъжи, рубладжии, брюкселджии ..." , кое те кара да мислиш , че създаденото от нас поколение ще е по-добро?
16:47 06.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Горски
17:02 06.08.2026
60 Парадокса е
До коментар #46 от "Справедливост":че в случая нямаме сексуално посегателство, а само евентуално желание за такова, а и това не е 100% доказуемо.
17:08 06.08.2026
61 Исцапаха си рокличките с кръв
Коментиран от #86
17:08 06.08.2026
62 Фют
Пък и дори не са го убили.
Много са добрички!
17:14 06.08.2026
63 по-крив ПОКРИВ
Коментиран от #84
17:16 06.08.2026
64 За убийството на Пейо
17:17 06.08.2026
65 хер ФЛИК
До коментар #57 от "Предвиждам нещо":РАДЕВ даде много хубав отговор на прибързаните обвинения на италианците !
Как са решили кой е виновния ? Само По думите на няколко непълнолетни деца ли ? Чули ли са другата страна. Поискали ли са нашето мнение ?
Коментиран от #90
17:23 06.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Гост
17:27 06.08.2026
68 Затова
17:28 06.08.2026
69 Слоностозъбест Абракадабър
Спомняте си за братЧеда Ради , дето го отупал заради някаква помпа в двора.
Как се хвалеше , че като млад биячм-каратяга , удрял дървото , докато не се обели кората/ явно по-умния е отстъпил /.
Как в последвалите години е бил ортак и мутра с баш мафиотите тогава.
Е....какво искате , щом това беше модел за поведение ! Беше възхваляван , обожествяван . Сееше възхита и аплодисменти.
А всъщност беше еманация на простащина , грубост и цинизъм !
17:30 06.08.2026
70 Ти какво друсаш?
До коментар #38 от "това":Май си от тия с абстиненция след като пипнаха фентанила, А ???
17:31 06.08.2026
71 7373737272
17:32 06.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Дечица ловят гейове
Коментиран от #77
17:46 06.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Там е работата че не е бил гей
До коментар #74 от "Дечица ловят гейове":Моля четете статията. Човека е хетеросексуален. Мацката го е подлъгала за среща. Била е 17годишна а бандата от десет човека убийци фактически са го убили..
18:10 06.08.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 факти
Коментиран от #94
18:14 06.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 който
18:15 06.08.2026
82 деца
18:16 06.08.2026
83 каквото
Престъпност безнаказана.
Коментиран от #87
18:18 06.08.2026
84 ЦК на БКП
До коментар #63 от "по-крив ПОКРИВ":ПРОПУСКАШ /умишлено/ - РУСОФИЛ !!! щото си се клел в БКП и в "матушка" 😀
18:20 06.08.2026
85 ...
18:23 06.08.2026
86 хмм
До коментар #61 от "Исцапаха си рокличките с кръв":За да преследват педофили, може би самите те да са били жертва на такива.
Къде бяхте тогава вие "моралисти", за да кажете на чичковците да не закачат момиченцата с рокличките...
18:33 06.08.2026
87 Не разбрах...
До коментар #83 от "каквото":Русия ли е "небето" на България?
18:35 06.08.2026
88 Фют
19:13 06.08.2026
89 Да не дава Господ!
19:15 06.08.2026
90 Да не дава Господ!
До коментар #65 от "хер ФЛИК":МВР е информирало, че израелците са провокирали конфликта, защото правели неприлични жестове и били нанесли повреди, щети. Ами то си е в юдейски, израелски стил, но не е добре всеки да се саморазправя. Къде е доверието в съответните институции и органи на държавата с големите заплати и привилегии?
19:24 06.08.2026
91 Милчо
До коментар #52 от "Банско и Пловдив за сега":Абе вие не четете,направо драскате.Тук става дума за убития от Кричим,дето искал да се възползва от 15годишно "дете".
19:32 06.08.2026
92 Не е така
До коментар #11 от "Деру":Щом е станало убийство се лежи в затвора ефективно, ако извършителят е навършил 14 г.
19:38 06.08.2026
93 Отговарям
До коментар #29 от "Местния Козар":Пострадалият е на 37 г. доста възрастен за 15-годишна.
19:41 06.08.2026
94 От друго тесто са
До коментар #79 от "факти":В този случай не е така. Само 17-годишната не ходи на училище. Останалите са от прилични семейства, учат, а някои от тях дори са в най-добрите училища там.
Коментиран от #95, #100
19:43 06.08.2026
95 ала-бала
До коментар #94 от "От друго тесто са":А 17-годишната, която е излъгала пострадалия, че е 15-годишна и искала да се срещне с него, защо пишат, че не е ходела на училище?
19:54 06.08.2026
96 Смотаняху
Коментиран от #97
20:50 06.08.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Факт
21:16 06.08.2026
99 Може би имаш право че ще се опитат
До коментар #35 от "Опасявам се че ще ги пуснат и ще":Да потулят случая. Най вероятно родителите ще извадят някакви връзки. Язък за добрия човек. Бог да го прости.
21:47 06.08.2026
100 Именно медиите веднага намират
До коментар #94 от "От друго тесто са":Соросоидно оправдание на всяко едно потресаващо деяние. Какви са тия добри семейства и училища отгледали деца които убиват умишлено но без причина. Просто така. За забавление. ....
21:51 06.08.2026