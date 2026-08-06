Убийството в Пловдив: Жесток побой и гавра с жертвата - задържаните са деца, твърдели, че ловят педофили

Работи се активно разследването на жестокото нападение в Пловдив. Води се следствено дело за убийство. Това стана ясно по време на брифинг на прокуратурата.

То е постановено от следовател, защото се касае за непълнолетни лица.

Водят се изключително интензивни действия по разследването. В резултат на това сме установили доста факти и обстоятелства по делото.

Има широк обществен отзвук това деяние. Ние ще съобщим само факти, които няма да попречат на разследването.

Наблюдаващият прокурор по делото заяви, че е разбираемо, че все още няма пълна картина по случая. В момента работи екип от следователи. Вчера са извършени много претърсвания и изземвания. Бяха задържани 10 непълнолетни младежи. Петима остават в ареста – 3 момчета и 2 момичета, които най-активно са участвали в побоя. Било е не само побой, а и гавра. Деянието е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, с особена жестокост, по сексуални подбуди. Била е организирана среща не по-възрастен мъж с по-младо момиче, представящо се за 15-годишно, но в действителност на 17 години. Младежите са искали да се саморазправят с мъжа, тъй като са се изживявали като ловци на педофили. Жертвата е била с изключително тежки травми, след побоя. Той е открит в безпомощно състояние. Мъжът е починал след приемането му в болница, обясни Анна Викова, зам.-окръжен прокурор.

От прокуратурата уточниха, че сексуална гавра с жертвата не е имало. След побоя групата се оттегля, като жертвата слиза сама от хълма, където минувач вика помощ.