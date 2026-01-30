Строители зазидаха живо коте в стена в Бургас, полиция и пожарна спасиха животното след 9 дни

Полицията и пожарната в Бургас предприеха незабавна спасителна акция за коте, зазидано в стена от строителни работници, които работили по саниране на обект в бургаския комплекс „Меден рудник”, съобщи Нова ТВ.
До намеса на органите се стигнало, след като животното девет дни било зад стената и денонощно било чувано да мяука, а работниците на обекта отказвали да разбият фасадата, за да не нарушат целостта ѝ. Възмутени жители на блока днес настояха работниците да разбият стената и да извадят животното, което вече е на предела на силите и живота си.
Случаят може да се бъде разглеждан и като престъпление, тъй като според закона той може да се тълкува като съзнателно мъчение над животното, което е криминализирано от няколко години. При евентуална смърт на котето собственикът на фирмата може да получи дори обвинение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
16:08 30.01.2026
2 Тони
16:08 30.01.2026
3 дивак
16:09 30.01.2026
4 Строителите
16:09 30.01.2026
5 Синухе
16:09 30.01.2026
6 Читател
16:11 30.01.2026
7 Не че може
Коментиран от #8
16:12 30.01.2026
8 Даже не са на ъгъл
До коментар #7 от "Не че може":Изтъпанват се като гавази на видно място.
16:14 30.01.2026
9 Санирането там
16:18 30.01.2026
10 Мара е на предела на човечността
16:19 30.01.2026
11 Из...
16:20 30.01.2026
12 Петър
16:20 30.01.2026
13 Девет дена са го чакали да умре
Коментиран от #18, #26
16:21 30.01.2026
14 зловеща (ама) традиция
16:22 30.01.2026
15 Репа та скърца
16:24 30.01.2026
16 БРАВО!
16:24 30.01.2026
17 123456
16:26 30.01.2026
18 Сила
До коментар #13 от "Девет дена са го чакали да умре":Ти представяш ли си ?!? И всички са мълчали ....болшинството са си мълчали и са слушали как животинчето се мъчи , страда и умира ....!?! Ти представяш ли си какви ги вършат и какво става по селата ....?!?
16:27 30.01.2026
19 За това деяние
Всичко е на самотек у на произвол умишлено за да се разбие живота на хората а в случая на невинно животинче. Може да не им е единствен случай. Пази боже.
16:28 30.01.2026
20 мда
Коментиран от #29
16:29 30.01.2026
21 Васо
16:29 30.01.2026
22 Горски
Коментиран от #25
16:30 30.01.2026
23 Емигрант
16:33 30.01.2026
24 Криворазбраната демокрация
16:34 30.01.2026
25 Ми то само за два три месеца се напълни
До коментар #22 от "Горски":С пакистанци. Пуснали са им даже самолетна линия. Не ни стигат нашите про цигани пълно е с такива навсякъде.
16:37 30.01.2026
26 Изведнъж
До коментар #13 от "Девет дена са го чакали да умре":се присетили, че ще се размирише.
16:42 30.01.2026
27 !!!
16:44 30.01.2026
28 Съд и затвор
16:44 30.01.2026
29 Могат
До коментар #20 от "мда":А и трябва. В казармата съм ги дресирал. Дава ефект. Въпрос на подход.
А тези команчи ли са или не - по бързата процедура и затвор без право да обжалвате. А в затвора ще ги дресират подобаващо.
16:45 30.01.2026
30 Едно напълно пропаднало общество сме
16:58 30.01.2026
