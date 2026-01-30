Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Строители зазидаха живо коте в стена в Бургас, полиция и пожарна спасиха животното след 9 дни

30 Януари, 2026 16:06

Случаят може да се бъде разглеждан  и като престъпление, тъй като според закона той може да се тълкува като съзнателно мъчение над животното, което е криминализирано от няколко години

Строители зазидаха живо коте в стена в Бургас, полиция и пожарна спасиха животното след 9 дни - 1
Снимка: Нова тв
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията и пожарната в Бургас предприеха незабавна спасителна акция за коте, зазидано в стена от строителни работници, които работили по саниране на обект в бургаския комплекс „Меден рудник”, съобщи Нова ТВ.

До намеса на органите се стигнало, след като животното девет дни било зад стената и денонощно било чувано да мяука, а работниците на обекта отказвали да разбият фасадата, за да не нарушат целостта ѝ. Възмутени жители на блока днес настояха работниците да разбият стената и да извадят животното, което вече е на предела на силите и живота си.

Случаят може да се бъде разглеждан и като престъпление, тъй като според закона той може да се тълкува като съзнателно мъчение над животното, което е криминализирано от няколко години. При евентуална смърт на котето собственикът на фирмата може да получи дори обвинение.


България
  • 1 Сила

    50 1 Отговор
    Изроди !!! Меден рудник , ясно !!! Кажете цвета и етноса ....на "майсторите " !!!

    16:08 30.01.2026

  • 2 Тони

    45 1 Отговор
    Изроди

    16:08 30.01.2026

  • 3 дивак

    38 2 Отговор
    после защо сме били на втора скорост в ЕС!

    16:09 30.01.2026

  • 4 Строителите

    40 2 Отговор
    Трябва да бъдат съдени по бързата процедура. Те така зазиждат и хора.

    16:09 30.01.2026

  • 5 Синухе

    33 2 Отговор
    строителни работници = тъмни

    16:09 30.01.2026

  • 6 Читател

    28 1 Отговор
    Идиотите са на всеки ъгъл.

    16:11 30.01.2026

  • 7 Не че може

    33 2 Отговор
    Трябва да има обвинение. Това е престъпление.

    Коментиран от #8

    16:12 30.01.2026

  • 8 Даже не са на ъгъл

    22 0 Отговор

    До коментар #7 от "Не че може":

    Изтъпанват се като гавази на видно място.

    16:14 30.01.2026

  • 9 Санирането там

    11 0 Отговор
    Незабавен спам.

    16:18 30.01.2026

  • 10 Мара е на предела на човечността

    10 1 Отговор
    Как така, тая кървава вещица, езедин път се обяви в състрадание на котето?

    16:19 30.01.2026

  • 11 Из...

    16 1 Отговор
    ... роди !!!

    16:20 30.01.2026

  • 12 Петър

    19 1 Отговор
    НЕЧОВЕЦИ

    16:20 30.01.2026

  • 13 Девет дена са го чакали да умре

    24 1 Отговор
    Потресаващо престъпление.

    Коментиран от #18, #26

    16:21 30.01.2026

  • 14 зловеща (ама) традиция

    0 13 Отговор
    Вградили са (пи)сянка в строежа.

    16:22 30.01.2026

  • 15 Репа та скърца

    15 0 Отговор
    Мюмюн и Мемет в пангото. Това е решението.

    16:24 30.01.2026

  • 16 БРАВО!

    19 1 Отговор
    Браво на хората,спасили нещастната животинка!!! А на изродите,сътворили тази нечовешка жестокост,незабавна най-строга санкция!!! Те да бъдат зазидани,ще е напълно заслужено!!!

    16:24 30.01.2026

  • 17 123456

    10 0 Отговор
    Чувате ли се , българоубийци ! Докъде стигнахме !

    16:26 30.01.2026

  • 18 Сила

    16 0 Отговор

    До коментар #13 от "Девет дена са го чакали да умре":

    Ти представяш ли си ?!? И всички са мълчали ....болшинството са си мълчали и са слушали как животинчето се мъчи , страда и умира ....!?! Ти представяш ли си какви ги вършат и какво става по селата ....?!?

    16:27 30.01.2026

  • 19 За това деяние

    15 1 Отговор
    Трябва да бъде осъдена България защото от много години на практика няма строителен контрол и изобщо няма контрол на нищо.
    Всичко е на самотек у на произвол умишлено за да се разбие живота на хората а в случая на невинно животинче. Може да не им е единствен случай. Пази боже.

    16:28 30.01.2026

  • 20 мда

    14 1 Отговор
    Особености на команчите. Не могат да се дресират никога.

    Коментиран от #29

    16:29 30.01.2026

  • 21 Васо

    14 0 Отговор
    Проклети да сте! Дано бял ден да не видите от тук насетне! Не мога да повярвам... Не мога....

    16:29 30.01.2026

  • 22 Горски

    13 0 Отговор
    Само да попитам "строителите" индо - българи ли са?

    Коментиран от #25

    16:30 30.01.2026

  • 23 Емигрант

    13 0 Отговор
    Ето една причина която доказва категорично, че в България се развъждат неосъзнати същества от пещерната епоха, затова и затъването на тази територия в тинята на беднотията е закономерно ! Пак да повторя поговорката на ИСТИНАТА - "просст народ- слаба държава", следва и да се припомни "блестящото" заключение на онзи пожарникар от Банкя - "аз съм просст, но и вие сте проссти" ! Санирането ви е усвояване на ЕВРОПЕЙСКИ пари в личните сметки на герберските измамници и зазидането на невинното животно в стената е доказателство за това, остава сега корумпираните съд и прокуратура да оневинят тези ккретени което и ще се случи в тази територия в която и човешкият живот нищо не струва !

    16:33 30.01.2026

  • 24 Криворазбраната демокрация

    9 0 Отговор
    Всичко каквото се сетите е уж позволено. Те също подобни хора тормозят други хора. Обикновенно простаците са най важни. Нито акъл нито образование но коли и беси. Че има и приятели. Това е характерното за всички недоброжелатели че имат и приятели .

    16:34 30.01.2026

  • 25 Ми то само за два три месеца се напълни

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "Горски":

    С пакистанци. Пуснали са им даже самолетна линия. Не ни стигат нашите про цигани пълно е с такива навсякъде.

    16:37 30.01.2026

  • 26 Изведнъж

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Девет дена са го чакали да умре":

    се присетили, че ще се размирише.

    16:42 30.01.2026

  • 27 !!!

    6 0 Отговор
    Покажете физиономиите на тези изроди, та като ги видят хората, да бягат много надалече като от чумави!

    16:44 30.01.2026

  • 28 Съд и затвор

    7 0 Отговор
    за идиотите строители!

    16:44 30.01.2026

  • 29 Могат

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "мда":

    А и трябва. В казармата съм ги дресирал. Дава ефект. Въпрос на подход.
    А тези команчи ли са или не - по бързата процедура и затвор без право да обжалвате. А в затвора ще ги дресират подобаващо.

    16:45 30.01.2026

  • 30 Едно напълно пропаднало общество сме

    2 0 Отговор
    Не е нужно да ходите до меден рудник. Пуснете си Реалити по телевизията.

    16:58 30.01.2026

