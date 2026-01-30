Строители зазидаха живо коте в стена в Бургас, полиция и пожарна спасиха животното след 9 дни

Полицията и пожарната в Бургас предприеха незабавна спасителна акция за коте, зазидано в стена от строителни работници, които работили по саниране на обект в бургаския комплекс „Меден рудник”, съобщи Нова ТВ.

До намеса на органите се стигнало, след като животното девет дни било зад стената и денонощно било чувано да мяука, а работниците на обекта отказвали да разбият фасадата, за да не нарушат целостта ѝ. Възмутени жители на блока днес настояха работниците да разбият стената и да извадят животното, което вече е на предела на силите и живота си.

Случаят може да се бъде разглеждан и като престъпление, тъй като според закона той може да се тълкува като съзнателно мъчение над животното, което е криминализирано от няколко години. При евентуална смърт на котето собственикът на фирмата може да получи дори обвинение.