Верижна катастрофа с четири коли в Русе, има ранен

18 Април, 2026 16:01 1 545 10

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж е леко ранен при верижна катастрофа с четири автомобила в Русе, съобщи за БТА регионалният говорител на МВР в града Даниела Малчева.

Сигналът е подаден около 9:30 часа. Три автомобила изчаквали на червен сигнал на светофар на кръстовището между бул. "Цар Освободител" и ул. "Панайот Хитов", когато друга кола не спира, блъска се в последното спряло возило и предизвиква верижната катастрофа.

Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. При инцидента е пострадал леко мъж, който е откаран за преглед в болница в Русе.

Причините за катастрофата се изясняват.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вероятно

    11 3 Отговор
    Хората са изпаднали в дълбоки размисли за кого да гласуват и не си гледат пътя.

    16:02 18.04.2026

  • 2 Това

    12 0 Отговор
    не е верижна катастрофа

    Коментиран от #8

    16:21 18.04.2026

  • 3 Демократ

    2 10 Отговор
    И тия селятси идват в София. Къде не познават знаците.
    Пълен Бан на селятдите в София

    Коментиран от #4, #5, #6

    16:22 18.04.2026

  • 4 селяците

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Демократ":

    са си от софия… и там ходят само от селата хората от градовете я не навиждат точно заради селянията и комплексарщината и ти отишъл в софия от някое село не се прай

    16:29 18.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А бе

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Демократ":

    Лошото е че дойде мръсната пяна от селата.

    16:42 18.04.2026

  • 7 Демократ

    3 4 Отговор
    Ши баниселятси изчезвайте ми от града Научете знаците и светофарите за какво са дистанция какво е и тн.

    16:48 18.04.2026

  • 8 оня с коня

    0 5 Отговор

    До коментар #2 от "Това":

    Това е баш верижна катастрофа,но ти си мислиш че такава се получава само ако се блъснат Верижни машини - Трактори,Танкове и т.н.

    17:11 18.04.2026

  • 9 Цвете

    4 1 Отговор
    ТАКА ЛИ СЕ КАЗВА, КОГАТО ПОСЛЕДНИЯТ СИ ГЛЕДА ТЕЛЕФОНА И ЦАПАРДОСВА КОЛИТЕ ПРЕД НЕГО? ( ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА ) ??? НЯКОЙ ШОФЬОР ДА Е ЧУЛ ОТ КОГА СЕ ДЕФИНИРА ? ЛИЧНО АЗ ЧУВАМ ОПРЕДЕЛЕНО ЗА ПЪРВИ ПЪТ, ЗА ОСТАНАЛИТЕ НЕЗНАМ. 🙃⛔️🚔🦽🚑

    17:36 18.04.2026

