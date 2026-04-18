Верижна катастрофа с четири коли в Русе, има ранен

Мъж е леко ранен при верижна катастрофа с четири автомобила в Русе, съобщи за БТА регионалният говорител на МВР в града Даниела Малчева.

Сигналът е подаден около 9:30 часа. Три автомобила изчаквали на червен сигнал на светофар на кръстовището между бул. "Цар Освободител" и ул. "Панайот Хитов", когато друга кола не спира, блъска се в последното спряло возило и предизвиква верижната катастрофа.

Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. При инцидента е пострадал леко мъж, който е откаран за преглед в болница в Русе.

Причините за катастрофата се изясняват.