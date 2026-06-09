Голямо дърво падна в центъра на Русе

Голямо дърво падна тази нощ в централната част на Русе, като напълно блокира пешеходната зона в района на площад "Хан Кубрат", писа novini.bg.
Инцидентът е станал на улица "Александровска" - една от най-оживените пешеходни улици в града. Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети.
Все още не са ясни причините, довели до падането на дървото.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
08:10 09.06.2026
2 в кратце
08:13 09.06.2026
3 Мнение
08:16 09.06.2026
4 Отрежете старите дървета! Пазете хората!
08:18 09.06.2026
5 Поддръжка и санитарна резитба
Олекотяване на короната при силно разлистени или нестабилни дървета.
Това намалява „ветровото съпротивление“ при бури.
08:18 09.06.2026
6 Ранно премахване на опасни дървета
Особено при стари, болни или наклонени дървета в оживени зони.
08:19 09.06.2026
7 По-добро градско планиране
Оставяне на достатъчно пространство за корени и корона.
08:19 09.06.2026
8 А бе
Коментиран от #20, #23
08:20 09.06.2026
9 Защо се случват такива инциденти?
бурен вятър след дъжд (напоена и тежка почва); старост на дървото; човешка намеса (повредени корени от ремонти).
08:21 09.06.2026
10 Във всички селища падат дървета,
08:21 09.06.2026
11 Наклонено дърво
Ако дървото е започнало да се накланя „скоро“, това е сериозен риск.
Стар наклон може да е стабилизиран, но новият често означава проблем с корените.
08:22 09.06.2026
12 Гъбички или гниене по ствола
Меки участъци или кухини са сигнал за отслабена структура.
08:23 09.06.2026
13 Как Така
08:23 09.06.2026
14 Напукана или повдигната почва около коре
Ако земята „се надига“ от едната страна, корените може да се откъсват.
Това е един от най-опасните признаци преди падане.
08:23 09.06.2026
15 Сухи клони в короната
При силен вятър тези клони падат първи.
08:24 09.06.2026
16 Пукнатини в ствола
Особено опасни са старите пукнатини, които се разширяват.
08:24 09.06.2026
17 Листата се развиват неравномерно
Често знак за проблем с корените от едната страна.
08:25 09.06.2026
18 Дърво близо до изкопи или ремонти
08:26 09.06.2026
19 Подай сигнал до Общината!!!!!
Подай сигнал до Общината или Зелени системи в града.
В паркове и централни улици това често води до бърза проверка от специалисти.
08:27 09.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 е как да не са ясни причините???
09:13 09.06.2026
23 той щото пенчо
До коментар #8 от "А бе":ги е садил тия сухите дървета нали? не че го защитавам но и при пламенчо също тревните площи бяха неокосени проблема е в недостиг на кадри фирма вектор постоянно набира персонал но никой не иска да коси по цял ден треви и париъе не са малки но работата е трудоемка а модерния българин не обича да се поти…
09:17 09.06.2026