Голямо дърво падна в центъра на Русе

Голямо дърво падна тази нощ в централната част на Русе, като напълно блокира пешеходната зона в района на площад "Хан Кубрат", писа novini.bg.

Инцидентът е станал на улица "Александровска" - една от най-оживените пешеходни улици в града. Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети.

Все още не са ясни причините, довели до падането на дървото.