Новини
България »
Русе »
Голямо дърво падна в центъра на Русе

Голямо дърво падна в центъра на Русе

9 Юни, 2026 08:08 654 23

  • дърво-
  • падна-
  • център-
  • русе-
  • българия

Инцидентът е станал на улица "Александровска" - една от най-оживените пешеходни улици в града

Голямо дърво падна в центъра на Русе - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Голямо дърво падна тази нощ в централната част на Русе, като напълно блокира пешеходната зона в района на площад "Хан Кубрат", писа novini.bg.

Инцидентът е станал на улица "Александровска" - една от най-оживените пешеходни улици в града. Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети.

Все още не са ясни причините, довели до падането на дървото.


Русе / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    7 2 Отговор
    Чудо невиждано. Работа на извънземните ще да е.

    08:10 09.06.2026

  • 2 в кратце

    6 0 Отговор
    Дървото е било пияно и е паднало,като се е подхлъзнало на пътя. Старите дървета трябва общински служители вече да ги режат.Ако не се направи това,дърветата които отвътре изчуряват,ще ни създават още проблеми.

    08:13 09.06.2026

  • 3 Мнение

    4 3 Отговор
    Големите дървета трябва да са в паковете, не по улиците на градовете. Посадете нови дръвчета. И дърветата имат определени години живот, не са вечни!

    08:16 09.06.2026

  • 4 Отрежете старите дървета! Пазете хората!

    4 0 Отговор
    В градове с много стари дървета това е ключово, защото външно „здраво“ дърво може да е компрометирано отвътре.

    08:18 09.06.2026

  • 5 Поддръжка и санитарна резитба

    4 0 Отговор
    Премахване на сухи, болни или тежко наклонени клони.
    Олекотяване на короната при силно разлистени или нестабилни дървета.
    Това намалява „ветровото съпротивление“ при бури.

    08:18 09.06.2026

  • 6 Ранно премахване на опасни дървета

    4 0 Отговор
    Понякога най-безопасното решение е изсичане, когато рискът е висок.
    Особено при стари, болни или наклонени дървета в оживени зони.

    08:19 09.06.2026

  • 7 По-добро градско планиране

    3 0 Отговор
    Засаждане на подходящи видове за градска среда (по-устойчиви на вятър и болести).
    Оставяне на достатъчно пространство за корени и корона.

    08:19 09.06.2026

  • 8 А бе

    4 0 Отговор
    Така е в Българската Виена с тоя кмет пенчо пълно е със сухи дървета чакат бурята да ги събори и тревите неокосени - развъдници на кърлежи в кв. Родина

    Коментиран от #20, #23

    08:20 09.06.2026

  • 9 Защо се случват такива инциденти?

    3 0 Отговор
    Вътрешно загниване (не се вижда отвън),
    бурен вятър след дъжд (напоена и тежка почва); старост на дървото; човешка намеса (повредени корени от ремонти).

    08:21 09.06.2026

  • 10 Във всички селища падат дървета,

    2 0 Отговор
    но не се пише за тях.

    08:21 09.06.2026

  • 11 Наклонено дърво

    3 0 Отговор
    Наклонено дърво (особено нов наклон)
    Ако дървото е започнало да се накланя „скоро“, това е сериозен риск.
    Стар наклон може да е стабилизиран, но новият често означава проблем с корените.

    08:22 09.06.2026

  • 12 Гъбички или гниене по ствола

    3 0 Отговор
    Поява на гъби (особено в основата) почти винаги означава вътрешно разпадане.
    Меки участъци или кухини са сигнал за отслабена структура.

    08:23 09.06.2026

  • 13 Как Така

    1 2 Отговор
    Путин е виновен.

    08:23 09.06.2026

  • 14 Напукана или повдигната почва около коре

    3 0 Отговор
    ните.
    Ако земята „се надига“ от едната страна, корените може да се откъсват.
    Това е един от най-опасните признаци преди падане.

    08:23 09.06.2026

  • 15 Сухи клони в короната

    3 0 Отговор
    Много „сухи върхове“ или половината корона без листа може да значи заболяване.
    При силен вятър тези клони падат първи.

    08:24 09.06.2026

  • 16 Пукнатини в ствола

    3 0 Отговор
    Дълбоки вертикални цепнатини = отслабена конструкция.
    Особено опасни са старите пукнатини, които се разширяват.

    08:24 09.06.2026

  • 17 Листата се развиват неравномерно

    3 0 Отговор
    Една част от дървото е „жива“, другата – слаба или без листа.
    Често знак за проблем с корените от едната страна.

    08:25 09.06.2026

  • 18 Дърво близо до изкопи или ремонти

    3 0 Отговор
    Ако около него наскоро е копано (тротоар, кабели), корените може да са повредени.

    08:26 09.06.2026

  • 19 Подай сигнал до Общината!!!!!

    3 0 Отговор
    Какво да направиш, ако забележиш такова дърво?

    Подай сигнал до Общината или Зелени системи в града.
    В паркове и централни улици това често води до бърза проверка от специалисти.

    08:27 09.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 е как да не са ясни причините???

    2 0 Отговор
    изсъхнало дърво което не е издържало на силния вятър който се появи снощи за около час в града… много неясни причини да направо нямам думи! друг е въпроса че дървото е имало още листна маса и не е дало индикация че е заминало не е първото дърво с такъв проблем в града ни знам за няколко подобни случая като в два от тях дърветата се премахват по други причини и се оказва че са кухи във ствола си

    09:13 09.06.2026

  • 23 той щото пенчо

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "А бе":

    ги е садил тия сухите дървета нали? не че го защитавам но и при пламенчо също тревните площи бяха неокосени проблема е в недостиг на кадри фирма вектор постоянно набира персонал но никой не иска да коси по цял ден треви и париъе не са малки но работата е трудоемка а модерния българин не обича да се поти…

    09:17 09.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове