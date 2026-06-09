"Зеленият ринг" на София ще свързва над 30 квартала с 30-километров линеен парк

Проектът за т.нар. „Зелен ринг“ на София – 30-километров линеен парк с велосипедни и пешеходни връзки – е стратегически приоритет на Столичната община и вече влиза в етап на реално изпълнение на първите отсечки. В "Денят започва" по БНТ арх. Любомир Георгиев, заместник-кмет по направление „Градско планиране и развитие“, представи параметрите, сроковете и визията за развитието на проекта. По думите му рингът ще подобри свързаността и градската среда за над 250 хиляди души в повече от 30 квартала.

„Зелен ринг представлява по проект гръбнак – пешеходна алея и велосипедна алея, заедно с озеленяване и осветление. Около този гръбнак се навързват зелени пространства, места за детски площадки, спортни игрища, приоритетен достъп до детски градини и училища, търговски функции и въобще по-добра и качествена градска среда.“

По думите му основната цел е подобряване на свързаността между отделните части на столицата, които в момента са трудно достъпни една за друга.

Георгиев уточни, че вече има готовност за започване на първите участъци, като приоритет са районите „Изток“ и „Дианабад“, с последващо разширение към „Слатина“ и Слатинска река.

„Започваме следващата година плана за да започнем изграждането на отсечката в кварталите "Изток" и "Дианабад", между "Цариградско шосе" и бившата гара "Пионер", и след това да продължим на север към "Слатина", по край Слатинска река, и постепенно да прикачаме отсечки от зеления ринг към трасето.“

По думите му вече е стартирал и информационен сайт за проекта, а подходът на общината включва активно участие на местните общности в планирането. Той допълни, че през лятото ще бъде организирана и инициативa тип „фестивал“, който ще преминава по трасето на бъдещия ринг и ще събира идеи от гражданите.

„И предстои това лято започваме, наричаме го фестивал, който ще се движи по зеления ринг и ще въвлича хората на място, за да намираме най-подходящите идеи, които са адекватни на квартала, през който преминава ринга.“

По думите му реалистичният хоризонт за завършване е около 10 години, като процесът зависи и от държавата, тъй като част от терените са държавна собственост.