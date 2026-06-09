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"Зеленият ринг" на София ще свързва над 30 квартала с 30-километров линеен парк

"Зеленият ринг" на София ще свързва над 30 квартала с 30-километров линеен парк

9 Юни, 2026 10:32 923 8

  • зелен ринг-
  • софия-
  • линеен парк

По думите на арх, Георгиев основната цел е подобряване на свързаността между отделните части на столицата, които в момента са трудно достъпни една за друга

"Зеленият ринг" на София ще свързва над 30 квартала с 30-километров линеен парк - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Проектът за т.нар. „Зелен ринг“ на София – 30-километров линеен парк с велосипедни и пешеходни връзки – е стратегически приоритет на Столичната община и вече влиза в етап на реално изпълнение на първите отсечки. В "Денят започва" по БНТ арх. Любомир Георгиев, заместник-кмет по направление „Градско планиране и развитие“, представи параметрите, сроковете и визията за развитието на проекта. По думите му рингът ще подобри свързаността и градската среда за над 250 хиляди души в повече от 30 квартала.

„Зелен ринг представлява по проект гръбнак – пешеходна алея и велосипедна алея, заедно с озеленяване и осветление. Около този гръбнак се навързват зелени пространства, места за детски площадки, спортни игрища, приоритетен достъп до детски градини и училища, търговски функции и въобще по-добра и качествена градска среда.“

По думите му основната цел е подобряване на свързаността между отделните части на столицата, които в момента са трудно достъпни една за друга.

Георгиев уточни, че вече има готовност за започване на първите участъци, като приоритет са районите „Изток“ и „Дианабад“, с последващо разширение към „Слатина“ и Слатинска река.

„Започваме следващата година плана за да започнем изграждането на отсечката в кварталите "Изток" и "Дианабад", между "Цариградско шосе" и бившата гара "Пионер", и след това да продължим на север към "Слатина", по край Слатинска река, и постепенно да прикачаме отсечки от зеления ринг към трасето.“

По думите му вече е стартирал и информационен сайт за проекта, а подходът на общината включва активно участие на местните общности в планирането. Той допълни, че през лятото ще бъде организирана и инициативa тип „фестивал“, който ще преминава по трасето на бъдещия ринг и ще събира идеи от гражданите.

„И предстои това лято започваме, наричаме го фестивал, който ще се движи по зеления ринг и ще въвлича хората на място, за да намираме най-подходящите идеи, които са адекватни на квартала, през който преминава ринга.“

По думите му реалистичният хоризонт за завършване е около 10 години, като процесът зависи и от държавата, тъй като част от терените са държавна собственост.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ехх

    12 2 Отговор
    Мечти, мечти...
    Продавате мечти за бъдещето, докато вършите безобразия в настоящето.

    Поне да не бяха презастроили София така че човек да не може да направи завой ни на ляво ни на дясно километри наред. Влизаш в нещо като тунел от бетон и огради и няма излизане. Караш 10 минути до първата възможна пресечка....
    Бихте решили проблемите със задръстванията почти без пари - само трябва да съборите грабежите на 100-200 измамници от прехода и да отпушите тапите. Наглеците строили директно върху пътя и тротоарите, блокирайки всичко.

    Коментиран от #8

    10:50 09.06.2026

  • 2 1917

    10 1 Отговор
    Ха, ха околовръстно за велосигейци. Какъв е смисълът да се обикаля около София....
    Изсичат се дървета в парковете, застрояват се зелени площи, няма въздух - тези ми правят околовръстно....

    10:53 09.06.2026

  • 3 Абе

    9 1 Отговор
    Тоа архитект колко пари е усвоил за тоа проект, който нема да види бел свет?

    10:55 09.06.2026

  • 4 Ах Ох

    11 1 Отговор
    Направете син ринг за водни колела, да си пляскаме с педалите, ахахахахахаааа 🤣🌈🖕

    10:57 09.06.2026

  • 5 Милчо Лаков

    5 0 Отговор
    Струва ми се,че това е старата жп околовръстна линия.Кога прекарат алеята през Гара Пионер,елате ми се обадете...Кметът се хвали с Капитолия , но колите си стоят вътре...За другата Нова година може и да ги извади.Смешници!!!

    11:11 09.06.2026

  • 6 Гошо

    5 0 Отговор
    Стига мечти за балыци.
    София е жалка дупка. При следващата криза ще се превърне в едно голямо гето.

    11:13 09.06.2026

  • 7 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Да напомня - зеленият ринг е 100% проект на Фанди, получен в готов за изпълнение вид от гениите на ППетроханъра ДСУшко.
    Този проект е бил такъв приоритет за кретените в кметството, че обелиха дума в бъдеще неопределено време чак в средата на третата си година.
    Преведено за жълтопаветници: зеленият ринг ще е приоритет точно толкова, колкото бяха и подземните паркинги, с които беше надупчена София в предизборните обещания на бърборковците преди жълтопаветриата от Люлин и Обеля да им се върже😂😂😂

    11:15 09.06.2026

  • 8 Кирилофил

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ехх":

    Ринг, това кръг лие или пояс?

    11:24 09.06.2026

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