"Зеленият ринг" на София ще свързва над 30 квартала с 30-километров линеен парк

Проектът за т.нар. „Зелен ринг“ на София – 30-километров линеен парк с велосипедни и пешеходни връзки – е стратегически приоритет на Столичната община и вече влиза в етап на реално изпълнение на първите отсечки. В "Денят започва" по БНТ арх. Любомир Георгиев, заместник-кмет по направление „Градско планиране и развитие“, представи параметрите, сроковете и визията за развитието на проекта. По думите му рингът ще подобри свързаността и градската среда за над 250 хиляди души в повече от 30 квартала.
„Зелен ринг представлява по проект гръбнак – пешеходна алея и велосипедна алея, заедно с озеленяване и осветление. Около този гръбнак се навързват зелени пространства, места за детски площадки, спортни игрища, приоритетен достъп до детски градини и училища, търговски функции и въобще по-добра и качествена градска среда.“
По думите му основната цел е подобряване на свързаността между отделните части на столицата, които в момента са трудно достъпни една за друга.
Георгиев уточни, че вече има готовност за започване на първите участъци, като приоритет са районите „Изток“ и „Дианабад“, с последващо разширение към „Слатина“ и Слатинска река.
„Започваме следващата година плана за да започнем изграждането на отсечката в кварталите "Изток" и "Дианабад", между "Цариградско шосе" и бившата гара "Пионер", и след това да продължим на север към "Слатина", по край Слатинска река, и постепенно да прикачаме отсечки от зеления ринг към трасето.“
По думите му вече е стартирал и информационен сайт за проекта, а подходът на общината включва активно участие на местните общности в планирането. Той допълни, че през лятото ще бъде организирана и инициативa тип „фестивал“, който ще преминава по трасето на бъдещия ринг и ще събира идеи от гражданите.
„И предстои това лято започваме, наричаме го фестивал, който ще се движи по зеления ринг и ще въвлича хората на място, за да намираме най-подходящите идеи, които са адекватни на квартала, през който преминава ринга.“
По думите му реалистичният хоризонт за завършване е около 10 години, като процесът зависи и от държавата, тъй като част от терените са държавна собственост.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ехх
Продавате мечти за бъдещето, докато вършите безобразия в настоящето.
Поне да не бяха презастроили София така че човек да не може да направи завой ни на ляво ни на дясно километри наред. Влизаш в нещо като тунел от бетон и огради и няма излизане. Караш 10 минути до първата възможна пресечка....
Бихте решили проблемите със задръстванията почти без пари - само трябва да съборите грабежите на 100-200 измамници от прехода и да отпушите тапите. Наглеците строили директно върху пътя и тротоарите, блокирайки всичко.
Коментиран от #8
10:50 09.06.2026
2 1917
Изсичат се дървета в парковете, застрояват се зелени площи, няма въздух - тези ми правят околовръстно....
10:53 09.06.2026
3 Абе
10:55 09.06.2026
4 Ах Ох
10:57 09.06.2026
5 Милчо Лаков
11:11 09.06.2026
6 Гошо
София е жалка дупка. При следващата криза ще се превърне в едно голямо гето.
11:13 09.06.2026
7 Тити на Кака
Този проект е бил такъв приоритет за кретените в кметството, че обелиха дума в бъдеще неопределено време чак в средата на третата си година.
Преведено за жълтопаветници: зеленият ринг ще е приоритет точно толкова, колкото бяха и подземните паркинги, с които беше надупчена София в предизборните обещания на бърборковците преди жълтопаветриата от Люлин и Обеля да им се върже😂😂😂
11:15 09.06.2026
8 Кирилофил
До коментар #1 от "ехх":Ринг, това кръг лие или пояс?
11:24 09.06.2026