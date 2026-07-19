Новини
България »
„Колко уиски съм пил? Едно шише": Мъжът, заловен да шофира с 3,43 промила алкохол, е задържан
  Тема: Войната на пътя

„Колко уиски съм пил? Едно шише": Мъжът, заловен да шофира с 3,43 промила алкохол, е задържан

19 Юли, 2026 16:22 1 577 26

  • софия-
  • пиян-
  • арест

От полицията заявиха, че водачът има и други нарушения – за превишена скорост, неправилно паркиране и нередовни документи

„Колко уиски съм пил? Едно шише": Мъжът, заловен да шофира с 3,43 промила алкохол, е задържан - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъжът, заловен да шофира с 3,43 промила алкохол в кръвта снощи, е задържан за 24 часа.

Той вече е бил осъждан, че е бил зад волана под влияние на алкохол, припомня бТВ.

В центъра на София, около 17 часа, възниква катастрофа между два леки автомобила. Единият от водачите обаче бяга. Следва сигнал до полицията и преследване.

„Като ни забеляза, ускори. Не искаше да спира. Но така направихме, че автомобилът спря безопасно. Докладвахме, че водачът лъха на алкохол“, казва Верислав Кошев от СДВР.

„Той беше във видимо много неадекватно състояние. Трудно говореше“, посочва Велина Фандъкова от СДВР.

Тестът с дрегер установява 3,43 промила алкохол в кръвта.

„Не съм пил толкова, колкото показва“, коментира Филип Борисов.

На място водачът заяви, че е пил уиски.

„Едно ожулване на огледало“, казва Филип Борисов. На въпрос защо изобщо се е качил да кара, след като е пил, той отговаря: „Ами така се наложи. Две ипотеки, като имаш“.

„Колко уиски съм пил? Едно шише. И мога да ви кажа какво е. Пегел на марката. Уиски с история“, казва още той.

На повторен въпрос защо е шофирал след употреба на алкохол, водачът отговаря: „Защото имам две ипотеки“. На въпрос как това му помага, той казва: „Защото трябва да изкарам пари“. След уточняващ въпрос дали е бил на работа, отговаря: „Не, трябваше да отида на работа“.

От полицията заявиха, че водачът има и други нарушения – за превишена скорост, неправилно паркиране и нередовни документи.

„През 2022 г. е осъждан. Управлявал е с концентрация на алкохол в кръвта 2,85. Той е излежал присъдата и е възстановил правото си да управлява моторно превозно средство“, посочва ст. инсп. Георги Митов от „Пътна полиция“.

При катастрофата няма пострадали. За последната седмица това е пореден случай на шофьор, заловен да кара след употреба на голямо количество алкохол.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лост

    23 2 Отговор
    Ако на ден изпива по една бутилка уиски, скоро и бързо щще върне ипотеките.

    Коментиран от #7

    16:25 19.07.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 4 Отговор
    имаше 1 , дет премаза с кортежа си автомобил край Аксаково?! кво е развтието или пак не помним?(в никакъв слуай не оправдавам шофирането пиян)

    Коментиран от #21

    16:28 19.07.2026

  • 4 КААААААК ПОЗНАХ ЧЕ ЧОВЕКА

    16 4 Отговор
    ЕСМААААААААААЧКАААН ОТ СИСТЕМАТА И ЗА ТОВА Е УДАРИЛ МАЛКО УИСКИ ЗА ДА УДАВИ БЕЗПАРИЧИЕТО И ГЛАДА.ВИЖТЕ ГО ТОЙ ЯДЕ ПО ЕДИН ПЪТ НА ДЕН И ПО ЕДИН ПЪТ ПИЕ.....БАХАРОВ ЩО ГО ПУСНАХА ПАК ВЧЕРА КЪТ ДЪРЖЕШЕ ДВАЙСЕ САКСИИ ДРОГА У ТЯХ

    16:28 19.07.2026

  • 5 Само конфискация на колата

    22 8 Отговор
    помага на упоритите алкохолици да не станат убийци на пътя !!!

    16:28 19.07.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 6 Отговор
    кажи за онова ауди където киро с криваата уста удари и уби човека?

    защо се забравя това или за киро може а за тоя нещаастник не може?!

    16:29 19.07.2026

  • 7 ЧОВЕККККК ИМА ФИРМИ КЪТ ИМАТ

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Лост":

    ПОРЪЧКИ ВЗЕМАТ РАБОТНИЦИ КЪТ НЯМАТ ГИ УВОЛНЯВАТ.ГОВОРЯ И ЗА ГОЛЕЕЕМИ ФИРМИ.ХИИИИЧ НЕ ГИ ИНТЕРЕСУВА КОЙ БИЛ С ИПОТЕКА ПЕ И ДВЕ....

    16:30 19.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 БеГемот

    15 2 Отговор
    Набълбукват са със собствен дом и после се пропиват ...а под моста е толкова хубаво...в нета е пълно с клипове как с дърва и камъни си правиш уютен дом сред дивата природа.

    16:31 19.07.2026

  • 10 Гост

    11 2 Отговор
    Интересно сега какво ще му направят. Няма пострадали и готово оправдан е докато убие следващият път някой. Моля се поне да е на някой съдия чедото пострадалия за да разберат каква е системата…

    16:31 19.07.2026

  • 11 МПС

    16 5 Отговор
    Неправилното паркиране е тежко нарушение което трябва да се наказва със смърт, точенето на евро фондове е горойство за което трябва да се дава орден Стара планина

    16:32 19.07.2026

  • 12 Сладур

    7 3 Отговор
    Дори в неадекватно състояние си е направил як кодош с полицаите.

    Коментиран от #14

    16:49 19.07.2026

  • 13 Механик

    7 0 Отговор
    истенски българин!не някой еврожендер!

    Коментиран от #19

    16:50 19.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Да питам

    9 0 Отговор
    А,другия на снимката с униформата,дето прилича на талибан,какъв е?!?

    Коментиран от #17

    17:02 19.07.2026

  • 16 „Колко уиски съм пил? Едно шише":

    3 2 Отговор
    Ами ! - -- ---

    Че Няма Да Си !

    Играе !

    Или Пиеш !

    Или Не Пиеш !

    17:02 19.07.2026

  • 17 Ами ! - - --

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Да питам":

    Талибан !

    Ти Какъв ?

    Мислиш Че Е !

    17:04 19.07.2026

  • 18 Егати

    5 3 Отговор
    и наглия. Този е потенциален убиец, а може и самоубиец. Няма да спре алкохола, така че не му връщайте книжката до живот, за да няма жертви следващия път. Нищо против алкохолиците, тъй като са болни хора.

    17:05 19.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Евро цени

    2 1 Отговор
    Ох , аз многго обичам уийски с лед , обаче от както въведоха еврото стана толкова скъпо,че не мога да си го позволя.

    17:19 19.07.2026

  • 21 само за наивници

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Спомням си го аз тоя случай ,единия каун гледал в таблета и не разбрал другия били бързали за среща.Киро и Тицин.После се оказа че общината имали плануван ремонт на асфалта...заличиха всичко.Аз помня ,но охлювите не,за туй сме на това дередже.

    17:25 19.07.2026

  • 22 мхмх

    2 0 Отговор
    аз не разбрах човека какво е направил че трябва по всички медии да пишете за него сякаш е терорист убиец с десетки жертви ?
    в БГ си виновен за всичко без да си направил нищо никомо

    17:55 19.07.2026

  • 23 Дзак

    0 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    18:16 19.07.2026

  • 24 оня с коня

    0 0 Отговор
    като ви казвам че вече е време да гpъмне тоя AЕЦ че да затрие тоя Пpодaжeн евроaтлантическиБългapcкиГeн

    18:28 19.07.2026

  • 25 Русофил, бате!

    0 0 Отговор
    Ха ха ха ха

    Пращайте го на Путин.

    18:28 19.07.2026

  • 26 От теста по математика за 7 клас

    0 0 Отговор
    На 100 милилитра вдига около 0,5 промила, значи 700 милилитра (едно шише) излиза към 3,5 промила.

    18:31 19.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове