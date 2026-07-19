„Колко уиски съм пил? Едно шише": Мъжът, заловен да шофира с 3,43 промила алкохол, е задържан

Мъжът, заловен да шофира с 3,43 промила алкохол в кръвта снощи, е задържан за 24 часа.

Той вече е бил осъждан, че е бил зад волана под влияние на алкохол, припомня бТВ.

В центъра на София, около 17 часа, възниква катастрофа между два леки автомобила. Единият от водачите обаче бяга. Следва сигнал до полицията и преследване.

„Като ни забеляза, ускори. Не искаше да спира. Но така направихме, че автомобилът спря безопасно. Докладвахме, че водачът лъха на алкохол“, казва Верислав Кошев от СДВР.

„Той беше във видимо много неадекватно състояние. Трудно говореше“, посочва Велина Фандъкова от СДВР.

Тестът с дрегер установява 3,43 промила алкохол в кръвта.

„Не съм пил толкова, колкото показва“, коментира Филип Борисов.

На място водачът заяви, че е пил уиски.

„Едно ожулване на огледало“, казва Филип Борисов. На въпрос защо изобщо се е качил да кара, след като е пил, той отговаря: „Ами така се наложи. Две ипотеки, като имаш“.

„Колко уиски съм пил? Едно шише. И мога да ви кажа какво е. Пегел на марката. Уиски с история“, казва още той.

На повторен въпрос защо е шофирал след употреба на алкохол, водачът отговаря: „Защото имам две ипотеки“. На въпрос как това му помага, той казва: „Защото трябва да изкарам пари“. След уточняващ въпрос дали е бил на работа, отговаря: „Не, трябваше да отида на работа“.

От полицията заявиха, че водачът има и други нарушения – за превишена скорост, неправилно паркиране и нередовни документи.

„През 2022 г. е осъждан. Управлявал е с концентрация на алкохол в кръвта 2,85. Той е излежал присъдата и е възстановил правото си да управлява моторно превозно средство“, посочва ст. инсп. Георги Митов от „Пътна полиция“.

При катастрофата няма пострадали. За последната седмица това е пореден случай на шофьор, заловен да кара след употреба на голямо количество алкохол.