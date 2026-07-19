„Колко уиски съм пил? Едно шише": Мъжът, заловен да шофира с 3,43 промила алкохол, е задържан

Мъжът, заловен да шофира с 3,43 промила алкохол в кръвта снощи, е задържан за 24 часа.
Той вече е бил осъждан, че е бил зад волана под влияние на алкохол, припомня бТВ.
В центъра на София, около 17 часа, възниква катастрофа между два леки автомобила. Единият от водачите обаче бяга. Следва сигнал до полицията и преследване.
„Като ни забеляза, ускори. Не искаше да спира. Но така направихме, че автомобилът спря безопасно. Докладвахме, че водачът лъха на алкохол“, казва Верислав Кошев от СДВР.
„Той беше във видимо много неадекватно състояние. Трудно говореше“, посочва Велина Фандъкова от СДВР.
Тестът с дрегер установява 3,43 промила алкохол в кръвта.
„Не съм пил толкова, колкото показва“, коментира Филип Борисов.
На място водачът заяви, че е пил уиски.
„Едно ожулване на огледало“, казва Филип Борисов. На въпрос защо изобщо се е качил да кара, след като е пил, той отговаря: „Ами така се наложи. Две ипотеки, като имаш“.
„Колко уиски съм пил? Едно шише. И мога да ви кажа какво е. Пегел на марката. Уиски с история“, казва още той.
На повторен въпрос защо е шофирал след употреба на алкохол, водачът отговаря: „Защото имам две ипотеки“. На въпрос как това му помага, той казва: „Защото трябва да изкарам пари“. След уточняващ въпрос дали е бил на работа, отговаря: „Не, трябваше да отида на работа“.
От полицията заявиха, че водачът има и други нарушения – за превишена скорост, неправилно паркиране и нередовни документи.
„През 2022 г. е осъждан. Управлявал е с концентрация на алкохол в кръвта 2,85. Той е излежал присъдата и е възстановил правото си да управлява моторно превозно средство“, посочва ст. инсп. Георги Митов от „Пътна полиция“.
При катастрофата няма пострадали. За последната седмица това е пореден случай на шофьор, заловен да кара след употреба на голямо количество алкохол.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Лост
Коментиран от #7
16:25 19.07.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #21
16:28 19.07.2026
4 КААААААК ПОЗНАХ ЧЕ ЧОВЕКА
16:28 19.07.2026
5 Само конфискация на колата
16:28 19.07.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
защо се забравя това или за киро може а за тоя нещаастник не може?!
16:29 19.07.2026
7 ЧОВЕККККК ИМА ФИРМИ КЪТ ИМАТ
До коментар #2 от "Лост":ПОРЪЧКИ ВЗЕМАТ РАБОТНИЦИ КЪТ НЯМАТ ГИ УВОЛНЯВАТ.ГОВОРЯ И ЗА ГОЛЕЕЕМИ ФИРМИ.ХИИИИЧ НЕ ГИ ИНТЕРЕСУВА КОЙ БИЛ С ИПОТЕКА ПЕ И ДВЕ....
16:30 19.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 БеГемот
16:31 19.07.2026
10 Гост
16:31 19.07.2026
11 МПС
16:32 19.07.2026
12 Сладур
Коментиран от #14
16:49 19.07.2026
13 Механик
Коментиран от #19
16:50 19.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Да питам
Коментиран от #17
17:02 19.07.2026
16 „Колко уиски съм пил? Едно шише":
Че Няма Да Си !
Играе !
Или Пиеш !
Или Не Пиеш !
17:02 19.07.2026
17 Ами ! - - --
До коментар #15 от "Да питам":Талибан !
Ти Какъв ?
Мислиш Че Е !
17:04 19.07.2026
18 Егати
17:05 19.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Евро цени
17:19 19.07.2026
21 само за наивници
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Спомням си го аз тоя случай ,единия каун гледал в таблета и не разбрал другия били бързали за среща.Киро и Тицин.После се оказа че общината имали плануван ремонт на асфалта...заличиха всичко.Аз помня ,но охлювите не,за туй сме на това дередже.
17:25 19.07.2026
22 мхмх
в БГ си виновен за всичко без да си направил нищо никомо
17:55 19.07.2026
23 Дзак
18:16 19.07.2026
24 оня с коня
18:28 19.07.2026
25 Русофил, бате!
Пращайте го на Путин.
18:28 19.07.2026
26 От теста по математика за 7 клас
18:31 19.07.2026