Избраха управител на МБАЛ "Югозападна болница"

Конкурсната комисия за избор на управител на Многопрофилна болница за активно лечение "Югозападна болница" (МБАЛ) с бази в Сандански и Петрич е класирала д-р Маргарита Гетова за управител на болницата, предаде БТА, позовавайки се на заместник-кмета на община Сандански и председател на комисията Павлина Караджова.

Гетова е единственият кандидат за поста.

Караджова обясни, че съгласно правилата за избор на управител на дружеството, комисията първо трябва да изпрати предложението до Общото събрание на съдружниците, а след това да бъде внесено предложение до общинските съвети на Сандански и Петрич, Струмяни и Кресна.

Конкурс за избор на управител на болницата беше проведен и през март месец тази година, но тогава такъв не беше избран, понеже тогавашните двама кандидате не отговаряха на изискването да имат най-малко пет години професионален опит на ръководна длъжност.