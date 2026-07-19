Защо българските градове почерняха от скакалци?

В социалните мрежи хората масово сигнализират за огромни скакалци, които са плъзнали по българските градове.
Насекомите могат да бъдат забелязани по улиците, тротоарите, в парковете и около жилищните райони.
Жители съобщават, че са ги видели главно в областите София, Пазарджик, Пловдив и Благоевград, изброи бТВ.
В общините Петрич и Сандански беше обявено частично бедствено положение, а община Враца предприе спешни мерки срещу нашествието на скакалците.
Мнозина смятат, че става въпрос за марокански скакалци, които са един от най-опасните селскостопански вредители. Установено е обаче, че насекомите са белочели скакалци. Те са едни от най-едрите представители на семейството на дървесните скакалци в Южна Европа и достигат дължина до 6-7 см.
Белочелият скакалец се храни с други по-малки насекоми и не е сред земеделските вредители.
Масовото нашествие се дължи на повишаването на температурите и факта, че тези насекоми са силно привлечени от изкуственото осветление - като уличните лампи и осветените прозорци.
Явлението обикновено се наблюдава от средата на юни до края на юли.
Очаква се численоста им да намалее в началото на август.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Муткурова , Пазарджик
20:38 19.07.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
а през декември се очаква да изчезнат😉
20:40 19.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гробар
До коментар #3 от "Нее. !":Кога ще пръскаме срещу евроатлантическата напаст?
Коментиран от #8
20:48 19.07.2026
5 Kaлпазанин
Коментиран от #6
20:49 19.07.2026
6 ммм
До коментар #5 от "Kaлпазанин":лешш разлагаш се 🤡
20:52 19.07.2026
7 Баба
20:52 19.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Изпратил скакалци
Коментиран от #18
20:55 19.07.2026
10 Софиянците са скакалите и хлебарките
20:57 19.07.2026
11 🦁ЩЩД🦁
21:05 19.07.2026
12 Оня под Коня
21:07 19.07.2026
13 Без име
Коментиран от #16
21:10 19.07.2026
14 Дзак
21:19 19.07.2026
15 Бойко Българоубиец
21:31 19.07.2026
16 Бях отворил
До коментар #13 от "Без име":прозорците като се стъмни да се проветри малко, изгасих лампите. Влезе нещо, мислех, че е пиян прилеп, врабче ли, бута се в лампите и шкафовете все едно гълъб е влязъл. Летящ зелен скакалец, хванах го в една водна чаша - почти колкото нея беше дълъг, поне 10см. Три такива с малко ориз, ако съм китаец или мексиканец и вечерята е готова.
21:38 19.07.2026
17 Ролан
21:51 19.07.2026
18 Ма той ако е читав
До коментар #9 от "Изпратил скакалци":Няма да ги изпрати тия неща....
За кво го даваш за пример изобщо...
По цели нощи трепя скакалци.
Труповете им се подмятат по жилището ми за назидание на другите, които планират да ме нападнат...
21:53 19.07.2026
19 Калоян
21:54 19.07.2026
20 ха, ха, ха...
Е къде да бъдат забелязани, по вълнообразните магистрали с нацепен асфалт и пукнатини дето може да си вмъкнеш цялата длан, които Бойко ни остави като наследство ли? Там няма да ги видите нито по горите които царя изсече и продаде, нито по ливадите и речните корита които мафията застрои, нито по Черноморското крабрежие което заляха с бетон. На хайванчетата им трябва свежа зеленина, каквато в България на друго място вече не остана.
22:20 19.07.2026
21 Статуквото ни убива
22:35 19.07.2026