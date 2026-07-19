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Защо българските градове почерняха от скакалци?

Защо българските градове почерняха от скакалци?

19 Юли, 2026 20:37 2 250 21

  • скакалци-
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  • пазарджик-
  • пловдив-
  • благоевград

Жители съобщават, че са ги видели главно в областите София, Пазарджик, Пловдив и Благоевград

Защо българските градове почерняха от скакалци? - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В социалните мрежи хората масово сигнализират за огромни скакалци, които са плъзнали по българските градове.

Насекомите могат да бъдат забелязани по улиците, тротоарите, в парковете и около жилищните райони.

Жители съобщават, че са ги видели главно в областите София, Пазарджик, Пловдив и Благоевград, изброи бТВ.

В общините Петрич и Сандански беше обявено частично бедствено положение, а община Враца предприе спешни мерки срещу нашествието на скакалците.

Мнозина смятат, че става въпрос за марокански скакалци, които са един от най-опасните селскостопански вредители. Установено е обаче, че насекомите са белочели скакалци. Те са едни от най-едрите представители на семейството на дървесните скакалци в Южна Европа и достигат дължина до 6-7 см.

Белочелият скакалец се храни с други по-малки насекоми и не е сред земеделските вредители.

Масовото нашествие се дължи на повишаването на температурите и факта, че тези насекоми са силно привлечени от изкуственото осветление - като уличните лампи и осветените прозорци.

Явлението обикновено се наблюдава от средата на юни до края на юли.

Очаква се численоста им да намалее в началото на август.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Муткурова , Пазарджик

    5 4 Отговор
    Защо

    20:38 19.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 4 Отговор
    Очаква се числеността им да намалее в началото на август.....
    а през декември се очаква да изчезнат😉

    20:40 19.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гробар

    36 9 Отговор

    До коментар #3 от "Нее. !":

    Кога ще пръскаме срещу евроатлантическата напаст?

    Коментиран от #8

    20:48 19.07.2026

  • 5 Kaлпазанин

    27 15 Отговор
    Защото помагаме на евреи и на укри

    Коментиран от #6

    20:49 19.07.2026

  • 6 ммм

    6 10 Отговор

    До коментар #5 от "Kaлпазанин":

    лешш разлагаш се 🤡

    20:52 19.07.2026

  • 7 Баба

    36 6 Отговор
    Е, от къде дойдоха тия скакалци ??? Как ги нямаше преди години, а сега рояци....

    20:52 19.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Изпратил скакалци

    17 5 Отговор
    После жаби, после направил водата в реката на кръв и така около 10 пъти, накрая ги издавил в морето

    Коментиран от #18

    20:55 19.07.2026

  • 10 Софиянците са скакалите и хлебарките

    12 10 Отговор
    Те са вредители

    20:57 19.07.2026

  • 11 🦁ЩЩД🦁

    19 6 Отговор
    Въпросът е силно риторичен.Пратени са от Началниците в Брюксел,да ги мелим на брашно.Утре,като завее вятърът от от Изток ще ги издуха от където са дошли.

    21:05 19.07.2026

  • 12 Оня под Коня

    21 3 Отговор
    Защото няма кой да коси пасища и ливади за овце, крави и Кози. Скакалците няма конкуренция в яденето на тревата. Дано не изядът зърнените култури, че тогава ще ни се наложи и изпреварим директивите на ЕС и да минем на насекомена диета преждевременно...

    21:07 19.07.2026

  • 13 Без име

    16 3 Отговор
    15 см скакалци не бяхме виждали, но вече видяхме. Зелени са.

    Коментиран от #16

    21:10 19.07.2026

  • 14 Дзак

    2 3 Отговор
    Някой пак е пуснал фалшива тревога!

    21:19 19.07.2026

  • 15 Бойко Българоубиец

    5 2 Отговор
    Супер сега ще взема пари да ги пръскам ама реално ще ползвам само вода и ще напълня чекмеджака 🥰😍🤩🤑🤑🤑

    21:31 19.07.2026

  • 16 Бях отворил

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Без име":

    прозорците като се стъмни да се проветри малко, изгасих лампите. Влезе нещо, мислех, че е пиян прилеп, врабче ли, бута се в лампите и шкафовете все едно гълъб е влязъл. Летящ зелен скакалец, хванах го в една водна чаша - почти колкото нея беше дълъг, поне 10см. Три такива с малко ориз, ако съм китаец или мексиканец и вечерята е готова.

    21:38 19.07.2026

  • 17 Ролан

    3 0 Отговор
    Късметлии сме! Това са безплатни протеини 😊

    21:51 19.07.2026

  • 18 Ма той ако е читав

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Изпратил скакалци":

    Няма да ги изпрати тия неща....
    За кво го даваш за пример изобщо...
    По цели нощи трепя скакалци.
    Труповете им се подмятат по жилището ми за назидание на другите, които планират да ме нападнат...

    21:53 19.07.2026

  • 19 Калоян

    2 2 Отговор
    Изпуснати от био ла бораториите на Новия ни Голям Брат...

    21:54 19.07.2026

  • 20 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор
    "В социалните мрежи хората масово сигнализират за огромни скакалци, които са плъзнали по българските градове. Насекомите могат да бъдат забелязани по улиците, тротоарите, в парковете и около жилищните райони."

    Е къде да бъдат забелязани, по вълнообразните магистрали с нацепен асфалт и пукнатини дето може да си вмъкнеш цялата длан, които Бойко ни остави като наследство ли? Там няма да ги видите нито по горите които царя изсече и продаде, нито по ливадите и речните корита които мафията застрои, нито по Черноморското крабрежие което заляха с бетон. На хайванчетата им трябва свежа зеленина, каквато в България на друго място вече не остана.

    22:20 19.07.2026

  • 21 Статуквото ни убива

    0 0 Отговор
    Заради безхаберието на държавата и управляващите!

    22:35 19.07.2026

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