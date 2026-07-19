Защо българските градове почерняха от скакалци?

В социалните мрежи хората масово сигнализират за огромни скакалци, които са плъзнали по българските градове.

Насекомите могат да бъдат забелязани по улиците, тротоарите, в парковете и около жилищните райони.

Жители съобщават, че са ги видели главно в областите София, Пазарджик, Пловдив и Благоевград, изброи бТВ.

В общините Петрич и Сандански беше обявено частично бедствено положение, а община Враца предприе спешни мерки срещу нашествието на скакалците.

Мнозина смятат, че става въпрос за марокански скакалци, които са един от най-опасните селскостопански вредители. Установено е обаче, че насекомите са белочели скакалци. Те са едни от най-едрите представители на семейството на дървесните скакалци в Южна Европа и достигат дължина до 6-7 см.

Белочелият скакалец се храни с други по-малки насекоми и не е сред земеделските вредители.

Масовото нашествие се дължи на повишаването на температурите и факта, че тези насекоми са силно привлечени от изкуственото осветление - като уличните лампи и осветените прозорци.

Явлението обикновено се наблюдава от средата на юни до края на юли.

Очаква се численоста им да намалее в началото на август.