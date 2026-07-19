Важните новини във ФАКТИ на 19.07.2026 г.

Регионалният министър Иван Шишков закрива дирекция "Обществени поръчки" в МРРБ

Регионалният министър Иван Шишков ще разформирова цялата дирекция "Обществени поръчки" в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, съобщават БНР и в. "Сега".

НАП отстранява временно двамата служители, задържани за подкуп в Черноморец

Националната агенция за приходите (НАП) е образувала дисциплинарно производство и ще отстрани временно от длъжност двамата си служители, задържани по подозрение за поискан и получен подкуп при проверка на търговски обект в Черноморец, съобщи на брифинг в Бургас директорът на дирекция „Комуникации“ в Централното управление на НАП Анна Митова.

Стояна Георгиева, Кристиян Шкварек и Кольо Колев - каква е външната политика на България?

Скандалът около участието на външния министър Велислава Петрова в срещата в Киев се превърна в една от водещите политически теми през седмицата. В ефира на предаването „На фокус” журналистът от „Медиапул” Стояна Георгиева, политическият анализатор Кристиян Шкварек и социологът Кольо Колев коментираха противоречивите сигнали, които България изпраща по отношение на войната в Украйна и европейската си политика.

Петър Курумбашев: Когато държавата казва в сряда едно, а в четвъртък – друго, политиката изглежда неубедителна

„Една държава, която в сряда казва на едно място едно, в четвъртък чрез друг свой официален представител — друго, очевидно не изглежда много добре за своите партньори“. Това каза Петър Курумбашев, бивш телевизионер, депутат, евродепутат и един от създателите на „Ку-ку“ в предаването "120 минути" по bTV относно външната политика на България след изборите, като я определи като неубедителна.

Акад. Николай Денков затвори вратата на ГЕРБ за общ президент, протяга ръка към Андрей Гюров

Андрей Гюров със сигурност е подходящ кандидат за президент, но няма какво да коментираме, докато той не излезе и не заяви, че действително е такъв. С лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов няма да седнем да търсим общ кандидат за президент.

Ивайло Мирчев: Герберските калинки се заменят с прогресивни копринки ВИДЕО

"Това, което се случва е, че идват президентски избори и целта на Румен Радев е сложната политика от хора, които гласуваха за него, да се опита да ги задържи. Не може да има подобни послания, че с единия крак отива при Владимир Путин, защото западните партньори виждат България като един ненадежден съюзник".

Текат ли пазарлъци между партиите за смяната на ВСС?

Тази седмица Теодора Георгиева беше наказана само с „порицание“ от европрокуратурата, въпреки че беше призната за виновна в тежки дисциплинарни нарушения. На този фон свързаната с Пепи Еврото Емилия Русинова, която ръководи Софийската градска прокуратура, отново запази поста си, след като Прокурорската колегия не събра кворум да разгледа искането за отстраняването ѝ. Има ли край на скандалите и компроматите в съдебната ни система и кой натиска бутона за запис? Пред Саня Петкова от "Нова телевизия" за правосъдието и компроматите в съдебната система говорят бившият градски прокурор Николай Кокинов и бившият и.ф. главен прокурор Бойко Найденов.

Газова бутилка се взриви в Пловдив

Майка и дъщеря пострадаха при взрив на газова бутилка в жилище в Пловдив днес преди обяд, съобщава БНТ. Инцидентът е станал в квартал "Тракия" в апартамент на четвъртия етаж на жилищен блок, докато двете жени са приготвяли храна.

Азат Мелконов е най-възрастният действащ спасител във Варна: Имам много спасени, но нито един загинал

76-годишният Азат Мелконов е най-възрастният действащ спасител във Варна. Той работи като спасител вече 57 поредни сезона, без да е пропускал нито едно лято от 1969 г. насам.

България преговаря с Полша за изтребителите МиГ-29

България води преговори с полско държавно предприятие за продължаване на поддръжката на руските изтребители МиГ-29, с които се охранява родното въздушно пространство. По информация на NOVA, въпросът е обсъден от премиера Румен Радев и ръководството на завода в Полша, като страната ни ще разчита на настоящите машини до попълването на пълна бойна ескадрила от нови изтребители F-16.

„Колко уиски съм пил? Едно шише": Мъжът, заловен да шофира с 3,43 промила алкохол, е задържан

Мъжът, заловен да шофира с 3,43 промила алкохол в кръвта снощи, е задържан за 24 часа.

Служители на НАП към търговец от Черноморец: „Колкото имаш на сърце, дай“

Двама служители на Националната агенция за приходите (НАП) са задържани при специализирана полицейска операция в Черноморец. Срещу тях е образувано досъдебно производство по обвинение, че са поискали и получили подкуп от собственик на минимаркет.

Ангел Георгиев: За Украйна има 17 млн. евро, а за българите в чужбина - едва 795 хиляди

Според "Възраждане" българите в чужбина не бива да останат последен приоритет за държавата. Това заяви народният представител Ангел Георгиев по време на парламентарния контрол, където постави остро въпроса за бъдещето на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и недостатъчното финансиране на политиките към сънародниците ни зад граница.

Километрично задръстване на пътя Бургас – Созопол

Два автомобила, спрели в дясната лента, блокираха движението на изхода на Бургас в посока Созопол, обобщи БНТ.

Божидар Божанов: Сегашните действия на правителството ни маргинализират

Сегашните действия на правителството ни маргинализират. Затова поискахме свикване на Консултативен съвет по национална сигурност. Не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно. Това заяви пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на "Демократична България".

Борисов: Ситуацията с Киевската декларация наподобява тази с "Боташ" - пореден гаф на управляващите

Твърденията, че декларацията не е подписана, са пореден гаф на управляващите. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод темата за българската позиция в Киев.

Кашкавалът и сиренето поскъпват, повечето плодове и зеленчуци поевтиняват

И тази седмица се наблюдава разнопосочно движение на цените на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци. Това показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирани от БТА.

Лекар от Нигерия спаси от закриване детското отделение в Каварна

Малкото общинско детско отделение в Каварна получи нов шанс за бъдеще благодарение на лекар от Нигерия. Втори месец д-р Белло Моде се грижи за малките пациенти, а скоро в болницата се очаква да го подкрепи и съпругата му. Лечебното заведение обслужва жителите на Каварна и Шабла, включително хора от отдалечени населени места по северното Черноморие, за които пътуването до друга болница често е сериозно затруднение, уточни "Нова телевизия".

Явор Божанков: Няма разминаване във външната политика, иначе щеше да има уволнения в МВнР

Няма разминаване в позицията по отношение на помощта за Украйна. Ако имаше такова, външният министър щеше да е уволнен, неговият стол щеше да е изстинал. Това каза бившият депутат Явор Божанков в ефира на БНТ.