Аварирал трамвай блокира движението на трамваите по бул. „Цар Борис III“ и бул. „Акад. Иван Гешов“

Аварирал трамвай е блокирал движението на трамваите по бул. „Цар Борис III“ и бул. „Акад. Иван Гешов“ в София, съобщиха за БТА от „Столичен електротранспорт“.
Заради повредата трамвайните линии № 4 и № 5 са временно отклонени и се движат по бул. „Александър Стамболийски“, уточниха от дружеството.
Аварийните екипи на „Столичен електротранспорт“ са на място и работят по отстраняването на проблема.
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1 трамвайното
19:41 20.07.2026
2 Ами да, те така
20:09 20.07.2026