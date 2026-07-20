Аварирал трамвай блокира движението на трамваите по бул. „Цар Борис III“ и бул. „Акад. Иван Гешов“

Аварирал трамвай е блокирал движението на трамваите по бул. „Цар Борис III“ и бул. „Акад. Иван Гешов“ в София, съобщиха за БТА от „Столичен електротранспорт“.

Заради повредата трамвайните линии № 4 и № 5 са временно отклонени и се движат по бул. „Александър Стамболийски“, уточниха от дружеството.

Аварийните екипи на „Столичен електротранспорт“ са на място и работят по отстраняването на проблема.