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Времето днес, прогноза за вторник, 21 юли: Жълт код за бури и градушки в 14 области

Времето днес, прогноза за вторник, 21 юли: Жълт код за бури и градушки в 14 области

21 Юли, 2026 03:00 1 652 9

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  • температури

Очаква се сериозно разваляне на времето, краткотрайни валежи и мощни гръмотевични бури в по-голямата част от страната

Времето днес, прогноза за вторник, 21 юли: Жълт код за бури и градушки в 14 области - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за опасни порои, гръмотевици и градушки за вторник, 21 юли.

Предупреждението от първа степен е в сила за 14 области от Западна, Южна и Източна България

Къде времето ще бъде най-опасно?

Потенциално опасни метеорологични явления и интензивни валежи се очакват в следните региони:

  • Западна и Централна България: София-област, Монтана, Враца, Ловеч, Пловдив, Пазарджик и Смолян.
  • Северна и Източна България: Русе, Разград, Шумен, Силистра и Добрич.
  • Черноморието: Опасни облаци ще се развият над Варна и Бургас, като се очакват силни следобедни бури.

Температури и локални условия

Въпреки развалянето на времето, температурите ще останат летни. Максималните стойности ще бъдат между 30° и 35°, а в столицата София термометрите ще достигнат около 30°.

  • Северозападна България: Това ще бъде регионът с най-стабилно време, като там вероятността за валежи е минимална.
  • Планински райони: Очаква се сериозна купесто-дъждовна облачност. В Рило-Родопската област и около Стара планина бурите ще бъдат интензивни с висок риск от градушки.
  • По Черноморието: Максималните температури ще достигнат до 28°-30° с умерена вълна от 2 бала, но следобед облачността бързо ще се увеличи.

Вятърът ще бъде слаб до умерен, като ще се ориентира от север-северозапад и ще донесе постепенно усещане за захлаждане през следващите дни.


България
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  • 6 Име

    2 1 Отговор
    Хубав ден!

    05:04 21.07.2026

  • 7 хаберих

    0 2 Отговор
    Жена е на конкурс за балерини.
    - Имате ли някакъв опит?
    - Да, 15 години ходех на пръсти нощем до хладилника.

    06:23 21.07.2026

  • 8 Име

    0 0 Отговор
    Дяволът приема какви ли не форми и имена!

    07:12 21.07.2026

  • 9 Митрофанова

    0 0 Отговор
    Ганев, за новини за България намаляме грантове. Плащаме ви да славите Путин, СВО и да промивате мозъците на идиотите.

    07:31 21.07.2026

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