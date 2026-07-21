Времето днес, прогноза за вторник, 21 юли: Жълт код за бури и градушки в 14 области

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за опасни порои, гръмотевици и градушки за вторник, 21 юли.

Предупреждението от първа степен е в сила за 14 области от Западна, Южна и Източна България

Къде времето ще бъде най-опасно?

Потенциално опасни метеорологични явления и интензивни валежи се очакват в следните региони:

Западна и Централна България: София-област, Монтана, Враца, Ловеч, Пловдив, Пазарджик и Смолян.

София-област, Монтана, Враца, Ловеч, Пловдив, Пазарджик и Смолян. Северна и Източна България: Русе, Разград, Шумен, Силистра и Добрич.

Русе, Разград, Шумен, Силистра и Добрич. Черноморието: Опасни облаци ще се развият над Варна и Бургас, като се очакват силни следобедни бури.

Температури и локални условия

Въпреки развалянето на времето, температурите ще останат летни. Максималните стойности ще бъдат между 30° и 35°, а в столицата София термометрите ще достигнат около 30°.

Северозападна България: Това ще бъде регионът с най-стабилно време, като там вероятността за валежи е минимална.

Това ще бъде регионът с най-стабилно време, като там вероятността за валежи е минимална. Планински райони: Очаква се сериозна купесто-дъждовна облачност. В Рило-Родопската област и около Стара планина бурите ще бъдат интензивни с висок риск от градушки.

Очаква се сериозна купесто-дъждовна облачност. В Рило-Родопската област и около Стара планина бурите ще бъдат интензивни с висок риск от градушки. По Черноморието: Максималните температури ще достигнат до 28°-30° с умерена вълна от 2 бала, но следобед облачността бързо ще се увеличи.

Вятърът ще бъде слаб до умерен, като ще се ориентира от север-северозапад и ще донесе постепенно усещане за захлаждане през следващите дни.