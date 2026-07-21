Времето днес, прогноза за вторник, 21 юли: Жълт код за бури и градушки в 14 области

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за опасни порои, гръмотевици и градушки за вторник, 21 юли.
Предупреждението от първа степен е в сила за 14 области от Западна, Южна и Източна България
Къде времето ще бъде най-опасно?
Потенциално опасни метеорологични явления и интензивни валежи се очакват в следните региони:
- Западна и Централна България: София-област, Монтана, Враца, Ловеч, Пловдив, Пазарджик и Смолян.
- Северна и Източна България: Русе, Разград, Шумен, Силистра и Добрич.
- Черноморието: Опасни облаци ще се развият над Варна и Бургас, като се очакват силни следобедни бури.
Температури и локални условия
Въпреки развалянето на времето, температурите ще останат летни. Максималните стойности ще бъдат между 30° и 35°, а в столицата София термометрите ще достигнат около 30°.
- Северозападна България: Това ще бъде регионът с най-стабилно време, като там вероятността за валежи е минимална.
- Планински райони: Очаква се сериозна купесто-дъждовна облачност. В Рило-Родопската област и около Стара планина бурите ще бъдат интензивни с висок риск от градушки.
- По Черноморието: Максималните температури ще достигнат до 28°-30° с умерена вълна от 2 бала, но следобед облачността бързо ще се увеличи.
Вятърът ще бъде слаб до умерен, като ще се ориентира от север-северозапад и ще донесе постепенно усещане за захлаждане през следващите дни.
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6 Име
05:04 21.07.2026
7 хаберих
- Имате ли някакъв опит?
- Да, 15 години ходех на пръсти нощем до хладилника.
06:23 21.07.2026
8 Име
07:12 21.07.2026
9 Митрофанова
07:31 21.07.2026