Буря и градушка удариха ямболски села

Бурята е преминала през няколко ямболски села. В пет от тях са без ток - Дражево, Кабиле, Завой, Овчи кладенец и Хаджи Димитрово, съобщи бТВ.
Аварийни групи работят на място до възстановяване на електрозахранването.
Паднали дървета и скъсани кабели има в Завой, Кабиле и Дражево, има унищожени оранжерии и част от продукцията на хората.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сaтана Z
21:40 20.07.2026
3 Празник е....
22:16 20.07.2026
4 Добра поличба
22:29 20.07.2026