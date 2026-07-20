Буря и градушка удариха ямболски села

Бурята е преминала през няколко ямболски села. В пет от тях са без ток - Дражево, Кабиле, Завой, Овчи кладенец и Хаджи Димитрово, съобщи бТВ.

Аварийни групи работят на място до възстановяване на електрозахранването.

Паднали дървета и скъсани кабели има в Завой, Кабиле и Дражево, има унищожени оранжерии и част от продукцията на хората.