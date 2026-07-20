10 дни след катастрофата на "Тракия" със загинал и ранени: Все още няма назначена автотехническа експертиза

10 дни след тежката катастрофа на АМ „Тракия“, при която товарен автомобил премина през мантинелите, блъсна две насрещно движещи се коли, и един човек загина, прокуратурата още не е назначила автотехническа експертиза.

За това алармираха адвокатите на обвинения за инцидента Ангел Илиев - шофьор на ТИР-а.

Бургаският апелативен съд промени мярката за неотклонение на шофьора на ТИР-а от "задържане под стража" в "домашен арест" с проследяващо устройство.

Адвокат Борислав Янков, който още преди седмица заяви в съдебната зала, че най-важната автотехническа експертиза за произшествието не е назначена, днес още веднъж посочи, че шофьорът на ТИР-а Ангел Илиев няма вина, а инцидентът е случайно деяние, предава БНР.

Спукана лява предна гума и то преди товарният автомобил да стигне до мантинелата е причина за катастрофата, каза Янков пред магистратите от Апелативния съд:

"Към момента няма назначена автотехническа експертиза, което е изненадващо за мен, тъй като това е изключително важно, за да се определи дали действително водачът има вина или не. Относно гумите, мога с категоричност да ви кажа, че са произведени през 2024 г., тъй като е отразено на самата гума, нови са и с допустим грайфер. Те са с 9 милиметров грайфер. Според мен инцидентът е случайно деяние. В резултат на температурата на пътя се е стигнало до спукване на гума и оттам до фаталния инцидент. Водачът няма никаква вина - няма алкохол, няма наркотици, няма и други нарушения, каквито да съм видял в кориците на делото".

Според прокуратурата, срещу Илиев е повдигнато тежко обвинение за причиняване на смъртта на едно лице и причиняване на средни телесни повреди на други двама души и затова няма основание за промяна на мярката му за неотклонение.

Автотехническа експертиза ще бъде назначена, заяви прокурорът по делото Милена Досева:

"Всичко ще има. Не може за 2 дни да стане. Това е процес, събирането на доказателства е процес. Без автотехническа експертиза няма да стане, разбира се, не може. Тя и да е назначена, няма да бъде извършена за това време от вземането на мярката до гледането на въззивната мярка. Всичко ще стане".

До момента по делото няма приложени и медицински документи за степента на наранявания на мъжете, които пострадаха при катастрофата, казаха още адвокатите на подсъдимия.