Заради неплатени сметки: Повече от месец жители на Гърмен са без вода

От месец около 1500 жители в квартал "Кремиковци" в Гърмен са без вода, а причината за това са неплатени сметки и големите загуби по мрежата.

Поради тази причина днес започна проверка, в която участват областният управител на Благоевград Васил Трендафилов, представители на Регионалната здравна инспекция, ВиК и местната власт в Гърмен, предадоха БНТ и БНР.

От 5 години кварталът се водоснабдява чрез отклонение от общинския водопровод, припомни news.bg. Собственик на партидата във ВиК - Благоевград е общината, която събира таксите от абонатите. Решението е продиктувано от факта, че над 180 от къщите в квартала са незаконни, а само 13 имат законни документи.

Но заради натрупани задължения и многобройни аварии кметът Феим Иса е поискал спиране на водоподаването и затапване на тръбата поради "отпаднала необходимост".

От Общината обясняват, че около 30 - 40% от хората не плащат сметките си, през годините загубите са се увеличили значително и поради тази причина Общината отказва да покрива загубите за доставка на питейна вода в квартала и сумите, които не успява да събере от абонатите.

Заради спряната вода жителите на квартала са недоволни, като по думите им проблемът се решава само около изборите. Народният представител от ПБ Стоян Тричков също взе отношение по казуса, като заяви, че подобна зависимост е недопустима.

От своя страна областният управител на Благоевград Васил Трендафилов ще разпореди на кмета на община Гърмен незабавно да пусне водата и да оттегли заявлението за закриване на партидата до трайното решаване на проблема както с водоснабдяването, така и с незаконните постройки в квартал "Кремиковци".