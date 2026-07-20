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Заради неплатени сметки: Повече от месец жители на Гърмен са без вода

Заради неплатени сметки: Повече от месец жители на Гърмен са без вода

20 Юли, 2026 21:07 751 12

  • гърмен-
  • неплатени сметки-
  • безводие

Поради тази причина днес започна проверка

Заради неплатени сметки: Повече от месец жители на Гърмен са без вода - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От месец около 1500 жители в квартал "Кремиковци" в Гърмен са без вода, а причината за това са неплатени сметки и големите загуби по мрежата.

Поради тази причина днес започна проверка, в която участват областният управител на Благоевград Васил Трендафилов, представители на Регионалната здравна инспекция, ВиК и местната власт в Гърмен, предадоха БНТ и БНР.

От 5 години кварталът се водоснабдява чрез отклонение от общинския водопровод, припомни news.bg. Собственик на партидата във ВиК - Благоевград е общината, която събира таксите от абонатите. Решението е продиктувано от факта, че над 180 от къщите в квартала са незаконни, а само 13 имат законни документи.

Но заради натрупани задължения и многобройни аварии кметът Феим Иса е поискал спиране на водоподаването и затапване на тръбата поради "отпаднала необходимост".

От Общината обясняват, че около 30 - 40% от хората не плащат сметките си, през годините загубите са се увеличили значително и поради тази причина Общината отказва да покрива загубите за доставка на питейна вода в квартала и сумите, които не успява да събере от абонатите.

Заради спряната вода жителите на квартала са недоволни, като по думите им проблемът се решава само около изборите. Народният представител от ПБ Стоян Тричков също взе отношение по казуса, като заяви, че подобна зависимост е недопустима.

От своя страна областният управител на Благоевград Васил Трендафилов ще разпореди на кмета на община Гърмен незабавно да пусне водата и да оттегли заявлението за закриване на партидата до трайното решаване на проблема както с водоснабдяването, така и с незаконните постройки в квартал "Кремиковци".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 домус блеефски

    15 1 Отговор
    моите избиратели са дискриминирани

    21:09 20.07.2026

  • 2 Помак

    3 0 Отговор
    Ние пмк не искаме да носим отговорност ..рие в прахта и гледаме долу

    21:25 20.07.2026

  • 3 Преди години

    21 0 Отговор
    минавахме на поход към Ковачевица през този квартал. По шосет - невръстни (М)ангелчета без надзор, около построените от някои милосърдното къщички - мръсотия и воня, обитателите - с доста тъмен цвят на кожата и въпреки че беше към 9 сутринта , имаше доста видимо нетрезви... Типично гето. И чакате да си плащат водата? Има да чакате...Губела се водата заради стари водопроводи? Айде, бе - достатъчно е да се поразрови около водопровода не само тук, а в който и да е ромски квартал в страната- и - байбас до байпаса, които заобикалят водомера - ако изобщо има такъв... Всички знаят, че е така, даже и Хелзинкският комитет...

    21:27 20.07.2026

  • 4 Исторически парк

    15 0 Отговор
    Крайно време беше да почнат да спират водата и тока на галите от остров ман

    21:29 20.07.2026

  • 5 Ивелин Михайлов

    14 0 Отговор
    Браво на турчинът порязал циганите и им спрял кранчето😏

    21:37 20.07.2026

  • 6 Кво

    14 0 Отговор
    Ми дреме?! Да плащат!!! На всеки един от нас ще му спрат водата, ако не плаща!!! Тия с кво са по различни?!

    21:37 20.07.2026

  • 7 Жеро

    9 0 Отговор
    Колко хубаво беше преди 35 години. В селата Огнянов, Гърмен, Марчева и други
    в питейната мрежа течеше... минерална вода, която хората изстудяваха в стомни и дамаджана в мазетата. Днес на минералната вода се радват хотелите, където за жълти стотинки се и отопляват!

    21:38 20.07.2026

  • 8 6786

    4 0 Отговор
    А ама в цяла България сте ги хванали за гушите и няма къде да мърдат гласоподавателите на местните дерибеи.

    21:46 20.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Минг

    4 0 Отговор
    Феим Иса спря на Банго Васил водата, а Банго Васил няма да гласува за президеншата посме обаче

    22:07 20.07.2026

  • 11 665

    1 0 Отговор
    Че то Баба Алино с мед да го намажеш. Пак са обсебили земя, с незаконни постройки , но какви постройки ! Кокетни вили и хотелчета .Отделно си плащат режийните , поддържат перфектна чистота и даже облагородяват .
    Няма и ТЕЛКове, майчински, социални.

    22:27 20.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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