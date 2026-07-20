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Шофьорът, предизвикал катастрофа с над 3 промила в София, има десетки нарушения

Шофьорът, предизвикал катастрофа с над 3 промила в София, има десетки нарушения

20 Юли, 2026 09:27 1 506 30

  • пиян шофьор-
  • катастрофа-
  • софия

Днес Софийската районна прокуратура ще поиска от съда мъжът да бъде оставен за постоянно в ареста

Шофьорът, предизвикал катастрофа с над 3 промила в София, има десетки нарушения - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьорът, който предизвика катастрофа в центъра на София, избяга и малко по-късно беше задържан с рекордните 3,43 промила алкохол, е системен нарушител на пътя. Той има десетки предишни провинения, сред които и сериозно превишаване на скоростта. Днес Софийската районна прокуратура ще поиска от съда мъжът да бъде оставен за постоянно в ареста.

Инцидентът стана в района на Националната художествена галерия, а водачът беше спрян от полицията около 10 минути по-късно край Румънското посолство, докато се опитваше да напусне местопроизшествието.

„Установеното количество алкохол в издишания въздух е 3,43 промила. Това предполага силно алкохолно опиянение, което би могло да доведе дори до загуба на съзнание. Консумираният алкохол е в рамките на около литър концентрат”, обясни в ефира на „Здравей, България” говорителят на Софийската градска прокуратура Георги Коджаниколов.

По думите му водачът е създал изключително опасна обстановка за всички участници в движението, а справката му в КАТ показва системно неспазване на правилата.

„Установено е, че предишните нарушения по Закона за движението по пътищата са множество – десетки. Те са от всякакво естество, включително неправилно паркиране и превишена скорост, и то със значително над ограниченията”, разкри прокурорът.

Към момента на мъжа е повдигнато обвинение за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол. В процес на изясняване е и дали той не се е подчинил на полицейско разпореждане при опита си да избяга.

„Предвиденото наказание по настоящото обвинение е от 1 до 3 години лишаване от свобода и глоба. Колата е отнета като веществено доказателство, а в случай че бъде признат за виновен, тя подлежи на конфискация в полза на държавата”, категоричен бе Коджаниколов.

След първоначалния арест, мярката на водача е била удължена. „Към момента е с постановление за задържане за срок до 72 часа. В рамките на днешния ден предстои да бъде сезиран Софийският районен съд с искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража”, допълни говорителят на прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КАТ аванта

    13 1 Отговор
    Както се оказа виновна е кредитната система!

    09:29 20.07.2026

  • 2 фвефевфвефев

    7 0 Отговор
    и тоз сега ще го оковат във вериги и ще се разкарва с 10на полицая около него...

    Коментиран от #20

    09:30 20.07.2026

  • 3 ивайла мирчева

    21 0 Отговор
    с тоя мой да ни показват по училищата като модели на първите човекоподобни

    09:30 20.07.2026

  • 4 ннннннннн

    22 1 Отговор
    Шофьорът, който предизвика катастрофа в центъра на София, избяга и малко по-късно беше задържан с рекордните 3,43 промила алкохол, ако е в западна държава или в САЩ,отдавна ще е зад решетките. Но....България си е България. Тука Законът е само на хартия,в нечия папка. Тъй,че тука нищо законово не работи.

    09:31 20.07.2026

  • 5 Оги

    23 1 Отговор
    Само в БГ може да си караш спокойно с десетки нарушения от всякакво естество и после да решиш и да се направиш кокал и пак да караш. Залагам си оная работа, че и в най-задръстените африкански кочини не търпят такива екземпляри.

    09:31 20.07.2026

  • 6 Крива глава

    17 0 Отговор
    Повечето от племето са такива!
    С вродена лоботомия!

    09:37 20.07.2026

  • 7 сбруя

    16 1 Отговор
    Софи Маринова се хвали с парички и ,че е купила луксозен автомобил на сина си.Ще чакаме състезания с автомобили. С ромлянски автомобили-бързаци.

    09:37 20.07.2026

  • 8 Коментар

    10 1 Отговор
    А Демерджиев как е

    Работи ли с магнитите.

    То и Кики ходи на тайна среща с американски сенатори

    09:40 20.07.2026

  • 9 Овчар

    3 5 Отговор
    В следващите новини ..! Парцала от възраждане..! Очакваме го..!

    09:44 20.07.2026

  • 10 ШЕФА

    14 0 Отговор
    Това не е шофьор,а завършил 10-ти клас ци...... из.од !

    09:50 20.07.2026

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    12 0 Отговор
    Шофьоро е бангаранга. 🦍🦍🦍🥳🤣👍

    10:03 20.07.2026

  • 12 Оставете човека!

    8 1 Отговор
    Като го спряха,той каза :
    ,,Имам две ипотеки,отивам на работа,трябва да работя..."
    😂🤣😂

    10:03 20.07.2026

  • 13 кернел

    2 0 Отговор
    Пандиз гиби

    10:06 20.07.2026

  • 14 На мен ли така ми се струва?!

    7 0 Отговор
    Ама да не са братчеди с... полицая зад него...?!
    Нещо много общи черти имат...🫢!

    Коментиран от #23

    10:06 20.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Механик

    8 0 Отговор
    Първо- в България живеят няколко етноса. Когато порицавате или хвалите, добре е да посочвате е етноса на обекта.
    Второ- вече ни се втръсна от тоя напил се с уиски, ром. Има си закони, има си учреждения за "лекуване" на такива нарушители.
    Изобщо, ако бяхме нормална държава, за тоя нямаше да се пише повече от веднъж (най-много). И то щеше да бъде по повод на присъдата която му е назначена.

    10:09 20.07.2026

  • 18 Тоя е фен на пуслер

    1 10 Отговор
    Тоя го знам за съжаление...подобно изглеждат всички кучпейки които знам

    Коментиран от #19

    10:09 20.07.2026

  • 19 По твоята логика...

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Тоя е фен на пуслер":

    ...тогава и Иван Костов е ,,купейка",щото изглежда 1/1 ,с тоя...?!

    10:11 20.07.2026

  • 20 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "фвефевфвефев":

    Прав си...... Много ми е смешно ,като гледам как в съдебните палати подсъдимите са оковани с пранги и около тях се разхождат по 7-8 хрантутници на съдебната охрана..... Тиквата ги назначи тия за да гласуват за него и лётчика е редно да ги съкрати, но надали....

    Коментиран от #26

    10:16 20.07.2026

  • 21 Материал за Холивуд

    5 0 Отговор
    Шофьора е култов! Насоли ги яко с хумор!

    10:18 20.07.2026

  • 22 МПС

    2 3 Отговор
    Има ли шофьори които нямат нарушения? Всички тук се изкарвате много праведни, ама една справка и всички ще светнете като коледни елхи

    Коментиран от #25

    10:18 20.07.2026

  • 23 Не бе

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "На мен ли така ми се струва?!":

    Чист некъпан буга рин е.

    10:22 20.07.2026

  • 24 1984

    6 0 Отговор
    Само в Чалгарска Република Бангарангия е възможно "системен нарушител на пътя" да продължава да има валидна шофьорска книжка и легално право да управлява автомобил. На такива човекопитеци би трябвало да им е забранено да се качват в кола дори на задната седалкоа.

    10:33 20.07.2026

  • 25 мТс

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "МПС":

    Искаше да кажеш... :
    ,,всички ще светнеМ като коледни елхи..."
    Защо се изключваш?!
    Ти да не си Богопомазан и безгрешен...?!

    10:36 20.07.2026

  • 26 Не е лесно!

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Европеец":

    Вземал ли си от някой,на който вече му е дадено,да видиш как се взема...?!

    10:39 20.07.2026

  • 27 Васил

    4 1 Отговор
    Като него са хиляди защото няма държава! Тези които трябва да ги залавят само отбиват номера до поредната заплата!

    10:49 20.07.2026

  • 28 Генерал Аугусто Пиночет

    1 0 Отговор
    Мъжът да бъде изпратен в урановата мина Бухово

    10:57 20.07.2026

  • 29 тук

    1 0 Отговор
    има някаква НЕНОРМАЛНОСТ .шофера се опитал да избяга.... ПА ТОЙ ЯКО Е ИЗБЕГАЛ НА ПОНЕ 3,5 КМ ОТ ПРОИЗШЕСТТВИЕТО и какво пише в закона ,повтарям, ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ,...всеки участник в птп е длъжен да остане на място до пристигане на кат , както и да помогне на пострадалите... освен всичко при десетки нарушения има десетки глоби,КОИТО ПОЛИЦАИТЕ НЕ СЪБИРАТ ,НО ГЕПЯТ ПАРИТЕ НА БАБИТЕ И ПЕНСИИТЕ НА ДЕДОВЦИТЕ , ЗАЩОТО САМИТЕ ТЕ СА ПЕНСИОНЕРИ И НЕ ИМ СЕ ЗАНИМАВА

    11:02 20.07.2026

  • 30 Цеко

    1 0 Отговор
    Тоя в затвора за 3 години и без книжка до живот! Иначе няма оправия...всеки следващ ще става все по-нагъл, липсата на превенция е основна причина за всичко това на пътя... Този наглец имал десетки нарушения и продължава да е на пътя. Те нарушенията му са стотици със сигурност, просто не е хванат...без книжка до живот!

    11:06 20.07.2026

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