Шофьорът, предизвикал катастрофа с над 3 промила в София, има десетки нарушения

Шофьорът, който предизвика катастрофа в центъра на София, избяга и малко по-късно беше задържан с рекордните 3,43 промила алкохол, е системен нарушител на пътя. Той има десетки предишни провинения, сред които и сериозно превишаване на скоростта. Днес Софийската районна прокуратура ще поиска от съда мъжът да бъде оставен за постоянно в ареста.
Инцидентът стана в района на Националната художествена галерия, а водачът беше спрян от полицията около 10 минути по-късно край Румънското посолство, докато се опитваше да напусне местопроизшествието.
„Установеното количество алкохол в издишания въздух е 3,43 промила. Това предполага силно алкохолно опиянение, което би могло да доведе дори до загуба на съзнание. Консумираният алкохол е в рамките на около литър концентрат”, обясни в ефира на „Здравей, България” говорителят на Софийската градска прокуратура Георги Коджаниколов.
По думите му водачът е създал изключително опасна обстановка за всички участници в движението, а справката му в КАТ показва системно неспазване на правилата.
„Установено е, че предишните нарушения по Закона за движението по пътищата са множество – десетки. Те са от всякакво естество, включително неправилно паркиране и превишена скорост, и то със значително над ограниченията”, разкри прокурорът.
Към момента на мъжа е повдигнато обвинение за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол. В процес на изясняване е и дали той не се е подчинил на полицейско разпореждане при опита си да избяга.
„Предвиденото наказание по настоящото обвинение е от 1 до 3 години лишаване от свобода и глоба. Колата е отнета като веществено доказателство, а в случай че бъде признат за виновен, тя подлежи на конфискация в полза на държавата”, категоричен бе Коджаниколов.
След първоначалния арест, мярката на водача е била удължена. „Към момента е с постановление за задържане за срок до 72 часа. В рамките на днешния ден предстои да бъде сезиран Софийският районен съд с искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража”, допълни говорителят на прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КАТ аванта
09:29 20.07.2026
2 фвефевфвефев
Коментиран от #20
09:30 20.07.2026
3 ивайла мирчева
09:30 20.07.2026
4 ннннннннн
09:31 20.07.2026
5 Оги
09:31 20.07.2026
6 Крива глава
С вродена лоботомия!
09:37 20.07.2026
7 сбруя
09:37 20.07.2026
8 Коментар
Работи ли с магнитите.
То и Кики ходи на тайна среща с американски сенатори
09:40 20.07.2026
9 Овчар
09:44 20.07.2026
10 ШЕФА
09:50 20.07.2026
11 Mими Кучева🐕🦺
10:03 20.07.2026
12 Оставете човека!
,,Имам две ипотеки,отивам на работа,трябва да работя..."
😂🤣😂
10:03 20.07.2026
13 кернел
10:06 20.07.2026
14 На мен ли така ми се струва?!
Нещо много общи черти имат...🫢!
Коментиран от #23
10:06 20.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Механик
Второ- вече ни се втръсна от тоя напил се с уиски, ром. Има си закони, има си учреждения за "лекуване" на такива нарушители.
Изобщо, ако бяхме нормална държава, за тоя нямаше да се пише повече от веднъж (най-много). И то щеше да бъде по повод на присъдата която му е назначена.
10:09 20.07.2026
18 Тоя е фен на пуслер
Коментиран от #19
10:09 20.07.2026
19 По твоята логика...
До коментар #18 от "Тоя е фен на пуслер":...тогава и Иван Костов е ,,купейка",щото изглежда 1/1 ,с тоя...?!
10:11 20.07.2026
20 Европеец
До коментар #2 от "фвефевфвефев":Прав си...... Много ми е смешно ,като гледам как в съдебните палати подсъдимите са оковани с пранги и около тях се разхождат по 7-8 хрантутници на съдебната охрана..... Тиквата ги назначи тия за да гласуват за него и лётчика е редно да ги съкрати, но надали....
Коментиран от #26
10:16 20.07.2026
21 Материал за Холивуд
10:18 20.07.2026
22 МПС
Коментиран от #25
10:18 20.07.2026
23 Не бе
До коментар #14 от "На мен ли така ми се струва?!":Чист некъпан буга рин е.
10:22 20.07.2026
24 1984
10:33 20.07.2026
25 мТс
До коментар #22 от "МПС":Искаше да кажеш... :
,,всички ще светнеМ като коледни елхи..."
Защо се изключваш?!
Ти да не си Богопомазан и безгрешен...?!
10:36 20.07.2026
26 Не е лесно!
До коментар #20 от "Европеец":Вземал ли си от някой,на който вече му е дадено,да видиш как се взема...?!
10:39 20.07.2026
27 Васил
10:49 20.07.2026
28 Генерал Аугусто Пиночет
10:57 20.07.2026
29 тук
11:02 20.07.2026
30 Цеко
11:06 20.07.2026