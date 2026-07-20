Осъдиха и на втора инстанция водача, убил семейство на Околовръстното в Пловдив

Водачът, убил трима души при катастрофа на Околовръстното в Пловдив, бе осъден и на втора инстанция, съобщава БНР. Апелативният съд потвърди 10-годишната присъда на Джунейт Дюлгеров.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.

Тежкият пътен инцидент стана през ноември 2025 г. Обвиняемият навлезе с камиона си в насрещното движение и блъсна лек автомобил. При катастрофата загинаха трима души. Оцеля едно от децата, пътували в колата.

През февруари 2026 г. Дюлгеров получи присъда от 10 години затвор. Освен това му бе забранено да управлява автомобил за срок от 12 години.

Съдът на втора инстанция счита, че наложеното наказание е справедливо и съответстващо на тежестта на престъплението.