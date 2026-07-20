Осъдиха и на втора инстанция водача, убил семейство на Околовръстното в Пловдив

Водачът, убил трима души при катастрофа на Околовръстното в Пловдив, бе осъден и на втора инстанция, съобщава БНР. Апелативният съд потвърди 10-годишната присъда на Джунейт Дюлгеров.
Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.
Тежкият пътен инцидент стана през ноември 2025 г. Обвиняемият навлезе с камиона си в насрещното движение и блъсна лек автомобил. При катастрофата загинаха трима души. Оцеля едно от децата, пътували в колата.
През февруари 2026 г. Дюлгеров получи присъда от 10 години затвор. Освен това му бе забранено да управлява автомобил за срок от 12 години.
Съдът на втора инстанция счита, че наложеното наказание е справедливо и съответстващо на тежестта на престъплението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
20:56 20.07.2026
2 ДЕСЕТ ГОДИНИ
Коментиран от #9
21:05 20.07.2026
3 ако има сериозен и смел
21:05 20.07.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:15 20.07.2026
5 Локо Сф
21:17 20.07.2026
6 Цвете
21:58 20.07.2026
7 Цвете
22:00 20.07.2026
8 Тоя нали...
22:06 20.07.2026
9 Мислиш,че си интересен ли?!
До коментар #2 от "ДЕСЕТ ГОДИНИ":Е ,не си!!!
22:07 20.07.2026
10 За съжаление
Коментиран от #11
22:07 20.07.2026
11 Винаги съм се чудил!
До коментар #10 от "За съжаление":Какво е това понятие...- ,,професионален шофьор"...?!
А нима има понятие...
,,Професионален Доктор"
,,Професионален Инженер"...?!
Той е ,,шофьор" и толкоз...!
22:18 20.07.2026