Новини
България »
Осъдиха и на втора инстанция водача, убил семейство на Околовръстното в Пловдив

Осъдиха и на втора инстанция водача, убил семейство на Околовръстното в Пловдив

20 Юли, 2026 20:41 939 11

  • съд-
  • присъда-
  • катастрофа-
  • 10 години-
  • пловдив-
  • убийство-
  • джунейт дюлгеров

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване

Осъдиха и на втора инстанция водача, убил семейство на Околовръстното в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водачът, убил трима души при катастрофа на Околовръстното в Пловдив, бе осъден и на втора инстанция, съобщава БНР. Апелативният съд потвърди 10-годишната присъда на Джунейт Дюлгеров.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.

Тежкият пътен инцидент стана през ноември 2025 г. Обвиняемият навлезе с камиона си в насрещното движение и блъсна лек автомобил. При катастрофата загинаха трима души. Оцеля едно от децата, пътували в колата.

През февруари 2026 г. Дюлгеров получи присъда от 10 години затвор. Освен това му бе забранено да управлява автомобил за срок от 12 години.

Съдът на втора инстанция счита, че наложеното наказание е справедливо и съответстващо на тежестта на престъплението.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    11 0 Отговор
    След няколко години ще излезе и ще си живее живота. Жалко за загиналите.

    20:56 20.07.2026

  • 2 ДЕСЕТ ГОДИНИ

    3 0 Отговор
    Дано след толкова УБИТИТЕ излязат от гробовете...

    Коментиран от #9

    21:05 20.07.2026

  • 3 ако има сериозен и смел

    8 0 Отговор
    от роднините той ще бъде последна инстанция........ според мен съд в бг няма

    21:05 20.07.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 0 Отговор
    Pязaния няка какво да го хрантутим в затвора.Да го застрелят като куче и толкова.Цяло семейство утрепал помака неден☠️☠️

    21:15 20.07.2026

  • 5 Локо Сф

    8 1 Отговор
    10 години за три човешки живота,това сериозно ли дава съда?И то при положение,че навлиза в насрещното.Нямам думи,не е резил,не е гьонсуратлък!Това не е и съд!

    21:17 20.07.2026

  • 6 Цвете

    3 0 Отговор
    СПРАВЕДЛИВО ! НЯМА НИТО ПРАВОСЪДИЕ НИТО НОРМАЛНИ ЗАКОНИ.ТРИ ЖИВОТА ПО МАЛКО,А КАК ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ЖИВИТЕ, КОИТО СЕ ОБИЧАХА ВСИЧКИ ЗАЕДНО?

    21:58 20.07.2026

  • 7 Цвете

    2 0 Отговор
    СПРАВЕДЛИВО ! НЯМА НИТО ПРАВОСЪДИЕ НИТО НОРМАЛНИ ЗАКОНИ.ТРИ ЖИВОТА ПО МАЛКО,А КАК ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ЖИВИТЕ, КОИТО СЕ ОБИЧАХА ВСИЧКИ ЗАЕДНО?

    22:00 20.07.2026

  • 8 Тоя нали...

    2 1 Отговор
    ...се бе зазяпал в телефона си и уби трима невинни...?!

    22:06 20.07.2026

  • 9 Мислиш,че си интересен ли?!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДЕСЕТ ГОДИНИ":

    Е ,не си!!!

    22:07 20.07.2026

  • 10 За съжаление

    0 0 Отговор
    Такъв в законът. Той не разграничава любителя шофьор от професионалния. Ако прокуратурата протестира като особено тежък случай максимум 15 години. Дано застрахователят му предяви регресивен иск.

    Коментиран от #11

    22:07 20.07.2026

  • 11 Винаги съм се чудил!

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "За съжаление":

    Какво е това понятие...- ,,професионален шофьор"...?!
    А нима има понятие...
    ,,Професионален Доктор"
    ,,Професионален Инженер"...?!
    Той е ,,шофьор" и толкоз...!

    22:18 20.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове