След катастрофата с 4 убити на "Челопешко шосе" съдът постанови "задържане под стража" за втория обвиняем

Софийският градски съд определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Траян Ф., привлечен като обвиняем във връзка с тежката катастрофа на "Челопешко шосе", при което загинаха четирима души, съобщиха от съда. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване.
Постановено беше задържането първоначално да се изпълнява в лечебно заведение, а след изписването му – в следствения арест или в болницата към затвора в София, уточни БТА.
„Какво да кажа, не искам мярка за неотклонение“, заяви Траян Ф. в последната си дума пред съда.
Разглеждането на мярката за неотклонение се проведе в УМБАЛ "Пирогов", където е настанен обвиняемият. Съдът прие, че събраните до момента доказателства сочат, че той е управлявал автомобила си със скорост около 140 км/ч при разрешена скорост от 60 км/ч.
Според съда на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка между двата автомобила, участвали в катастрофата с автобуса. Също така липсват доказателства, че Траян е засякъл или ударил другия водач, както и че носи отговорност за действията на другия участник. Наличието на следи от синя боя по автомобила „Ауди“, без това да е потвърдено от свидетелски показания или експертно заключение, не е достатъчно основание да се приеме, че непосредствено преди катастрофата е имало съприкосновение между двата автомобила. Към настоящия момент не е изяснен и произходът на въпросната боя, посочва съдът.
В мотивите си съдът казва още, че наличните доказателства по-скоро обосновават обвинение за причиняване на средна телесна повреда при управление на моторно превозно средство след превишаване на разрешената скорост с повече от 50 км/ч. Липсват доказателства за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън самото значително превишаване на скоростта. За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от 4 до 12 години.
Съдът не установи опасност обвиняемият да се укрие. Въпреки това прие, че е налице опасност от извършване на престъпление, изведена от начина на извършване на деянието. Според мотивите движението с изключително висока скорост в район с пешеходна пътека и спирка на градския транспорт демонстрира грубо пренебрежение към правилата за движение и към възможните последици за живота и здравето на останалите участници в движението. Съдът отбеляза, че обвиняемият е допускал възможността да причини тежко пътнотранспортно произшествие.
Като допълнителен аргумент за най-тежката мярка за неотклонение беше посочена възможността обвиняемият да въздейства върху свидетели, включително върху лицата, които са пътували с него в автомобила.
Съдът не даде ход на делото, на което вчера трябваше да се разгледа мярката за неотклонение спрямо другия обвиняем за катастрофата Васил Филипов. Причината е, че той се намира в болница със счупен гръбнак, подготвя се за операция и според медицинските документи не може да участва в съдебно заседание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Първосигнална съдебна система!
Коментиран от #10, #31
12:40 09.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #37
12:42 09.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 бушприт
12:45 09.06.2026
5 муцунка
12:45 09.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пак лъжеш
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Искаха да бият шофьора, защото е виновен, не им е дал предимство по ЗДП /Закон за движение по пътищата/!
Коментиран от #9, #38
12:47 09.06.2026
8 Коста
12:47 09.06.2026
9 Коста
До коментар #7 от "Пак лъжеш":Че те знаят ли закона бе?
Коментиран от #11, #12, #17
12:47 09.06.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Първосигнална съдебна система!":Ами защото НЕ той е реалният УБИЕЦ❗
12:48 09.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️
До коментар #9 от "Коста":Как да дадеш предимство на НЛО🤔❓
НискоЛетящиОткачалки❗
Коментиран от #15
12:51 09.06.2026
13 Толкова добро момче е Траян
12:52 09.06.2026
14 Единственото сигурно
12:53 09.06.2026
15 Още един дебил
До коментар #12 от "🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️":Пробвай да караш с 150 км по този разбит път!
Коментиран от #16, #19, #21
12:54 09.06.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #15 от "Още един дебил":Заби се като ракета.Не гледа ли?
12:56 09.06.2026
17 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️
До коментар #9 от "Коста":Въпрос с повишена, за теб, трудност:
Къде в ЗзДП е записано, че водачът няма право да направи завой, когато на пътното платно НЯМА други МПС🤔❓
Защото при движение със скорост над ограничението ИМА ЯСНО ЗАПИСАН ТЕКСТ❗
Коментиран от #29
12:56 09.06.2026
18 Приятел
12:58 09.06.2026
19 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️
До коментар #15 от "Още един дебил":А ти пробвай със 60км/ч да обърнеш автобус❗
Коментиран от #23
12:58 09.06.2026
20 Питам
5 родини за превишена скорост + 20 години за ПТП с 4 убити + 10 години за сводничество и малтретиране + 10 години за разпространение на наркотици. И в затвора всеки да изкарва прехраната си чрез труд. Работа има за целия китайски народ или ако се трудят ще обидим престъпниците?
13:00 09.06.2026
21 Писта за абориген
До коментар #15 от "Още един дебил":От пораженията по автобуса е видно,че е карано със 180 км/ч. На аборигени и самолетна писта не му стига.
13:01 09.06.2026
22 Май май
13:05 09.06.2026
23 Още един дебил
До коментар #19 от "🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️":И с 40 км можеш да обърнеш автобус!
Коментиран от #28, #30
13:08 09.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Троянец
13:24 09.06.2026
27 Успешен
13:25 09.06.2026
28 Боруна Лом
До коментар #23 от "Още един дебил":Ако си с танк-гаранция.
Коментиран от #36
13:26 09.06.2026
29 Инструктора
До коментар #17 от "🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️":Скъсай си книжката.Купена е!
Коментиран от #32
13:27 09.06.2026
30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "Още един дебил":С 40 за да ударят рейса трябваше да са на 50-100 метра от рейса❗
Тогава водачът щеше да ги види и да ги пропусне, ако ли не - те щяха да спрат в рамките на 20-30 метра❗
Разбирам, че не ти е лесно да си бил
къДЕто си БИЛ❗
Коментиран от #33
13:28 09.06.2026
31 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "Първосигнална съдебна система!":Не мирише!И не са му сини венците.
13:31 09.06.2026
32 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️
До коментар #29 от "Инструктора":Ти си инструктор, колкото чайките са бозайници❗
Не отговори на въпроса ,
ама ръсиш мозАк🤔❗
Ех, НЕМОЖАЧ ❗
Коментиран от #42
13:32 09.06.2026
33 марш от тука
До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":бе НайЛо, или спазваш ЗзДП, или си извън него, ама ти имаш умствен багажъ като Филиповите, щетнастник
Коментиран от #34
13:34 09.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 npuнца от максуда
ганчо е виновен!
13:44 09.06.2026
36 моруна
До коментар #28 от "Боруна Лом":значи нищо не става от теб
13:47 09.06.2026
37 Истината
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ромите имат повече права от българите и са защитен етнос.
Коментиран от #41
13:47 09.06.2026
38 Възмутен
До коментар #7 от "Пак лъжеш":Какво предимство имат тези които правят незаконни гонки?
Не спазват ли ЗДП?
13:51 09.06.2026
39 Троянец
13:53 09.06.2026
40 Римлянин
13:53 09.06.2026
41 Перник
До коментар #37 от "Истината":Кви роми бе?! Рома е за пиене.....S игана е за биене!
13:56 09.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Айзомби
13:59 09.06.2026