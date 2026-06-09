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След катастрофата с 4 убити на "Челопешко шосе" съдът постанови "задържане под стража" за втория обвиняем

След катастрофата с 4 убити на "Челопешко шосе" съдът постанови "задържане под стража" за втория обвиняем

9 Юни, 2026 12:38 1 204 43

  • съд-
  • задържане под стража-
  • траян филипов-
  • катастрофа-
  • жертви-
  • челопешко шосе

Съдът не даде ход на делото, на което вчера трябваше да се разгледа мярката за неотклонение спрямо другия обвиняем за катастрофата Васил Филипов

След катастрофата с 4 убити на "Челопешко шосе" съдът постанови "задържане под стража" за втория обвиняем - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Траян Ф., привлечен като обвиняем във връзка с тежката катастрофа на "Челопешко шосе", при което загинаха четирима души, съобщиха от съда. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване.

Постановено беше задържането първоначално да се изпълнява в лечебно заведение, а след изписването му – в следствения арест или в болницата към затвора в София, уточни БТА.

„Какво да кажа, не искам мярка за неотклонение“, заяви Траян Ф. в последната си дума пред съда.

Разглеждането на мярката за неотклонение се проведе в УМБАЛ "Пирогов", където е настанен обвиняемият. Съдът прие, че събраните до момента доказателства сочат, че той е управлявал автомобила си със скорост около 140 км/ч при разрешена скорост от 60 км/ч.

Според съда на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка между двата автомобила, участвали в катастрофата с автобуса. Също така липсват доказателства, че Траян е засякъл или ударил другия водач, както и че носи отговорност за действията на другия участник. Наличието на следи от синя боя по автомобила „Ауди“, без това да е потвърдено от свидетелски показания или експертно заключение, не е достатъчно основание да се приеме, че непосредствено преди катастрофата е имало съприкосновение между двата автомобила. Към настоящия момент не е изяснен и произходът на въпросната боя, посочва съдът.

В мотивите си съдът казва още, че наличните доказателства по-скоро обосновават обвинение за причиняване на средна телесна повреда при управление на моторно превозно средство след превишаване на разрешената скорост с повече от 50 км/ч. Липсват доказателства за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън самото значително превишаване на скоростта. За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от 4 до 12 години.

Съдът не установи опасност обвиняемият да се укрие. Въпреки това прие, че е налице опасност от извършване на престъпление, изведена от начина на извършване на деянието. Според мотивите движението с изключително висока скорост в район с пешеходна пътека и спирка на градския транспорт демонстрира грубо пренебрежение към правилата за движение и към възможните последици за живота и здравето на останалите участници в движението. Съдът отбеляза, че обвиняемият е допускал възможността да причини тежко пътнотранспортно произшествие.

Като допълнителен аргумент за най-тежката мярка за неотклонение беше посочена възможността обвиняемият да въздейства върху свидетели, включително върху лицата, които са пътували с него в автомобила.

Съдът не даде ход на делото, на което вчера трябваше да се разгледа мярката за неотклонение спрямо другия обвиняем за катастрофата Васил Филипов. Причината е, че той се намира в болница със счупен гръбнак, подготвя се за операция и според медицинските документи не може да участва в съдебно заседание.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Първосигнална съдебна система!

    2 31 Отговор
    Поради какви причини се изключва шофьора на автобуса?

    Коментиран от #10, #31

    12:40 09.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    23 0 Отговор
    Този скачаше на бой на пожарникарите и им пречеше да гасят.

    Коментиран от #7, #37

    12:42 09.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 бушприт

    3 0 Отговор
    "Челопечко шосе",селището е Челопеч.

    12:45 09.06.2026

  • 5 муцунка

    1 0 Отговор
    Челото на Пешко.

    12:45 09.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пак лъжеш

    1 13 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Искаха да бият шофьора, защото е виновен, не им е дал предимство по ЗДП /Закон за движение по пътищата/!

    Коментиран от #9, #38

    12:47 09.06.2026

  • 8 Коста

    20 0 Отговор
    Ммта ви мнгусти мръсни!

    12:47 09.06.2026

  • 9 Коста

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пак лъжеш":

    Че те знаят ли закона бе?

    Коментиран от #11, #12, #17

    12:47 09.06.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Първосигнална съдебна система!":

    Ами защото НЕ той е реалният УБИЕЦ❗

    12:48 09.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️

    15 1 Отговор

    До коментар #9 от "Коста":

    Как да дадеш предимство на НЛО🤔❓
    НискоЛетящиОткачалки❗

    Коментиран от #15

    12:51 09.06.2026

  • 13 Толкова добро момче е Траян

    7 0 Отговор
    Цялата ма,ала ша го кажи

    12:52 09.06.2026

  • 14 Единственото сигурно

    12 2 Отговор
    За българския съд явно са броя на жертвите. Все още не им е ясно кои са виновните. Въпрос на време е да повдигнат обвинение на шофьора на автобуса, че си е позволил да развали " разходчицата ", нали уж не е гонка на тези мили представители на малцинството.

    12:53 09.06.2026

  • 15 Още един дебил

    1 6 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️":

    Пробвай да караш с 150 км по този разбит път!

    Коментиран от #16, #19, #21

    12:54 09.06.2026

  • 16 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Още един дебил":

    Заби се като ракета.Не гледа ли?

    12:56 09.06.2026

  • 17 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Коста":

    Въпрос с повишена, за теб, трудност:
    Къде в ЗзДП е записано, че водачът няма право да направи завой, когато на пътното платно НЯМА други МПС🤔❓
    Защото при движение със скорост над ограничението ИМА ЯСНО ЗАПИСАН ТЕКСТ❗

    Коментиран от #29

    12:56 09.06.2026

  • 18 Приятел

    4 0 Отговор
    Всичките новини свързани със престъпното ромско общество вие ги публикувате интересно защо. Към. А

    12:58 09.06.2026

  • 19 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "Още един дебил":

    А ти пробвай със 60км/ч да обърнеш автобус❗

    Коментиран от #23

    12:58 09.06.2026

  • 20 Питам

    10 0 Отговор
    Защо при нас наказанията не се налагат като в "БИГ БРАДЪРА" САЩ? Присъдите да са с натрупване!
    5 родини за превишена скорост + 20 години за ПТП с 4 убити + 10 години за сводничество и малтретиране + 10 години за разпространение на наркотици. И в затвора всеки да изкарва прехраната си чрез труд. Работа има за целия китайски народ или ако се трудят ще обидим престъпниците?

    13:00 09.06.2026

  • 21 Писта за абориген

    12 0 Отговор

    До коментар #15 от "Още един дебил":

    От пораженията по автобуса е видно,че е карано със 180 км/ч. На аборигени и самолетна писта не му стига.

    13:01 09.06.2026

  • 22 Май май

    5 0 Отговор
    Някой ще лапа калашници в пандиза доста дълго време!

    13:05 09.06.2026

  • 23 Още един дебил

    2 6 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️":

    И с 40 км можеш да обърнеш автобус!

    Коментиран от #28, #30

    13:08 09.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Троянец

    6 0 Отговор
    Много преди сапун-академика от ПП един с мустачки е казал как се прави сапун!Живков се справше-макар и да не беше АКАДЕМИК.

    13:24 09.06.2026

  • 27 Успешен

    3 0 Отговор
    И така докато си платят …!

    13:25 09.06.2026

  • 28 Боруна Лом

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Още един дебил":

    Ако си с танк-гаранция.

    Коментиран от #36

    13:26 09.06.2026

  • 29 Инструктора

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️":

    Скъсай си книжката.Купена е!

    Коментиран от #32

    13:27 09.06.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #23 от "Още един дебил":

    С 40 за да ударят рейса трябваше да са на 50-100 метра от рейса❗
    Тогава водачът щеше да ги види и да ги пропусне, ако ли не - те щяха да спрат в рамките на 20-30 метра❗
    Разбирам, че не ти е лесно да си бил
    къДЕто си БИЛ❗

    Коментиран от #33

    13:28 09.06.2026

  • 31 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Първосигнална съдебна система!":

    Не мирише!И не са му сини венците.

    13:31 09.06.2026

  • 32 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Инструктора":

    Ти си инструктор, колкото чайките са бозайници❗
    Не отговори на въпроса ,
    ама ръсиш мозАк🤔❗
    Ех, НЕМОЖАЧ ❗

    Коментиран от #42

    13:32 09.06.2026

  • 33 марш от тука

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    бе НайЛо, или спазваш ЗзДП, или си извън него, ама ти имаш умствен багажъ като Филиповите, щетнастник

    Коментиран от #34

    13:34 09.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 npuнца от максуда

    0 1 Отговор
    пуснете братчеда!
    ганчо е виновен!

    13:44 09.06.2026

  • 36 моруна

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Боруна Лом":

    значи нищо не става от теб

    13:47 09.06.2026

  • 37 Истината

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ромите имат повече права от българите и са защитен етнос.

    Коментиран от #41

    13:47 09.06.2026

  • 38 Възмутен

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пак лъжеш":

    Какво предимство имат тези които правят незаконни гонки?
    Не спазват ли ЗДП?

    13:51 09.06.2026

  • 39 Троянец

    2 0 Отговор
    НАПАЛМ му е Майката.

    13:53 09.06.2026

  • 40 Римлянин

    1 1 Отговор
    Свобода за ромите?

    13:53 09.06.2026

  • 41 Перник

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Истината":

    Кви роми бе?! Рома е за пиене.....S игана е за биене!

    13:56 09.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Айзомби

    0 0 Отговор
    И защо мъчите младежите .Заради един нелеп инцидент.Да не би да са искали да го направят.Това не е умишлено , но нашите уникални прокурори са МЕГА умни.

    13:59 09.06.2026

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