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Почина дългогодишният общински съветник от БСП Милка Христова

Почина дългогодишният общински съветник от БСП Милка Христова

24 Юли, 2026 12:48 666 14

  • бсп-
  • милка христова-
  • сос

Тъжната вест съобщи нейният син

Почина дългогодишният общински съветник от БСП Милка Христова - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тази сутрин е починала Милка Христова – дългогодишен общински съветник в Столичния общински съвет от БСП и бивш заместник-председател на СОС. Тъжната вест съобщи нейният син Георги с емоционално послание в социалните мрежи:

„Днес рано сутринта ни напусна Милка Христова. Не мога да си представя някой да е имал по-добра, всеотдайна, честна, грижовна и любвеобилна майка, съпруга и сестра. Цял живот живееше за другите. Ще ни липсваш, майко. Вярвам, че си на по-добро място и ще бдиш над нас“.

Милка Христова е родена на 5 октомври 1957 г. в Балчик. Завършила е магистратури по управление на стопанските дейности, право и педагогика. През годините тя беше сред активните представители на БСП в Столичния общински съвет, където заемаше и поста заместник-председател.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    2 0 Отговор
    Почина дългогодишнАТА общинскА съветниЧКА от БСП- Милка Христова.

    12:51 24.07.2026

  • 2 Народно Събрание

    5 0 Отговор
    Лека й пръст на жената!

    12:51 24.07.2026

  • 3 авантгард

    9 0 Отговор
    Младежта, бъдете и вие: добри, всеотдайни, честни, грижовни и любвеобилни.
    А после научете вашите деца също да са такива.

    Коментиран от #11

    12:57 24.07.2026

  • 4 Гуньо Простиа

    3 9 Отговор
    Тая потна вода не е пила

    12:57 24.07.2026

  • 5 Овчар

    2 9 Отговор
    Живота на един парцал от БСП не по важен от живота на всеки българин..!

    13:03 24.07.2026

  • 6 Защо трябва един човек

    4 3 Отговор
    Да бъде съветник или депутат до 69 и повече години , по принцип ми е въпроса. Не чакам отговор. Може да е законно но не е правилно.

    13:06 24.07.2026

  • 7 Редник

    0 1 Отговор
    Лека и пръст!
    Глоги е прав умишлено игнорират женския род в българския език. Срам...

    Коментиран от #8

    13:13 24.07.2026

  • 8 Наричат

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Редник":

    Вицепрезидентката Президентка при цялото ми уважение но не е правилно.

    Коментиран от #9

    13:16 24.07.2026

  • 9 Обратното

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Наричат":

    исках да кажа.

    13:17 24.07.2026

  • 10 Трябва списващите да имат усет за

    3 0 Отговор
    Род и за Родина. Това включва и използването на думите в българския език които за разлика от други езици в нашия език думите имат род и число. Съответно имат женски и мъжки род.

    13:21 24.07.2026

  • 11 Евъргрийн

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "авантгард":

    Предполагам че имаш предвид.

    13:28 24.07.2026

  • 12 като гледам

    2 1 Отговор
    коментарите заслужава ли си да лъжеш и крадеш и накрая всички да се радват като четат такива новини все едно едва са ги дочакали?

    13:31 24.07.2026

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 1 Отговор
    На нея ле са кръстени шоколадите "Милка"?
    🦧🐄🐄🐄🥳🤣👍

    13:46 24.07.2026

  • 14 Симо

    0 0 Отговор
    Да я прости Всевишния, беше светъл човек!

    13:52 24.07.2026

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