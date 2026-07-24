Почина дългогодишният общински съветник от БСП Милка Христова

Тази сутрин е починала Милка Христова – дългогодишен общински съветник в Столичния общински съвет от БСП и бивш заместник-председател на СОС. Тъжната вест съобщи нейният син Георги с емоционално послание в социалните мрежи:
„Днес рано сутринта ни напусна Милка Христова. Не мога да си представя някой да е имал по-добра, всеотдайна, честна, грижовна и любвеобилна майка, съпруга и сестра. Цял живот живееше за другите. Ще ни липсваш, майко. Вярвам, че си на по-добро място и ще бдиш над нас“.
Милка Христова е родена на 5 октомври 1957 г. в Балчик. Завършила е магистратури по управление на стопанските дейности, право и педагогика. През годините тя беше сред активните представители на БСП в Столичния общински съвет, където заемаше и поста заместник-председател.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 глоги
12:51 24.07.2026
2 Народно Събрание
12:51 24.07.2026
3 авантгард
А после научете вашите деца също да са такива.
Коментиран от #11
12:57 24.07.2026
4 Гуньо Простиа
12:57 24.07.2026
5 Овчар
13:03 24.07.2026
6 Защо трябва един човек
13:06 24.07.2026
7 Редник
Глоги е прав умишлено игнорират женския род в българския език. Срам...
Коментиран от #8
13:13 24.07.2026
8 Наричат
До коментар #7 от "Редник":Вицепрезидентката Президентка при цялото ми уважение но не е правилно.
Коментиран от #9
13:16 24.07.2026
9 Обратното
До коментар #8 от "Наричат":исках да кажа.
13:17 24.07.2026
10 Трябва списващите да имат усет за
13:21 24.07.2026
11 Евъргрийн
До коментар #3 от "авантгард":Предполагам че имаш предвид.
13:28 24.07.2026
12 като гледам
13:31 24.07.2026
13 Mими Кучева🐕🦺
🦧🐄🐄🐄🥳🤣👍
13:46 24.07.2026
14 Симо
13:52 24.07.2026