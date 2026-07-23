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Столичният общински съвет ще обсъди възстановяването на лифтовете към Витоша

Столичният общински съвет ще обсъди възстановяването на лифтовете към Витоша

23 Юли, 2026 08:10 864 8

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  • възстановяване-
  • лифтове-
  • витоша

СОС ще разгледа днес предложение за предприемане на спешни мерки за осигуряване на непрекъсваемост на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Столичната община чрез изграждане на временен допълнителен капацитет за предварително третиране

Столичният общински съвет ще обсъди възстановяването на лифтовете към Витоша - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Столичният общински съвет (СОС) ще обсъди на заседанието си днес редица доклади, свързани с управлението на отпадъците, финансите на общински дружества, климатичните политики и развитието на градската среда. Това предвижда дневният ред на Съвета, публикуван в сайта на Столична община, съобщават от novini.bg.

СОС ще разгледа днес предложение за предприемане на спешни мерки за осигуряване на непрекъсваемост на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Столичната община чрез изграждане на временен допълнителен капацитет за предварително третиране.

Ще се обсъжда и възстановяването на лифтовете към Витоша. Подробните устройствени планове за възстановяване и модернизация на въжените линии „Алеко“ и „Княжево-Копитото“ ще бъдат разгледани днес.

Общинските съветници ще обсъдят и промяна в условията за организация на системата за разделно събиране на отпадъчни материали от обувки и текстил от домакинствата, като целта е да бъде гарантирана непрекъснатостта на услугата.

Сред финансовите въпроси в дневния ред е доклад за уреждане на отношенията между „Софийски имоти“ ЕАД и Столичната община, включително разпределяне на дивидент в полза на Общината за сметка на неразпределена печалба от минали години на дружеството.

Друго предложение, което предстои да разгледа СОС, е за разширяване на зимния атракцион Ice Park Sofia в Княжеската градина. Проектното разширение предвижда ледената площ в парка да достигне 9000 кв. м, като ще бъдат обособени над 1 километър ледени алеи за свободно пързаляне.
Съветниците ще разгледат и доклад за продължаване на скрининговата програма „Да пораснем изправени“ за учебната 2026/2027 г., както и предложение за обучение и последваща подкрепа за новоназначени учители и ментори в системата на образованието.

В дневния ред е включено още предложение за създаване на постоянно мемориално пространство „Алея на забравените“ за увековечаване на паметта на значими, но слабо познати личности с принос към България и света.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 наоми

    0 1 Отговор
    Охъ,дано,че ските вече доста ми тежат,да ги мъкна в планината!

    08:15 23.07.2026

  • 2 на село

    2 0 Отговор
    (СОС) и лютеница.

    08:25 23.07.2026

  • 3 Надолу по пързалката

    9 0 Отговор
    Те така се възстановяват, с празни приказки.

    08:30 23.07.2026

  • 4 мързелашкия туризам е от 60 те

    8 0 Отговор
    хващаш лифта и си на върха . седиш и гледаш града . хващаш лифта и си долу . то един лифт е 400 000 евро . колкото 6 асансьора от луксозните . монтира се за 4 седмици . защо ли проблема седи от 29 години . явно някой само оплаква стария княжевски лифт и старата княжевска чешма пояща 8 ресторанта . развиването на туризма ала банско е възможен . билет 32 евро и огромна опашка . но си струва . в швейцария с парите от туристи всеки 10г строят нов лифт .

    08:54 23.07.2026

  • 5 Бай Ставри

    3 0 Отговор
    очаква общинския съвет.

    09:00 23.07.2026

  • 6 Коста

    8 1 Отговор
    Навремето мръсните комунисти и лифтове направиха и десетки години работиха и се поддържаха. Но дойде Демокрацията, за жалост...

    09:05 23.07.2026

  • 7 Цонев

    8 0 Отговор
    Да потърсят отговорност от Фандъкова за лифтовете на Витоша. Защо трябваше да се смени властта и тогава да се мисли за тях. Явно не са разрешавали да има такива, за да ходим в Пампорово и Банско. Всичко е било за пари.

    09:07 23.07.2026

  • 8 Никой

    4 0 Отговор
    Хубаво е и езерото "Ариоана" да се възстанови - там навремето имаше лодки и водни колелета.

    Лифтовете е непосилна задача - там играят игри. Това няма да стане - колкото си върнахме къпалнята Мария Луиза - захапали са.

    Нищо няма да стане и с лифтовете и със София Ленд също.

    09:35 23.07.2026

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