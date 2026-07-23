Столичният общински съвет ще обсъди възстановяването на лифтовете към Витоша

Столичният общински съвет (СОС) ще обсъди на заседанието си днес редица доклади, свързани с управлението на отпадъците, финансите на общински дружества, климатичните политики и развитието на градската среда. Това предвижда дневният ред на Съвета, публикуван в сайта на Столична община, съобщават от novini.bg.

СОС ще разгледа днес предложение за предприемане на спешни мерки за осигуряване на непрекъсваемост на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Столичната община чрез изграждане на временен допълнителен капацитет за предварително третиране.

Ще се обсъжда и възстановяването на лифтовете към Витоша. Подробните устройствени планове за възстановяване и модернизация на въжените линии „Алеко“ и „Княжево-Копитото“ ще бъдат разгледани днес.

Общинските съветници ще обсъдят и промяна в условията за организация на системата за разделно събиране на отпадъчни материали от обувки и текстил от домакинствата, като целта е да бъде гарантирана непрекъснатостта на услугата.

Сред финансовите въпроси в дневния ред е доклад за уреждане на отношенията между „Софийски имоти“ ЕАД и Столичната община, включително разпределяне на дивидент в полза на Общината за сметка на неразпределена печалба от минали години на дружеството.

Друго предложение, което предстои да разгледа СОС, е за разширяване на зимния атракцион Ice Park Sofia в Княжеската градина. Проектното разширение предвижда ледената площ в парка да достигне 9000 кв. м, като ще бъдат обособени над 1 километър ледени алеи за свободно пързаляне.

Съветниците ще разгледат и доклад за продължаване на скрининговата програма „Да пораснем изправени“ за учебната 2026/2027 г., както и предложение за обучение и последваща подкрепа за новоназначени учители и ментори в системата на образованието.

В дневния ред е включено още предложение за създаване на постоянно мемориално пространство „Алея на забравените“ за увековечаване на паметта на значими, но слабо познати личности с принос към България и света.