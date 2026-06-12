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КНСБ и КТ „Подкрепа“: Остро осъждаме отделянето на „Мини Марица-изток“ и „ТЕЦ Марица Изток 2“ от БЕХ

КНСБ и КТ „Подкрепа“: Остро осъждаме отделянето на „Мини Марица-изток“ и „ТЕЦ Марица Изток 2“ от БЕХ

12 Юни, 2026 12:16 954 11

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В сряда министърът на енергетиката Ива Петрова съобщи за отделянето на двете дружества от БЕХ

КНСБ и КТ „Подкрепа“: Остро осъждаме отделянето на „Мини Марица-изток“ и „ТЕЦ Марица Изток 2“ от БЕХ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Остро осъждаме решението на Министерския съвет за отделяне на „Мини Марица-изток“ ЕАД и „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД от структурата на Българския енергиен холдинг (БЕХ). Това се посочва в обща позиция на Синдикалната миньорска федерация (СМФ) „Подкрепа“ и Федерацията на независимите синдикати на миньорите (ФНСМ) към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Двете организации посочват, че са „в готовност да предприемем всички законови действия“. Позицията е адресирана до министъра на икономиката и е публикувана на сайта на КТ „Подкрепа“, уточни БТА.

В сряда министърът на енергетиката Ива Петрова съобщи за отделянето на двете дружества от БЕХ. По думите ѝ това се предвижда в изпълнение на етап 93 от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Синдикалните организации в сектора обаче определят изказването на министъра като „неправомерно“. Има решение на 51-вото Народно събрание от 19 март 2026 г., в което се казва, че се забранява на министъра на енергетика да предприема действия по промяна на холдинговата и капиталова структура на „БЕХ” ЕАД, посочват федерациите. Те обясняват, че това означава забрана за отделяне, разделяне или вливане, продажба на дялови или акции и апортни вноски и други разпоредителни форми. СМФ и ФНСМ отбелязват, че Петрова е била зам.-министър на енергетиката, когато е било взето това решение в 51-вия парламент.

„Също така казахте и се пише в социалните медии, че това е било съгласувано със синдикатите, което е невярно“, се посочва още в позицията на двете организации. Те казват също, че министърът не е присъствала на среща на Браншовия съвет за тристранно сътрудничество по „Въгледобив, енергоресурси и минно строителство” в края на май.

Министър Ива Петрова назначи в края на май нов състав на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    9 2 Отговор
    КНСБ и КТ „Подкрепа“: Остро осъждаме отделянето на „Мини Марица-изток“ и „ТЕЦ Марица Изток 2“ от БЕХ. Е И КВО ОТ ТОВА

    12:18 12.06.2026

  • 2 Синдикатите са мафия

    11 1 Отговор
    Боксовете им - за затвора

    12:19 12.06.2026

  • 3 Трябва

    12 1 Отговор
    Да отделим КНСБ и КТ „Подкрепа“ от мините и тец -2 , та да вземе да се оправи ситуацията в държавата !!!

    12:21 12.06.2026

  • 4 дондьо 2026

    11 1 Отговор
    КНСБ и Подкрепа аут от България! да си отиват!
    Лъжат българите !

    Коментиран от #11

    12:22 12.06.2026

  • 5 УНИЩОЖАВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ

    3 6 Отговор
    Върви по план.

    12:24 12.06.2026

  • 6 Дориана

    10 3 Отговор
    Точно обратното патериците на Борисов и Пеевски да престанат да играят ролята на маша на корумпирания мафиотски модел.Тези въглищни мини са най- големия замърсител и трябва да бъдат затворени. Работниците да се преквалифицират. Така , че решението на Новото правителство и Правилно.

    Коментиран от #7

    12:28 12.06.2026

  • 7 Знаете ли че

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Мафиотите Ал Капоне и Иво Карамански също са имали профсъюзи? Ал Капоне на строителите, а Иво Карамански на циганите в чистотата.

    12:37 12.06.2026

  • 8 Ма Чакайте Сега !

    5 0 Отговор
    Аз Си Имам Далавера !

    Вие !

    Ще Ми Пречите !

    12:48 12.06.2026

  • 9 Осъждате

    5 0 Отговор
    защото от там захлебвате дълги години. Както матриците, така и вие синдикатите, сте с отпаднала необходимост.

    13:22 12.06.2026

  • 10 Анонимен

    1 0 Отговор
    Много активни станахте сигурно секна кранчето а преди кротувахте сигурно имахте лични облаги

    13:29 12.06.2026

  • 11 Патриот

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "дондьо 2026":

    Защо Радев уж е за мир в Украйна,
    но нито веднъж не е призовал Путин да прекрати агресията в Украйна!

    13:34 12.06.2026

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