КНСБ и КТ „Подкрепа“: Остро осъждаме отделянето на „Мини Марица-изток“ и „ТЕЦ Марица Изток 2“ от БЕХ

Остро осъждаме решението на Министерския съвет за отделяне на „Мини Марица-изток“ ЕАД и „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД от структурата на Българския енергиен холдинг (БЕХ). Това се посочва в обща позиция на Синдикалната миньорска федерация (СМФ) „Подкрепа“ и Федерацията на независимите синдикати на миньорите (ФНСМ) към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Двете организации посочват, че са „в готовност да предприемем всички законови действия“. Позицията е адресирана до министъра на икономиката и е публикувана на сайта на КТ „Подкрепа“, уточни БТА.
В сряда министърът на енергетиката Ива Петрова съобщи за отделянето на двете дружества от БЕХ. По думите ѝ това се предвижда в изпълнение на етап 93 от Националния план за възстановяване и устойчивост.
Синдикалните организации в сектора обаче определят изказването на министъра като „неправомерно“. Има решение на 51-вото Народно събрание от 19 март 2026 г., в което се казва, че се забранява на министъра на енергетика да предприема действия по промяна на холдинговата и капиталова структура на „БЕХ” ЕАД, посочват федерациите. Те обясняват, че това означава забрана за отделяне, разделяне или вливане, продажба на дялови или акции и апортни вноски и други разпоредителни форми. СМФ и ФНСМ отбелязват, че Петрова е била зам.-министър на енергетиката, когато е било взето това решение в 51-вия парламент.
„Също така казахте и се пише в социалните медии, че това е било съгласувано със синдикатите, което е невярно“, се посочва още в позицията на двете организации. Те казват също, че министърът не е присъствала на среща на Браншовия съвет за тристранно сътрудничество по „Въгледобив, енергоресурси и минно строителство” в края на май.
Министър Ива Петрова назначи в края на май нов състав на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
12:18 12.06.2026
2 Синдикатите са мафия
12:19 12.06.2026
3 Трябва
12:21 12.06.2026
4 дондьо 2026
Лъжат българите !
Коментиран от #11
12:22 12.06.2026
5 УНИЩОЖАВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ
12:24 12.06.2026
6 Дориана
Коментиран от #7
12:28 12.06.2026
7 Знаете ли че
До коментар #6 от "Дориана":Мафиотите Ал Капоне и Иво Карамански също са имали профсъюзи? Ал Капоне на строителите, а Иво Карамански на циганите в чистотата.
12:37 12.06.2026
8 Ма Чакайте Сега !
Вие !
Ще Ми Пречите !
12:48 12.06.2026
9 Осъждате
13:22 12.06.2026
10 Анонимен
13:29 12.06.2026
11 Патриот
До коментар #4 от "дондьо 2026":Защо Радев уж е за мир в Украйна,
но нито веднъж не е призовал Путин да прекрати агресията в Украйна!
13:34 12.06.2026