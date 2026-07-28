КНСБ: Необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство е 1491 евро

КНСБ представи данните от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка за второто тримесечие на годината. Те показват, че необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство е 1491 евро. За един работещ, сам живеещ, са нужни 828 евро, информират от Dariknews.bg
С 1,3% е нараснал необходимият за издръжка доход на тримесечна база – с 18 евро повече за тричленно семейство и с 10 евро повече за един работещ. На годишна база се отчита ръст с 6,1% - с 84 евро повече за тричленно семейство и с 48 евро повече за един работещ.
Главният икономист на синдиката и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) Любослав Костов, който представи данните, коментира и инфлацията:
„България отчита 5,2% инфлация, при 2,9% за ЕС, 2,8% средно за еврозоната, румънците са пред нас 9.2. Гълъб Донев работи в бюджета с 4,2% инфлация. Дори „Евростат“, която ги занижава, дава 5,2% инфлация, а нашият НСИ по последните данни за Индекса на потребителските цени дава вече близо 7% инфлация. Така че, дори по линия само на инфлацията, която е най-добрият приятел на всеки финансов министър, този бюджет ще генерира допълнителни приходи и със сигурност така, както беше приет, инфлацията не беше оценена и тя е доста повече“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да питам само
10:56 28.07.2026
2 1488
Коментиран от #8
10:57 28.07.2026
3 ПОЖЕЛАВАМ
Коментиран от #10
10:58 28.07.2026
4 само филиите смятат а за катастрофите
11:01 28.07.2026
5 За Тия Пари !
Не съм Учил20 гадени !
За да Въртя !
Отверка чек Крещи и Заваръчен Апарат !
Има си машини !
Които правят това перфектно !
И По-Бързо и качествено От Мен !
11:02 28.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ГЕРБ да си кажат
11:04 28.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 АлахПачино
11:20 28.07.2026
10 Доброжелател
До коментар #3 от "ПОЖЕЛАВАМ":Ама това е брутната заплата нали?
11:22 28.07.2026
11 Цвете
11:24 28.07.2026
12 Цвете
Коментиран от #14
11:25 28.07.2026
13 Не съм съгласен
11:26 28.07.2026
14 ои8уйхътгрф
До коментар #12 от "Цвете":Странно- кое не схващате? Думата "издръжка" има много общо с "издържам физически"- тоест цифрите са за положение "колкото да не умреш от глад"...
И обявените пари стигат точно за толкова- да ядеш нещо (ама не 3 пъти на ден), да живееш в някакъв коптор, да си платиш ток и вода, да носиш някви стари дрехи от магазините "48-ма употреба"...
11:38 28.07.2026
15 безпартиен
12:06 28.07.2026
16 Хари путър
40г.една стачка не могат са направят.
За какво ми са такива синдикати ,които единствено искат лидерите им да са на масата с властимащите.
12:26 28.07.2026
17 Бен Вафлек
12:39 28.07.2026
18 Германски Халифат
12:41 28.07.2026
19 Чичо
12:49 28.07.2026
20 Де се е.е
Любчо, изкарай ти месеца с 1490 евро (3-ма човека) и тогава си говори глупостите
Коментиран от #21
13:01 28.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.