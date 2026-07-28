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КНСБ: Необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство е 1491 евро

КНСБ: Необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство е 1491 евро

28 Юли, 2026 10:54 1 405 21

  • кнсб-
  • данни-
  • издръжка-
  • второ тримесечие-
  • тричленно семейство

За един работещ, сам живеещ, са нужни 828 евро. Данните са от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка за второто тримесечие на годината

КНСБ: Необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство е 1491 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

КНСБ представи данните от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка за второто тримесечие на годината. Те показват, че необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство е 1491 евро. За един работещ, сам живеещ, са нужни 828 евро, информират от Dariknews.bg

С 1,3% е нараснал необходимият за издръжка доход на тримесечна база – с 18 евро повече за тричленно семейство и с 10 евро повече за един работещ. На годишна база се отчита ръст с 6,1% - с 84 евро повече за тричленно семейство и с 48 евро повече за един работещ.

Главният икономист на синдиката и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) Любослав Костов, който представи данните, коментира и инфлацията:

„България отчита 5,2% инфлация, при 2,9% за ЕС, 2,8% средно за еврозоната, румънците са пред нас 9.2. Гълъб Донев работи в бюджета с 4,2% инфлация. Дори „Евростат“, която ги занижава, дава 5,2% инфлация, а нашият НСИ по последните данни за Индекса на потребителските цени дава вече близо 7% инфлация. Така че, дори по линия само на инфлацията, която е най-добрият приятел на всеки финансов министър, този бюджет ще генерира допълнителни приходи и със сигурност така, както беше приет, инфлацията не беше оценена и тя е доста повече“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да питам само

    15 0 Отговор
    колко депутатски или министерски заплати са това? 0,1 или даже по-малко?

    10:56 28.07.2026

  • 2 1488

    11 7 Отговор
    ако иран не свали румен, ние ще го направим

    Коментиран от #8

    10:57 28.07.2026

  • 3 ПОЖЕЛАВАМ

    17 0 Отговор
    На управленците ни месечна заплата 828 €.

    Коментиран от #10

    10:58 28.07.2026

  • 4 само филиите смятат а за катастрофите

    11 0 Отговор
    не са чували . няма пътища и закони . присъдите бавни и хората недоволни . не се научиха да карат . с рейс в насрещното . в центъра на софия . сигурно и той е в кнсб . дайте заплати . а млади шофьори няма .

    11:01 28.07.2026

  • 5 За Тия Пари !

    4 5 Отговор
    Работа Не Барам !

    Не съм Учил20 гадени !

    За да Въртя !

    Отверка чек Крещи и Заваръчен Апарат !

    Има си машини !

    Които правят това перфектно !

    И По-Бързо и качествено От Мен !

    11:02 28.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ГЕРБ да си кажат

    7 2 Отговор
    Всяка година изчезват 10 милиарда евро от България за тънки у.бийства на Българи,дори и в чужбина ги уб.иват като кучета!

    11:04 28.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АлахПачино

    6 3 Отговор
    Каква подигравка ….. стигат но трябва да нямаш автомобил , да не ядеш всеки ден да не пушиш цигари и никога да не излизаш от града си

    11:20 28.07.2026

  • 10 Доброжелател

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "ПОЖЕЛАВАМ":

    Ама това е брутната заплата нали?

    11:22 28.07.2026

  • 11 Цвете

    3 1 Отговор
    497 ЕВРО НА ЧОВЕК, НО С ДОСТА ОГРАНИЧЕНИЯ ,НАЛИ? КАК ПЪК ГО ДОКАРАХТЕ И 1 ЕВРО НА КРАЯ? ДАЛИ НЕ СА ДЖОБНИТЕ НА ДЕПУТАТИТЕ ЗА ДЕН ,ДВА?

    11:24 28.07.2026

  • 12 Цвете

    2 0 Отговор
    497 ЕВРО НА ЧОВЕК, НО С ДОСТА ОГРАНИЧЕНИЯ ,НАЛИ? КАК ПЪК ГО ДОКАРАХТЕ И 1 ЕВРО НА КРАЯ? ДАЛИ НЕ СА ДЖОБНИТЕ НА ДЕПУТАТИТЕ ЗА ДЕН ,ДВА?

    Коментиран от #14

    11:25 28.07.2026

  • 13 Не съм съгласен

    8 2 Отговор
    При тези цени за тричленно семейство са необходими минимум 2300евро, при условие че се живее в изплатено жилище.

    11:26 28.07.2026

  • 14 ои8уйхътгрф

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Цвете":

    Странно- кое не схващате? Думата "издръжка" има много общо с "издържам физически"- тоест цифрите са за положение "колкото да не умреш от глад"...
    И обявените пари стигат точно за толкова- да ядеш нещо (ама не 3 пъти на ден), да живееш в някакъв коптор, да си платиш ток и вода, да носиш някви стари дрехи от магазините "48-ма употреба"...

    11:38 28.07.2026

  • 15 безпартиен

    3 1 Отговор
    Какви заплати взимат тези от синдикатите?За един приятел питам,че иска и той там да ни защитава!Тайна ли е,че никой не пита?

    12:06 28.07.2026

  • 16 Хари путър

    3 1 Отговор
    Тези само се изхождат хо въпросите.
    40г.една стачка не могат са направят.
    За какво ми са такива синдикати ,които единствено искат лидерите им да са на масата с властимащите.

    12:26 28.07.2026

  • 17 Бен Вафлек

    3 0 Отговор
    Значи с една нормална заплата от 1500 евро се издържа цяло семейство.Ако и жената работи ще си живеят доста добре.

    12:39 28.07.2026

  • 18 Германски Халифат

    2 0 Отговор
    В България се живее по добре отколкото в Германия.Тук заплатите са около 2000,а е доста по скъпо.

    12:41 28.07.2026

  • 19 Чичо

    0 0 Отговор
    Тези хора дойдоха на власт за да крадат. Измамиха половин България, в това число и мен. Вижте им хората в партията, финансовия министър не знае къде го носят краката. Какъв бюджет, какви пет лева ? Парите са си ги разпределили вече. Подиграха се с хората на минимална заплата. Не мисля, че ще изкарат до зимата. Народа ще ги свали и ще отидат там , където са ИТН- на политическото бунище.

    12:49 28.07.2026

  • 20 Де се е.е

    2 0 Отговор
    Това за какво ще стигне - за хляб, сол и вода?!?!
    Любчо, изкарай ти месеца с 1490 евро (3-ма човека) и тогава си говори глупостите

    Коментиран от #21

    13:01 28.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

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