Сдружение "Кинаматограф": Бъдещето на НАТФИЗ в Европа виси на косъм

На 17 юли 2026 г. НАТФИЗ получи официално писмо от доц. Мануел Хосе Дамазио, главен координатор на европейския университетски алианс FilmEU, в което се поставя под въпрос бъдещото членство на Академията в Алианса. Писмото очертава конкретни искания към ректора на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев и определя срок от седем работни дни за отговор.

Координаторът е категоричен, че проблемът не е в екипа на НАТФИЗ, който работи по проекта:

„Нашите опасения не произтичат пряко от нивото на ангажираност и представянето на екипа на НАТФИЗ [...] Опасенията ни произтичат пряко от факта, че тази оперативна отдаденост не е съпроводена от необходимата стратегическа и институционална ангажираност от страна на висшето ръководство на НАТФИЗ."

Под “институционална ангажираност от страна на висшето ръководство на НАТФИЗ” еднозначно се има предвид личното участие на самия ректор.

Според писмото на координатора доц. Дамазио, FilmEU многократно и в продължителен период е канил ректора на НАТФИЗ на пряк институционален диалог, но без резултат. Отправени са били покани, свързани със срещата на върха на FilmEU (FilmEU Summit), със заседание на Съвета на ректорите и президентите (Leadership Council), както и предложение за среща в София, за която координаторът изрично посочва, че е бил готов лично да пътува. Отделно е изпратена покана директно до ректора за заседанието на Съвета на ректорите и президентите в Брюксел на 22 юни 2026 г. Въпреки всичко това, исканият пряк диалог така и не се е състоял, а по-голямата част от тези покани са останали без официален отговор от страна на НАТФИЗ.

„Многократно и за продължителен период координаторът на FilmEU и ръководството на Алианса са се опитвали да установят пряк институционален диалог с Вас, в качеството Ви на Ректор на НАТФИЗ. [...] Въпреки това исканият пряк диалог не се осъществи и повечето от тези искания останаха без официален отговор." се пише в писмото от доц. Дамазио.

Координаторът предупреждава, че въпросът вече не може да бъде отлаган и че ще започне поетапно извеждане на НАТФИЗ от Алианса, ако доверието не бъде възстановено.

Отговорът на ректора заобикаля именно този въпрос. Вместо да коментира бъдещото участие на Академията в Алианса, той потвърждава изпълнението на текущия проект

FILM EU +.

„НАТФИЗ потвърждава пълната си институционална подкрепа за изпълнението на текущия проект FilmEU+ и потвърждава ангажимента си за изпълнение на всички задължения, произтичащи от съществуващото Проектно споразумение." – пише ректорът в своя официален отговор.

За контекст: FilmEU е дългосрочен европейски университетски алианс, а FilmEU+ е конкретен, ограничен във времето проект по програма „Еразъм+", финансиращ част от

дейностите на Алианса. Именно смесването на тези две неща е в основата на разминаването между двете страни.

По отношение на институционалното представителство ректорът съобщава, че решение ще бъде взето от Общото събрание чак през октомври, а дотогава Академията ще бъде представлявана не от него, а от заместник-ректора и декана на факултет “Екранни изкуства”.

„НАТФИЗ ще продължи да бъде представлявана по въпросите, свързани с FilmEU, от определения заместник-ректор – проф. Тренчева, и от декана на Факултет “Екранни изкуства” – доц. Цветкова."

В официалното писмо, получено от FilmEU обаче изрично се подчертава, че назначаването на представител не може да замести личния ангажимент на ректора:

„Назначаването на заместник-ректор или друг представител за участие в оперативната работа на FilmEU е важно и напълно уважавано. То обаче не може да замести ангажираността на Ректора по въпроси, засягащи дългосрочната институционална позиция на НАТФИЗ [...] Това не са въпроси, по които екипът на проекта може да взема решения от името на институцията без активното участие на нейното висше ръководство."

Координаторът повдига и въпрос за нарастващото недоволство сред студенти и преподаватели, за което Академията отговаря само, че вътрешното ѝ управление е въпрос на университетска автономия – без да засяга опасенията по същество.

FilmEU обобщава спора по следния начин:

„Въпросът пред нас [...] е дали НАТФИЗ, като институция, представлявана от своя Ректор, остава готова и способна да участва пълноценно в трансформационните цели, стратегическото управление и дългосрочната мисия и ангажименти на Алианса."

Какво иска FilmEU

Координаторът е поискал в срок от седем работни дни:

1. Лична среща с ректора и представители на Съвета на ректорите и президентите – Отговорът не съдържа никакво потвърждение, отказ или дори коментар по това искане. Ректорът просто не се произнася дали ще участва лично в такава среща.

2. Писмена позиция как ръководството ще се ангажира стратегически с Алианса – Вместо стратегическа позиция, писмото повтаря, че НАТФИЗ „потвърждава пълната

си институционална подкрепа за изпълнението на текущия проект FilmEU+” и че екипите ще продължат да изпълняват дейностите. Това е потвърждение на оперативна работа по проекта, а не отговор на въпроса за стратегическото управление на Алианса, който FilmEU изрично е поставил.

3. Конкретен план с институционални ангажименти за следващата фаза – Такъв план липсва изцяло. Единственото, свързано с бъдещето, е съобщението, че въпросът за представителството ще бъде разгледан от Общото събрание „в началото на октомври 2026 г.” – тоест решение се отлага, а не се предлага план.

4. Прозрачна комуникация със студентите и преподавателите – Отговорът не адресира опасенията на академичната общност по същество. Вместо това ректорът отбелязва „със загриженост”, че са правени публични изявления, преди да е имало официално институционално изясняване, и препраща въпроса към „вътрешните процедури и официална институционална кореспонденция” на Академията.

5. Потвърждение, че проектният екип ще получава подкрепа и няма да бъде подложен на натиск – Не е адресирано конкретно.

6. Обяснение как ще бъде възстановено доверието на академичната общност – Не е адресирано. Единственото, което се казва по темата за вътрешното управление, е че тези въпроси „попадат изключително в компетентността на управленските органи на НАТФИЗ, съгласно законодателството на Република България и принципите на университетската автономия” – позоваване на автономия, а не отговор на въпроса за доверието.

От шестте конкретни искания на координатора, писмото на ректора не отговаря пряко на нито едно. То потвърждава изпълнението на проекта FilmEU+, отбелязва процедурен график (Общото събрание през октомври) и се позовава на университетската автономия – но не съдържа лична ангажираност за среща, стратегически план, комуникационен план към студентите, нито гаранции срещу натиск върху проектния екип.

Двете страни отговарят на различни въпроси. FilmEU пита дали ректорът и висшето ръководство на НАТФИЗ са готови да поемат стратегически ангажимент към бъдещето на Алианса. Ректорът отговаря само за изпълнението на текущия проект и делегира представителството другиму.

Напомняме, че проблемите, свързани с участието на НАТФИЗ в алианса “Филм Еу” бяха първоначалният повод за масовото недоволство сред студенти и преподаватели

към управлението на ректора – проф. Мирослав Дачев. През последните седмици срещу неговото ръководство бяха повдигнати обвинения за репресии, институционална некомпетентност и избягване на пряк диалог с академичната общност. Протестиращите са категорични, че доверието към ръководството е

безвъзвратно изгубено и единствения изход от ситуацията е оставката на ректора проф. Мирослав Дачев.

Детайлна информация по случващото се в НАТФИЗ ще откриете на: kinematograf.bg/natfiz