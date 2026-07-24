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Паднала вентилаторна турбина в тунел Витиня на АМ Хемус затрудни трафика

Паднала вентилаторна турбина в тунел Витиня на АМ Хемус затрудни трафика

24 Юли, 2026 04:50, обновена 24 Юли, 2026 04:54 1 672 10

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  • ам хемус-
  • турбина-
  • камион

Камион откъсна масивното съоръжение в посока Варна; движението вече е възстановено без ограничения

Паднала вентилаторна турбина в тунел Витиня на АМ Хемус затрудни трафика - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сериозен инцидент се размина без пострадали в късните часове на 23 юли, след като масивна вентилаторна турбина падна на пътното платно в тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“.

Съоръжението бе блокирало една от лентите за движение в тръбата в посока Варна. Това предизвика сериозно затруднение за преминаващите автомобили и наложи спешна намеса на аварийните екипи.

Според официална информация от МВР, разпространена от bTV Новините, причината за инцидента е товар на преминаващ камион, който е ударил и откъснал вентилационната инсталация. В резултат на сблъсъка от превозното средство е изпаднал и допълнителен масивен метален товар. На място веднага бяха изпратени служители на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Пътна полиция за обезопасяване на района и разчистване на отломките.

Ситуацията в тунела вече е напълно нормализирана. От АПИ потвърдиха пред БНТ, че движението през съоръжението се извършва изцяло без ограничения, след като падналата турбина е била отстранена от платното още преди полунощ. Шофьорите се призовават да преминават с повишено внимание и да спазват ограничението на скоростта от 70 км/ч в района на тунела.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По наще

    9 0 Отговор
    ширини освен с бронирана Г класа да се движиш, не знам

    04:58 24.07.2026

  • 2 Боко АПИ

    21 0 Отговор
    Сега ще го затворят да то правят 5 години.

    05:06 24.07.2026

  • 3 Димитака Димитаков

    19 0 Отговор
    По 15 години ги ремонтират тия тръби. В други страни правят нови тунели, тук не могат да боядисат старите.

    06:10 24.07.2026

  • 4 Караш и на Бойко вентилатора на главата

    20 1 Отговор
    На Борисов и ГЕРБ ремонта на ремонта. Няма виновни за съд. Борисов, къде са ти пътищата, изпотрепаха се хората.

    06:12 24.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ГЕРБ Срутища

    2 0 Отговор
    Да припомним:

    06:58 24.07.2026

  • 8 ГЕРБ Срутища

    5 2 Отговор
    Това което ГЕРБ са сътворили и 20 поколения няма да могат да ремонтират!

    Коментиран от #10

    07:18 24.07.2026

  • 9 Българска

    2 0 Отговор
    работа.!!!!

    07:47 24.07.2026

  • 10 То е ясно

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ГЕРБ Срутища":

    че ти плащат да плюеш. Но поне прочети инфото и тогава. В тунела за Варна. И е изкуртен пт камион с товар. Абе вие днешните тролеи можете ли да четете поне.

    08:03 24.07.2026

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