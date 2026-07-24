Паднала вентилаторна турбина в тунел Витиня на АМ Хемус затрудни трафика

Сериозен инцидент се размина без пострадали в късните часове на 23 юли, след като масивна вентилаторна турбина падна на пътното платно в тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“.

Съоръжението бе блокирало една от лентите за движение в тръбата в посока Варна. Това предизвика сериозно затруднение за преминаващите автомобили и наложи спешна намеса на аварийните екипи.

Според официална информация от МВР, разпространена от bTV Новините, причината за инцидента е товар на преминаващ камион, който е ударил и откъснал вентилационната инсталация. В резултат на сблъсъка от превозното средство е изпаднал и допълнителен масивен метален товар. На място веднага бяха изпратени служители на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Пътна полиция за обезопасяване на района и разчистване на отломките.

Ситуацията в тунела вече е напълно нормализирана. От АПИ потвърдиха пред БНТ, че движението през съоръжението се извършва изцяло без ограничения, след като падналата турбина е била отстранена от платното още преди полунощ. Шофьорите се призовават да преминават с повишено внимание и да спазват ограничението на скоростта от 70 км/ч в района на тунела.