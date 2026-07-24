Паднала вентилаторна турбина в тунел Витиня на АМ Хемус затрудни трафика

Сериозен инцидент се размина без пострадали в късните часове на 23 юли, след като масивна вентилаторна турбина падна на пътното платно в тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“.
Съоръжението бе блокирало една от лентите за движение в тръбата в посока Варна. Това предизвика сериозно затруднение за преминаващите автомобили и наложи спешна намеса на аварийните екипи.
Според официална информация от МВР, разпространена от bTV Новините, причината за инцидента е товар на преминаващ камион, който е ударил и откъснал вентилационната инсталация. В резултат на сблъсъка от превозното средство е изпаднал и допълнителен масивен метален товар. На място веднага бяха изпратени служители на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Пътна полиция за обезопасяване на района и разчистване на отломките.
Ситуацията в тунела вече е напълно нормализирана. От АПИ потвърдиха пред БНТ, че движението през съоръжението се извършва изцяло без ограничения, след като падналата турбина е била отстранена от платното още преди полунощ. Шофьорите се призовават да преминават с повишено внимание и да спазват ограничението на скоростта от 70 км/ч в района на тунела.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 По наще
04:58 24.07.2026
2 Боко АПИ
05:06 24.07.2026
3 Димитака Димитаков
06:10 24.07.2026
4 Караш и на Бойко вентилатора на главата
06:12 24.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ГЕРБ Срутища
06:58 24.07.2026
8 ГЕРБ Срутища
Коментиран от #10
07:18 24.07.2026
9 Българска
07:47 24.07.2026
10 То е ясно
До коментар #8 от "ГЕРБ Срутища":че ти плащат да плюеш. Но поне прочети инфото и тогава. В тунела за Варна. И е изкуртен пт камион с товар. Абе вие днешните тролеи можете ли да четете поне.
08:03 24.07.2026