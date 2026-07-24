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Депутатите приеха ключови промени в Бюджет 2026 на второ четене

Депутатите приеха ключови промени в Бюджет 2026 на второ четене

24 Юли, 2026 04:45, обновена 24 Юли, 2026 04:49 1 158 9

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Парламентът одобри макрорамката със заложен дефицит от 5,7%, променя се изчисляването на трудовия стаж и отпада автоматичното вдигане на минималната заплата

Депутатите приеха ключови промени в Бюджет 2026 на второ четене - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След маратонски и остри дебати, продължили до късно вечерта, народните представители приеха на второ четене основните параметри на държавния бюджет за 2026 година.

Макроикономическата рамка, предложена от правителството на „Прогресивна България“, предвижда бюджетен дефицит от 5,7% от БВП (около 7,3 млрд. евро), прогнозиран икономически ръст от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3%.

Финансовият министър Гълъб Донев призова от трибуната за „реалистични нагласи и очаквания“, като определи новата план-сметка като първа важна стъпка към стабилност и фискален баланс. Според официалните разчети общите приходи възлизат на 49,6 млрд. евро, докато разходите ще достигнат рекордните 56,8 млрд. евро. За покриване на дефицита и стари задължения е заложена възможност за поемане на нов държавен дълг в размер до 10,1 млрд. евро.

Големите промени: Трудов стаж на часове и нов механизъм за минималната заплата

Най-сериозни политически сблъсъци в пленарната зала предизвикаха реформите в социалната сфера, прокарани през преходните разпоредби на закона. Измененията променят изцяло пазара на труда в България:

  • Нова методика за трудов стаж: Той вече ще се изчислява на база изработени часове, а не по календарни дни. От управляващото мнозинство аргументираха мярката с пресичането на порочни практики при хора, водени фиктивно на 4-часов работен ден, и изсветляване на икономиката. Опозицията в лицето на ПП и ДБ разкритикува решението с мотив, че това ще удари сериозно почасово работещите, младите родители и студентите.
  • Замразяване на минималната заплата: Отпада досегашният механизъм за автоматично повишаване на минималното възнаграждение. Нов модел за индексиране ще се договаря тепърва между синдикати и работодатели за Бюджет 2027.
  • Тавани на заплатите: Мнозинството се отказа от идеята да наложи лимит върху възнагражденията на мениджърите в държавните предприятия. Въведен бе обаче таван за председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) в размер на 95% от заплатата на президента.

Остри критики от опозицията и приети бюджети за здраве и пенсии

По време на дебатите депутатът от ДБ Мартин Димитров алармира, че високият дефицит от близо 6% и огромният нов дълг водят страната към сериозна бюджетна криза и натоварват бъдещите поколения. От „Продължаваме промяната“ също обявиха, че финансовата рамка е „удар по работещите“.

Въпреки съпротивата, в рамките на същата сесия Народното събрание успя окончателно да приеме и бюджетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Държавното обществено осигуряване (ДОО), с което бяха утвърдени и по-високите осигурителни прагове, влизащи в сила от август 2026 г.. С новия бюджет се намалява и държавната субсидия за вероизповеданията от 20 лева на 7,7 евро на глава от населението.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо ново

    11 2 Отговор
    Където е текло, пак ще тече!
    Бачкатора си остава бачкатор!
    Чудовищната политика на ПБ, запази олигархията и я разви още повече!
    Най- справедливото е: най- високата заплата да е три пъти от минималната. Нацонализация!
    Частния сектор да се самоиздържа!
    Резиденцията на Радев да се премести в Безмер и там да се построят общежития за ПБ и ДПС.
    НС в Ямбол! Да им е по- близо!

    Коментиран от #9

    05:04 24.07.2026

  • 2 Радев

    7 0 Отговор
    Още от същото !

    05:19 24.07.2026

  • 3 Госあ

    5 1 Отговор
    Май, май най големите шарлатани се оказаха тъкмо със властта

    05:24 24.07.2026

  • 4 Ударил Греда

    9 0 Отговор
    Не знам дали забелязахте, какви билбордове имаше Радев по време на предизборната кампания. Искам да кажа, че някой му ги е платил... и сега си иска парите обратно.

    05:30 24.07.2026

  • 5 Госあ

    6 1 Отговор
    Тоя измекяр гълъб и ортака му - Радев, що не говориха за тия реалистични очаквания предизборно ? Значи заплатите на директорите в държавните учреждения си остават същите схеми, но се замразява минималната ! Нали ИИ щеше да обявява спекулата по магазините ? Кʼво стана ? Нали искали мир ? Откриха фронт срещу Иран с американците ! Испания също е съюзник на сащ ! Пък ги изгони.

    05:33 24.07.2026

  • 6 Госあ

    5 1 Отговор
    Какво се случва с Боташ ?

    05:35 24.07.2026

  • 7 И ко, пак ще се лапка

    5 0 Отговор
    Няма такива печеливши предприятия, на които шефовете и бордовете да взимат повече от 5 минимални заплати. Всички потънали в дългове, но калинките лапат ли лапат.

    06:02 24.07.2026

  • 8 Прогресивен Олигарх

    3 0 Отговор
    Робите ми вече ще работят до 170 за минимална пенЦия от 300 евра, хихихи!

    06:31 24.07.2026

  • 9 Феликс Дж

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нищо ново":

    Без Компартия няма революция.

    06:35 24.07.2026

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