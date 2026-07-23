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УниБИТ: Законодателната власт, президента и правителството трябва да защитават българските национални интереси и приоритети.

УниБИТ: Законодателната власт, президента и правителството трябва да защитават българските национални интереси и приоритети.

23 Юли, 2026 21:46 707 14

  • унибит-
  • български интереси

България трябва да говори в един глас, а решенията на институциите да бъдат насочени към гарантиране на сигурността и благополучието на гражданите

УниБИТ: Законодателната власт, президента и правителството трябва да защитават българските национални интереси и приоритети. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На свое заседание, проведено на 22 юли, Центърът по геополитика към УниБИТ изрази загриженост по отношение на ключови международни и вътрешни въпроси, засягащи националната сигурност и интересите на Република България.

Участниците в заседанието се обединиха около становището, че законодателната власт, президента и правителството трябва с разбиране и убеденост да защитават българските национални интереси и приоритети. Независимо от влиянието на международната среда върху вътрешнополитическите процеси, България трябва да говори в един глас, а решенията на институциите да бъдат насочени към гарантиране на сигурността и благополучието на гражданите.

Членовете на Центъра подчертаха, че макар науката по своята същност да е интернационална, всеки учен носи отговорност към обществото и държавата, на които принадлежи. Същото се отнася и за политиците. От тях обществото очаква последователност, предвидимост и защита на националния интерес.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    5 1 Отговор
    Приятелите на йотова-радев-бсп-гроп изпълзяват

    21:51 23.07.2026

  • 2 Костадин Костадинов

    8 12 Отговор
    Искам да се обърна към всички измамени и излъгани 1 445 000 българи, гласували на последните избори за Румен Радев. Уважаеми сънародници, знам, че ви боли. Изключително е унизително да бъдеш подведен от човек, в когото си вярвал години наред. Сигурен съм обаче, че не ви мамят за първи път, а и кой не е ставал жертва на лъжа? Аз самият също съм вярвал, също съм давал доверие и също съм бил мамен и лъган по най-грозен начин. Няма наш сънародник, който да не е бил. В крайна сметка да се греши е толкова човешко, така че нищо кой знае колко фатално и непоправимо не е станало. Но за да се продължи напред е важно първо грешката да се осъзнае и след това да се поправи.
    Възраждане протяга ръка на измамените българи! Ние не сме изневерили никога досега нито на идеите, нито на избирателите си. С вашата подкрепа, уважаеми сънародници, Възраждане не просто ще стане първа политическа сила, но ще задвижи процеси на глобално ниво. Знаем какво искате, защото същото искаме и ние – свобода, независимост и благоденствие. Само Възраждане може да осъществи тези наши общи цели и с ваша помощ ще го направим заедно!

    Коментиран от #5, #6, #7, #10

    21:53 23.07.2026

  • 3 Решение

    8 0 Отговор
    Политиците в България могат да бъдат събудени само от група бойни дронове адресирани към народното събрание....! Поуката след това може да бъде полезна за нацията...!

    21:53 23.07.2026

  • 4 хе хе

    3 1 Отговор
    "Библиотекознанието" не е наука, а лицемерието е единственият начин порокът да изкаже почит към добродетелността.

    21:56 23.07.2026

  • 5 БОЦ - ко

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Костадин Костадинов":

    По Христо Радевски :

    ... "Аз вярвам, че си права,
    Когато съгрешиш".....

    И ОБГРЪЩАШ СЕ СЪС СЛАВА,
    ДОРИ КОГАТО ХРАМ ВЗРИВИШ !

    СКРИИ се бе, гНюс !!!

    22:05 23.07.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Костадин Костадинов":

    Комунистическото ти нахалство граници няма.
    Един файтон освидетелствани креспьовци вече под прага за влизане в парламента - ЩЕЛИ ДА СТАНАТ ПЪРВА ПОЛИТ. СИЛА.
    Да те питам - свършиха ли парите от тази субсидия за вилата, та разчиташ на нова такава. Или ако си вдигнал двореца, май ти трябват да разтегнеш ню-ню - то и да го докараш поне до 5 санта

    22:16 23.07.2026

  • 7 1111

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Костадин Костадинов":

    На фашизоидна формация никога няма да си дам доверието!
    Ако искате обаче да свалите правителството на ДПС 3, ще ви подкрепя!
    Е, кога ще бъдат новите протести?

    22:20 23.07.2026

  • 8 1111

    1 2 Отговор
    Кво стана, езиците ли си глътнахте?

    Коментиран от #9

    22:25 23.07.2026

  • 9 Обгрижваме

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "1111":

    Половинката ти !

    Коментиран от #11

    22:31 23.07.2026

  • 10 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Костадин Костадинов":

    Не "Възраждане" протяга ръка на Излъганите гласували за Радев,а РУСИЯ чрез Тази партия протяга Алчни ръце към България .А ако не бяхме в НАТО,досега Армиите на Пиздюхин досега да са влезли 100 пъти у нас и да ОПОСКАТ като Скакалци всичко без остатък!И не забравяй:САМО 23,7% сте русофилите в БГ,с тенденция да няма изобщо Про-руска Партия в НС.

    22:36 23.07.2026

  • 11 1111

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Обгрижваме":

    Аз нямам половинка, понеже съм в пълна си цялост.
    Сега разбирам защо никога няма да управлявате!
    Във "Възраждане" сте само "половинки" - полумъже, полуидиоти, полумозъци.😆

    22:45 23.07.2026

  • 12 Никой

    1 0 Отговор
    Кои са членовете на Центъра по геополитика към УниБИТ?

    22:49 23.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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