УниБИТ: Законодателната власт, президента и правителството трябва да защитават българските национални интереси и приоритети.

На свое заседание, проведено на 22 юли, Центърът по геополитика към УниБИТ изрази загриженост по отношение на ключови международни и вътрешни въпроси, засягащи националната сигурност и интересите на Република България.
Участниците в заседанието се обединиха около становището, че законодателната власт, президента и правителството трябва с разбиране и убеденост да защитават българските национални интереси и приоритети. Независимо от влиянието на международната среда върху вътрешнополитическите процеси, България трябва да говори в един глас, а решенията на институциите да бъдат насочени към гарантиране на сигурността и благополучието на гражданите.
Членовете на Центъра подчертаха, че макар науката по своята същност да е интернационална, всеки учен носи отговорност към обществото и държавата, на които принадлежи. Същото се отнася и за политиците. От тях обществото очаква последователност, предвидимост и защита на националния интерес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
21:51 23.07.2026
2 Костадин Костадинов
Възраждане протяга ръка на измамените българи! Ние не сме изневерили никога досега нито на идеите, нито на избирателите си. С вашата подкрепа, уважаеми сънародници, Възраждане не просто ще стане първа политическа сила, но ще задвижи процеси на глобално ниво. Знаем какво искате, защото същото искаме и ние – свобода, независимост и благоденствие. Само Възраждане може да осъществи тези наши общи цели и с ваша помощ ще го направим заедно!
Коментиран от #5, #6, #7, #10
21:53 23.07.2026
3 Решение
21:53 23.07.2026
4 хе хе
21:56 23.07.2026
5 БОЦ - ко
До коментар #2 от "Костадин Костадинов":По Христо Радевски :
... "Аз вярвам, че си права,
Когато съгрешиш".....
И ОБГРЪЩАШ СЕ СЪС СЛАВА,
ДОРИ КОГАТО ХРАМ ВЗРИВИШ !
СКРИИ се бе, гНюс !!!
22:05 23.07.2026
6 АГАТ а Кристи
До коментар #2 от "Костадин Костадинов":Комунистическото ти нахалство граници няма.
Един файтон освидетелствани креспьовци вече под прага за влизане в парламента - ЩЕЛИ ДА СТАНАТ ПЪРВА ПОЛИТ. СИЛА.
Да те питам - свършиха ли парите от тази субсидия за вилата, та разчиташ на нова такава. Или ако си вдигнал двореца, май ти трябват да разтегнеш ню-ню - то и да го докараш поне до 5 санта
22:16 23.07.2026
7 1111
До коментар #2 от "Костадин Костадинов":На фашизоидна формация никога няма да си дам доверието!
Ако искате обаче да свалите правителството на ДПС 3, ще ви подкрепя!
Е, кога ще бъдат новите протести?
22:20 23.07.2026
8 1111
Коментиран от #9
22:25 23.07.2026
9 Обгрижваме
До коментар #8 от "1111":Половинката ти !
Коментиран от #11
22:31 23.07.2026
10 оня с коня
До коментар #2 от "Костадин Костадинов":Не "Възраждане" протяга ръка на Излъганите гласували за Радев,а РУСИЯ чрез Тази партия протяга Алчни ръце към България .А ако не бяхме в НАТО,досега Армиите на Пиздюхин досега да са влезли 100 пъти у нас и да ОПОСКАТ като Скакалци всичко без остатък!И не забравяй:САМО 23,7% сте русофилите в БГ,с тенденция да няма изобщо Про-руска Партия в НС.
22:36 23.07.2026
11 1111
До коментар #9 от "Обгрижваме":Аз нямам половинка, понеже съм в пълна си цялост.
Сега разбирам защо никога няма да управлявате!
Във "Възраждане" сте само "половинки" - полумъже, полуидиоти, полумозъци.😆
22:45 23.07.2026
12 Никой
22:49 23.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.