УниБИТ: Законодателната власт, президента и правителството трябва да защитават българските национални интереси и приоритети.

На свое заседание, проведено на 22 юли, Центърът по геополитика към УниБИТ изрази загриженост по отношение на ключови международни и вътрешни въпроси, засягащи националната сигурност и интересите на Република България.

Участниците в заседанието се обединиха около становището, че законодателната власт, президента и правителството трябва с разбиране и убеденост да защитават българските национални интереси и приоритети. Независимо от влиянието на международната среда върху вътрешнополитическите процеси, България трябва да говори в един глас, а решенията на институциите да бъдат насочени към гарантиране на сигурността и благополучието на гражданите.

Членовете на Центъра подчертаха, че макар науката по своята същност да е интернационална, всеки учен носи отговорност към обществото и държавата, на които принадлежи. Същото се отнася и за политиците. От тях обществото очаква последователност, предвидимост и защита на националния интерес.