Весела Чернева: Не мога да измервам българския национален интерес в руски олигарси или бивши офицери от КГБ

Не мога да измервам българския национален интерес в руски олигарси или бивши офицери от КГБ. Бих измерила българския национален интерес в това до каква степен българската сигурност, българското небе и българските граждани са защитени. Това заяви в интервю за предаването "Още от деня" по БНТ заместник-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева.

Според нея правителството на Радев възнамерява „да извади България от европейския мейнстрийм по отношение на сигурността и отбраната“. По думите ѝ това е обезпокоително.

„Ние нямаме никакъв стратегически документ, свързан с политиката на сигурност, ако щете – националната отбранителна доктрина. Тоест, ние говорим за национален интерес, според това кой как го чувства лично, но ние нямаме нито стратегическа рамка, нито визия, спрямо която българските институции, българските отбранителни фирми и нашите партньори да се ориентират за това какво България смята да прави“, отбеляза Чернева.

"В Европа виждаме едно безпрецедентно събуждане в сферата на отбраната и отбранителната индустрия, което се измерва както в проценти от БПВ на страните-членки, така и в един голям импулс на европейското индустриално производство през отбраната. „Райнметал“ е един от гигантите в Европа в тази област. Това, че те дойдоха в България беше добра новина. Можеше да бъдат включени в нещо по-високотехнологично, а не просто в производството на барут и амуниции. Знакът към инвеститора обаче за това, че една такава инвестиция може да бъде прекратена или отменена, а след това може да бъде върната на дневен ред, не е добър. България изостава от този разговор, не участва в разговора за европейска реиндустриализация през отбраната, въпреки че българската индустрия има капацитет за това и тя е важна част от българската икономика", като отбеляза, че именно Коалицията на желаещите е форумът, на който се обсъжда бъдещата европейска архитектура на сигурност.

Политическият наблюдател Огнян Дъскарев изрази мнението, че България в момента се намира на мястото си като напълно редовен член на НАТО.

"Радев не блокира големи европейски решения, за разлика от Орбан, а участва в тях. За пръв път България проявява воля, като например отказа да участва в санкциите против руския патриарх. Това е новото в българската външна политика. Отговорът на кабинета, че отказва да участва точно в тези санкции, беше приет от европейците. Сега, доколкото разбирам, България ще участва в новия 21-и пакет от санкции срещу Русия. Европейците приеха това", коментира още той.

Според него новата външна политика на България е "ясна и категорична". По думите му, що се отнася до самите санкции и войната в Украйна, Радев е последователен.

„Преди 4 години и половина, в началото на войната в Украйна, когато чувствата против Русия бяха силни, той каза, че тази война няма да има военно решение и си навлече много големи негативи. Сега, се оказва, че като че ли Радев е бил прав“, отбеляза политическият наблюдател.