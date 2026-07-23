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Весела Чернева: Не мога да измервам българския национален интерес в руски олигарси или бивши офицери от КГБ

Весела Чернева: Не мога да измервам българския национален интерес в руски олигарси или бивши офицери от КГБ

23 Юли, 2026 22:16 668 25

  • весела чернева-
  • национален интерес

Според нея правителството на Радев възнамерява „да извади България от европейския мейнстрийм по отношение на сигурността и отбраната“. По думите ѝ това е обезпокоително

Весела Чернева: Не мога да измервам българския национален интерес в руски олигарси или бивши офицери от КГБ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не мога да измервам българския национален интерес в руски олигарси или бивши офицери от КГБ. Бих измерила българския национален интерес в това до каква степен българската сигурност, българското небе и българските граждани са защитени. Това заяви в интервю за предаването "Още от деня" по БНТ заместник-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева.

Според нея правителството на Радев възнамерява „да извади България от европейския мейнстрийм по отношение на сигурността и отбраната“. По думите ѝ това е обезпокоително.

„Ние нямаме никакъв стратегически документ, свързан с политиката на сигурност, ако щете – националната отбранителна доктрина. Тоест, ние говорим за национален интерес, според това кой как го чувства лично, но ние нямаме нито стратегическа рамка, нито визия, спрямо която българските институции, българските отбранителни фирми и нашите партньори да се ориентират за това какво България смята да прави“, отбеляза Чернева.

"В Европа виждаме едно безпрецедентно събуждане в сферата на отбраната и отбранителната индустрия, което се измерва както в проценти от БПВ на страните-членки, така и в един голям импулс на европейското индустриално производство през отбраната. „Райнметал“ е един от гигантите в Европа в тази област. Това, че те дойдоха в България беше добра новина. Можеше да бъдат включени в нещо по-високотехнологично, а не просто в производството на барут и амуниции. Знакът към инвеститора обаче за това, че една такава инвестиция може да бъде прекратена или отменена, а след това може да бъде върната на дневен ред, не е добър. България изостава от този разговор, не участва в разговора за европейска реиндустриализация през отбраната, въпреки че българската индустрия има капацитет за това и тя е важна част от българската икономика", като отбеляза, че именно Коалицията на желаещите е форумът, на който се обсъжда бъдещата европейска архитектура на сигурност.

Политическият наблюдател Огнян Дъскарев изрази мнението, че България в момента се намира на мястото си като напълно редовен член на НАТО.

"Радев не блокира големи европейски решения, за разлика от Орбан, а участва в тях. За пръв път България проявява воля, като например отказа да участва в санкциите против руския патриарх. Това е новото в българската външна политика. Отговорът на кабинета, че отказва да участва точно в тези санкции, беше приет от европейците. Сега, доколкото разбирам, България ще участва в новия 21-и пакет от санкции срещу Русия. Европейците приеха това", коментира още той.

Според него новата външна политика на България е "ясна и категорична". По думите му, що се отнася до самите санкции и войната в Украйна, Радев е последователен.

„Преди 4 години и половина, в началото на войната в Украйна, когато чувствата против Русия бяха силни, той каза, че тази война няма да има военно решение и си навлече много големи негативи. Сега, се оказва, че като че ли Радев е бил прав“, отбеляза политическият наблюдател.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 някаква фашистка мршъ

    22 3 Отговор
    ма много са ви нароили, просто е страшно

    Коментиран от #6

    22:19 23.07.2026

  • 2 Мхм

    16 1 Отговор
    Бля, бля. Комбинации от думи, които нямат абсолютно никакво значение. Гербави...

    22:21 23.07.2026

  • 3 Пич

    21 3 Отговор
    А в колко Урсули може да го измери глупавата госпожа?! Как пък само отпадъци драпат да ръководят тази държава?! Може би имаме да плащаме нещо сакрално, и ще трябва 40 години да търпим такива!!!

    Коментиран от #9, #17

    22:21 23.07.2026

  • 4 Гошо

    13 3 Отговор
    На тия от тоя съвет явно започва да им се налага да си броят евро центовете

    22:22 23.07.2026

  • 5 хихи

    15 4 Отговор
    Надрусана ли е?
    Вярва ли си?(взема се насериозно)?
    Взима добри пари да ги говори такива, без да си вярва...

    22:22 23.07.2026

  • 6 Европеец

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "някаква фашистка мршъ":

    Прав си..... Тая калинка кирова простова, гледам станала заместник директорка на някакъв измислен съвет институт... Видяхме калинката като министър , излишно е да се коментира.....

    22:23 23.07.2026

  • 7 Хипотетично

    3 3 Отговор
    Ако не се разбира, че само при военен паритет между две страни, идва ред на дипломацията, то той е посредствен дипломат.

    22:24 23.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Феичка

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Добре, че 37 отминаха. Значи, да изтърпим и Радев, и идва хубото.

    22:27 23.07.2026

  • 10 Помак

    7 5 Отговор
    Кой та бъсне тебе за слив а на м.шо

    Коментиран от #11

    22:28 23.07.2026

  • 11 Кой

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Помак":

    Веселка ли ?

    22:30 23.07.2026

  • 12 Бай Ставри

    4 2 Отговор
    Тази защо не е в Сливенския в Северното крило, приземния етаж, даже най-добре ниво -2.

    22:31 23.07.2026

  • 13 9689

    0 1 Отговор
    Ами недей, ама ще загубиш далаверата.

    22:31 23.07.2026

  • 14 21-я пакет

    6 2 Отговор
    Националния интерес се измерва с топломери, водомери, електромери, а в случая на тази лелка - с тъпомер.

    22:31 23.07.2026

  • 15 Скрий се ма

    5 2 Отговор
    мръшляк

    22:32 23.07.2026

  • 16 ?????

    6 0 Отговор
    Уф.
    А га продава България в Македония заради Макрон що не рива?

    22:35 23.07.2026

  • 17 Аз доколкото знам 45 години стигат , но

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Ако са 40 години още по добре още две три години и вече идва хубавото !!!
    Ми ще потърпим още малко остава.

    22:38 23.07.2026

  • 18 Ейййй какви службички си измислят

    3 0 Отговор
    Знам.директор на европейски съвет за външна политика.....Значи има със сигурност поне един директор , после тая ....... и още камара калинки и калинчовци дето си чоплят носа по цял ден , цуцащи огромни заплати. Е как няма да видят на умряло в защита на тоя пропадащ евросъюз....

    22:39 23.07.2026

  • 19 анонимен

    4 0 Отговор
    Весо, Сорос да не е забавил заплатите, щото изглеждаш притеснена. Или е време за бонусите и започвате в змиярника ритане по кокалчетата.

    22:46 23.07.2026

  • 20 Анонимен

    4 1 Отговор
    Точно тази предателка да говори за национален интерес е цинично.

    22:47 23.07.2026

  • 21 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Измервай ги тогава е сороска либерастия и прайдове без никакви човешки ценности ,апропо приличаш ми малко н мъж ,да не се казваш и Васил Чернев

    22:49 23.07.2026

  • 22 Дзак

    0 0 Отговор
    Нищо не се разбира!

    22:56 23.07.2026

  • 23 !!!?

    0 0 Отговор
    Кремълските олигарси са национално богатство за Мистър Кеш - попа на КГБ Гудяев ще му бае от уроки, Вагит Алекперов ще му дава петрол безплатно, а Искандер Махмудов ще го посвети в Корана !!!?

    22:58 23.07.2026

  • 24 Сандо

    0 0 Отговор
    Тая защо не е в затвора за предателство на българския национален интерес?Може би смята,че слугинажа на Брюксел е по-важен?

    22:59 23.07.2026

  • 25 Ами

    0 0 Отговор
    Жена, обикновен номенклатурчик без никаква представа за сигурността и отбраната,
    тръгва да обяснява по медиите какво трябва или не трябва да направи
    висш офицер, бивш президент и настоящ министър председател.
    Вие шегувате ли се?

    23:01 23.07.2026

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