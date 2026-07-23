Весела Чернева: Не мога да измервам българския национален интерес в руски олигарси или бивши офицери от КГБ

Не мога да измервам българския национален интерес в руски олигарси или бивши офицери от КГБ. Бих измерила българския национален интерес в това до каква степен българската сигурност, българското небе и българските граждани са защитени. Това заяви в интервю за предаването "Още от деня" по БНТ заместник-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева.
Според нея правителството на Радев възнамерява „да извади България от европейския мейнстрийм по отношение на сигурността и отбраната“. По думите ѝ това е обезпокоително.
„Ние нямаме никакъв стратегически документ, свързан с политиката на сигурност, ако щете – националната отбранителна доктрина. Тоест, ние говорим за национален интерес, според това кой как го чувства лично, но ние нямаме нито стратегическа рамка, нито визия, спрямо която българските институции, българските отбранителни фирми и нашите партньори да се ориентират за това какво България смята да прави“, отбеляза Чернева.
"В Европа виждаме едно безпрецедентно събуждане в сферата на отбраната и отбранителната индустрия, което се измерва както в проценти от БПВ на страните-членки, така и в един голям импулс на европейското индустриално производство през отбраната. „Райнметал“ е един от гигантите в Европа в тази област. Това, че те дойдоха в България беше добра новина. Можеше да бъдат включени в нещо по-високотехнологично, а не просто в производството на барут и амуниции. Знакът към инвеститора обаче за това, че една такава инвестиция може да бъде прекратена или отменена, а след това може да бъде върната на дневен ред, не е добър. България изостава от този разговор, не участва в разговора за европейска реиндустриализация през отбраната, въпреки че българската индустрия има капацитет за това и тя е важна част от българската икономика", като отбеляза, че именно Коалицията на желаещите е форумът, на който се обсъжда бъдещата европейска архитектура на сигурност.
Политическият наблюдател Огнян Дъскарев изрази мнението, че България в момента се намира на мястото си като напълно редовен член на НАТО.
"Радев не блокира големи европейски решения, за разлика от Орбан, а участва в тях. За пръв път България проявява воля, като например отказа да участва в санкциите против руския патриарх. Това е новото в българската външна политика. Отговорът на кабинета, че отказва да участва точно в тези санкции, беше приет от европейците. Сега, доколкото разбирам, България ще участва в новия 21-и пакет от санкции срещу Русия. Европейците приеха това", коментира още той.
Според него новата външна политика на България е "ясна и категорична". По думите му, що се отнася до самите санкции и войната в Украйна, Радев е последователен.
„Преди 4 години и половина, в началото на войната в Украйна, когато чувствата против Русия бяха силни, той каза, че тази война няма да има военно решение и си навлече много големи негативи. Сега, се оказва, че като че ли Радев е бил прав“, отбеляза политическият наблюдател.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 някаква фашистка мршъ
Коментиран от #6
22:19 23.07.2026
2 Мхм
22:21 23.07.2026
3 Пич
Коментиран от #9, #17
22:21 23.07.2026
4 Гошо
22:22 23.07.2026
5 хихи
Вярва ли си?(взема се насериозно)?
Взима добри пари да ги говори такива, без да си вярва...
22:22 23.07.2026
6 Европеец
До коментар #1 от "някаква фашистка мршъ":Прав си..... Тая калинка кирова простова, гледам станала заместник директорка на някакъв измислен съвет институт... Видяхме калинката като министър , излишно е да се коментира.....
22:23 23.07.2026
7 Хипотетично
22:24 23.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Феичка
До коментар #3 от "Пич":Добре, че 37 отминаха. Значи, да изтърпим и Радев, и идва хубото.
22:27 23.07.2026
10 Помак
Коментиран от #11
22:28 23.07.2026
11 Кой
До коментар #10 от "Помак":Веселка ли ?
22:30 23.07.2026
12 Бай Ставри
22:31 23.07.2026
13 9689
22:31 23.07.2026
14 21-я пакет
22:31 23.07.2026
15 Скрий се ма
22:32 23.07.2026
16 ?????
А га продава България в Македония заради Макрон що не рива?
22:35 23.07.2026
17 Аз доколкото знам 45 години стигат , но
До коментар #3 от "Пич":Ако са 40 години още по добре още две три години и вече идва хубавото !!!
Ми ще потърпим още малко остава.
22:38 23.07.2026
18 Ейййй какви службички си измислят
22:39 23.07.2026
19 анонимен
22:46 23.07.2026
20 Анонимен
22:47 23.07.2026
21 Kaлпазанин
22:49 23.07.2026
22 Дзак
22:56 23.07.2026
23 !!!?
22:58 23.07.2026
24 Сандо
22:59 23.07.2026
25 Ами
тръгва да обяснява по медиите какво трябва или не трябва да направи
висш офицер, бивш президент и настоящ министър председател.
Вие шегувате ли се?
23:01 23.07.2026