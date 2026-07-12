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Арсен в питейната вода в Монтанско

Арсен в питейната вода в Монтанско

12 Юли, 2026 16:10 620 14

  • арсен-
  • вода-
  • монтанско

Сред засегнатите населени места са селата Гаврил Геново, Георги Дамяново, Меляне и Горно Церовене

Арсен в питейната вода в Монтанско - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Завишени стойности на арсен са установени в питейната вода в няколко населени места в област Монтана. Заради това на жителите е забранено да използват водата за пиене и приготвяне на храна до окончателните резултати от направени лабораторни изследвания, предаде NOVA.

Сред засегнатите населени места са селата Гаврил Геново, Георги Дамяново, Меляне и Горно Церовене.

Преди дни 88-годишната Виолета от село Гаврил Геново е била предупредена от здравните власти да не използва водата от чешмата. „Няма да се ползва водата нито за пиене, нито за готвене. Казаха, че е отровна. Иначе не я пием, ама като пусна студена вода, готвя с нея“, разказва жената.

От Регионалната здравна инспекция уточняват, че при първите проби е отчетено съдържание на 18 микрограма арсен на литър, при допустима норма от 10 микрограма на литър, определена в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

От община Георги Дамяново смятат, че причината за замърсяването може да е свързана с повишеното ниво на река Огоста: „Водоизточникът, който захранва Меляне и Георги Дамяново, се намира много близо до река Огоста. Когато нивото на реката се повиши, е възможно речната вода да се смеси с питейната. По принцип в река Огоста има съдържание на арсен."

Специалистите предупреждават, че арсенът е опасен за човешкото здраве при продължителен прием над допустимите стойности, поради което забраната за използване на водата остава в сила. Предстои Регионалната здравна инспекция да вземе нови проби. Ако резултатите покажат, че съдържанието на арсен е в допустимите граници, ограничението за използване на водата за пиене и готвене ще бъде отменено.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    8 0 Отговор
    А за къпане става ли ? Или е полезна против въшки ?

    Коментиран от #6

    16:25 12.07.2026

  • 2 А другите примеси

    9 1 Отговор
    В половин България има арсен над нормата, те сега го открили.

    16:26 12.07.2026

  • 3 Никси

    6 1 Отговор
    това от яз.Огоста ли е тая мърсотия !!!.

    Коментиран от #4

    16:31 12.07.2026

  • 4 Кривчо

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Никси":

    Той е под тези села. Може би хвостохранилищата на мините!

    Коментиран от #14

    16:40 12.07.2026

  • 5 Боруна Лом

    7 1 Отговор
    ТО В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ,ВОДА НЕ ПИЕМЕ

    Коментиран от #8

    16:41 12.07.2026

  • 6 Кривчо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    Можеш да се изплакнеш но не трябва да се облизваш!

    16:42 12.07.2026

  • 7 Цвете

    7 0 Отговор
    АРСЕНЪТ Е СМЪРТОНОСЕН ,ТАКА ЧЕ ДА ОПРАВЯТ АВАРИЯТА ,КОИТО СА Е ПРИЧИНИЛИ.ВОДОНОЗКИ ДОСТАВЕНИ ЛИ СА НА ХОРАТА? И БЕЗПЛАТНА ВОДА ОТ НЯКОЯ ФИРМА.ПОНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВОДА В ШИШЕТА ЗАБОГАТЯХА ДОСТА ,ТАКА ЧЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОГРИЖАТ ,НАЛИ. ЧУХТЕ ЛИ СИГНАЛА ВИЕ, КОИТО ИМАТЕ ВОДА В ОГРОМНИ КОЛИЧЕСТВА?!

    16:42 12.07.2026

  • 8 Кривчо

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Боруна Лом":

    Добре, че ме подсети!

    16:43 12.07.2026

  • 9 Дрт прч

    4 1 Отговор
    Добрютро!,Това е от петдесет години

    16:47 12.07.2026

  • 10 Реалист

    0 0 Отговор
    Пилетата на първия ден тровят с арсен: странично действие е дебелеенето:)

    16:49 12.07.2026

  • 11 Геро

    2 0 Отговор
    От ВИК препоръчват,
    да се меси, ама водата с ракия, водка, мастика, уиски и... преварена вода, така не те удря у глава!
    Цената на водата, новата с арсена, включва ли нещо по-вече от това? Примерно, една торба с... онова! Кожодери на времето!!

    16:52 12.07.2026

  • 12 Верка

    2 1 Отговор
    Споко, арсена е в нормата! Същото каза и Агата Кристи! Не пречи с нищо на онова, а!

    16:53 12.07.2026

  • 13 Простият

    1 2 Отговор
    "По принцип в река Огоста има съдържание на арсен", ама в какви концентрации е този арсен и аджеба възможно ли е ако някаква част от водите на Огоста попадне в питейната вода да доведе до такова замърсяване? - е това напишете като за прости хора като мен че да разберат. А вие така както сте го написали и умниците няма да го разберат, ама те и без това нищо не разбират, щото всичко им е ясно.

    16:57 12.07.2026

  • 14 Никси

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кривчо":

    Аха разбрахте ,работихме с камиони в Мартиново - Чипровци там правихме от хвостохранилище микроязовир и карахме шлака и инертни матреяли а в Горно Церовене ни беше квартирата , в Бели Мел паркирахме техниката и камионите на бензиностанцията при един убав човек и жена му беше симпатяга една русичка със сини очи ,човеко държеше и краварника до бензиностанцията в Бели Мел, ех кви убави години бяха !!!.

    17:06 12.07.2026

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