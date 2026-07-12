Арсен в питейната вода в Монтанско

Завишени стойности на арсен са установени в питейната вода в няколко населени места в област Монтана. Заради това на жителите е забранено да използват водата за пиене и приготвяне на храна до окончателните резултати от направени лабораторни изследвания, предаде NOVA.
Сред засегнатите населени места са селата Гаврил Геново, Георги Дамяново, Меляне и Горно Церовене.
Преди дни 88-годишната Виолета от село Гаврил Геново е била предупредена от здравните власти да не използва водата от чешмата. „Няма да се ползва водата нито за пиене, нито за готвене. Казаха, че е отровна. Иначе не я пием, ама като пусна студена вода, готвя с нея“, разказва жената.
От Регионалната здравна инспекция уточняват, че при първите проби е отчетено съдържание на 18 микрограма арсен на литър, при допустима норма от 10 микрограма на литър, определена в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
От община Георги Дамяново смятат, че причината за замърсяването може да е свързана с повишеното ниво на река Огоста: „Водоизточникът, който захранва Меляне и Георги Дамяново, се намира много близо до река Огоста. Когато нивото на реката се повиши, е възможно речната вода да се смеси с питейната. По принцип в река Огоста има съдържание на арсен."
Специалистите предупреждават, че арсенът е опасен за човешкото здраве при продължителен прием над допустимите стойности, поради което забраната за използване на водата остава в сила. Предстои Регионалната здравна инспекция да вземе нови проби. Ако резултатите покажат, че съдържанието на арсен е в допустимите граници, ограничението за използване на водата за пиене и готвене ще бъде отменено.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само питам
Коментиран от #6
16:25 12.07.2026
2 А другите примеси
16:26 12.07.2026
3 Никси
Коментиран от #4
16:31 12.07.2026
4 Кривчо
До коментар #3 от "Никси":Той е под тези села. Може би хвостохранилищата на мините!
Коментиран от #14
16:40 12.07.2026
5 Боруна Лом
Коментиран от #8
16:41 12.07.2026
6 Кривчо
До коментар #1 от "Само питам":Можеш да се изплакнеш но не трябва да се облизваш!
16:42 12.07.2026
7 Цвете
16:42 12.07.2026
8 Кривчо
До коментар #5 от "Боруна Лом":Добре, че ме подсети!
16:43 12.07.2026
9 Дрт прч
16:47 12.07.2026
10 Реалист
16:49 12.07.2026
11 Геро
да се меси, ама водата с ракия, водка, мастика, уиски и... преварена вода, така не те удря у глава!
Цената на водата, новата с арсена, включва ли нещо по-вече от това? Примерно, една торба с... онова! Кожодери на времето!!
16:52 12.07.2026
12 Верка
16:53 12.07.2026
13 Простият
16:57 12.07.2026
14 Никси
До коментар #4 от "Кривчо":Аха разбрахте ,работихме с камиони в Мартиново - Чипровци там правихме от хвостохранилище микроязовир и карахме шлака и инертни матреяли а в Горно Церовене ни беше квартирата , в Бели Мел паркирахме техниката и камионите на бензиностанцията при един убав човек и жена му беше симпатяга една русичка със сини очи ,човеко държеше и краварника до бензиностанцията в Бели Мел, ех кви убави години бяха !!!.
17:06 12.07.2026