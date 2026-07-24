Жена пострада при сблъсък между два автомобила и мотоциклет в Сливен

42-годишна жена е ранена при тежка катастрофа в Сливен, възникнала на оживеното Самуиловско шосе. В пътнотранспортното произшествие са верижно начупени два автомобила и мотоциклет.

Инцидентът е станал вчера привечер, като движението в района вече е нормализирано след извършените огледи.

По информация от дежурната част на Районното управление, сигналът за катастрофата е подаден в 18:13 часа. Произшествието е предизвикано, след като лек автомобил „Peugeot“, управляван от пострадалата жена, навлиза в лентата за насрещно движение. Последвал е последователен сблъсък с втория лек автомобил и движещия се в сектора мотоциклет.

На мястото веднага са изпратени екипи на Пътна полиция и Спешна помощ. Пострадалата шофьорка е транспортирана незабавно до болнично заведение в Сливен. Лекарите потвърждават, че тя е извън опасност за живота. Останалите участници в движението са се разминали само с уплаха и материални щети по превозните средства.

Органите на реда са извършили детайлен оглед за изясняване на точните технически причини за инцидента. По случая вече има образувано досъдебно производство.